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Олег Сиенко: начинаем работать над усовершенствованием "Арматы"

8 сентября, 11:30 UTC+3 Казахстан
Олег Сиенко

Олег Сиенко

© Донат Сорокин/ТАСС

Корпорация "Уралвагонзавод" привезла на Международный военно-технический форум "Армия-2016" 50 образцов военной и специальной техники, среди которых уже полюбившийся всем танк "Армата", а также ряд машин, демонстрирующихся широкой аудитории впервые.

О новинках, представленных корпорацией, об иностранных заказчиках на 57-мм боевые модули, о перспективах боевой машины огневой поддержки "Терминатор", а также о первой демонстрации огневых возможностей новейшего российского танка "Армата" и его новом двигателе в ходе форума в интервью ТАСС рассказал генеральный директор "Уралвагонзавода" Олег Сиенко.

Каковы финансовые показатели корпорации за прошедшие восемь месяцев 2016 года?

— У нас за первые семь месяцев 2016 года приблизительно 3,5 млрд рублей прибыли, за восемь месяцев будет порядка 6,5 млрд. Это хороший показатель, связанный с тем, что мы начали активные поставки и сдачу продукции нашим инозаказчикам, начали раскручивать свой вагонный конвейер.

Мы получили большое количество заказов, появилась достаточно длительная перспектива их исполнения. У нас есть якорные заказчики, есть частные потребители, и, к счастью, у нас есть экспорт, который, кстати, доминировал в прошлом году.

— Какие новинки демонстрируете на форуме "Армия-2016"?

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— У нас, наверное, самая большая экспозиция, поскольку мы представляем 50 образцов военной и специальной техники, плюс у нас есть техника совместного производства не только с российскими компаниями, но и с зарубежными.

В частности, у нас есть машина, произведенная совместно с "Казахстан инжиниринг" на платформе компании "Парамаунт", называется она "Барыс". Это бронетранспортер, на котором установлен наш 57-мм боевой модуль.

У нас здесь представлен произведенный совместно с КамАЗом легкий бронетранспортер с 30-мм боевым модулем, который уже прошел испытания.

Мы также демонстрируем нашу "Армату", однако теперь она не только в качестве выставочного образца, но и показывает свои боевые возможности в динамике и в стрельбе (в закрытом показе — прим. ТАСС), что происходит в первый раз на выставках.

ТАСС/Минобороны России

Впервые мы демонстрируем миномет на базе автомобиля УАЗ, а также машину на шасси "Урал", где установлено 120-мм орудие.

— Это "Флокс"?

— Да, это "Флокс". Мы вообще стараемся каждый год возить на выставки новинки и моментально их продвигать, прежде всего для наших вооруженных сил, но и не забываем про экспорт.

— А "Флокс" и другие новинки создавались по вашей инициативе или на них поступил заказ?

— Безусловно, некоторые научно-исследовательские работы мы проводим по заказу Минобороны РФ, но основную часть машин мы разрабатываем инициативно, понимая, что у них будет экспортная перспектива или ими заинтересуется наше военное ведомство.

— Каковы перспективы совместной с Казахстаном машины "Барыс"? Есть ли на нее заказы?

— В целом, если говорить про модуль, установленный на "Барыса", то мы прочувствовали его потенциал.

Помимо того, что он имеет высокую скорострельность (больше 80 выстрелов в минуту), в его силах бороться не только с низко- и среднелетящими целями, эта пушка может пробить серьезную броню, наносить большой урон.

Мы не скрываем, что мы ведем эту разработку для экспортных поставок, но российскими вооруженными силами он тоже востребован.

— То есть на этот модуль уже есть заказы?

— У нас есть перспективные заказчики, они ждут завершения испытаний. Думаю, что они завершатся в 2017 году. Могу точно сказать, что у нас есть достаточно твердые заказы на поставку этих модулей на экспорт уже в конце первого квартала 2017 года.

— Не сдвигаются ли сроки испытаний "Арматы"?

— Они идут планово, мы довольны машиной, военные тоже.

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Мы начали стрельбы, показатели по стрельбе нас вдохновляют, потому что танк показал себя очень положительно. Нам хотелось бы, чтобы испытания завершились раньше, поскольку машина к этому готова, характеристики, которые закладывались в техническом задании, подтверждаются.

Мы уже начинаем работать над усовершенствованием некоторых узлов и агрегатов, поскольку понимаем, что они могут добавить эффективность машине. Речь идет почти обо всех основных узлах и агрегатах. Надеемся, что нам недолго ждать, когда машина будет "литерована" и даже получит, может быть, экспортный облик.

— Вы говорили, что "Армата" получит новый, более мощный двигатель. Когда это произойдет?

— Двигатели готовы, мы ведем испытания. Вы сами понимаете, что это продукт новый и необходимо провести весь цикл испытаний в разных климатических условиях. Мы хотим, чтобы этот двигатель стал основным на долгие годы.

Сейчас очень большие усилия направляем на площадку Челябинского тракторного завода для того, чтобы этот двигатель в ближайшее время уже пошел в серию.

— Каковы результаты индийского тендера на поставку в эту страну самоходных артиллерийских установок калибра 155 мм?

— Мы действительно участвовали в этом тендере, но, к сожалению, Минобороны Индии пока не объявило его результаты.

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Нас это беспокоит, поскольку мы не знаем, нужно ли еще что-то дорабатывать в этой САУ. Мы проводили ее испытания в жестких климатических условиях, в пустыне Тар (на северо-западе Индии — прим. ТАСС), где температура достигает 60 градусов в тени. Там же мы испытывали и наши танки. 

В наших планах все-таки зайти на индийский рынок с этим калибром. Более того, мы подписали соглашение с одной из индийских компаний для того, чтобы совместно продвигать на индийском рынке эту продукцию.

— Как вы оцениваете перспективы "Терминатора"? Есть ли на него заказчики?

— Мы сделали эту машину инициативно, понимая, что для нее рынок существует. Танкам, например, в городе необходима огневая поддержка для борьбы с гранатометчиками, которые могут нанести урон большим машинам.

У "Терминатора" высокая скорострельность, две спаренные пушки, предназначенные также для уничтожения беспилотников и живой силы противника. Мы надеемся, что после тех событий, которые происходят в мире, эта машина будет востребована.

— Вы здесь представили новую железнодорожную платформу для транспортировки бронетехники. Будет ли на нее заказ от Минобороны?

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— Потребность поставок таких платформ у российской армии есть, поскольку существующие платформы устарели, некоторые даже с деревянным покрытием.

Для оперативной дислокации техники мы по техническому заданию Минобороны РФ разработали платформу, которая способна в полевых условиях осуществлять загрузку техники с помощью выдвигающихся аппарелей. Грузоподъемность этой платформы составляет 70 тонн.

В настоящий момент мы завершаем разработку еще одной новой платформы, которая позволит перевозить на 10 тонн больше. По длине она универсальна и подходит как для новой техники, так и для старой.

— Когда планируете завершить разработку?

— В этом году.

— Каких результатов ждете от форума в целом? Будут ли контракты, помимо тех, которые были подписаны с Минобороны РФ?

— Безусловно, этот форум интересен для нас, мы наметили целую серию переговоров, часть из которых будет посвящена завершению поставок нашей продукции, а другая часть предполагает сотрудничество, кооперацию, перспективы поставок в другие страны.

В данный момент те переговоры, которые проводятся, приводят к практическому результату. Тот интерес, который ранее проявлялся, например к 57-мм модулю, как я уже говорил, вылился в реальные контракты.

Беседовал Алексей Паньшин

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