Александр Щербинин: технический облик перспективного морского вертолета уже сформирован

Александр Щербинин © Пресс-служба холдинга "Вертолеты России"

Холдинг "Вертолеты России" на Международном военно-техническом форуме "Армия-2016" покажет ряд новинок в области вертолетостроения, однако множество проектов, над которыми сейчас работает компания, останутся за рамками выставки.

Заместитель генерального директора холдинга по маркетингу и развитию бизнеса Александр Щербинин в преддверии форума рассказал в интервью ТАСС о том, как идут работы над перспективным морским вертолетом, когда завершатся испытания модернизированного "Ночного охотника", о сроках заключения контракта с Минобороны на поставку новейших многоцелевых вертолетов Ми-38, а также об испытаниях морской версии Ка-52 "Аллигатор".

— Какие новинки планируете продемонстрировать на форуме "Армия-2016"?

— В этом году участие холдинга будет весьма обширным. Будет много новинок, в том числе наш новый вертолет Ми-38, также впервые на публике представим Ми-8АМТШ-ВА ("арктический"), поставки которого начались в армию в прошлом году.

Также покажем конвертоплан. Можно было бы еще много вам рассказать, но не хотелось бы "раскрывать все карты", чтобы сохранить интерес у посетителей нашего стенда.

— Сколько вертолетов вы планируете поставить заказчикам в этом году? Во сколько единиц можете оценить портфель твердых заказов холдинга?

— В этом году планируем поставить заказчикам примерно 200 машин. Портфель заказов холдинга "Вертолеты России" в настоящее время составляет около 500 вертолетов различных типов.

— А сколько вертолетов поставите в Российскую армию?

— Информация о том, что закупает наша армия в рамках гособоронзаказа, является секретной, и раскрывать количество поставляемых в ВС РФ вертолетов может только руководство военного ведомства.

Мы выполняем все свои обязательства в рамках гособоронзаказа и поставим военному ведомству столько машин, сколько потребуется для обеcпечения обороноспособности государства. Можно точно сказать, что несколько десятков вертолетов Минобороны в этом году точно получит.

— Когда первые модели Ка-52К поступят на войсковые испытания и сколько их будет?

— Испытания идут с 2015 года. До конца этого года к ним будут подключены четыре опытных образца.

Вертолет новый, впереди еще много работы, но можно с уверенностью сказать, что конечный результат должен порадовать летчиков морской авиации. Ка-52 — очень интересная машина, маневренная. Наша задача — сделать не просто морскую версию этого вертолета, а создать машину, отвечающую всем современным техническим требованиям.

— Завершены ли испытания модернизированного "Ночного охотника"? Если нет, то на какой стадии?

— Испытания Ми-28НМ пока что продолжаются. Это будет абсолютно новый вертолет во всех смыслах этого слова.

По своим характеристикам он однозначно будет превосходить мировые аналоги. Процесс создания такой машины, как вы понимаете, очень не быстрый, поэтому говорить о завершении испытаний можно в следующем году, что полностью соответствует согласованным с Минобороны России срокам.

— Когда планируется заключить контракт с Минобороны РФ на поставку Ми-38? На какое количество машин? В каком исполнении?

— В настоящее время идут активные консультации с Минобороны по определению облика машины и количеству вертолетов этого класса, которые могут быть поставлены нашим ВКС. В течение 2016–2017 годов планируется подписание соответствующего соглашения на поставку. Точная дата зависит от решения военного ведомства. Мы готовы к этому в любое время.

Относительно количества и технического облика вертолетов можно сказать, что "лидерная" партия составит от 10 до 20 вертолетов в техническом исполнении, в основе которой лежит серийный вертолет Ми-38, с достаточно серьезной его доработкой под требования Минобороны России.

— Планируется ли чем-то вооружать Ми-8АМТШ-ВА?

— Ми-8АМТШ-ВА — вертолет двойного назначения. Специально вооружать его не планируется, но при необходимости на вертолет можно поставить комплект стрелкового вооружения.

— Сейчас проходит испытания модернизированный "Ночной охотник", а есть ли план по модернизации Ка-52 и Ка-50? Если да, то что будет изменено?

— "Вертолеты России" непрерывно совершенствуют свою вертолетную технику, оснащая ее современным вооружением и авионикой. При соответствующем запросе со стороны военных мы готовы провести такие работы. Пока запроса на модернизацию этой техники в холдинг не поступало.

