Анна Трапкова: строительство депозитария — большой шаг вперед для развития ГМИИ им. А.С. Пушкина

Анна Трапкова © ГМИИ им. А.С. Пушкина

К 2023 году в Москве появится новый культурный квартал — Музейный городок ГМИИ им. А.С. Пушкина. Помимо всем известного главного здания, Музея личных коллекций и Галереи искусств стран Европы и Америки XIX–XX веков, на его территории появятся Галерея искусства старых мастеров, Галерея импрессионистов и постимпрессионистов, а также совершенно новое здание Депозитарно-реставрационного и выставочного центра. В результате всех преобразований для посетителей будут открыты связанные между собой подземным пространством девять музейных зданий, площадь комплекса увеличится вдвое — с 49 тыс. до 105 тыс. кв. метров, а возможность приема гостей возрастет почти втрое, до 3 млн человек в год. О том, что осталось в проекте от концепции Нормана Фостера, тайне усадьбы Вяземских — Долгоруковых, сохранении автозаправки и безбилетном пространстве рассказала ТАСС заместитель директора ГМИИ им. А.С. Пушкина Анна Трапкова. Посмотреть на будущий Музейный городок уже сейчас можно в усадьбе Голицыных, в нем до 30 сентября проходит выставка "Дом впечатлений".

— Сообщалось, что на все работы будет выделено почти 22 млрд рублей. По вашим ощущениям, будет ли скорректирована эта сумма?

— Мы не имеем возможности в связи с существующей экономической ситуацией просить больше денег у Министерства культуры и понимаем, что нам нужно обращаться к частным партнерам. Когда выделялись деньги в 2008 году, курс был 33 рубля за доллар, сейчас он существенно выше. Мы активно ищем возможности импортозамещения, сотрудничаем с российскими компаниями, например, недавно заключили соглашение с Фондом инфраструктурных и образовательных программ ("дочкой" Роснано) по разработке новой системы охраны, маркировки и контроля музейных экспонатов на базе технологии RFID. Но, к сожалению, не на все позиции можно найти российские аналоги. Кроме того, в целом идет удорожание оборудования и строительных материалов. Поэтому очевидно, что задача сегодняшнего дня — привлекать частных партнеров.

— Проект Юрия Григоряна, руководителя бюро "Проект Меганом", в 2014 году победил в конкурсе на архитектурную концепцию развития ГМИИ им. А.С. Пушкина. Что лежит в ее основе и что входит в зону его ответственности?

— Основная идея Григоряна заключалась в том, что разрозненные здания можно соединить дизайн-кодом публичного пространства. Фактически вся прилегающая территория станет внешним пространством музея, которое мы планируем активно задействовать, выставлять там объекты искусства, проводить мероприятия.

В зону ответственности главного архитектора входит благоустройство всей территории квартала, формирование общего подземного публичного пространства, соединяющего отдельные здания Музейного городка, а также надзор за всеми архитектурными проектами. Бюро "Проект Меганом" непосредственно разработало проект Депозитарно-реставрационного и выставочного центра и сейчас приступило к проекту приспособления Главного здания.

— Расскажите, пожалуйста, подробнее про благоустройство, чрезвычайно актуальную для Москвы тему.

— Сейчас в переулках вокруг музея ты встречаешь либо сотрудников Пушкинского музея, либо учеников 57-й школы, либо военных, последние два года еще и строителей. Пока что эта территория абсолютно закрыта для горожан. Наша задача — вернуть это пространство городу.

Благодаря подпрограмме "Моя улица" Правительства Москвы и сотрудничеству с КБ "Стрелка" мы уже в следующем году начнем реконструкцию Волхонки, предусматривающую расширение пешеходной зоны со стороны музея. До этого момента мы должны завершить работы над инженерными сетями и сооружениями в Колымажном и Всехсвятском переулках, которые необходимы для функционирования Музейного городка. А в 2018 году мы рассчитываем совместно с Правительством Москвы благоустроить входящие в состав Музейного городка переулки и сделать их пешеходными.

— Какой дизайн будет у плитки рядом с музеем — тот, что предложит главный архитектор проекта Григорян?

— Да. Здесь вообще редкий случай, когда понимание значимости проекта одинаковое и у федеральных, и у московских властей. Неудивительно, ведь по статусу музей федеральный, а по ДНК московский. Мы создаем новый культурный квартал в центре Москвы, который будет генерировать для города потоки туристов. Поэтому мы имеем право голоса в том, как будет выглядеть Волхонка. Есть шанс, что общими усилиями получится хорошая история.

