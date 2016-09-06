Алина Левитская: география поступающих в СКФУ в 2016 году стала рекордной

Алина Левитская © Алексей Громаков/Пресс-служба СКФУ

Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ) был создан в 2012 году на базе трех крупнейших вузов Ставропольского края. Задача у вуза амбициозная — стать к 2021 году ведущим образовательным учреждением высшего профессионального образования на Северном Кавказе. Министерство РФ по делам Северного Кавказа уделяет университету пристальное внимание, в 2016 году гостем вуза стал Владимир Путин.

Ректор СКФУ Алина Левитская в интервью ТАСС рассказала, какие специальности выбирает кавказская молодежь, когда в регионе вновь появится военное образование и как наука поможет развитию Северного Кавказа.

— Алина Афакоевна, какие специальности в СКФУ стали популярными в этом году?

— Университет проводит набор по 75 направлениям подготовки бакалавриата, 11 специальностям, 57 направлениям подготовки магистратуры, 137 магистерским программам. В этом году университет принял абитуриентов из 58 субъектов Российской Федерации и 57 стран мира, для СКФУ это рекордные показатели. Зачислено более 5000 студентов по направлениям подготовки бакалавриата и специалитета и более 2000 по направлениям подготовки магистратуры.

Самыми популярными направлениями подготовки стали: филология, педагогическое образование, специальное (дефектологическое) образование, туризм, прикладная математика и информатика, электроэнергетика и электротехника, информационная безопасность автоматизированных систем, информационные системы и технологии, строительство, нефтегазовое дело, юриспруденция, экономическая безопасность, медицинская биохимия, фармация.

— Ректоры некоторых российских вузов отмечают, что падение курса рубля привело к усилению интереса со стороны иностранных абитуриентов. Почувствовали ли это в СКФУ?

— Интерес к СКФУ со стороны иностранных абитуриентов действительно усиливается с каждым годом, но это никак не связано со снижением курса национальной валюты. Это результат планомерной работы коллектива университета по повышению качества обучения и интеграции в международное образовательное пространство.

Для сравнения приведу несколько цифр: в 2012 году в университете обучались 182 иностранных студента из 12 стран (в основном по заочной форме обучения), а 1 сентября 2016 года к занятиям приступит более 1500 иностранных студентов из 57 государств (более 85% таких студентов обучаются по очной форме).

В 2014 году между СКФУ и Россотрудничеством было подписано соглашение и разработана дорожная карта совместных мероприятий в республиках СНГ по установлению партнерских и деловых контактов с ведущими учебными учреждениями, а также по организации содействия в продвижении образовательных услуг СКФУ в международном академическом пространстве.

В СКФУ были разработаны и внедрены в учебный процесс три образовательные программы ("Нефтегазовое дело", "Строительство", "Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств"), которые вызывают особый интерес у иностранных граждан, прежде всего из стран Ближнего Востока и Африки: на первом и втором курсах преподавание ведется на английском языке и активно изучается русский язык как иностранный, а далее преподавание идет уже на двух языках. В общем, сегодня университет предлагает обучение по 15 билингвальным программам по разным направлениям подготовки.

Традиционно востребованными среди иностранных абитуриентов являются инженерно-технические направления и специальности, в частности "Нефтегазовое дело", "Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств", "Электроэнергетика и электротехника".

В 2016 году увеличился спрос иностранных абитуриентов на естественно-научные направления и специальности, в частности "Прикладная математика и информатика", "География", "Картография и геоинформатика", "Экология и природопользование", что стало результатом проведения университетом олимпиад по математике и географии среди учащихся общеобразовательных учреждений Узбекистана и Таджикистана.

— Во многих вузах отмечают, что конкурс на технические специальности в этом году равен конкурсу на гуманитарные дисциплины. Прослеживается ли эта динамика в СКФУ?