— На какой стадии находится ОКР по разработке перспективного морского вертолета "Минога"?

— Работы ведутся, уже определен технический облик машины. К сожалению, из-за секретности проводимых работ больше никакой информации дать пока не можем.

— Сейчас в военном самолетостроении прослеживается плавный переход на пятое поколение. Примером тому служит проходящий испытания ПАК ФА. Разрабатывается ли сейчас новое поколение боевых вертолетов?

— Конечно, работа в этом направлении идет, ведь появляются новые вызовы, угрозы, задачи, и мы понимаем, что вертолеты, как и любое другое вооружение, должны соответствовать тем техническим идеалам, которые ставит время.

Могу сказать, что сегодня основные требования, которые предъявляются к военным вертолетам, — это повышение скорости, малозаметность для радаров потенциального противника, возможность нести на борту высокоточное вооружение.

Вертолет должен обладать современной авионикой типа стеклянной кабины, нашлемного индикатора целеуказания, очков ночного видения и т.д. для того, чтобы летчик комфортно чувствовал себя во время боевых действий. Мы работаем в этих направлениях и добиваемся определенных результатов.

Самой главной оценкой для нас является интерес отечественных ВКС к нашей технике, а также иностранных заказчиков, которые до сих пор с удовольствием покупают наши боевые и транспортные вертолеты.

— Какие детали вертолетов в будущем планируется печатать на 3D-принтере?

— В соответствии с поручением Министерства промышленности РФ, холдинг "Вертолеты России" активно внедряет в производство своей техники детали, выполненные с помощью 3D-печати.

Подобные инновационные технологии, применяемые в вертолетостроении, могут обеспечить снижение веса деталей машины до 40%, в разы сокращают время освоения новой продукции и изготовления прототипов, а также позволяют получить элементы сложной формы, которые невозможно произвести обычным способом. Планируется печатать прежде всего несиловые детали, например дверные ручки. Кроме того, не исключается печать некоторых комплектующих для рулевого винта.

— Как реализуется программа импортозамещения? Избавились ли от украинских комплектующих при производстве вертолетов?

— С 2014 года нами была практически полностью реализована программа по импортозамещению, и в настоящее время подавляющее большинство российских вертолетов полностью изготавливается из отечественных комплектующих.

В конце прошлого года мы выпустили первый "арктический" вертолет Ми-8АМТШ-ВА, построенный с использованием российских комплектующих. В целях снижения зависимости от зарубежных поставщиков все вертолеты Ми-8АМТШ-ВА оснащены современным российским оборудованием, в том числе двигателями ВК-2500 производства компании "Климов".

Аналогичные работы проводятся по всей линейке российских вертолетов, и можно смело сказать, что в ближайшие годы зависимость российской вертолетостроительной промышленности от поставок иностранной продукции будет сведена к минимуму. Новый многоцелевой Ми-38, а также ударные Ка-52 и Ми-28Н тоже полностью отечественные.

— На что сегодня прежде всего обращают внимание клиенты при оказании услуг послепродажного обслуживания вертолетной техники?

— При запросах на модернизацию вертолетов и плановый ремонт в первую очередь клиенты обращают внимание на наличие полного пакета услуг по послепродажному обслуживанию (ППО).

Сегодня уже недостаточно просто устранять технические неисправности. Компаниям необходимо применять комплексный подход в сфере ППО: развивать сеть сервисных центров по всему миру, совершенствовать логистику и процессы планирования поставок запчастей под потребности эксплуатантов техники. В холдинге уже активно применяется такой подход в послепродажном обслуживании. Все это способствует продлению летного ресурса вертолетной техники наших клиентов и улучшению ее эксплуатационных характеристик.

С большинством основных эксплуатантов вертолетной техники российского (советского) производства, как гражданского, так и военного назначения, подписаны "рамочные" контракты на оперативную поставку запчастей и комплектующих.

Кроме того, формируется сеть региональных сервисных центров, основным направлением деятельности которых является проведение регламентных работ и ремонта на вертолетах, а также предусмотрена возможность их использования в качестве консигнационных складов для запчастей с целью минимизации сроков их поставки заказчикам.

Беседовал Алексей Паньшин