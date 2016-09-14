Евгений Гинер: на стадионе ЦСКА работают всего шесть человек

Евгений Гинер © Александр Щербак/ТАСС

Футбольный ЦСКА 10 сентября открыл свой стадион, который строился с 2007 года. В интервью ТАСС президент клуба Евгений Гинер рассказал, во сколько обошлось строительство, какую прибыль будет приносить арена и какое название она может получить. Также президент ЦСКА поделился мнением о переменах, необходимых российскому футболу, и реформе Лиги чемпионов, выступил за расширение состава участников чемпионата России и раскритиковал работу судейского департамента.

— Открылся стадион ЦСКА. Вам понравилось, как все прошло?

— Мне понравилось. Конечно, еще есть масса недоработок. Может, мы даже открылись раньше, чем стоило, может, надо было еще полгодика подождать, но тогда этого не случилось бы никогда. Будем все "притирать" в рабочем порядке, будет наглядно видно, где лифт плохо работает, где с вентиляцией проблемы.

Да, наверное, пока есть какие-то неудобства, но есть и много хорошего. Например, болельщики после финального свистка покинули трибуны за 15 минут — мы специально засекали время. Кроме того, у стадиона очень хорошая логистика. Неподалеку четыре станции метро, станция МЦК. Причем их, как у других стадионов, не закрывают, боясь, что все туда хлынут. Удобно подъехать к стадиону и на автомобиле.

— Некоторые жители окрестных домов, так скажем, не совсем довольны открытием стадиона. Мол, болельщики пьянствовали и будут пьянствовать у домов, в парке. Кто-то даже грозится подать в суд. Что скажете?

— Мне очень понравилось одно из выступлений Сергея Семеновича (Собянина) о Москве. Он сказал, что Москва не существует для одного человека, Москва — она для всех, для общества.

Раньше в парке была грязь, там никого не было, но можно было погулять с собачкой в одиночестве. Я так понимаю, это нравилось тем, кто сейчас возмущается. Мы и районная префектура со своей стороны привели в порядок парк "Березовая роща", чтобы там можно было комфортно гулять и взрослым, и детям, дышать свежим воздухом.

А что касается воспитания… К сожалению, мы не в силах что-то изменить.

Сам по себе район Ходынского поля замечательный. Он еще отстраивается, из-за чего где-то еще есть неудобства, но скоро появятся новые красивые бульвары. Все будет чисто, аккуратно.

Был построен прекрасный стадион. Довольно неординарный. Мне кажется, от него исходит положительная энергетика. Он уютный, домашний. Я утверждаю это вовсе не потому, что его построил, — об этом говорят люди, которые побывали на арене. Они восхищаются тем, чтобы было построено, и мне радостно от этого.

— Когда начнет функционировать станция метро "ЦСКА"?

— Город сказал, что это произойдет в декабре этого года.

Город абсолютно согласен с тем, что этот район — мекка ЦСКА. Не только футбольного — это и хоккей, и баскетбол, и фехтование, и многие-многие другие виды спорта. Поэтому очень правильно, что нам пошли навстречу в вопросе названия станции. Есть станция "Динамо", есть станция "Спартак". Переименовывать "Черкизово" в "Локомотив", наверное, неправильно, потому что это уже устоявшееся в народе название станции, а станция "ЦСКА" новая. А называть ее "Ходынское поле", учитывая, в связи с чем Ходынское поле вошло в историю (давка на Ходынском поле в 1896 году. — Прим. ТАСС), думаю, не совсем корректно.

— На стадионе будут проводиться концерты?

— Обязательно. И концерты, и олимпиады больших государственных и частных структур. Футбольные матчи будем проводить не только с участием ЦСКА. Например, недавно мы встречались с Виталием Леонтьевичем (Мутко), и он хотел бы, чтобы на нашей арене прошел матч женской сборной России. На стадионе жизнь должна кипеть постоянно. Это будет только улучшать качество работы стадиона.

— Когда откроется Музей ЦСКА? И в чем будет его особенность?

— Спортивная часть стадиона готова, а другие будем доделывать — это, например, спортивные залы и, конечно же, музей. На создание нужно время. Правильно поступил "Спартак", который не открыл свой музей вместе со стадионом, а сделал это позже (спустя полтора года. — Прим. ТАСС).

— Вы были в спартаковском музее?

— Был.

— И как вам?

— Мне понравилось.