— Действительно, ежегодно растет интерес к инженерно-техническим специальностям, которые традиционно и были "опорными" для СКФУ. На мой взгляд, это отражение позитивных перемен в развитии реального сектора экономики в стране в целом и в Ставропольском крае в частности. Стабильность показывают, прежде всего, индустриальные отрасли: пищевая переработка, строительство, энергетика, военно-промышленный комплекс, электроника.

На выбор будущей профессиональной траектории в сфере реальной экономики молодого человека ориентируют сами жизненные реалии. С одной стороны, он видит пустующие бизнес-центры, где на каждом этаже висит вывеска "Аренда". А с другой стороны, на полках супермаркетов видит отечественные продукты питания — результат политики импортозамещения — как сигнал об огромных резервах отечественного производства. Видит финансируемые из бюджета "социальные" стройки (школы, детсады, больницы, спортивные объекты) и понимает, в каких отраслях будут востребованы молодые специалисты.

Традиционно на Северном Кавказе были в большом почете именно инженеры, строители, военные. И сегодня мы как раз и наблюдаем такие предпочтения по активности и самих абитуриентов, и предприятий, которые готовы сотрудничать с СКФУ. У нас из года в год увеличивается количество предприятий и организаций, направляющих абитуриентов по целевому приему: в этом году как целевики зачислены более 300 человек на бакалавриат и специалитет и 65 человек на магистратуру. Было подано более тысячи заявлений на целевые места, и это здорово: среди целевиков образуется конкурс, то есть мы выбираем лучших!

— Какие в целом существуют планы по развитию университета? Открываются ли новые специальности?

— Для реализации Программы развития СКФУ, а также в соответствии с потребностями предприятий и организаций, запросами общества в новом учебном году на базе существующих кафедр СКФУ открыты сразу три новые специальности.

Во-первых, это специальность "Международные отношения" (профили "Международная безопасность" и "Страны Западной Азии в системе международных отношений"). Студенты этого направления подготовки будут получать знания по истории, экономике, культуре крупнейших государств Западной Азии, а также обучаться арабскому и турецкому языкам (приказом Минобрнауки РФ СКФУ определен ведущим вузом по развитию сотрудничества в сфере образования в регионе Западной Азии).

Работать они смогут в органах государственной власти, аналитических центрах, торговых представительствах, дипломатических миссиях, бизнес-структурах. Учитывая, насколько сегодня важны связи России с арабским и тюркским миром, эти специалисты будут востребованы.

Новой специальностью стала "Социально-культурная деятельность". Выпускники этого направления занимаются разработкой и реализацией социально-культурных проектов и программ, организацией культурно-досуговой, просветительской и воспитательной работы, продюсированием социально-культурных мероприятий, маркетингом и менеджментом в области индустрии досуга.

Обучение по специальности "Конфликтология" предполагает подготовку к профессиональной деятельности в зонах и ситуациях конфликтов в различных сферах жизни общества; понимание на основе достижений науки и огромного опыта человечества, прежде всего в новейшей истории, основных закономерностей возникновения конфликтов, их динамики, структуры, возможных трансформаций субъектов конфликтов.

Студенты будут развивать навыки анализа и экспертизы конфликтного взаимодействия в обществе, в отдельных социальных группах; овладеют технологиями предупреждения, управления, разрешения конфликтов и трудовых споров, сохранения и укрепления социального согласия и партнерства альтернативными (ненасильственными, помимо правовых) способами в различных сферах жизнедеятельности общества.

Студенты этого направления подготовки смогут работать в психологических службах частных компаний и государственных ведомств, в центрах доверия для подростков и семей и во многих других структурах.

В дальнейшем СКФУ планирует открытие новых направлений подготовки, таких как "Информатика и вычислительная техника", "Медицинская кибернетика", "Медицинская биофизика".

— Во время приезда в СКФУ Владимир Путин дал поручение о создании военной кафедры на базе университета. Когда предполагается сделать первый набор, подготовку по каким направлениям будут вести на кафедре, каким будет преподавательский состав?

