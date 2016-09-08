Мартин Сайдик: я рад, что нашу инициативу о бессрочном прекращении огня поддерживают все

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Специальный представитель председателя ОБСЕ по Украине Мартин Сайдик в преддверии визита в Москву и переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым рассказал ТАСС о перспективах реализации минских соглашений

- Что вы ожидаете от переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым? Какие вопросы Вы намерены обсудить?

- Это мой первый визит в Москву в новой должности, которую я занимаю уже более года. Поэтому переговоры станут своего рода инвентаризацией: что мы смогли уже достичь, какие вопросы предстоит еще урегулировать?

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В центре внимания, разумеется, будет достижение устойчивого мира на востоке Украины. Главной задачей моей работы было и остается, создать больше безопасности для местного населения с обеих сторон линии соприкосновения. Параллельно мы, безусловно, должны улучшить гуманитарную ситуацию, и создать для людей социальную и политическую перспективу.

- Роль ОБСЕ за прошедшие несколько лет существенно возросла, особенно при урегулировании конфликта на Украине. На какие моменты вы хотите обратить внимание российской стороны в рамках визита в Москву? А именно, относительно работы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине?

- Для начала я хотел бы разъяснить, что направляюсь в Москву в качестве спецпредставителя председателя ОБСЕ, а не как глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ), которой руководит посол Эртугрул Апакан. Трехсторонняя контактная группа (по урегулированию ситуации на востоке Украины - прим. корр.) договорилась укрепить СММ, работа которой является неотъемлемой частью минских соглашений. С точки зрения ОБСЕ, это прежде всего значит, что необходимо положить конец безнаказанности, то есть расследовать возросшее количество атак на наблюдателей ОБСЕ и их оборудование, а также эффективно пресекать такие действия.

- Будет ли в Москве обсуждаться тема усиления СММ на востоке Украины? Собирается ли ОБСЕ увеличить число наблюдателей?

- Я могу лишь повторить, что для укрепления СММ вопрос количества наблюдателей не является определяющим, наоборот нужен безопасный и беспрепятственный доступ уже задействованных наблюдателей, т.е. на всей территории Украины, как это и изложено в Минских договоренностях. В этом вопросе нам надо достичь прогресса.

- 26 августа контактная группа в Минске объявила о необходимости бессрочного прекращения огня на востоке Украины с начала нового учебного года. Намерены ли вы детально обсудить незамедлительную реализацию этих договоренностей?

- Я рад, что нашу инициативу о бессрочном прекращении огня поддерживают все стороны, и прекращение огня в общем и целом соблюдается уже неделю. Если у нас получится сделать эту положительную тенденцию стабильной, я вижу в этом хорошую возможность способствовать развитию минского процесса. Я особо приветствую, что в Кремле также заявили, что поддерживают эту договоренность.

- Как заявили в МИД РФ, прогресс в политическом урегулировании (ситуации на востоке Украины - прим. корр.) отсутствует, в частности в том, что касается принятия Украиной законов об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Возможно, у вас есть определенный план, который будет способствовать реализации минских договоренностей?

- Правда, что политический процесс не проходит во временных рамках, которые задумывались при подписании Комплекса мер по выполнению минских соглашений в феврале 2015 года. Украина, ссылаясь на минские договоренности, особенно на первые три пункта Комплекса мер, требует, чтобы в начале этого политического процесса были значительные улучшения в области безопасности. Несмотря на расхождения в деталях, такой вывод все-таки является консенсусом как в "минском", так и в "нормандском формате": Прогресс в политическом процессе не может быть достигнут без подлинного прогресса в сфере безопасности.

- Каковы шансы для дальнейшей реализации минских договоренностей?

- Моя должность обязывает меня быть оптимистом в этом вопросе. Ни одна из сторон не видит сегодня альтернативы выполнению минских договоренностей.

- Каким образом ОБСЕ может повлиять на правительство в Киеве, чтобы украинский парламент как можно скорее принял закон об особом статусе Донбасса и об особом порядке местного самоуправления в подконтрольных ополченцами районах?

- Ваш вопрос является точкой зрения на минские переговоры с одной стороны. Украинские СМИ меня бы спросили: Как ОБСЕ может подтолкнуть противоположную сторону, чтобы она наконец-то реализовала положения минских договоренностей, чтобы таким образом создать предпосылки для политического процесса в целом?

- Существуют ли уже определенные сроки для новой встречи лидеров стран в "нормандском формате" - РФ, Украины, ФРГ и Франции?

- Вероятно, что параллельно с нашими переговорами в Минске будут вестись и переговоры в "нормандском формате", но сейчас я не могу вам назвать точные даты.

Беседовал Дмитрий Валеев.