Сначала мы выслушаем предложения о том, каким должен быть наш музей, устроим конкурс. Что касается особенности музея, то самое главное — что в нем будет показана вся история ЦСКА, от Общества любителей лыжного спорта (ОЛЛС), с 1911 года. Многое, что есть в моем кабинете, перекочует в музей — я говорю даже не о коллекции призов. Есть различные памятные сувениры. К примеру, Роман Аркадьевич (Абрамович) подарил памятную тарелку от "Челси". Надо отдать должное болельщикам — люди передают старые фотографии. Все это будет в музее. Один болельщик собрал программки со всех матчей ЦСКА, сделав книгу с их снимками. Подготовка к созданию музея идет уже давно.

— На стадионе нет изображения Валерия Газзаева, с которым ЦСКА выиграл Кубок УЕФА. Оно появится?

— Обязательно. Если бы мы вешали фотографии, тогда могли бы быть вопросы. Художники же не могут взять и за один день нарисовать всю историю ЦСКА. На это нужно время.

Валерий Георгиевич — одна из вех ЦСКА. Его изображение непременно появится на стадионе, это вопрос времени. И наша галерея, которая, на мой взгляд, получается очень красивой, будет только расширяться. Там будут изображения и Валерия Газзаева, и братьев Березуцких, и Игоря Акинфеева, и других игроков и тренеров, которые сыграли важную роль в истории клуба.

— Почему не удалось открыть стадион матчем с "Челси"?

— Мне очень неудобно. Считаю, что я даже подвел Романа Аркадьевича (Абрамовича). "Челси" рассчитывал приехать к нам в рамках тренировочного периода, провести матч. Но, к сожалению, мы не успевали получить все необходимые бумаги, чтобы появилась возможность пустить на стадион зрителей. А играть без болельщиков не могли. Я очень благодарен Роману Аркадьевичу, он решил вопрос, и "Челси" должен был приехать, но мы не успели. Мне очень неудобно из-за того, что им пришлось менять планы. Надеюсь, что до весны мы все доделаем, и я буду снова просить Романа Аркадьевича, чтобы "Челси" в свое свободное время к нам приехал. Может, после окончания сезона или в какой-то другой момент. Многие удивляются, мол, ты уже провел открытие стадиона, зачем еще одно, но мне бы все же хотелось устроить такой матч, порадовать болельщиков.

"Если стадион будет называться "ВЭБ-Арена", то навсегда"

— Вы говорили, что стоимость строительства стадиона составила $350 млн. Эта сумма включает в себя только футбольную арену или весь комплекс?

— Это общая стоимость комплекса. Может, не 350 млн, а 349 или 351, но в районе 350.

— Два года назад говорилось, что стоимость комплекса будет в районе 400 млн.

— Нам удалось сэкономить более 40 млн. Об этом, в частности, говорил в интервью Сергей Николаевич Горьков (председатель Внешэкономбанка). Было вложено около 120 млн своих денег и открыта кредитная линия в размере 280 млн, но мы ее не выбрали.

Нельзя называть на пять-шесть лет, а потом менять. Если стадион будет называться "ВЭБ-Арена", то будет называться так всегда

— Колебания курса рубля сильно повлияли на строительство?

— Нет, не очень.

— Есть ли вероятность, что стадион будет называться "ВЭБ-Арена"?

— Есть. Мы ведем переговоры. Думаю, они скоро закончатся. Считаю, что стадион нужно изначально называть тем именем, которое он будет носить в дальнейшем, — это такая же история, что и с называнием станции метро. И нельзя называть на пять-шесть лет, а потом менять. Если стадион будет называться "ВЭБ-Арена", то будет называться так всегда.

— То есть будет бессрочный контракт?

— Он не может быть бессрочным. Во всем мире подписываются контракты где-то на 15–20 лет, а дальше остается то же название, но платятся уже другие деньги.

— "ВЭБ-Арена" — единственный вариант или есть компании, которые тоже хотели бы поучаствовать в нэйминге стадиона?

— Мое мнение как бизнесмена — когда переговоры идут и идут очень плодотворно, вести другие, чтобы кого-то раскручивать на большие деньги, некорректно. Поэтому мы сейчас договариваемся только с ВЭБ. Если теоретически что-то не получится — в мире все возможно, — то у нас есть еще несколько вариантов, с кем обговорить данную тему.

— Когда планируете завершить переговоры?

— В ближайшее время.

— Какова годичная стоимость обслуживания стадиона?

