Александр Галушка: с Японией сейчас другой уровень диалога, чем раньше

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Во время своего визита в Токио министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка рассказал в интервью ТАСС о том, с какими представителями властей и деловых кругов Японии он проводит встречи, поделился результатами переговоров и рассказал о планах на ближайшее будущее. Рассказал министр и о ситуации с паводком в Приморье, а также о том, что сейчас готовятся дополнительные деньги для ликвидации его последствий.

- Александр Сергеевич, вы вчера довольно подробно рассказали о российско-японском сотрудничестве. Как в целом Вы видите развитие экономических отношений с Японией? Вы говорили про то, что в ближайшее время будет конкретизирован план из 18 проектов. Вы назвали некоторые компании и некоторые проекты. Когда можно ожидать их конкретизации?

- Речь идет о 18 направлениях сотрудничества, которые мы выделили в качестве перспективных как для развития Дальнего Востока, так и представляющих интерес для японской стороны. Мы договорились с японскими партнерами, как представителями Министерства экономики торговли и промышленности, так и предпринимательским сообществом работать достаточно интенсивно. В течение ближайших двух месяцев мы будем практически реализовывать все то, о чем говорилось на прошедших переговорах. В эти дни прошла череда встреч, на которых эти вопросы прорабатывались. Ряд обсуждений запланирован на завтра.

Подчеркну, что по многим направлениям взаимодействие осуществлялось ранее. Мы видим потенциал для следующих этапов. В качестве примера приведу работу японских инвесторов в территориях опережающего развития (ТОР) и Свободном порту Владивосток. Ряд проектов успешно запущен, предприниматели говорят о панируемом расширении своей деятельности. В свою очередь мы хотим и готовы сделать все необходимое, чтобы следующие проекты этих инвесторов тоже успешно реализовывались.

- Какие встречи у вас прошли сегодня и каковы их итоги?

- Сегодня мы встречались с государственным Японским банком для международного сотрудничества (JBIC). На Восточном экономическом форуме было подписано соглашение между Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта и BIC о создании совместной российско-японской платформы для привлечения японского бизнеса в ТОРы и Свободный порт Владивосток. На прошедшей сегодня встрече мы перешли к следующему шагу – обсудили возможность создания совместной проектной компании между JBIC, Агентством и Фондом развития Дальнего Востока.

Создание платформы для привлечения японского бизнеса на Дальний Восток – хороший пример для следующих подобных проектов, это первый шаг, за которым должны последовать другие. С JBIC мы договорились проработать возможности по созданию новых инвестиционных площадок, в частности, платформы развития городской среды. Напомню инициативу премьер-министра Японии Синдзо Абэ о развитии Владивостока. Только в субботу он наметил данную возможность, а в четверг мы проговариваем конкретный план с японскими коллегами. Фонд по развитию городской среды может быть очень полезным и выгодным обеим сторонам. Идея не должна повиснуть в воздухе, а получить свое конкретное воплощение. Мы вышли с предложением реализовать пилотный проект во Владивостоке. Через неделю мы планируем представить японской стороне предложения, как мы видим и понимаем работу этого фонда.

Еще одна перспектива для совместного взаимодействия с японскими инвесторами – российско-японский продовольственный фонд в области морских биоресурсов.

Кроме того, обсудили сотрудничество с JBIC по созданию энергомоста Сахалин –Хоккайдо. Японская сторона подтвердила свой интерес. Завтра мы планируем продолжить эти переговоры с участием Softbank Group и ПАО "Россеть".

Для наших стран перспективны проекты глобального развития. В частности, речь идет о развитии Северного морского пути. На переговорах во Владивостоке вопросов участия японского бизнеса в развитии Севморпути несколько раз касался старший управляющий директор JBIC Тадаси Маэда. Мы передали нашим японским партнерам финансово-экономическую модель развития СМП. Это позволит перейти к обсуждению вариантов сотрудничества на языке экономически рациональных расчетов и принятия конкретных инвестиционных решений.

