Михаил Пореченков: может быть, полюблю Толстого в более зрелом возрасте

Михаил Пореченков © Юрий Машков/ТАСС

Спектакль МХТ им. А.П. Чехова "Крейцерова соната", поставленный по повести Льва Толстого, отмечен положительными отзывами в СМИ и с успехом идет на сцене театра с 2008 года. Именно он будет открывать фестиваль Tolstoy Weekend, который с 9 по 12 сентября пройдет в бывшем имении великого писателя. Спектакль рассказывает, как анонсируют его в театре, "историю обыкновенной смертельной ошибки" — неудачного брака, избавиться от уз которого герои не могут по многим причинам.

Исполнитель главной роли в "Крейцеровой сонате" Михаил Пореченков в интервью ТАСС рассказал о своем отношении к творчеству Льва Толстого, съемках в телесериале "Мост" и новых продюсерских проектах.

— Как вы относитесь к фестивалям такого формата, как Tolstoy Weekend, который стартует в Ясной Поляне?

— Замечательно! Ко всему, что касается творческих инициатив, я отношусь очень хорошо. Тем более Толстовский фестиваль в Ясной Поляне. У нас еще и спектакль "Крейцерова соната" поставлен по произведению этого великого автора, и поэтому показать его в декорациях усадьбы писателя вдвойне приятно. Конечно, это особая атмосфера и подготовленные, интересные зрители. Не исключено, что тень самого Льва Николаевича промелькнет над нашей сценой.

— "Крейцерова соната" — единственный спектакль по произведению Толстого, в котором вы принимаете участие?

— Пока да. Но если будут предложения, я готов их рассмотреть. Хотя я пока занят во множестве других проектов.

— Если говорить о творчестве Толстого в целом, кто из героев книг Льва Николаевича вам наиболее близок?

— У него столько произведений и столько героев, что и не знаю, с кого начать… Платон Каратаев. Этот герой позволяет сразу понять толстовскую тему, потому что выражает в романе мнение самого автора, и его, насколько я знаю, очень любят толстовцы. Но не думаю, что этот герой мне близок по-настоящему. Мне нравится Пьер Безухов, особенно в молодые годы. Меня поражает и потрясает Дорохов и его гусарская бравада: выпить бутылку шампанского сидя на карнизе – это серьезно (смеется). У Толстого все герои хороши. Сложно выбрать кого-то одного. Много произведений серьезных у этого автора, которые нужно прочитать и попытаться прожить хотя бы внутри себя, не говоря уже о том, чтобы прожить их на сцене. Поэтому отдать пальму первенства кому-то сложно. Опять же, столько находок и изобретений: Анна Каренина и ее туфли на платформе — это же она изобрела (смеется). Роман "Воскресенье" замечательный. Про Толстого, как и про Пушкина, можно сказать тоже "наше все". Хотя я, признаться, его не очень люблю.

— Почему?

— Я постремительнее буду. Все-таки мой характер на эту эпоху и это время не совсем ложится. Может быть, я полюблю его в гораздо более зрелом возрасте. Хотя сейчас мы с детьми "Севастопольские рассказы" читаем, и порой думаешь: "Какой забористый дядька-то был!" Дальше пока не идет. Хотя я читал Толстого в школе, делал усилия над собой. Но все же "Севастопольские рассказы" — они самые озорные, и время героическое описано, и яркие эпизоды… Мне они наиболее близки.

— Какие еще театральные проекты готовятся с вашим участием?

— Никаких. Сегодня в театре я не очень востребован. Поэтому сосредоточился на ниве кинематографа.

— Сейчас вы работаете над сериалом "Мост", который должен стартовать на телевидении в 2017 году. Можете раскрыть какие-то секреты сюжета?

— Секреты? Мы клад закопали, а где — не скажу (смеется). Не могу говорить о сюжетных интригах, потому что уже есть шведский и американский сериалы — мы работаем по франшизе. Но мне кажется, мы удачно перенесли все это на нашу землю. Со мной работает замечательная актриса Ингеборга Дапкунайте. Она профессионал высокого уровня, и с ней приятно работать. Ингеборга — очень серьезный человек, который занимается настоящим творчеством, снимается в кино и подходит к работе очень серьезно, и требует — это важно — требует такого же отношения от всех участников съемочного процесса. Режиссера Константина Cтатского я знаю очень давно. Он принимал участие в одном из дебютных фильмов, который я продюсировал. Это тонкий, действительно чувствующий режиссер. Так что команда очень хорошая. Мы еще и снимаем в Петербурге, где все для меня родные и близкие. По-моему, уже как родственники встречаемся. Знаете, как часто бывает: вроде и режиссер талантливый, и артисты неплохие, и пьеса удачная, а спектакль не получился (смеется). Надеюсь, что у нас будет по-другому, и зрители увидят достаточно собранное и интригующее произведение.

— Вы не только актер, но и генеральный продюсер кинокомпании "ВВП Альянс"? Какие проекты продюсируете сейчас?

— Сейчас по заказу наших старых партнеров — компании "Марс Медиа" — мы снимаем в Москве второй и третий сезоны проекта "Парфюмерша" с участием таких прекрасных актеров, как Мария Куликова, Семен Шкаликов, Александр Никитин. В Санкт-Петербурге с режиссером Еленой Николаевой закончили съемки восьмисерийного сериала "Комиссарша". Среди актеров в этом проекте можно будет увидеть Ирину Пегову, Олега Фомина и Алексея Шевченкова.

В солнечном Крыму с режиссером Иваном Шурховецким уже приступаем к съемкам восьмисерийной опять же драмы "Джульбарс" вместе с нашими партнерами и друзьями — компанией "Горад". А в Москве скоро начнутся съемки 16-серийного детективного сериала "Гадалка".

Над всеми этими проектами еще предстоит работать, а из завершенных картин могу назвать художественный фильм нашего производства "Вурдалаки", который выйдет в прокат уже в декабре. Ну а в телевизионном пространстве ждем выхода многочисленных наших производственных проектов: "Сердце Ангела", "Спутники", "Город"…

— Выстраиваете ли вы как генеральный продюсер кинокомпании сотрудничество с молодыми актерами и режиссерами?

— Безусловно, конечно! Мы очень верим в молодежь и всегда делаем на нее большие ставки! Да посмотрите на титры наших работ, там большинство участников — молодые кинематографисты.

— Известно, что вы неоднократно принимали участие в акциях благотворительного фонда "ДоброРуссия", который помогает детям и взрослым, пострадавшим в результате стихийных бедствий, катастроф и военных действий. Не планируете посетить Приморье, пострадавшее от паводка?

— К сожалению, мой рабочий график в данный момент не позволяет посетить пострадавшие регионы, но я стараюсь использовать любую возможность для поддержания благотворительных акций помощи.

Беседовала Галина Полоскова