— Усадьба Вяземских — Долгоруковых, будущая Галерея искусства старых мастеров, закрылась на реконструкцию одной из первых. Что там сейчас происходит?

— Строительные работы начались в июле 2014 года, у здания предусмотрена обширная подземная часть, которая делается по технологии top down, без организации открытого котлована. Уже сделаны подземные части под правым и левым флигелем здания, которые были пристроены в 1926 году.

В центральной части здания в ходе реставрационных работ обнаружилось, что оно относится не к XVIII веку, как было зафиксировано в проекте реставрации, а в его основе палаты XVII века. Это стало настоящим реставрационным открытием. Посмотрите на фасад здания со стороны Большого Знаменского переулка, и вы увидите следы XVII века с характерными наличниками. С одной стороны, это радостная находка, а с другой стороны, проект реставрации приходится существенно пересматривать.

— Этим объектом продолжает заниматься "Балтстрой"?

— Да. К счастью, реставрационные скандалы на нас никак не отражаются.

— Удалось ли сохранить деревья рядом с этой усадьбой, как планировалось?

— Все деревья, которые не находились в зоне строительства или не подлежали вырубке, будучи аварийными, сохранились. Там есть вяз и дуб, которым более 200 лет, то есть они пережили пожар 1812 года. Когда их надо было сохранять, мы привлекали специалистов из МГУ, которые делали специальную обвязку корней деревьев. А вообще, в этом году на стройке цвел жасмин.

— Решена ли ситуация с заправкой напротив храма Христа Спасителя, которую также планируется включить в комплекс Музейного городка?

— Она сейчас продолжает работать для машин ФСО и будет работать, пока заправка не переместится на Кремлевскую набережную. Это планируется на конец 2018 года. На этом месте мы планируем открыть информационный центр Музейного городка. Проекта пока нет, но можно сказать наверняка, что здания заправки, будучи выявленным объектом культурного наследия, остаются в неприкосновенности.

— Вы только что заложили камень в новое здание Депозитарно-реставрационного и выставочного центра, что оно даст музею?

— Проблема в том, что у музея никогда не было специализированного хранилища. Конечно, вещи сейчас хранятся в соответствии со всеми инструкциями, но обеспечивается это достаточно сложными способами. Все хранение распределено по разным зданиям. Строительство депозитария — это большой шаг вперед для развития музея. Такая же ситуация с реставрационными мастерскими, которые распределены по Музейному городку. Мы делаем специализированный корпус, более 2 тыс. метров из 20 тыс. метров площадей будет выделено под реставрационные мастерские по различным специализациям: это реставрация мебели и рам, каменной и гипсовой скульптуры, графики и живописи, ткани и кожи, керамики и фарфора, книг, полихромной деревянной скульптуры. Там же будут размещены специализированные лаборатории и фотомастерские.

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Новое здание фактически состоит из двух корпусов — Выставочного и Технологического, они соединены подземным пространством, в котором размещено хранилище. Реконструкция исторических домов также включена в проект.

— Мы все помним, что еще вышедший из проекта архитектор Норман Фостер предлагал объединить разновременные и разностилевые здания парком и общим подземным пространством. Это то, что осталось от его идеи?

— И да, и нет. Идея подземного пространства всегда присутствовала в проекте, еще с начала 2000-х годов. Неудивительно, у музея в собственности 30 зданий и сооружений. Какой бы архитектор ни работал над концепцией квартала — Боков, Фостер или Григорян, он имеет дело с этим ландшафтом и этим музеем, с его потребностями. Поэтому в процессе работы над проектом стало очевидно, что подземное соединение основных зданий музея под землей — это естественное решение, особенно в стране с нашим климатом. Только так можно обеспечить комфорт и для посетителей, и для сотрудников, и для перемещения экспонатов.

Огромный зал под Главным зданием будет соединять Галерею искусства старых мастеров, Галерею искусства импрессионистов и постимпрессионистов и Депозитарно-реставрационный и выставочный центр. В этом большом безбилетном пространстве разместятся образовательные зоны, кафе, магазины. Это фактически новый музейный двор, только расположенный под землей. Важная часть проекта, обеспечивающая музеефикацию этого места, блоки открытого хранения. Мы хотим знакомить посетителей с коллекцией не только в экспозиционных залах, но и на всей территории музея.

Беседовала Светлана Янкина