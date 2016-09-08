Игорь Руденя: Тверь через пять лет не будет краснеть за плохие дороги

Игорь Руденя © Пресс-служба губернатора Тверской области

Весной текущего года в Тверской области произошла смена главы региона, следствием чего стало изменение приоритетов развития региона. На смену кадровому военному Андрею Шевелеву, который после пятилетки работы оставил свой пост по собственному желанию, область возглавил Игорь Руденя - федеральный чиновник с большим опытом, последние годы курирующий АПК в правительстве страны. Новому главе достался не самый богатый российский регион - там нет ни нефти, ни газа. Но есть много леса, хорошие земли, половина который сейчас не используется аграриями и удачное географическое положение – близость к Москве и Санкт-Петербургу, куда можно отправлять готовую продукцию. В своем интервью ТАСС Игорь Руденя рассказал, каким он хотел бы видеть регион через пять лет, что уже начал делать для решения наиболее болезненных проблем области, чем привлекательна тверская земля для паломников и как он будет обустраивать дороги центральной России. - В конце августа вы провели в Москве презентацию инвестиционных возможностей региона. Что предлагаете инвесторам?

- Главная наша задача - презентация программы развития Тверской области и прежде всего инвестиционной привлекательности агропромышленного комплекса. Порядка десяти инвесторов – крупных бизнесменов, нам удалось привлечь на мероприятие, где мы представили перспективы развития растениеводства, в том числе льноводства, тепличного хозяйства, выращивания овощей в открытом грунте, а также производства молока и его переработки.

Но эта презентация возможностей региона – лишь первый, пробный этап. На площадке "Россельхозбанка" в Москве мы запланировали провести еще два подобных мероприятия. Второй этап презентаций пройдет в Москве в конце сентября - начале октября, и на него мы пригласим не только инвесторов в сфере АПК, но и девелопмент.

На третьем этапе, который проведем в начале ноября этого года, к этим двум направлениям добавится еще одно. Может быть, это будет сфера жилищного хозяйства, дорожная отрасль, сфера ЖКХ или другое направление развития, которое мы определим как приоритетное.

- Когда начнется реализация двух крупных инвестиционных проектах – "Тверь Сити" и "Тверь Экспо"?

- Надеемся, это произойдет в ближайшие 3 – 5 лет. Мы уверены, что эти два проекта дадут возможность нашим молодым специалистам, нашей молодежи, не уезжать из региона, а остаться. Более того, мы рассчитываем, что нам удастся привлечь молодежь из других регионов, даже из таких как Москва и Санкт-Петербург.

Центр Твери заметно преобразится в случае реализации масштабных инвестиционных проектов © Андрей Воробьев/ТАСС

"Тверь-Сити" – это проект современного офисного центра на базе железнодорожного вокзала города Тверь. Мы хотим построить офисный центр и гостиничный комплекс, и, конечно, систему современных переходов, чтобы все это было в шаговой доступности от железнодорожной станции и железнодорожного вокзала "Тверь", куда приходят скоростные поезда из Москвы и Санкт-Петербурга.

Этот проект направлен на то, чтобы средние и крупные компании могли открыть свои офисы в Твери. Этому должно способствовать и тот факт, что у нас есть и хорошие вузы, и талантливая молодежь, - то есть кадровый потенциал, а стоимость аренды гораздо ниже, чем в столице. Но этот проект должен развиваться не просто как офисный центр, но и как место, где будет возможно создавать инновационные фирмы. Так, мы сейчас готовим соглашение между нашими университетами различными и технопарком МГУ им Ломоносова.

По второму проекту – "Тверь Экспо" – мы хотим создать выставочный комплекс, который необходим нам для проведения больших конференций, симпозиумов, выставок современного машиностроение, сельскохозяйственной техники. Для этого комплекса уже примечена площадка: 60 га в Заволжье, на берегу Волги и рядом с трассами М10 и М11.

- На какой стадии разработки эти два проекта сейчас?

- На данный момент у нас есть только концептуальные проекты. Сейчас мы хотим дождаться конца сентября, когда из отпусков вернутся студенты и активная часть делового сообщества, и тогда мы, наверное, проведем несколько круглых столов по детальному обсуждению концепций проектов, решим, как это должно выглядеть и что нужно взять за основу.

