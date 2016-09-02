Максим Соколов: авиакомпании готовы к восстановлению спроса на Турцию

© Анна Исакова/пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

О том, как будут возобновляться полеты в Турцию и Египет, каковы особенности проекта Hyperloop и о влиянии новых санкций на судьбу Керченского моста в интервью ТАСС рассказал министр транспорта РФ Максим Соколов.

— Одним из ключевых проектов, обсуждаемых на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ), стал проект сверхскоростного поезда Hyperlooр. Есть ли уже детальная проработка инвестиций в проект, понимание, сколько готовы инвестировать китайские партнеры и будут ли привлекаться бюджетные средства?

— Как раз эта презентация была моим первым проектом на данном форуме. И конечно, говорить о каких-то конкретных параметрах этого проекта еще очень-очень рано. Начнем с того, что сама технология еще не создана как таковая, есть только опытные образцы, а говорить о чем-то промышленном, об эксплуатации еще рано.

Только в начале следующего года будет испытание на участке чуть больше трех километров, и после этого, может быть, можно будет делать какие-то осторожные выводы об успешности или перспективности этого проекта.

Что касается презентации в рамках Восточного экономического форума, то я считаю, что это серьезный шаг в продвижении этого проекта, поскольку идея родилась совсем недавно, буквально на Петербургском экономическом форуме, где мы впервые провели переговоры с этой компанией (Hyperloop One. — Прим. ТАСС) и инвесторами этой компании, фондом Caspian VC.

Спонтанно родилась идея, что как раз пилотным проектом может быть проект коридора "Приморье-1" — компактный, короткий по протяженности, хорошо считаемый, с перспективной базой, которая формируется на территории Китая и направляется через порт Зарубино в южные районы Китая морем. Этот проект может быть легко структурирован с точки зрения рисков, особенно если китайские инвесторы будут его финансировать.

Нашим партнерам было предложено рассчитать это и провести презентацию в рамках ВЭФ, что они и сделали и за что им спасибо, потому что прошло всего чуть более двух месяцев.

Инфографика Hyperloop: что надо знать о сверхскоростном транспорте будущего Проекты на основе технологии Hyperloop запланированы к реализации в Европе, Америке и России. В инфографике ТАСС - все, что на данный момент известно о сверхскоростном транспорте будущего.

Могу сказать, что презентация удалась: я с интересом и прочитал предварительно материалы, и посмотрел слайд-шоу. Действительно, этот проект сократился до 65 км, проектировщики успели четко проработать трассу проекта, чтобы не утяжелять его мостами, панелями. Разработчики назвали предварительную стоимость — от $1,5 млрд.

Хочу сказать, что мы особых препятствий к реализации этого проекта не видим, только одни плюсы. Поскольку этот проект интермодальный, инновационный, пятый вид транспорта — транспорт будущего. Кроме того, проект интернациональный, то есть пересекающий границы Китая и России. И в этом случае не будет необходимости, наверное, делать технологию закрытой доставки грузов, контейнеров или другой тары, необходимости делать дорогостоящий или затратный пропуск с точки зрения трудовых ресурсов. Пропуск на государственной границе, контроль за транзитом можно осуществлять непосредственно в порту Зарубино.

В принципе компания давно интересуется и развивает проект порта Зарубино. Что касается китайских инвесторов, то они смогли посетить презентацию — для этого такие площадки и нужны. Они работают, чтобы различные инвесторы обменивались своими предложениями, а инновации могли найти потенциальных инвесторов.

— Достаточна ли, на взгляд Минтранса, предложенная Минэкономразвития индексация грузовых тарифов РЖД на 4,5% в 2017 году?

— Вопросы индексации тарифов и финансовой модели деятельности "Российских железных дорог" — это сообщающиеся сосуды. В соответствии с финансовой моделью, которая утверждается правительством РФ, если средств будет не хватать для реализации всех задач по всем нашим железным дорогам, то будут необходимы дополнительные субсидии из федерального бюджета.

100% ОАО РЖД принадлежит государству, поэтому здесь необходимо найти баланс, устраивающий всех, в том числе и ведомства, Федеральную антимонопольную службу, Минэкономразвития. Что касается целевой установки, то она определена прогнозом социально-экономического развития.

Что покажет финансовая модель, которая будет рассматриваться на заседании правительства ориентировочно в ноябре, можно будет утверждать уже ближе к этой дате.

— Одной из тем на повестке дня стали неожиданные новые санкции со стороны США, в частности в отношении компании — заказчика Керченского моста. Как вы считаете, это может как-то повлиять на сроки строительства объекта?

