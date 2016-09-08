Иван Сидоров: до 2030 года на Урале построят "быстрые" атомные реакторы нового поколения

© Донат Сорокин/ТАСС

В Свердловской области находится единственная в мире атомная станция с реакторами на быстрых нейтронах — Белоярская АЭС. На площадке станции действуют два промышленных "быстрых" реактора — БН-600 и БН-800. На сегодняшний день Россия является мировым лидером в области технологии, которая в будущем позволит значительно минимизировать радиоактивные отходы и расширить топливную базу атомной энергетики.

Об уникальных характеристиках, экспортном потенциале и новом ядерном топливе инновационных реакторов Белоярской АЭС в интервью ТАСС рассказал директор атомной станции Иван Сидоров.

​— В августе четвертый энергоблок Белоярской БН-800 вышел на 100%-ную мощность. Когда он полноценно включится в энергосистему Урала?

— БН-800 отработал на номинальном уровне мощности более 15 суток, и это считается комплексным опробованием энергоблока после завершения всех испытаний. Одновременно выполнена аттестация генерирующего оборудования: подтверждены проектные параметры электрической мощности, которые будут выдаваться в энергосистему Урала.

Это важное мероприятие, связанное с экономикой, которое на протяжении всего срока эксплуатации энергоблока позволит проводить правильное планирование выработки и реализации электроэнергии. В настоящее время мы выполняем процедуры по получению заключения о соответствии энергоблока проектным характеристикам. На БН-800 будет работать представительная комиссия Ростехнадзора, которая проверит и подтвердит соответствие результатов всех выполненных в процессе сооружения и пуска блока работ требованиям, установленным в проекте. После этого госкорпорацией "Росатом" будет оформлено решение о сдаче энергоблока в промышленную эксплуатацию. Ориентировочно это будет конец октября.

Если хранить ОЯТ, то оно будет иметь высокую активность сотни лет, а если хранить отходы переработки этого топлива, то через 100 лет они уже не будут радиоактивными. Так что вся проблема в том, как отходы превратить в доходы

— Как выработка электроэнергии БН-800 отразится на общих показателях выработки всей энергосистемы Урала?

— До конца года БН-800 должен выработать 3,5 млрд кВт∙ч электроэнергии. Из них примерно 1,5 млрд кВт∙ч уже выработано. Это только БН-800. А в целом по Белоярской АЭС необходимо выработать более 7 млрд кВт∙ч электроэнергии. На сегодняшний день выполнение станцией плана по выработке составляет 102,7%. Если брать по Уральскому региону, то энергоблок №3 с реактором БН-600 вырабатывал порядка 8%. С вводом в промышленную эксплуатацию БН-800 это значение увеличится до 13%. Таким образом, Белоярская АЭС вносит приличный вклад в энерговыработку нашего региона.

— Реактор БН-800 уже на 25% работает на ядерном "топливе будущего" — МОКС. Когда вы рассчитываете окончательно перевести энергоблок на новое топливо?

— К 2019 году мы должны полностью перевести активную зону реактора БН-800 на использование МОКС-топлива. Для изготовления топлива будет использоваться отработанное ядерное топливо (ОЯТ) реакторов на тепловых нейтронах типа РБМК и ВВЭР. Таким образом, после 2019 года мы станем первым в мире реактором на быстрых нейтронах, который будет полностью работать на МОКС-топливе.

— В чем преимущество МОКС-топлива по сравнению с существующим?

— Если хранить ОЯТ, то оно будет иметь высокую активность сотни лет, а если хранить отходы переработки этого топлива, то через 100 лет они уже не будут радиоактивными. Так что вся проблема в том, как отходы превратить в доходы. Одна из задач сооружения БН-800 — подтвердить и обосновать необходимость и возможность перехода к замкнутому топливному циклу. Но необходимо учитывать, что в настоящий момент МОКС-топливо, изготовленное из ОЯТ, которое было накоплено после работы в тепловых реакторах, примерно в три раза дороже, чем обычное топливо. И технология на сегодняшний день еще до конца не отработана. Удешевлять стоимость производимого МОКС-топлива можно объемами производства, но их пока нет — потребители только мы одни. Можно удешевлять вложением денег, но для этого нужны объемы. А эти объемы появятся после сооружения мощных коммерческих энергоблоков БН-1200. Стратегия развития российской ядерной энергетики определена, и в соответствии с данной стратегией эту технологию будут удешевлять, развивать и эксплуатировать.

