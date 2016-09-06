Михаил Ульянов: неопровержимых доказательств применения Дамаском химоружия по-прежнему нет

Представленный недавно в Совете Безопасности ООН доклад по Сирии, подготовленный Совместным механизмом расследования ООН-ОЗХО, "не содержит никаких материальных доказательств" вины Дамаска в инкриминируемом ему применении химического оружия. Об этом заявил в интервью ТАСС директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов.

- В последние дни значительное внимание в международных СМИ привлек представленный в Совет Безопасности ООН доклад по Сирии, подготовленный Совместным механизмом расследования. Что это за структура?

- Совместный механизм ОЗХО-ООН по расследованию возможных случаев применения химического оружия в Сирии был создан во исполнение резолюции 2235 Совета Безопасности ООН год назад. Это решение объясняется тем, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) наделена полномочиями устанавливать факты боевого применения химических веществ, но в ее компетенцию не входит определение виновных. Заполнить этот пробел и был призван механизм.

За прошедший год СМР подготовил три доклада. Первые два были посвящены тому, как выстраивается его работа. Третий, появившийся в конце августа, содержит первые результаты расследования. В ближайшие дни ожидается появление четвертого доклада, который будет посвящен еще трем инцидентам такого рода. Дальнейших расследований СМР пока не планирует, поскольку его мандат скоро истекает, и СБ ООН нужно будет определиться в отношении целесообразности его продления.

- Как вы оцениваете первые результаты расследования?

- СМР пришел к выводу, что ответственность за применение токсичных химикатов в одном случае несет так называемое "Исламское государство" (террористическая организация, запрещена в РФ), а в двух других – официальный Дамаск. Что касается выводов механизма в отношении преступной деятельности ИГ, то сюрпризом для нас они не стали. Нам давно известно, что эта террористическая организация обладает значительным потенциалом по синтезу боевых отравляющих веществ и использует их как в Сирии, так и в Ираке. На протяжении последних двух лет мы многократно пытались привлечь внимание Совета Безопасности к этим фактам, но выработку реакции СБ всякий раз блокировали западные члены Совета и их единомышленники, которые, по всем признакам, стремятся сфокусировать обвинения исключительно на правительстве Сирии. Это наблюдаем мы и сейчас.

Что касается содержащихся в докладе обвинений в адрес сирийских официальных властей, то они не представляются нам достаточно убедительными. Выводы механизма целиком и полностью основаны на свидетельских показаниях представителей вооруженной сирийской оппозиции или сочувствующих ей лиц. С учетом их политической ангажированности, доверия к таким показаниям у нас не много (кстати, и сам СМР выявил ряд случаев, когда такие "свидетели" пытались оперировать явно сфабрикованными данными). Никаких материальных доказательств вины Дамаска во вменяемых ему преступлениях механизм не представил. Его сотрудники не имели возможности посетить места расследовавшихся инцидентов, осуществить самостоятельный отбор химических проб, опросить очевидцев и собрать вещественные улики непосредственно в тех местах, где были совершены преступления. Кстати, на все эти изъяны честно указывается в самом докладе.

Добавлю, что выводы механизма во многом основаны на суждении о возможности использования той или иной стороной боевой авиации. В своих оценках он исходил из того, что таковой обладают только правительственные силы, которые, мол, и использовали в военных целях бочковые бомбы, наполненные хлором. Это не соответствует действительности.

Известно, что боевики в свое время захватили авиабазу, на которой осталось как минимум девять боевых вертолетов в хорошем состоянии. Нет сомнения, что в рядах вооруженной оппозиции имеются бывшие военные летчики, в том числе из рядов иракской армии времен Саддама Хусейна, способных управлять такими машинами. Доклад эти обстоятельства не учитывает.

Замечу также, что один из двух эпизодов, ответственность за которые возлагается на ВВС Сирии, связан с совершенно неправдоподобной ситуацией. Якобы с сирийского вертолета с большой высоты была сброшена наполненная токсичным веществом бочковая бомба, которая попала точно в вентиляционное отверстие почти такого же диаметра в жилом доме. Если так, то это, наверное, мировой рекорд в точности бомбометания. Но можно ли воспринимать такую версию всерьез?

- В целом ряде западных столиц прозвучали заявления официальных лиц о том, что вина Дамаска "полностью установлена" и его теперь необходимо наказать за применение химического оружия.

- Думается, что это несколько скоропалительное суждение. Вряд ли те, кто с ним выступает, ознакомились с полным текстом 95-страничного доклада СМР. Иначе они вряд ли стали бы утверждать, что вина Дамаска полностью и окончательно установлена.

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Приведенный мной перечень фактов, заставляющий усомниться в надежности сделанных механизмом выводов, вовсе не является исчерпывающим. На самом деле таковых значительно больше. Характерно, что в тексте доклада постоянно встречаются такие слова, как "кажется", "возможно", "предположительно" и т.д. Это совсем не та лексика, которая может использоваться по результатам по-настоящему тщательного расследования. Кстати, особых претензий к СМР в этой связи у нас нет. Ясно, что его сотрудники провели большую работу и старались быть беспристрастными. Проблема в том, что механизм объективно вынужден работать в таких непростых условиях, которые не позволяют обеспечить надлежащую доказательную базу. Ни один национальный уголовный суд не стал бы выносить обвинительного вердикта на основе столь шатких доказательств и наверняка направил бы дело на дополнительное расследование.

В свете этого заявления о необходимости введения санкций в отношении официального Дамаска, на мой взгляд, звучат довольно легковесно. Всем памятен случай, когда Соединенные Штаты и Великобритания фактически опозорились, начав военную операцию против Ирака в 2003 году под предлогом обладания Саддамом Хусейном мифическим оружием массового уничтожения. Такой скандальный конфуз, казалось бы, должен был научить осмотрительнее подходить к подобным ситуациям. Но, как видно, урок не пошел впрок.

- Как же в таком случае реагировать на доклад?

- В соответствии с положениями Конвенции о запрещении химического оружия в данном случае уместно проведение национального расследования в интересах установления истины и наказания виновных, если таковые будут выявлены. Насколько нам известно, Дамаск к этому готов. После того, как это будет сделано, можно определиться в отношении дальнейших шагов.