Может быть возьмем за образец какие-то европейские или российские аналоги. Далее уже будем выходить на конкурсную процедуру по созданию проектов, уже не концептуальных, а архитектурных, конкретных. Чтобы в следующем году начать поиск и привлечение инвесторов, которые бы начали заниматься непосредственно строительством и развитием этих территорий.

- В июне этого года в регионе насчитывалось 67 инвестпроектов общим объемом инвестиций в 165 млрд. Изменились ли эта показатели сейчас?

- Да, за несколько месяцев мы увеличили число инвестпроектов до 80. Мы привлекли несколько инвесторов в пищевой отрасли, в части молочно-перерабатывающего производства.

Нам удалось найти бизнесменов для запуска второй очереди на предприятиях по производству строительных материалов, в дорожной отрасли и в рыбохозяйственном комплексе.

По первым заявкам, которые мы обсуждали, это порядка 10 – 15 млрд рублей уже подтвержденных вложений. Инвесторы – компании международного формата. Например, в наше тепличное хозяйство мы ожидаем приход партнеров из Голландии. В сфере проектирования и производства авиационных теплообменников в городе Кимры удалось запустить вторую очередь проекта совместного российско-американского предприятия "Хамильтон Стандарт-Наука".

- Что касается машиностроения – в 2015 году были проблемы с объемами производства на Тверском вагоностроительном заводе. Как сейчас обстоят дела и удалось ли стабилизировать ситуацию?

- Сейчас мы, правительство Тверской области и ЗАО "Трансмашхолдинг", в который входит вагоностроительный завод, реализуем несколько совместных проектов. В том числе, мы выступили инициаторами изменения системы инвестирования в отрасли машиностроения. В частности, настояли на том, чтобы НДС на билеты поездов дальнего следования был отменен в пользу развития вагоностроения. Эта мера позволит получить дополнительные средства на обновление подвижного состава, вагонов, в том числе и двухэтажных, которые уже производятся и на Тверском вагоностроительном заводе.

Кроме того, мы общаемся с акционерами, с управляющими менеджерами этого предприятия для того, чтобы понимать, что еще администрация Тверской области может сделать на данном предприятии. Пока мы считаем, что предприятие работает стабильно, выполняет обязательства и объемы производства и по египетскому тендеру, и в кооперации вагоностроения для московского метрополитена.

В первой половине сентября мы также планируем подписать соглашение с правительством Сахалинской области на постройку дополнительных вагонов. Думаю, контракт подпишут два наших предприятия - ОАО " Тверской вагоностроительный завод" и ОАО "Торжокский вагоностроительный завод".

- А что касается волны сокращений рабочих предприятия?

- Насколько мне известно, дальнейшие сокращения не планируются акционерами, потому что завод обеспечен заказами. Единственное, будут немного сокращены рабочие смены. Но режим полноформатного рабочего процесса – он сохранится.

- В прошлом году Тверская область стала одним из немногих регионов, в которых был зафиксирован рост безработицы. Изменилась ли обстановка сейчас?

- Да, количество безработных, находящихся на учете, стало меньше. Месяц назад (в начале августа. - Прим. ТАСС) на учете стояли 8,4 тыс. человек, сейчас у нас насчитывается порядка 7,9 тыс. безработных.

Кроме того, мы сейчас развернули активную компанию по борьбе с нелегальной миграцией на территории региона. Мы ориентируем всех работодателей на отказ от нелегальной рабочей силы и на то, чтобы все выплаты заработной платы проводились, как это принято говорить, "в белую". Особенно эти принципы должны соблюдать предприятия, которые работают с господдержкой или получают поддержку региональной власти. В первую очередь, наши предприятия должны привлекать на работу граждан РФ. Вопрос о привлечении трудовых мигрантов может рассматриваться только при условии, что нам не хватает своих кадров.

- На какой стадии сейчас находятся проекты создания предприятий по переработке природного газа?

- Для нас сейчас самым приоритетным является проект по производству газомоторного топлива компанией "Газпром". Соглашение о сотрудничестве подписано, и создание предприятия мы бы хотели начать уже в ближайшее время. В регионе на своем газомоторном топливе сможет работать и коммунальная и сельскохозяйственная техника, и пассажирский транспорт.

Параллельно мы готовимся дать старт строительству крупного предприятия по переработке природного газа в полиэтилен и полипропилен. В завод и его строительство будут вложены колоссальные инвестиции – $4 млрд. Реализует проект компания "Синвек" при участии "Строительно-промышленной инвестиционной корпорации Аккорд" и китайских компаний. Сейчас мы рассчитываем, что строительство предприятия займет три – четыре года, и уже в 2020 будет запущено.

