Олег Сиенко: начинаем работать над усовершенствованием "Арматы"

Олег Сиенко © Донат Сорокин/ТАСС

Корпорация "Уралвагонзавод" привезла на Международный военно-технический форум "Армия-2016" 50 образцов военной и специальной техники, среди которых уже полюбившийся всем танк "Армата", а также ряд машин, демонстрирующихся широкой аудитории впервые.

О новинках, представленных корпорацией, об иностранных заказчиках на 57-мм боевые модули, о перспективах боевой машины огневой поддержки "Терминатор", а также о первой демонстрации огневых возможностей новейшего российского танка "Армата" и его новом двигателе в ходе форума в интервью ТАСС рассказал генеральный директор "Уралвагонзавода" Олег Сиенко.

— Каковы финансовые показатели корпорации за прошедшие восемь месяцев 2016 года?

— У нас за первые семь месяцев 2016 года приблизительно 3,5 млрд рублей прибыли, за восемь месяцев будет порядка 6,5 млрд. Это хороший показатель, связанный с тем, что мы начали активные поставки и сдачу продукции нашим инозаказчикам, начали раскручивать свой вагонный конвейер.

Мы получили большое количество заказов, появилась достаточно длительная перспектива их исполнения. У нас есть якорные заказчики, есть частные потребители, и, к счастью, у нас есть экспорт, который, кстати, доминировал в прошлом году.

— Какие новинки демонстрируете на форуме "Армия-2016"?

— У нас, наверное, самая большая экспозиция, поскольку мы представляем 50 образцов военной и специальной техники, плюс у нас есть техника совместного производства не только с российскими компаниями, но и с зарубежными.

В частности, у нас есть машина, произведенная совместно с "Казахстан инжиниринг" на платформе компании "Парамаунт", называется она "Барыс". Это бронетранспортер, на котором установлен наш 57-мм боевой модуль.

У нас здесь представлен произведенный совместно с КамАЗом легкий бронетранспортер с 30-мм боевым модулем, который уже прошел испытания.

Мы также демонстрируем нашу "Армату", однако теперь она не только в качестве выставочного образца, но и показывает свои боевые возможности в динамике и в стрельбе (в закрытом показе — прим. ТАСС), что происходит в первый раз на выставках.

ТАСС/Минобороны России

Впервые мы демонстрируем миномет на базе автомобиля УАЗ, а также машину на шасси "Урал", где установлено 120-мм орудие.

— Это "Флокс"?

— Да, это "Флокс". Мы вообще стараемся каждый год возить на выставки новинки и моментально их продвигать, прежде всего для наших вооруженных сил, но и не забываем про экспорт.

— А "Флокс" и другие новинки создавались по вашей инициативе или на них поступил заказ?

— Безусловно, некоторые научно-исследовательские работы мы проводим по заказу Минобороны РФ, но основную часть машин мы разрабатываем инициативно, понимая, что у них будет экспортная перспектива или ими заинтересуется наше военное ведомство.

— Каковы перспективы совместной с Казахстаном машины "Барыс"? Есть ли на нее заказы?

— В целом, если говорить про модуль, установленный на "Барыса", то мы прочувствовали его потенциал.

Помимо того, что он имеет высокую скорострельность (больше 80 выстрелов в минуту), в его силах бороться не только с низко- и среднелетящими целями, эта пушка может пробить серьезную броню, наносить большой урон.

Мы не скрываем, что мы ведем эту разработку для экспортных поставок, но российскими вооруженными силами он тоже востребован.

— То есть на этот модуль уже есть заказы?

— У нас есть перспективные заказчики, они ждут завершения испытаний. Думаю, что они завершатся в 2017 году. Могу точно сказать, что у нас есть достаточно твердые заказы на поставку этих модулей на экспорт уже в конце первого квартала 2017 года.

— Не сдвигаются ли сроки испытаний "Арматы"?

— Они идут планово, мы довольны машиной, военные тоже.

Мы начали стрельбы, показатели по стрельбе нас вдохновляют, потому что танк показал себя очень положительно. Нам хотелось бы, чтобы испытания завершились раньше, поскольку машина к этому готова, характеристики, которые закладывались в техническом задании, подтверждаются.

Мы уже начинаем работать над усовершенствованием некоторых узлов и агрегатов, поскольку понимаем, что они могут добавить эффективность машине. Речь идет почти обо всех основных узлах и агрегатах. Надеемся, что нам недолго ждать, когда машина будет "литерована" и даже получит, может быть, экспортный облик.

— Вы говорили, что "Армата" получит новый, более мощный двигатель. Когда это произойдет?

— Двигатели готовы, мы ведем испытания. Вы сами понимаете, что это продукт новый и необходимо провести весь цикл испытаний в разных климатических условиях. Мы хотим, чтобы этот двигатель стал основным на долгие годы.

Сейчас очень большие усилия направляем на площадку Челябинского тракторного завода для того, чтобы этот двигатель в ближайшее время уже пошел в серию.

— Каковы результаты индийского тендера на поставку в эту страну самоходных артиллерийских установок калибра 155 мм?

— Мы действительно участвовали в этом тендере, но, к сожалению, Минобороны Индии пока не объявило его результаты.

Нас это беспокоит, поскольку мы не знаем, нужно ли еще что-то дорабатывать в этой САУ. Мы проводили ее испытания в жестких климатических условиях, в пустыне Тар (на северо-западе Индии — прим. ТАСС), где температура достигает 60 градусов в тени. Там же мы испытывали и наши танки.

В наших планах все-таки зайти на индийский рынок с этим калибром. Более того, мы подписали соглашение с одной из индийских компаний для того, чтобы совместно продвигать на индийском рынке эту продукцию.

— Как вы оцениваете перспективы "Терминатора"? Есть ли на него заказчики?

— Мы сделали эту машину инициативно, понимая, что для нее рынок существует. Танкам, например, в городе необходима огневая поддержка для борьбы с гранатометчиками, которые могут нанести урон большим машинам.

У "Терминатора" высокая скорострельность, две спаренные пушки, предназначенные также для уничтожения беспилотников и живой силы противника. Мы надеемся, что после тех событий, которые происходят в мире, эта машина будет востребована.

— Вы здесь представили новую железнодорожную платформу для транспортировки бронетехники. Будет ли на нее заказ от Минобороны?

— Потребность поставок таких платформ у российской армии есть, поскольку существующие платформы устарели, некоторые даже с деревянным покрытием.

Для оперативной дислокации техники мы по техническому заданию Минобороны РФ разработали платформу, которая способна в полевых условиях осуществлять загрузку техники с помощью выдвигающихся аппарелей. Грузоподъемность этой платформы составляет 70 тонн.

В настоящий момент мы завершаем разработку еще одной новой платформы, которая позволит перевозить на 10 тонн больше. По длине она универсальна и подходит как для новой техники, так и для старой.

— Когда планируете завершить разработку?

— В этом году.

— Каких результатов ждете от форума в целом? Будут ли контракты, помимо тех, которые были подписаны с Минобороны РФ?

— Безусловно, этот форум интересен для нас, мы наметили целую серию переговоров, часть из которых будет посвящена завершению поставок нашей продукции, а другая часть предполагает сотрудничество, кооперацию, перспективы поставок в другие страны.

В данный момент те переговоры, которые проводятся, приводят к практическому результату. Тот интерес, который ранее проявлялся, например к 57-мм модулю, как я уже говорил, вылился в реальные контракты.

Беседовал Алексей Паньшин