— Это можно подсчитать. Думаю, наш гендиректор может сказать точную цифру.

Я многим задавал вопрос: сколько людей, по их мнению, работает на стадионе. Вот вы как думаете?

— Человек 500.

— А их шестеро. Это директор, агрономы, бухгалтера.

— А стюарды?

— Это волонтеры.

— Технические службы?

— Что касается технических и других служб, то мы подписали договоры с компаниями и они должны выполнять их. Сколько людей они будут использовать, меня не интересует. Есть обговоренные цены об уборке, о питании, об электричестве, о вентиляции и так далее. Естественно, на матчах все службы присутствуют. Между игр они инспектируют, устраняют неполадки, если есть.

Я не думаю, что у нас будут какие-то большие расходы на стадион.

— Сколько ЦСКА планирует зарабатывать на стадионе?

— Мы считали, что должны зарабатывать порядка $20 млн в год. Я говорю именно о стадионе, а не об офисах, гостинице. Во всем мире клубы зарабатывают только на скай-боксах. Зоны VIP, фан-секторов и все остальное идут на расход — это не такие дорогие билеты. А скай-боксы остаются уже в плюсе. Как только мы сдадим все скай-боксы и стадион будет так же заполняться, то выйдет приблизительно такая сумма.

"Бюджет у ЦСКА стабильный — $75–78 млн"

— Можно ли сказать, что из-за строительства стадиона ЦСКА живет в режиме экономии?

— Тратить деньги просто так неправильно. Это нельзя назвать режимом экономии. Мы тратим столько, сколько необходимо. И не более того. Это футбол, а не швыряние деньгами.

— Каков бюджет ЦСКА на сегодня?

— Бюджет стабилен. Больше $75–78 млн он обычно не бывает. Он стабилен, и это те деньги, которые мы зарабатываем и можем потратить.

— На что потратили деньги, заработанные за счет продажи Ахмеда Мусы? Это €22 млн, насколько известно. Может, на стадион?

Ахмед Муса в ЦСКА Ахмед Муса © AP Photo/Ivan Sekretarev, архив Нигерийский форвард выступал за российский клуб 4,5 года Ахмед Муса перешел в ЦСКА в 2012 году из голландского "Венло". В составе московского клуба он провел 168 матчей, забив 54 гола. Достижения в составе ЦСКА Чемпион России (2012/13, 2013/14, 2015/16)

Обладатель Кубка России (2012/13)

Обладатель Суперкубка России (2013, 2014)

— Нет, мы так не делим, это единый бюджет. Но вот многие журналисты не разбираются до конца, думая, что все деньги за трансфер перечисляются сразу. Как правило, это делается поэтапно.

— За какой период "Лестер" должен полностью расплатиться за покупку Мусы?

— По-моему, за два года. Допустим, сначала заплатили €10 млн, через восемь месяцев — еще €6 млн, через полгода — еще €6 млн. Никто в мире не платит разом. Кроме этого, есть еще и бонусы, которые, естественно, сразу тоже не начисляются.

— Как вы попрощались с Мусой? Он многое сделал для ЦСКА.

— А что прощаться? Я уверен, что он будет приезжать в Россию, он любит нашу страну. Да и мы в Англию приедем. У нас в клубе семейная обстановка, им люди живут, даже те, кто ушел, кроме Кэйсукэ Хонды (бывший полузащитник ЦСКА. — Прим. ТАСС). Когда мы приезжали в Германию, нас навещал Ивица Олич, когда бывали в Италии — Милош Красич (оба — бывшие футболисты ЦСКА. — Прим. ТАСС). Все ребята, которые покинули наш клуб, благодарны за то, чему их там научили.

— Расстроились, что Вагнер Лав перешел из "Монако" в "Аланьяспор" и теперь не сыграет против ЦСКА в Лиге чемпионов?

— Расстроился. Ну что ж, будет играть в Турции.

— Есть мнение, что футбольный клуб в России не может быть прибыльным. ЦСКА вам приносит прибыль?

— Нет.

— ЦСКА— убыточный клуб?