Кроме JBIC мы встретились с главным управляющим директором компании Sojitz Хироси Мацумурой и обсудили сотрудничество в рамках реконструкции и модернизации хабаровского аэропорта. Для компании важно установление долгосрочных тарифов для аэропортов. Без этого не понятна окупаемость проекта модернизации. Мы проинформировали японских коллег, что соответствующий документ дорабатывается в Правительстве России. Мы надеемся, что в ближайшее время постановление будет принято. После этого можно будет такой тариф установить. Наш ориентир – к декабрьской встрече лидеров наших стран сделать все возможное, чтобы Sojitz смогла выйти с конкретными инвестиционными предложениями.

Проговаривался вопрос участия компании Sojitz в создании ТОР. Мы заинтересованы, чтобы сотрудничество между предпринимателями наших стран было более интенсивным, чтобы японские инвесторы приходили на Дальний Восток и развивали свой бизнес на российской территории. Для этого возможно создавать ТОР специально предпринимателей этой страны. Мы готовы такие варианты сотрудничества прорабатывать.

На переговорах обсуждалось участие компании Sojitz в создании совместных индустриальных парков. Такой положительный опыт у данной компании есть. Мы заинтересованы, чтобы эти компетенции работали на Дальний Восток.

На встрече с главным исполнительным директором Японской ассоциации по внешней торговле Jetro Хироюки Исигэ мы договорились о выходе на подписание соглашения об информационном сотрудничестве между ассоциацией и Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта. Запланировали что во время последующих визитов будет проведена презентация для японского бизнеса новых возможностей инвестирования и реализации проектов на Дальнем Востоке. Коллеги из Jetro предложили собрать представительную аудиторию японских инвесторов.

- Вы сказали про возможные будущие поездки в Японию. На данный момент, помимо встречи с министром экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко в Москве до начала ноября, планируются ли какие-то визиты?

- Пока рано об этом говорить. Безусловно, мы приветствуем интенсификацию сотрудничества с Японией. Это другой уровень диалога, чем был до этого. Без сомнений, это полезно для обеих стран, в том числе, для развития нашего Дальнего Востока.

Подчеркну, мой рабочий визит проходит сразу после Восточного экономического форума (ВЭФ). Итогами ВЭФ стали совместные наработки между деловым сообществом наших стран. Теперь надо эти итоги закрепить: проговорить те или иные аспекты дополнительно и систематизировать все прозвучавшие на Форуме предложения. Так появился план совместного взаимодействия на Дальнем Востоке, который мы передали вчера Министру экономики торговли и промышленности, Министру по делам сотрудничества с Россией в области экономики Хиросигэ Сэко.

Что называется, по горячим следам. На ВЭФ были достигнуты хорошие результаты понимания о готовности бизнеса двух государств к сотрудничеству. Мы решили не откладывать все это в долгий ящик, а проработать ситуацию и предложить программу действий.

Визиты проходят не ради визитов. Все переговоры диктуются интересами дела, производственной необходимостью.

- Это видно по вашему напряженному графику. А какие сейчас прорабатываются варианты докапитализации "Русгидро" японскими банками и каковы возможные сроки выхода на конкретный результат?

- Речь идет о приобретении пакета около 5% акций "Русгидро". Это один из вопросов, который мы сегодня тоже рассматривали на встрече с JBIC. Данный японский банк может стать одним из участников процесса. Как вы знаете, "Русгидро" на полях ВЭФ подписала с Mitsui соглашение о взаимопонимании по этому вопросу. Наш президент высказался на встрече с бизнесом о поддержке этой инициативы. Сейчас идет техническая, очень важная обработка деталей и аспектов возможной сделки. Предположительно, к декабрьской встрече двух глав государств детали будут проработаны в такой степени, что можно будет подписать соответствующие юридические документы.

- Вы говорили о развитии медицинского кластера на Дальнем Востоке. Японские компании испытывают большой интерес именно к этой сфере. Какие проблемы возникают у японских компаний в этой отрасли, как и в какие сроки они могут быть решены?

