Алексей Нефедов: до конца 2017 года банк "Югра" намерен открыть 10 новых офисов в ДВФО

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Банк "Югра", входящий в ТОП-30 российских банков, планирует открыть на Дальнем Востоке 10 офисов, а также разработает специальные программы кредитования совместных японско - российских и китайско-российских проектов. Об этом в рамках Восточного экономического форума в интервью ТАСС рассказал президент банка Алексей Нефедов.

- Алексей Геннадьевич, с какой целью вы приехали на Восточный экономический форум?

- Приехали в большей степени пообщаться, познакомиться, посмотреть на перспективы развития региона, пообщаться с существующими партнерами, найти новых. Это больше площадка для встреч, установления новых деловых контактов. Конечно, крайне необходимо для понимания общей стратегии развития Дальнего Востока и Тихоокеанского региона, что не может не заинтересовать такой крупный банк, как "Югра".

- А есть планы у банка по развитию бизнеса в этом регионе?

- В настоящий момент все делается для того, чтобы в перспективе привлечь сюда трудовые ресурсы. Значит, этим людям нужно будет где-то жить, работать, как следствие, себя обслуживать, в том числе пользоваться банковскими услугами. Банковские институты – это один из элементов жизнеобеспечения любого человека, а мы должны идти за своими клиентами. Поэтому до конца 2017 года банк "Югра" намерен открыть 10 новых офисов в ДВФО. В частности, речь идет о таких городах, как Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск, Благовещенск и Комсомольск-на-Амуре. Мы оцениваем потенциал региона как самый большой. Кроме того, банк "Югра" планирует к концу 2016 года увеличить портфель корпоративных кредитов на 10 млрд рублей, из которых 15-20% придется на дальневосточный регион.

- Какую продуктовую линейку планируете предложить клиентам этого региона?

Банк "Югра" специально для дальневосточного бизнеса, участвующего в государственных заказах, разработал продукт, который обеспечивает облегченный доступ к получению банковских гарантий, необходимых для участия в государственных тендерах.

Почему мы говорим о банковских гарантиях? Большое количество инфраструктурных проектов, которые исполняются, в том числе в рамках ФЗ 223 или 124 по госзакупкам, они влияют на то, что те компании, которые являются исполнителями, субподрядчиками каких-то крупных проектов, им требуется финансирование, гарантии в пользу более крупных заказчиков или федеральных институтов.

Помимо этого, банк также представит новый продукт – специальные условия кредитования малого и среднего бизнеса для ДВФО.

- Основные клиенты банка "Югра", как я понимаю, корпоративные. А не планируете развивать розничный бизнес?

- Несмотря на то, что мы больше кредитуем и работаем по активным операциям с корпоративным сегментом, по розничным у нас в основном это так называемая корпоративная розница. Корпоративная розница - сотрудники тех предприятий, которые обслуживаются у нас. Т.е сотрудники, которые у нас участвуют в зарплатных проектах, бывают наши контрагенты, которых мы затягиваем в этот процесс. Для них представляем дополнительные облегченные программы, в том числе и индивидуальное рассмотрение ипотечных программ и потребительского кредитования. Тогда мы уже понимаем уровень стабильности этого сотрудника, где он работает, стабильность самого предприятия. С этим, конечно, нам гораздо легче пройти верификацию по клиенту и естественно с ним работать.

- Международные проекты планируются? Например, с Китаем, которые соседствует с РФ на Дальнем Востоке?

- Банк "Югра"объявляет о разработке специальной программы кредитования совместных японско-российских и китайско-российских проектов. Планируем открытие расчетных счетов банка "Югра"для операций в юанях. Помимо этого, мы планируем подписать кредитные соглашения по Китаю. Близость территорий Китая и дальневосточных регионов РФ дает все основания к взаимовыгодному сотрудничеству.

- О каких объемах совместных кредитований идет речь, и известно ли уже банки-партнеры?

- По каждому из банков лимит где-то 25-50 млн - это перспектива на 2017 год. В настоящий момент мы ведем проработку уровня взаимодействия банков и возможности взаимодействия наших клиентов с банками-партнерами. Это несколько банков, с которыми сейчас ведутся переговоры. Мы хотим предоставить клиентам сервис, возможность оплачивать услуги и товары в китайских юанях, а также дать возможность финансирования совместных российско-китайских проектов, в том числе за счет китайских банков. Мы заинтересованы в том, чтобы такие банки были. Сейчас с тремя банками ведется разговор. К концу года, когда мы выйдем на конкретные подписания, мы с удовольствием об этом расскажем вам после.

- Чем объясняется интерес к сотрудничеству с банками КНР?

- Это все делается для обслуживания наших клиентов, поскольку у некоторых из них есть такая потребность. Сейчас при взаимодействии с китайскими партнерами приходится постоянно проходить через уровни взаимной конвертации как в одну, так и в другую сторону. Это повышает расходы. Они готовы перейти на расчет в юанях, а мы готовы обеспечивать.

- Что касается российско-японских проектов. Если более подробно, то какие планы?

- Есть несколько предложений именно от компаний посмотреть, включить в уровни финансового взаимодействия между компаниями и их японскими партнерами. Но насколько глубоко, сказать сейчас тяжело. Первично мы хотим сделать эту программу по китайскому юаню, потом возможно масштабирование через другие подобные вариации.

- Ранее вы сообщали, что стали первым российским банком РФ, которые подготовит кобрендинговые карты с платежной системой "Мир". Как скоро это произойдет и сколько карт планируется выпустить?

- Действительно, банк "Югра"стал первым среди российских банков, который подготовил к выпуску кобренд с платежной системой МИР. Это будут кобрендинговые карты для членов "Ночной хоккейной лиги". До конца 2016 года планируется выпустить около 20 000 карт.

- Уставный капитал планируется увеличивать?

- Наш банк запустил процесс по увеличению уставного капитала на общую сумму, эквивалентную $550,5 млн. Все имеющиеся суббординированные депозиты трансформируются в акции банка и станут имуществом, а не займом акционеров. Для акционеров это более выгодно с точки зрения владения имуществом.

Кроме того, банк "Югра" готовит новую допэмиссию акций на сумму 6-7 млрд рублей. Средства будут предоставлены действующим акционерам и распределены между нами равными частями. Увеличение базового капитала банка позволит существенно нарастить кредитный портфель и войти в топ-20 российских банков по объему активов.