- Долги региона за газ не помешали заключить соглашение с "Газпромом"? Как Тверская область собирается расплачиваться с компанией?

- Мы не отказываемся от тех долгов, которые были созданы компаниями, работающими на территории Тверской области. Хотя это долги не региона, а частных компаний, - это одна часть долга в 12 млрд рублей.

Мы не отказываемся от тех долгов за газ, которые созданы компаниями, работающими на территории Тверской области. Хотя в основном это долги не региона, а частных компаний. Нам удалось договориться с "Газпромом", что долги эти мы будем постепенно погашать и будем их структурировать. Для этих целей мы специально создадим рабочую группу и будем следить, чтобы сумма долга не росла и деньги постепенно возвращались

Вторая часть сформирована муниципальными унитарными предприятиями и принадлежат либо муниципалитету, либо региональному правительству. Нам удалось договориться с "Газпромом", что долги эти мы будем постепенно погашать и структурировать. Для этих целей мы специально создадим рабочую группу и будем следить, чтобы сумма долга не росла и деньги постепенно возвращались. Мы понимаем, что такие дорогие подарки нам делать никто не собирается, а тем более компаниям, которые, как нам кажется, не совсем эффективно трудятся в своих нишах.

- Ранее заявлялось, что "Газпром" собирается сворачивать все социальные проекты по на территории области. Удалось ли достичь каких-то договоренностей по их сохранению?

- К счастью, руководство "Газпрома" пошло нам на встречу, и компания восстановила свое участие в социально-экономическом развитии региона. Мы получили письменное подтверждение, что реализация программы "Газпром – детям" и развитие наших инфраструктурных проектов продолжается. Мы предложили также компании отдельный проект по реконструкции Тверского ипподрома, "Газпром" свою заинтересованность и участие в этом проекте уже подтвердил.

Также сейчас актуализируется документация по строительству магистральных газопроводов на 2017 -2018 годы, будем продолжать активно газифицировать наши районы и сельские поселения.

- В мае на заседании правительства вы в шутку назвали региональный Минсельхоз – Минлесхозом, потому что многие земли сельскохозяйственного назначения в регионе запущены. Какие шаги запланированы для того, чтобы ввести их в оборот?

- Эта проблема уже активно решается. Мы завершаем инвентаризацию обработанных земель и начали активно вводить в оборот новые пашни. Мы поставили для себя невысокую, но реальную планку – за следующие несколько лет ввести в оборот не менее 100 тысяч га пашни. Сейчас мы разговариваем с инвесторами, в том числе со средним и малым бизнесом, о том, чтобы этой осенью уже прибавить хотя бы 5 – 10% к объему используемых в регионе сельхозземель.

- На прошедшем Госсовете обсуждалась возможность запуска федерального пилотного проекта по созданию территорий опережающего развития (ТОР) на курортах, имеющих наибольший инвестиционный потенциал. На таких территориях будут действовать льготы и преференции для инвесторов, за исключением льгот по уплате страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. Кроме того, необходимо рассмотреть возможность введения на федеральном уровне субсидирования части процентной ставки для привлекаемых под реализацию инвестиционных проектов кредитов. Насколько эти предложения актуальны для Тверской области?

- Для нас актуально все, что является трендом развития. Мы готовы встречать и лично патронировать, как члены правительства Тверской области, любых инвесторов, которые смогут привнести в экономику региона хотя бы рубль.

Мы готовы встречать и лично патронировать, как члены правительства Тверской области, любых инвесторов, которые смогут привнести в экономику региона хотя бы рубль

Но при этом, когда мы говорим о налоговых послаблениях, мы должны понимать, что, если к нам приходят инвесторы, то мы должны создавать для него все условия. Как минимум, давать возможность подключения к сетям и дорожную инфраструктуру. Но я считаю, что более успешна та политика, о которой говорил президент: лучше не делать налоговых послаблений, а выделять целевые субсидии на развитие того или иного бизнеса. Из уплаченного объема налогов уже можно посчитать, насколько эффективно работает предприятие, и уже выделять целевые субсидии.

- Не коснулись ли ОЭЗ "Завидово" первые шаги, которые предпринимаются относительно неэффективных экономических зон туристической направленности?