- Интерес у японских компаний есть. Например, представители JGC не раз говорили о создании медицинских центров малоинвазивной хирургии и реабилитации во Владивостоке или Хабаровске. Компания начала прорабатывать данный проект. Вчера об этом шли переговоры. Мы проинформировали японскую сторону, что законы о ТОР и Свободном порте Владивосток содержат в себе нормы, предполагающие на этих территориях возможность изъятия из общих правил осуществления медицинской деятельности и установления особых условий регулирования для международных медицинских организаций актами Правительства России. Мы готовы применять эту норму для японских компаний. Но на первом этапе она пока не востребована.

Мы всегда исходим от конкретных запросов и потребностей. Когда они поступят, мы проведем анализ их целесообразности и обоснованности. Мы хотим, чтобы жители Дальнего Востока получили качественную медицину международного уровня, такую, какой является японская медицина.

- Какие встречи у вас еще планируются в Японии и какие темы вы собираетесь поднять на них?

- Ожидается насыщенный день. Планируется встреча с министром сельского хозяйства Японии Юдзи Ямамото, где мы будем обсуждать наше сотрудничество в агропромышленном секторе и сфере водных биоресурсов. Запланирована встреча с Softbank Group и с компанией "Россети" по обсуждению энергомоста. Предстоит встреча с компанией Marubeni по сотрудничеству и по работе этой компании на Дальнем Востоке. Напомню, ряд соглашений Marubeni подписала на полях Восточного экономического форума. Еще одна встреча – с компанией Chiyoda ("Тиёда), которая предлагает к реализации проекты в сфере водородной энергетики. Обсудим в практическом плане, что и как будем делать, чтобы все эти проекты были успешны.

- Запланированы ли у Вас поездки в другие страны, с инвесторами из которых ведется работа?

- Это рабочие поездки, они регулярно проходят. Например, сейчас в Токио идут встречи с официальными лицами японского правительства, с институтами развития, с компаниями, которые либо уже работают на Дальнем Востоке, либо заинтересованы в работе в России.

Рабочие визиты в другие страны проходят так же и всегда диктуются интересами дела. Если становится понятно, что нужно проводить переговоры и встречаться, мы встречаемся и проводим переговоры.

Дальний Восток открыт для любых инвесторов. Нас радует интерес, который сегодня проявляется и японскими, и корейскими, и китайскими инвесторами, а также инвесторами из стран АСЕАН. На полях ВЭФ, напомню, состоялся бизнес-диалог Россия-Германия. Первые инвесторы, привлеченных новыми инструментами развития как ТОРы или Свободный порт Владивосток, появились, например, из Италии и Австралии, и мы считаем, что география инвестиций на Дальний Восток будет только расширяться. Наша работа – сделать так, чтобы этих инвестиций было больше, чтобы они были более высокого качества и несли за собой развитие нашего Дальнего Востока.

- Как в настоящее время обстоит ситуация с паводком в Приморье?

- На месте работают сотрудники Минвостокразвития, регулярно докладывают о ситуации. Буквально полчаса назад пришел доклад о том, что происходит в регионе. Работа ведется во взаимодействии с МЧС, Минтрансом, Минздравом, другими органами власти, которые сейчас вовлечены в процесс ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

- Необходимо ли со стороны министерства по развитию Дальнего Востока установить контроль за расходованием средств, которые выделяются из бюджета?

- Контроль, безусловно, будет осуществляться так же, как он осуществлялся, когда мы ликвидировали крупнейшее беспрецедентное наводнение на Дальнем Востоке в 2013 году. Сейчас речь идет о других масштабах. Но внимание к ситуации должно быть таким же максимальным.

Выделенные из бюджета 718,5 млн рублей – начальная сумма, сейчас готовятся дополнительные деньги, проводятся расчеты. Важно завершить работу оценочных комиссий для того, чтобы уже точно понимать сумму ущерба. Сейчас такая работа идет.

Беседовал Кирилл Агафонов