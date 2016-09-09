Сергей Орджоникидзе: ИГИЛ ближе, чем нам кажется, вербовке может подвергнуться каждый

Сергей Орджоникидзе © Пресс-службы ОП РФ

Координационный Совет по противодействию терроризму при Общественной палате РФ презентовал представителям общественных палат в регионах брошюру "ИГИЛ - угроза человечеству. Почему необходимо уничтожить терроризм". Методическое пособие уже разошлось по стране, найти его можно и на сайте Общественной палаты РФ.

Председатель Координационного Совета Сергей Орджоникидзе рассказал в своем интервью ТАСС, как распознать вербовщиков радикальных исламистов в социальных сетях.

– Какие конкретные меры принимаются Координационным Советом по противодействию терроризму при Общественной палате РФ в борьбе с вербовщиками ИГИЛ?

– Борьба с радикальной пропагандой не может быть эффективной, если она не найдет поддержки в гражданском обществе и не будет поддержана его ключевыми институтами. Спецслужбы смогут работать более эффективно, естественно, с помощью народа. Им нужна помощь каждого из нас.

ИГИЛ (организация запрещена в РФ. - Прим. ТАСС) ближе, чем нам кажется – это самое главное, на этом нужно делать акцент. Ведь пропагандисты и вербовщики ИГИЛ постоянно присутствуют в Интернете. Совместно с соответствующими госструктурами нам уже удалось закрыть несколько сайтов, которые работали с нашей территории. Но все равно, каждый пользователь социальных сетей может столкнуться с ними лицом к лицу, не выходя из дома. Открываются новые сайты, такие сайты действуют и за пределами нашей страны.

Вся пропаганда вербовщиков, как правило, рассчитана на молодых людей, проживающих по всему миру, в том числе и в нашей стране. Они заявили о себе уже и в российских социальных сетях – во "ВКонтакте" и в "Одноклассниках" – мы это дело закрыли с помощью наших ведомств.

– Как распознать таких вербовщиков?

– Ежедневно во всем мире попыткам вербовки в ИГИЛ подвергается тысяча человек. Каждый пользователь Интернета может подвергнуться такой вербовке, но есть и особая группа риска. В нее входят те, кто изучают ислам, исламскую культуру. Вербовщики активны в сообществах маргинальной направленности. Они выходят, в частности, на тех людей, у которых произошли какие-то крупные проблемы: развод, отчисление из вуза, долги перед банком и т.д. Входят в эту группу наркоманы, алкоголики, больные депрессией. Отдельная группа риска – это сайты знакомств. Тут надо быть особо аккуратным.

– Как же им противостоять?

– Если в социальных сетях внезапно получаете запрос на дружбу, от пользователя от того, с которым нет ни одного общего "френда", то высока вероятность вербовочной атаки. Перед тем, как принять такой запрос на дружбу, нужно посмотреть на аккаунт пользователя. Если его профиль подозрительно пуст, а записи выглядят хаотично, словно набор случайных тем, то есть опасность, что это подставной аккаунт, с которого вербовщик пытается вступить в пробный контакт.

Если вскоре после установления контакта незнакомец начинает активно "лайкать" ваши посты, активно комментировать записи на вашей "стене" и писать вам в личные сообщения, то тем самым он подчеркивает свою лояльность и одновременно усыпляет вашу бдительность.

Вербовщики ищут уязвимое место для воздействия. К примеру, когда вербовщик выяснит ваши слабые стороны, он будет стараться занять пустующую нишу в вашей жизни – попробует стать вам другом, любимым человеком, единомышленником, учителем. Будет стараться решить ваши проблемы, даже если вы его об этом не просили, и будет настойчиво рекомендовать книги, статьи, видео, ссылки определенной направленности

На форумах, в чатах, и в группах с предельной осторожностью надо общаться с незнакомцами, которые начинают активно сопереживать вашим личным проблемам, сочувствовать утрате близких и их недугам, возмущаться несправедливости окружающего мира. Они могут предлагать и бескорыстную помощь, и дружбу, а после начинают аккуратно интересоваться подробностями вашей личной жизни, отношением к религии, политической позицией, увлечениями, финансовым положением.

Таким путем вербовщики ищут уязвимое место для воздействия. К примеру, когда вербовщик выяснит ваши слабые стороны, он будет стараться занять пустующую нишу в вашей жизни – будет стараться стать вам другом, любимым человеком, единомышленником, учителем. Будет стараться решить ваши проблемы, даже если вы его об этом не просили, и будет настойчиво рекомендовать книги, статьи, видео, интернет-ссылки определенной направленности. Новый знакомый пообещает решить все ваши проблемы.

Далее последует его собственный тест, в качестве которого он может попросить о любой, самой простой услуге. Обычно, это предложение встретиться, познакомиться лично, посетить какое-нибудь собрание. Вербовщиков ИГИЛ не стоит недооценивать, серди них есть и профессиональные военные, и разведчики.



– Что делать тем, кто распознал в собеседнике в социальной сети вербовщика ИГИЛ?

– Оповещать, естественно, обо всех подозрительных вещах, названных выше, ФСБ, МВД, прокуратуру. Мы – общественность в этих случаях должны оказывать помощь нашим правоохранительным органам.

– Существует ли, помимо брошюры "ИГИЛ - угроза человечеству..." какая-то программа противодействию вербовки в вузах?

– Мы в этом направлении работаем. Так, 7 сентября прошло онлайн-совещание с представителями региональных общественных палат, которые будут проводить соответствующую работу в регионах и представят свои предложения. Уже запланировано, что в ближайшее время мы (члены Совета. - Прим. ТАСС) будем посещать регионы, крупные высшие учебные заведения, школы, для того, чтобы рассказать о том, как распознавать вербовщиков и противостоять им. Здесь действовать надо активно совместно с правоохранительными органами.