- ОЭЗ "Завидово" не вошла в список неэффективных. Она относится к числу самых молодых особых экономических зон в России, но это не мешает ей быть одной из самых перспективных в стране. В "Завидово" уже шесть компаний-резидентов, зарегистрированных в регионе. Построены гостиница "Radisson Завидово", апарт-отель, спортивно-развлекательный комплекс, академия гольфа с единственным в России сертифицированным гольф-полем, ландшафтный парк. Более шести млрд рублей инвестиционных уже выделено и создано 650 рабочих мест.

Всего на территории особой экономической зоны "Завидово" заявлена реализация 16 проектов. Это позволит создать круглогодичный семейный курорт со всей необходимой инфраструктурой для комфортного отдыха.

Предполагается, что частные инвестиции в основные объекты туристской инфраструктуры ОЭЗ "Завидово" до 2023 года составят свыше 20 миллиардов рублей. Будет создано порядка 4 300 рабочих мест. Мы ожидаем, что ежегодно курорт будут посещать около 1 миллиона человек.

- На какие направления развития туризма в целом регион делает ставку?

- Мы видим три ключевых направления для развития туризма в регионе.

Во-первых, продвижение автомобильного туризма по историческим и природным местам. Сегодня мы работаем над улучшением качества дорог в Тверской области, 75% которых не соответствуют нормативам. Также сделан серьезный шаг в развитии придорожной инфраструктуры. Мы подписали Соглашение с "Автодором" и "Роснефтью" о строительстве на скоростной трассе М-11 не менее четырех современных многофункциональных центров. Это европейский стандарт. Не просто заправка, магазин, а небольшая гостиница, площадка для детей, парковка для машин, место для отдыха, кемпинг для туристов.

Во-вторых, это водный туризм. В Тверской области несколько сотен рек и озер, и крупные водохранилища: Иваньковское, Рыбинское, Угличское, Вышневолоцкое, Вазузское.

В июне в Тверской области прошел Национальный туристский форум "Реки России 2016". Нам удалось вывести эту традиционную для региона площадку на более высокий федеральный уровень. В форуме приняли участие сотни делегатов из 22 регионов страны. Сегодня на весь регион приходится всего две заправочные станции на воде и четыре причала – этого недостаточно.

В-третьих, ключевое направление нашего туризма – это паломничество по святым местам, которых у нас очень много. Благодаря своим храмам и монастырям Тверская область была и остается одним из духовных центров России. Например, в Осташковском районе области находится православная святыня мирового масштаба, центр притяжения паломников – Нилова пустынь. В Торжке – одна из древнейших русских православных обителей Борисоглебский монастырь.

- За шесть месяцев, что вы находитесь на посту врио губернатора региона, что удалось сделать и что вы считаете своим самым большим достижением?

- Вы знаете, я считаю, за шесть месяцев нами сделано не так уж много. Конечно, мы привлекли инвесторов, получили помощь из федерального бюджета. Но, наверное, главное достижение – нематериальное, и заключается оно в том, что мы сформулировали для себя основные направления и задачи в среднесрочной перспективе, а также повысили качество работы с населением Тверской области.

В основе работы должно лежать добросовестное, ответственное отношение к выполнению своих обязанностей всеми чиновниками всех уровней: от губернатора и председателя правительства до глав сельских поселений. Потому что власть должна быть авторитетна. Должен быть личный авторитет у каждого руководителя. При этом чиновник должен быть примером для подражания своих граждан и в работе, и на улице, и в семейной жизни.

- Каким Вы видите регион через пять лет?

- Я надеюсь, что через пять лет у нас уже будут определенные институты развития и точки роста, которые подарят нам "Тверь Сити" и "Тверь Экспо". Что в районах региона у нас будут сформированы основные проекты, которые подарят им свое лицо: какие-то районы будут сельскохозяйственными, какие-то промышленными. Я полагаю, что к тому времени мы приведем в порядок все дороги, и не будем краснеть за те реплики, которые отпускают туристы, приезжающие к нам на машинах.

Это будет уже регион с развитой инфраструктурой, а также уже с большим количеством среднего и малого бизнеса, потому что это фундамент рыночной экономики. И, конечно, я бы хотел, чтобы через пять лет было как можно больше музеев, и посещаемость музеев и культурно-просветительских музеев выросла, и, как следствие, возрос и уровень внутренней культуры. Именно уровень внутренней культуры и осознание своей исторической Родины, своих исторических ценностей должно выйти на другой уровень – это и будет показатель того, что регион успешен и развит.