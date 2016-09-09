Лука Дзайя: все имеют право на самоопределение, которое не может наказываться санкциями

© Пресс-служба губернатора Венето

Губернатор одной из ведущих с экономической точки зрения итальянских областей - Венето - Лука Дзайя, представитель оппозиционной партии "Лига Севера", рассказал об отношениях с Россией и будущем своего региона в эксклюзивном интервью ТАСС.

- Мы с вами сидим напротив Дворца кино на Лидо, где сейчас проходит Венецианский кинофестиваль. Вам нравится кино?

- Да, я люблю кино. Мне понравился в этом году фильм открытия - мюзикл ("Ла-ла лэнд"). Очень хороши актеры - Эмма Стоун и Райан Гослинг, им не откажешь в смелости, потому что, должно быть, непросто браться за такой жанр, как мюзикл.

- С точки зрения администрирования фестиваль проходит на подчиненной вам территории в Венето. Венеция выиграла борьбу с Римом (где несколько лет назад появился собственный фестиваль) за право быть столицей кино в Италии?

- Мы всегда выигрываем у Рима. Например, только что мы одержали, я бы сказал, историческую победу. Венето стала первой итальянской областью, которая выиграла в высшем судебном органе Италии - Кассационном суде у правительства право на проведение референдума об автономии. Венето станет первой областью с момента существования итальянской конституции 1948 года, в которой пройдет референдум по вопросу о статусе автономии. Мы планируем организовать его в 2017 году, скорее всего, весной. И мы уверены, что победим на этом референдуме.

- Как будет звучать вопрос?

- "Хочешь ли, чтобы Венето стала автономией?" И все жители нашей области ответят "да".

- Автономия, но не независимость, о которой здесь многие давно говорят?

- Это только начало пути. В этом смысле, я думаю, дорогу проложила Шотландия. Сначала там проголосовали за автономию, а потом провели референдум по вопросу о независимости (от Великобритании, на котором, правда, большинство шотландцев высказались против - прим. корр. ТАСС). Но мы не шотландцы, у нас возобладает ответ "да".

- А как быть с конституцией Италией, которая гарантирует целостность республики?

- Год назад конституция не позволяла проведения референдума по вопросу об автономии. А теперь нам это разрешено. Этот путь неизбежен.

- Вы рассматриваете выход Великобритании из ЕС (Brexit) как положительный момент?

- Я в принципе не выступаю против Европы, но нынешняя модель ЕС - и это очевидно - не годится.

Нынешняя Европа - не Европа народов, а Европа бюрократов, лобби и власть имущих, которые совсем не заботятся об интересах людей. И, на мой взгляд, самым ярким свидетельством этого стала миграционная проблема, точнее, полная неспособность Европы ее решить и отсутствие политики противостояния исламскому фундаментализму.

Поэтому мы внимательно следим за действиями России в борьбе с "Исламским государством" (ИГ, террористическая группировка, запрещена в РФ) и распространением исламского фундаментализма, потому что Европа не делает ничего в этом направлении. Европа поглощена кризисом - ЕЦБ это не Федеральная резервная система США, ЕЦБ вечно опаздывает со своими защитными мерами. Поэтому, если Европа останется такой, она просто никому не нужна.

- Венето - один из итальянских регионов, где наиболее многочисленна мигрантская община и, в частности, мусульманская. Что предпринимается на региональном уровне для гарантий интеграции, чтобы не сложилась ситуация, как во Франции, где террористами становятся те, кто вырос в эмигрантских семьях?

- У нас на пять млн жителей приходится 517 тыс. мигрантов, это около 11% населения Венето. Большая часть этих мигрантов - люди, которые работают, живут на законных основаниях, не нарушают правил.

