Игорь Комаров: строительство старта под "Ангару" начнется на Восточном через год-полтора

Игорь Комаров © Артем Коротаев/ТАСС

В Амурской области продолжается строительство космодрома Восточный, к концу года его планируется сдать в эксплуатацию.

В интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) глава госкорпорации "Роскосмос" Игорь Комаров рассказал о сроках строительства второго стартового стола на новом космодроме под ракеты "Ангара", о текущем состоянии дел на Восточном и проблемах согласования целевой программы развития российских космических гаваней.

Генеральный директор "Роскосмоса" также назвал возможные сроки отправки на орбиту первого космического туриста и рассказал о других проектах с иностранными партнерами.

— "Роскосмос" представил на ВЭФ экспозицию совместно с Амурской областью. Кого хотели удивить?

— ВЭФ важен для региона, и Амурская область, где мы строим наш первый российский гражданский космодром Восточный, должна быть представлена достойно.

Мы беседовали с губернатором и региональными властями — что они от нас хотели бы видеть на ВЭФ, чтобы бизнесмены и все, кто приезжает, получили достойное представление об Амурской области. Мы пошли навстречу и выставили ряд экспонатов, в том числе спускаемый аппарат, который побывал в космосе и на Международной космической станции (МКС), и уникальный фрагмент головного обтекателя первой ракеты, стартовавшей с Восточного в апреле этого года с изображением логотипа Года Гагарина, объявленного "Роскосмосом".

— Как сейчас идет строительство на Восточном, на каком этапе? Остались ли проблемы с документацией, которые мешали сдать объекты в срок?

— Мы как раз прилетели сюда с Восточного, где провели начало недели. Там прошло совещание под руководством зампреда правительства Дмитрия Рогозина.

Строительство идет, близится к завершению, документация выдана. Были претензии к качеству документации, которая разрабатывалась и представлялась, но сейчас мы в рабочем порядке вместе со Спецстроем и проектными институтами отрабатываем замечания и приближаемся к завершению. Задача стоит — к концу года сдать космодром.

— Выполните ее?

— Есть вопросы по финансовому положению и подрядчику. В течение месяца вынесем их на уровень правительства и определимся с порядком действий.

— Когда на Восточном начнется строительство второго стартового стола для ракет "Ангара"?

— Мы провели необходимые мероприятия, сейчас идет проектирование, в следующем году определимся с подрядчиком и будем проводить конкурс. Стройка начнется, думаю, через год-полтора.

— Обсуждалась ли идея назвать Восточный именем Юрия Гагарина?

— Это мы обсудим в ближайшее время. Переговорим с коллективом, спросим у жителей и тех, кто работает на Восточном, и сформулируем решение.

— Наступает горячая пора согласования бюджета на следующие три года. Космические программы подвергаются жесткому урезанию со стороны Минфина. Расскажите про Федеральные целевые программы (ФЦП), в частности по космодромам, — на какой они стадии? Какой объем средств планируете на три года, есть ли отклик со стороны финансовых властей?

— Отклик со стороны финансовых властей есть — эти программы достаточно серьезно сокращаются. Мы свою позицию представили правительству, нашли поддержку, надеюсь, серьезного сокращения не будет, с учетом того что Федеральная космическая программа (ФКП) на следующие десять лет была принята только в конце марта. ФКП прошла оптимизацию и серьезную "усушку", поэтому не думаю, что есть острая необходимость жесткого сокращения наших программ.

Что касается ФЦП по космодромам, то ее лимит не утвержден. Это одна из проблем — надо определиться с лимитом средств. Поскольку сокращение не может вести к тому, что мы не создадим ряд объектов на Восточном или сделаем это только наполовину, значит, оно приведет к изменению сроков. Придется их сдвигать, что всегда приводит к резкому снижению эффективности использования ресурсов.

Главное, не прийти к долгострою и не уйти со сроков реализации этой программы в серьезный провал. Повторяю, основной вопрос по этой ФЦП — определение лимитов финансирования. Остальные вопросы — по объектам, этапам строительства, содержанию программы — практически решены.

— Каковы сроки утверждения?

— Надо утвердить эту ФЦП до конца года, чтобы своевременно обеспечить финансирование и реализацию тех планов, о которых шла речь, и стартовать со стройкой второго этапа Восточного.

— Есть ли прогресс в организации космического туризма?

— Думаю, до конца года мы расскажем об этом. У нас есть заявки со стороны очень серьезных партнеров. Это индустриальные партнеры — те, кто работает в области космоса и производит космическую технику.

— Из США?

— План такой: до конца года проведем переговоры, подпишем соглашения и выйдем на конкретные договоренности. Тогда все и расскажем.

— Санкции не влияют на эти переговоры?

— Что касается пилотируемых программ и освоения космоса, эта сфера не затронута санкциями. Мы сотрудничаем с американцами и европейцами, в том числе по МКС и другим космическим программам и проектам. В этом году, например, — "ЭкзоМарс", уже в октябре на орбиту Марса должен выйти космический аппарат. Реализуем второй этап этого проекта с Европейским космическим агентством (ЕКА).

— Когда сможет полететь в космос первый турист?

— Думаю, в ближайшие два года. Ведь срок подготовки такого полета не неделя и не месяц, это больше года.

— С какого космодрома?

— Пока полетит с Байконура, потому что пилотируемые программы с Восточного, как известно, "Роскосмос" планирует начать не раньше 2023 года.

— Был подписан меморандум Россия—Италия о создании совместной космической системы наблюдения Земли. Работы уже ведутся?

— Первый этап нашего сотрудничества — определение параметров и периметра взаимодействия, а также техническая формализация этого проекта: что и как будем делать вместе. На это уйдет около полугода. Согласно договоренности мы должны были сформировать рабочие группы специалистов — все это сделано, люди взаимодействуют, так что договоренности выполняем.

— Какой следующий этап?

— Дальше определим технические параметры аппаратов будущей системы ДЗЗ, а после этого, думаю, через год, подпишем контракт и приступим к созданию системы.

— Вы говорили, что переговоры с Индией по размещению станций ГЛОНАСС уже идут. На какой они стадии сейчас?

— На стадии подписания контрактов и технических решений. По этому направлению мы уже провели все подготовительные мероприятия. Определили два места, где будут стоять станции: в Бангалоре и Калькутте. В ближайшее время начнем реализацию, думаю, в течение года.

— С Китаем "Роскосмос" прорабатывает вопрос о совместных пилотируемых экспериментах на околоземной орбите. Что это за эксперименты?

— Эти переговоры еще в начальной стадии обсуждения, конкретных договоренностей у нас нет. Вы знаете, что Россия и наши партнеры, Китай, используют на орбите разные пилотируемые станции.

У Китая другая станция с иным наклонением орбиты, поэтому ключевое направление сейчас — непилотируемые программы. С Китаем активно развивается сотрудничество в областях, которые связаны с навигацией.

Мы работаем по объединению и увязке китайской навигационной системы "Бейдоу" и нашей ГЛОНАСС, договорились об обмене станциями приема данных. Четыре станции на территории Китая позволили бы повысить охват и точность сигнала, то же самое наши партнеры делают на территории России. В рамках БРИКС сотрудничаем по ДЗЗ — с Индией и Бразилией обмениваемся информацией о стихийных бедствиях, по социальным, гражданским и другим важным темам.

Беседовала Лана Самарина