— Университет по запросу Минобрнауки России и Минобороны России предоставил в установленный срок обоснование необходимости создания военной кафедры, сведения о перспективах ее развития, наименованиях специальностей, предполагаемой численности профессорско-преподавательского состава и другую информацию.

Минобороны России подготовило проект постановления правительства РФ о создании в структуре СКФУ военной кафедры, который сейчас проходит согласование в соответствующих органах госвласти.

Мы, со своей стороны, уже определили место расположения кафедры, методическую базу образовательной деятельности и кадровый состав. Материально-техническую базу военной кафедры предоставляет Минобороны России.

Первый набор планируется сделать в сентябре 2017 г. Предполагается, что на кафедре будет идти подготовка военно-обученного резерва по общевойсковым специальностям рядового и сержантского состава. Подготовка рядового состава будет длиться в течение 3 семестров (1,5 года), сержантского — 4 семестров (2 года).

Набор будет осуществляться со второго курса обучения в университете. По окончании обучения на военной кафедре курсанты проходят двух-трехмесячные военные сборы, затем принимают присягу и получают военный билет. Получившие военную подготовку в СКФУ освобождаются от действительной военной службы, но имеют право на военную службу по контракту.

— Как в вузе организована работа малых инновационных предприятий? Какую поддержку получают такие предприятия, в том числе в части привлечения инвесторов?

— Важным направлением инновационного развития университета является формирование пояса малых инновационных предприятий, который в настоящее время представлен Группой компаний "СКФУ-ИНКОМ" — 14 предприятий, работающих в области аэрокосмических и геоинформационных технологий, территориального планирования, биотехнологий пищевых производств и переработки сельскохозяйственной продукции, энергоэффективности и энергосбережения и др. В 2015 году совокупный объем средств, привлеченных на выполнение работ и услуг данными предприятиями, составил более 30 млн рублей.

Сейчас процедуру государственной регистрации проходят еще три малых инновационных предприятия с участием университета, планирующих оказывать наукоемкие услуги в сфере строительства, недропользования и дизайна.

Заказчиками наукоемких услуг и работ предприятий "СКФУ-ИНКОМ" выступают коммерческие предприятия и региональные органы власти. Так, ООО "СКФУ Инжиниринг" и АО "Молочный комбинат "Ставропольский" реализуют проекты по разработке масложировых изделий и биомороженого, в состав которого входят пробиотическая закваска ацидофильной палочки и пребиотик №1 в мире — лактулоза.

ООО "Уникальный импульс" — резидент "Сколково" — совместно с университетом реализует проекты, направленные на создание новых пищевых технологий в сфере производства мясных изделий.

ООО "Центр стратегического и территориального планирования" обеспечивает внедрение в работу органов региональной власти (например, Министерства строительства и архитектуры Ставропольского края) и муниципальных образований автоматизированных баз данных, разработанных в университете.

Совместно с компанией ООО "Аэрокосмические технологии и мониторинг" реализуются проекты по мониторингу фактического использования земель на основе анализа космических снимков. Результаты работы этого предприятия заинтересовали главу МЧС России Владимира Пучкова во время его визита в наш университет в июле 2016 года.

— Между Северо-Кавказским федеральным университетом и АО "Курорты Северного Кавказа" подписано соглашение о создании Школы кавказского гостеприимства. Как развивается проект?

— Школа кавказского гостеприимства — это только часть широкомасштабного проекта СКФУ в области туризма и гостеприимства. Как известно, до 2020 года в туристическо-рекреационном кластере Северного Кавказа планируется создание 160 тыс. рабочих мест. Поэтому важную роль в решении проблемы подготовки специалистов для туриндустрии призван играть Северо-Кавказский федеральный университет.

Ректорат и Ученый совет университета приняли решение опираться на опыт ведущих вузов Швейцарии, Великобритании, Нидерландов, Испании, специализирующихся на подготовке специалистов для туриндустрии, а также учитывать интересы стратегического партнера — АО "Курорты Северного Кавказа". Этот широкомасштабный проект позволяет осуществлять переподготовку преподавателей, обучение и стажировки студентов в европейских вузах, а также использовать академический опыт этих вузов для совершенствования качества образовательного процесса в СКФУ.