Наши проблемы начались с тех пор, как правительство Ренци бесконечно направляет нам на размещение мигрантов, о происхождении которых мы ничего не знаем. Они не работают, и две трети даже не могут считаться беженцами, потому что не спасаются от войн и голода. Эта проблема еще больше подталкивает нас к тому, чтобы добиваться автономии и независимости. В вопросе иммиграционной политики и Италия, и Европа потерпели полное фиаско. Мы всегда окажем помощь тем, кто спасается от войн и голода, но мы хотим знать, что это за люди и какие у них намерения. И когда помощь оказана, они должны возвращаться домой. В Италию каждый год приезжают 200 тыс. мигрантов, две трети - не беженцы, нередко у некоторых из них проблемы с правосудием или с психикой. Этот последний аспект немаловажен, как мы видим. Создается социальная проблема - с интеграцией, работой. Я всегда в своих избирательных кампаниях говорил: в первую очередь Венето, сначала трудоустройство для безработного венецианца (так называют жителей всей области, а не только Венеции - прим. корр.ТАСС), а потом всем остальным.

- Сколько область тратит на прием мигрантов? Или на это вы получаете финансирование из центра?

- Мы инвестируем в ряд проектов по интеграции, но от управления непосредственным приемом мы сознательно отказались. Этим аспектом занимается Рим со своими бюрократами и префектами, которых вообще бы надо устранить, потому что существование префектур (подчиняются МВД - прим. корр.ТАСС) бессмысленно. Мы хотим быть сами хозяевами у себя дома.

- Миграционная проблема не единственная тема, по которой ваша позиция не совпадает с общими установками. Региональный совет Венето первым, еще в мае, одобрил резолюцию против антироссийских санкций, в тексте также содержался призыв к признанию статуса Крыма. Почему вы заняли такую позицию, достаточно неудобную в нынешней Европе?

- Мы верим в принцип самоопределения. Граница - это не просто линия на территории, она рождается на основе культурных, социальных особенностей, чувства причастности к той или иной общности, и этому нас учит история.

Если кто-то думает, что границы забетонированы, потому что так решила Меркель или еще кто-то там, то он ошибается, потому что история нас учит, что все подвижно. В Крыму состоялся референдум, кто хочет, может его оспаривать, но решение референдума законно, и международное сообщество должно принять решение народа. И в любом случае, даже если кто-то не согласен, санкции - это не выход. Отказ от отношений с Россией не ведет к решениям, а лишь создает новые проблемы. Я одним из первых побывал в России после объявления о введения санкций. Я поехал на Мебельный салон в Москву, и там все говорили на венецианском диалекте. Это для меня это стало самым ярким свидетельством того, что итальянская политика не понимает, чего хочет народ. Я получил тогда официальное письмо от итальянского МИД с настоятельной рекомендацией не ездить в Россию. Могу его показать.

- Но это было два года назад. После этого премьер-министр Маттео Ренци дважды побывал в России, в последний раз в июне на ПМЭФ, были подписаны соглашения, ситуация изменилась?

- У нынешнего правительства отсутствует внешняя политика как таковая. Ренци не обладает достаточным авторитетом, и он продемонстрировал это как раз в ситуации с введением санкций. Дверь перед ним была открыта, он должен был самоустраниться и отказаться от санкций, сказать Европе, что она ошибается и продолжать отношения с Россией. Я придерживаюсь принципа, что моя свобода заканчивается там, где начинается твоя и наоборот. А Ренци отказывается от нашей свободы и подчиняется воле других.

- Как вы видите Венето после объявления автономии?

- Все дальше и дальше от Рима. Венето и Ломбардия - самые сильные области на национальном уровне. Венето отдает Риму около 20 млрд евро в год и не получает ничего взамен. ВВП Венето составляет 150 млрд евро в год, на долю только одной провинции (более мелкое административное деление - прим. корр.ТАСС) приходится 7 млрд, а экспорт превышает весь греческий. Мы зарабатываем деньги для всей Италии, страны, которая технически потерпела крах.

- Вас бы устроила модель Трентино-Альто-Адидже (две автономные провинции - Тренто и Больцано - прим. корр.ТАСС), где остается 90% собранных налогов?