— Заказчиком этого проекта де-юре является ФКУ "Упрдор «Тамань»", которое подведомственно Федеральному дорожному агентству.

Хочу с уверенностью заявить, что новые санкции США никоим образом не отразятся ни на сроках реализации этого проекта (строительства Керченского моста. — Прим ТАСС), ни на порядке или объеме финансирования, ни на применяемых материалах или их поставке, потому что и технологии, и материалы — все импортозамещаемое

Я видел уже не один комментарий, что этот очередной транш санкций удивил очень многих, — я присоединяюсь к этим комментариям.

Хочу с уверенностью заявить, что это никоим образом не отразится ни на сроках реализации проекта, ни на порядке или объеме финансирования, ни на применяемых материалах или их поставке, потому что и технологии, и материалы — все импортозамещаемое, и подавляющая их часть производится на территории нашей страны.

Так что на сегодняшний день можно сказать, что это выстрел в воздух, по крайней мере, по отношению к этому продукту.

— Еще одной важной темой является возобновление чартерных перевозок в Турцию. Были опасения, что у компаний не хватит провозных мощностей. Какова ситуация на сегодняшний день?

— Чартерные перевозки в Турцию уже возобновились, потому что под чартером мы понимаем не только самолет, который перевозит отдыхающих на курорт, но и заказные перевозки.

В частности, нашу футбольную команду, которая недавно летала в Турцию. Это тоже была с точки зрения авиационного законодательства чартерная авиаперевозка.

Что касается туристических авиаперевозок, они начинаются со 2 сентября. С учетом завершения лета, высокого туристического сезона, с учетом того, что начался новый учебный год, конечно, я думаю, что компании смогут мобилизовать достаточное количество своего флота для удовлетворения восстанавливаемого в этом году спроса в направлении Турции.

— Если говорить про Турцию, я не могу не спросить про автоперевозки. Обсуждается ли сейчас увеличение количества разрешений на автоперевозки между Россией и Турцией?

— Этот вопрос обсуждался, в том числе у министров во время визита президента Эрдогана в Санкт-Петербург. Хочу сказать, что мы со своей стороны жест доброй воли уже сделали и достаточно давно, выдав первые 2 тыс. разрешений турецким автоперевозчикам. Еще тысячу в этом году мы готовы передать для осуществления транзитных перевозок, или так называемых перевозок в/из третьих стран, но пока каких-то официальных ответов турецкой стороны не получили. Но мы видим их настрой — в конечном счете для них, наверное, это даже более ощутимо, нежели для наших автоперевозчиков, и надеемся на адекватные, конструктивные действия наших коллег.

— Волнующий многих вопрос про возобновление авиасообщения с Египтом. Состоится ли визит российских специалистов для проверки безопасности аэропортов в начале сентября и будет ли он заключительным?

— Наверное, могу сказать точно, что он не будет заключительным. Он, как и планировали, состоится в первой декаде сентября, то есть на этой или на следующей неделе.

Никаких политических или иных препятствий для возобновления авиасообщения с Египтом, кроме как вопросов, связанных с обеспечением авиационной и туристической безопасности, мы не рассматриваем и не видим на данный момент





На данный момент наша делегация еще не улетела в Египет. Визит будет посвящен в основном вопросам проверки аэропорта Каира, но не только — все предполагаемые аэропорты проверят.

Подчеркиваю, никаких политических или иных препятствий, кроме как вопросов, связанных с авиационной и туристической безопасностью, мы не рассматриваем и не видим на данный момент. Поэтому как только египетские коллеги реализуют весь представленный российской стороной комплекс мер, Минтранс по заключению экспертов, аудиторов в области авиационной безопасности направит соответствующий доклад в правительство РФ для решения руководства страны.

— Сколько времени займет проверка остальных аэропортов Египта?

— Я думаю, чуть меньше недели потребуется нашим коллегам, чтобы справиться с этой задачей на данном этапе. Это процесс не мгновенный. Когда они вернутся, нужно время, чтобы составить экспертное заключение.

— В свете постепенного возобновления авиасообщения какая ситуация сейчас с Украиной? Ведутся ли переговоры с украинскими властями по возобновлению полетов?

— На данный момент никакие переговоры с украинскими авиавластями на официальном уровне не ведутся. Очередной посыл был сделан в период возможного назначения послом в Украине Михаила Викторовича Бабича, но этот посыл повис в воздухе.

Мы можем констатировать, что по-прежнему открыты к продолжению диалога, выступаем за установление нормальных экономических отношений даже в такой непростой ситуации, но здесь все зависит от позиции властей и соответствующих ведомств Украины.