Что такое МОКС-топливо МОКС-топливо — разновидность ядерного "оксидного" топлива, в котором вместо "традиционного" делящегося изотопа уран-235 используется плутоний-239. Технология замкнутого ядерного топливного цикла (в том числе использования МОКС-топлива — прим. ТАСС) повышает эффективность сжигания плутония в "быстрых" реакторах и сокращает количество ядерных материалов, находящихся в обращении, в 100 раз. Пока технологией промышленного производства МОКС-топлива для реакторов на тепловых нейтронах обладает только Франция.

— Насколько данная технология интересна зарубежным партнерам в плане экспорта?

— Замкнутый топливный цикл — это неизбежная перспектива существующей ядерной энергетики. Мы облучаем в реакторах ядерное топливо, а потом после облучения используем его повторно в МОКС-топливе, таким образом уменьшаем потребление дорогого урана-235, которого в природном уране содержится менее 1%. Говорить о том, что эту технологию можно просто так передать зарубежным партнерам, некорректно. Реализация замкнутого топливного цикла — очень высокотехнологичный процесс, он требует не только больших научных знаний, но и наличия определенных современных технологий, в число которых входит ядерная энергетика на быстрых нейтронах. Поэтому Росатом, когда строит, например, станцию в другой стране, параллельно занимается там наукой, обучением персонала и развитием технологий.

— Ранее замглавы "Росэнергоатома" Сергей Антипов рассказал, что новый БН-1200 появится именно на площадке Белоярской АЭС? А какие еще площадки под сооружение БН-1200 рассматриваются?

— Два реактора БН-1200 построят на Урале: один в Заречном, другой на Южно-Уральской АЭС под Челябинском. Это еще не постановления о начале строительства, но места размещения определены. Это уже конкретный шаг вперед. В соответствии с постановлением, БН-1200 должен быть сооружен до 2030 года. Проект энергоблока БН-1200 подготовлен, и продолжаются работы по рабочей и конструкторской документации.

— У каких стран сейчас есть возможности в строительстве реакторов на быстрых нейтронах и каковы экспортные перспективы реакторов БН-1200?

— В первую очередь с нами тесно взаимодействуют французы. Потому что они имеют опыт создания и эксплуатации реакторов на быстрых нейтронах — "Феникс" (закрыт в 2010 году — прим. ТАСС) и "Суперфеникс" (закрыт в 1998 году — прим. ТАСС). Но у них были проблемы с обеспечением надежной эксплуатации данного типа реакторов, и они вынуждены были их остановить, но технологией этой занимались и продолжают заниматься. Натрий, который мы используем в нашем реакторе в качестве теплоносителя, мы закупаем во Франции, так как у них существует налаженное производство. Кроме того, большой интерес к освоению "быстрой" ядерной энергетики проявляют Южная Корея, Япония, Индия. В настоящее время у Китая есть очень серьезные амбиции в том, чтобы иметь настоящий коммерческий реактор на быстрых нейтронах — БН-1200.

— В сентябре на Белоярской АЭС ожидаются масштабные учения по безопасности с привлечением военных. Какие сценарии планируете отработать?

— Для проведения таких учений составляются сценарии различных аварийных ситуаций с наложением многих исходных событий и определяются действия по предотвращению негативных воздействий и ликвидации последствий. Ближайшие учения, которые пройдут у нас в конце сентября, затронут оба действующих энергоблока и весь персонал станции. Сценариев будет несколько.

Один из них — землетрясение с полным обесточиванием энергоблоков в условиях ураганного ветра. Какой сценарий будет выбран, пока не знаем, потому что это тренировка и необходимо иметь полную готовность к любым действиям. В учениях будут задействованы сотрудники станции, МЧС, войска радиационной, химической и биологической защиты, различные организации, которые могут участвовать в ликвидации последствий. Всего предполагается порядка 800 человек, не считая сотрудников станции. Все сценарии учений предполагают отработку действий как на площадке энергоблоков, так и в городе Заречном, в районе эвакуации персонала и населения.

— Какие меры безопасности были предусмотрены на станции за период после трагедии на АЭС "Фукусима-1" в Японии?

— На основании анализа последствий аварии на АЭС "Фукусима" все российские атомные станции провели дополнительные стресс-тесты на воздействие экстремальных внешних условий и приняли соответствующие меры безопасности, в том числе и Белоярская АЭС. Была закуплена мобильная аварийная техника — дополнительные дизель-генераторы, независимые источники подачи воды, чтобы можно было обеспечить безопасность при таких глобальных авариях, как на "Фукусиме". Энергоблоки Белоярской АЭС готовы обеспечить безопасность при любых экстремальных внешних воздействиях, начиная с землетрясения магнитудой до 7 баллов (что на 1 балл выше максимально возможного на площадке) и заканчивая падением самолета.

Беседовали Екатерина Щукина, Елизавета Царицына