- Автономия по модели Альто-Адидже с сохранением в областном бюджете 9/10 налогов - это первый шаг. Это значит не только деньги, но и самостоятельное управление разными сферами - образованием, здравоохранением и прочее. Мы поняли, что там, где управление находится в руках Рима, все функционирует очень плохо. Приведу пример: системой здравоохранения управляем мы, и это одна из лучших систем здравоохранения в Европе и даже в мире. Среднее образование - школы находятся под юрисдикцией Рима (центрального правительства), и это - караул. Нам открывают школы, в которых не хватает преподавателей.

- Готовящийся референдум по конституционной реформе Ренци вы рассматриваете как угрозу. Почему?

- Эта реформа предполагает сокращение прерогатив областных властей с 19 до 6, то есть Рим пытается отнять у регионов власть. Эта реформа на 100% направлена на централизацию. Неслучайно она нравится Меркель, потому что та прекрасно знает, что "Бавария Европы" - это Венето и Ломбардия. И если мы пристегнуты к Италии, мы не представляет угрозу, если мы станем самостоятельными, мы создадим большую проблему.

Почему?

- Потому что у нас международный уровень производства, у нас сосредоточены новые технология, инновации, ноу-хау. Все немецкие автомобили сделаны в Венето, мы производим все комплектующие.

- Вернемся к Венеции. Как обстоит дело с "Моисеем", масштабным проектом строительства заградительных барьеров для предотвращения подтопления города (так называемый феномен "высокой воды", когда в результате приливов в лагуне под водой оказывается город, включая центральную площадь Святого Марка - прим. корр.)? Несколько лет назад было открыто расследование о хищениях в крупных размерах. Собственно, в Италии в поле зрение следователей попадает в итоге любой важный инфраструктурный проект. Тогда был вынужден уйти в отставку мэр (Джорджо Орсони), бывший губернатор Джанкарло Галан приговорен. Когда будет введен в строй этот объект? Он еще актуален?

- "Моисей" реализован на 95%. Думаю, что в 2017-2018 году он будет введен в строй. Если бы я был губернатором в тот момент, когда принималось решение о строительстве "Моисея", я бы от его реализации отказался. Безусловно, это пример высшей инженерии, своего рода визитная карточка итальянской научной мысли и промышленности. Но я считаю, что проблема "высокой воды" должна решаться другим способом. Крупное наводнение тут было в 1966 году и все. И еще есть одна вещь, о которой никто никогда не говорит: "Моисей" не будет предотвращать подтопление площади Сан-Марко, то есть "высокая вода" продолжит туда приходить.

- Наверное, это хорошо, потому что "высокая вода" - один из символов Венеции, как можно представить ее без этого феномена?

- Пожалуй.

- Другой болезненный вопрос - о заходе в лагуну крупных круизных лайнеров. Несколько лет назад вокруг этого разразилась настоящая борьба под лозунгом "Нет большим кораблям", которые угрожают экологии и объектам культурного наследия города, были приняты ограничительные меры, но сейчас я снова видела лайнеры. Как будет решена эта проблема?

- С этим все просто. Это - проблема правительства, в котором ругаются министерства культурного наследия, транспорта и окружающей среды. Крупнотоннажные корабли должны выйти из канала Джудекка, в непосредственной близости от площади Святого Марка. Все. Правительство должно решить, какой проложить маршрут, чтобы они заходили в порт. Я категорически против разрытия новых каналов в лагуне. Это было бы самоубийством. Мы находимся в городе, где уже большую сложность представляет ремонт балкона.

- Вы пользуетесь невероятной популярностью и поддержкой в области. Известны своей честностью и работоспособностью. Вы хорошо проявляли себя на всех занимаемых постах (в частности, в последнем правительстве Сильвио Берлускони Дзайя отвечал за сельское хозяйство). Нет ли у вас намерений вернуться в Рим, баллотироваться, например, в премьеры?

- Лучше я предложу им (Риму) бокал "просекко" (игристое вино, производством которого славится Венето - прим. корр.ТАСС). То есть, я хочу сказать, что я сконцентрирован на моей работе здесь, в Венето. Я хочу добиться автономии. Идеологи федерализма говорят, что федерализм на самом деле стягивает страну, централизм раздробляет.

Беседовала Вера Щербакова, Рим