В рамках этого проекта университетом, АО "КСК" при участии Гаагской школы отельного бизнеса на базе Института сервиса, туризма и дизайна (филиал) СКФУ в Пятигорске создается Школа кавказского гостеприимства. Для Гаагской школы, являющейся признанным мировым лидером по подготовке кадров для индустрии гостеприимства и имеющей 90-летнюю историю работы в этой области, это первый опыт взаимодействия с российским вузом.

Главная цель трехстороннего сотрудничества — подготовка кадров для обслуживания туристско-рекреационных особых экономических зон в СКФО, Краснодарском крае и Республике Адыгея. В Школе запланировано обучение по программам среднего профессионального, высшего образования и программам дополнительного образования в области гостиничного дела, сервиса и туризма. Повышение квалификации в Школе будут проходить работники резидентов особых экономических зон, созданных в рамках туркластера, а также работники АО "КСК".

Для того чтобы подготовить профессионалов, необходимо, чтобы выпускники получили не только теоретические знания, но и большой практический опыт. Одним из основных принципов обучения специалистов в Школе будет практико-ориентированная подготовка. В соответствии с меморандумом, АО "КСК" создает условия будущим специалистам турсферы для прохождения практик во Всесезонных туристско-рекреационных комплексах "Архыз" и "Эльбрус". В настоящее время согласовывается проект учебного отеля в п. Романтик, в котором будут проходить практику студенты Школы.

Кроме того, на базе Школы кавказского гостеприимства мы планируем готовить специалистов для сферы сервиса и туризма, которые бы удовлетворяли критериям World Skills — это подготовка высококлассных специалистов рабочих профессий по стандартам, признанным во всем цивилизованном мире. На сегодняшний день СКФУ является единственным стратегическим партнером Гаагской школы отельного бизнеса из числа вузов стран СНГ.

— В чем заключается сотрудничество СКФУ с Минкавказа России по решению задач социально-экономического развития Северного Кавказа?

— Сотрудничество университета с Минкавказа России началось в июне 2014 года, когда, спустя всего месяц после создания министерства, министр по делам Северного Кавказа впервые посетил СКФУ.

Форматы сотрудничества разные, в том числе совместное участие в межведомственных совещаниях, рабочих группах, заседаниях Общественного совета при Минкавказа России и правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО, научных и творческих мероприятиях университета, в работе попечительского и наблюдательного советов СКФУ, взаимодействие со стратегическими индустриальными партнерами университета, встречи со студентами и преподавательским составом вуза.

В процессе совместной работы рассматриваются вопросы по обеспечению сбалансированности в подготовке кадров для Северо-Кавказского федерального округа и совершенствованию системы образования СКФО в целом; решению проблем межэтнического и межконфессионального общения в многонациональном и поликультурном регионе Северного Кавказа, укреплению позиций русского языка как общегосударственного, повышению роли русской культуры в диалоге культур народов Кавказа; обсуждаются ключевые проекты СКФУ и механизмы интеграции вуза в социально-экономическую систему округа.

В рамках такого взаимодействия университет принял участие в деятельности рабочей группы по вопросам развития аэрозольной отрасли в рамках выставки "Импортозамещение-2015", организованной Минкавказа России, итогом которой стали рекомендации федеральным органам исполнительной власти по совершенствованию законодательства и подзаконных актов, направленных на поддержку контрактного производства как формы импортозамещения.

При участии Минкавказа России стала возможной реализация совместного проекта СКФУ и ОАО "Арнест" по развитию Национального аэрозольного кластера, что будет способствовать решению поставленной правительством Российской Федерации задачи по подготовке квалифицированных конкурентоспособных кадров и формированию при федеральных университетах научных исследовательских баз совместно с предприятиями реального сектора экономики.