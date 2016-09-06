Хиросигэ Сэко: потенциал РФ и Японии может привлечь больше компаний на Дальний Восток

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В этом году министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко принял участие во втором Восточном экономическом форуме во Владивостоке. За день до его начала он был назначен на пост министра, ответственного за экономическое сотрудничество с Россией.

В своем первом интервью российским СМИ на этом посту Сэко рассказал о необходимости параллельного развития экономических и политических отношений между РФ и Японией. Также министр намерен посетить Москву в преддверии встречи премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента РФ Владимира Путина на полях ноябрьского саммита АТЭС в Перу.

— Господин Сэко, в последнее время российское правительство принимает меры для повышения инвестиционной привлекательности российского Дальнего Востока и создания благоприятных условий для бизнеса в этом регионе. Восточный экономический форум во Владивостоке проводится в том числе с целью презентовать эти меры иностранному бизнесу. В этом году ВЭФ посетила очень представительная делегация японской стороны, которую возглавил премьер-министр Синдзо Абэ. Как правительство Японии оценивает меры, принимаемые российским правительством?

— Мы знаем, что в декабре 2013 года президент России Владимир Путин в своем ежегодном послании Федеральному собранию объявил развитие Дальнего Востока и Сибири приоритетной задачей для России.

Важно, что благодаря таким мероприятиям, как Восточный экономический форум, японские компании могут узнавать о мерах поддержки бизнеса, принимаемых российским правительством

После этого российское правительство стало продвигать на Дальнем Востоке такие положительные меры, как введение специальных зон нового типа, режим Свободного порта во Владивостоке, выбор приоритетных инвестиционных проектов. Из японских компаний в специальных экономических зонах нового типа начали работать Nikki (известна за рубежом как JGC Corporation — прим. ТАСС) и Mazda, однако я думаю, что если принять во внимание потенциал России и Японии, то число японских компаний, работающих на Дальнем Востоке, может вырасти. И важно, что благодаря таким мероприятиям, как Восточный экономический форум, японские компании могут узнавать о мерах поддержки бизнеса, принимаемых российским правительством.

— Как лично вы оцениваете идею проведения ВЭФ? Способствует ли это созданию условий для прямого диалога между деловыми кругами двух стран?

— Проведение Восточного экономического форума — это хорошая возможность показать, что российское правительство имеет особый интерес к Дальнему Востоку. Я слышал, что в этом году был проведен российско-японский деловой круглый стол, в котором приняли участие более 200 человек из Японии. И по сравнению с прошлым годом в нем участвовало больше лиц, связанных с бизнесом.

Для открытия бизнеса важен сбор информации и наличие надежных партнеров, поэтому проведение подобных форумов оказывает положительное влияние на формирование конкретных проектов.

Кроме того, я слышал, что по случаю нынешнего ВЭФ было подписано более 20 документов, связанных с конкретными дальневосточными проектами. Это объясняет высокий уровень заинтересованности японских компаний в Дальнем Востоке.

— Господин Сэко, вы являетесь председателем комитета по развитию связей с РФ. В августе вы были назначены на пост министра экономики, торговли и промышленности Японии. На одной из первых пресс-конференций на этом посту вы перечислили приоритетные направления работы. Среди них вы указали план из восьми пунктов по сотрудничеству с Россией. Можно ли сказать, что развитие не только политических, но и экономических связей с Россией является одним из приоритетных направлений внешней политики Японии?

— Я хочу и впредь продолжать расширять масштабы сотрудничества на основе плана из восьми пунктов. Я отвечаю за экономическую сферу и хотел бы воздержаться от упоминания переговоров в политической области, однако я думаю, что для отношений с Россией важно развивать политику и экономику как "два колеса" (соединенных одной осью — прим. ТАСС).

В конечном счете решение о балансе между сферами политики и экономики принимает премьер-министр Синдзо Абэ, однако я считаю, что для отношений Японии и России крайне важно сотрудничество в экономической сфере. Посредством таких экономических проектов важно взращивать у населения понимание того, что развитие такого партнерства является плюсом для обоих государств.

— Этот план из восьми пунктов был предложен японской стороной на встрече на высшем уровне в Сочи в мае 2016 года. С тех пор прошло уже четыре месяца. Как сообщалось, в настоящее время ведется проработка и конкретизация плана. Как вы оцениваете нынешнее состояние этой работы и ее перспективы? Когда стоит ожидать конкретных результатов?

— С тех пор, как на встрече на высшем уровне в мае этого года был предложен "план развития отношений из восьми пунктов", частный и государственный сектор Японии и России объединились и проделали работу, направленную на (его) конкретизацию.

На встрече во Владивостоке на высшем уровне в качестве "первой стадии прогресса" была достигнута договоренность относительно создания платформы, продвигающей обмены между малым и средним бизнесом обеих стран. Кроме того, в области диверсификации производства на консультациях на уровне заместителей министров в начале прошлого месяца была достигнута договоренность реализовывать диагностику производительности и подготовку квалифицированных кадров. В будущем мы хотим продвигать сотрудничество с помощью японо-российских консультаций по инициативам в области энергетики.

— Выполняя работу по такому масштабному проекту, как предложенный Японией план развития сотрудничества, вы наверняка сталкиваетесь с некоторыми проблемами. Но какая-то часть работы, вероятно, проходит гладко. Какие трудности вы испытываете? Что у вас получается сравнительно легко?

— Что касается "плана сотрудничества из восьми пунктов", то правительство считает приоритетными направлениями одно, а частные компании — другое. Кроме того, эти сферы много в чем пересекаются, поэтому я не могу дать однозначной оценки.

Если говорить о проектах частных компаний, то, поскольку члены российского правительства, имеющие отношение к экономике, на местах часто не понимают в подробностях затруднения японских компаний, считаю важным выслушать мнение корпораций и аккуратно передавать его правительству.

Кроме того, в этот раз по случаю форума мы вместе с министром экономического развития России Алексеем Улюкаевым подписали меморандум о взаимопонимании относительно создания платформы для сотрудничества российских и японских ответственных ведомств и создали формат для продвижения торговли и инвестиций между японским и российским малым и средним бизнесом.

— После встречи с вами во Владивостоке министр экономического развития России Алексей Улюкаев сообщил, что в ближайшее время вы посетите Россию. Когда вы планируете совершить этот визит и что будет в его повестке? С кем вы намерены встретиться в Москве?

— Пока конкретная повестка поездки и ее сроки не определены. Вместе с тем на двусторонней встрече лидеров (Японии и России) президент (РФ Владимир) Путин выразил желание, чтобы я посетил Москву. Премьер-министр (Синдзо) Абэ также выразил согласие с этим и поручил мне в кратчайшие сроки совершить этот визит. Аналогичное приглашение поступило также от министра (экономического развития России Алексея) Улюкаева. Поскольку к организации моего визита имеет отношение парламент Японии, я бы хотел посетить Москву, уладив все необходимые для этого вопросы. В ноябре на саммите стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) запланирована встреча на высшем уровне. В связи с этим я хотел бы посетить Москву в преддверии саммита и усилить прогресс по (совместным) проектам, которые будут обсуждаться "на полях" АТЭС.