— Нет. Пока мы в районе того, чтобы выходить в ноль. Наверное, с запуском стадиона что-то будет по-другому, но в футбольных клубах, мне кажется, прибыли как таковой быть не может. Деньги получаются виртуальными. Если получил прибыль, значит, можешь больше потратиться на трансферы, увеличить зарплаты, финансирование детской школы. Очень сомневаюсь, что акционеры "Реала" или "Манчестер Юнайтед" получают какие-то дивиденды в свои карманы. Чем больше клуб заработал, тем больше потратит. Это и называется финансовым фейр-плей. Нет же ограничений, мол, 100 млн бюджет дозволен, а 300 — уже нет. Да хоть 500 млн, но ты их заработай.

— Сообщалось, что "Альфа-банк" собирается взыскать с вас более 90 млн руб. Насколько легитимны претензии банка?

— Раз об этом заявил такой порядочный и честный банк, значит, все легитимно.

Все абсолютно нормально. Думаю, в течение месяца напишут, что подписано мировое соглашение и у них ко мне нет никаких претензий.

"Не задумывался, кто победит на выборах президента РФС"

— Скоро выборы президента РФС. Кто ваш кандидат?

— У меня нет своего кандидата. Если бы я хотел, то, наверное, моим кандидатом был бы Евгений Гинер.

Все кандидаты, которые идут на выборы, — это люди, которые берут на себя огромную ответственность. Это непростой труд. Быть руководителем РФС — небольшое счастье. Это первое.

За все время, что я в футболе, я никогда не стремился быть президентом РФС и не хотел брать на себя эту обузу

Второе: на сегодняшний день мы с Виталием Леонтьевичем (Мутко) — не я один, а вся футбольная общественность — хотим сделать очень много перемен. Профессиональный футбол должен жить сам по себе. А РФС — это детско-юношеский футбол, это методологическая база, это сборные команды: от самой маленькой до взрослой, это массовый футбол. Нужно играть важную роль в ФИФА и УЕФА, где мы должны иметь силу, где с нами должны считаться. РФС должен заниматься всем, кроме профессионального футбола. Так и должно быть. Было бы странно, если бы я, например, входил в совет директоров Большого театра и стал бы подсказывать, как обучать артистов, ведь для этого есть специалисты.

Я, честно говоря, не задумывался о том, кто победит на выборах. Тот, кто придет, наверное, будет продолжать развитие футбола — это прежде всего детско-юношеский футбол; это методология, которая должна быть единой для всех команд, — тогда неважно, из какого клуба игрок приехал в сборную, объединиться будет легче.

— Вам когда-нибудь предлагали принять участие в выборах президента РФС, кто-нибудь пытался выдвинуть?

— Чтобы выдвинуть, сначала у меня надо спросить (улыбается). За все время, что я в футболе, я никогда не стремился быть президентом РФС и не хотел брать на себя эту обузу.

— Вы сказали, что профессиональный футбол должен жить сам по себе. Тогда кто должен устанавливать лимит на легионеров: исполком РФС или лига?

— Только исполком. Клуб или РФПЛ таких решений принимать не могут, они могут только выдвигать предложения, просьбы. Вопросов масса. Это и первый контракт, и потолок зарплат молодых футболистов, это и моменты, связанные с инфраструктурой. Принятием футбольных законов, по которым жить профессиональному футболу, должен заниматься исполком.

"С таким лимитом на легионеров жить нельзя"

— Как вам нынешний лимит на легионеров?

— Думаю, эти разговоры уже всем надоели. Есть государственный закон и мы его выполняем.

Что касается моего личного мнения, то лимита на легионеров на поле быть не должно. Когда он есть, исчезает конкуренция. Когда она исчезает, мы получаем выступление сборной России на чемпионате Европы 2016 года. Не хочу осудить никого из ребят, так что возьму за пример себя. Допустим, я хороший футболист и у меня есть красная книжка. Все, я однозначно всегда на поле, всегда в сборной и у меня хорошая зарплата. И зачем мне еще что-то делать? Зачем убиваться?

— Многие руководители клубов с вами согласны. Почему не удается донести эту мысль до людей, которые принимают решения?

— Я думаю, что сейчас нам удалось донести эту мысль. Я как россиянин расстроен выступлением нашей футбольной сборной на чемпионате Европы. Но как руководитель клуба я очень рад, что такое выступление команды показало, что нам нужно что-то менять и что-то делать. Нужно делать что-то иначе, нельзя идти своим путем — все страны, в которых был лимит на легионеров на поле, со временем от него отказались. Думаю, сегодня Россия тоже пришла к тому, что мы достигли всего, что хотели достичь от такого лимита. Сейчас нужно его отменить или же делать лимит, распространяющийся только на заявку, как во многих странах, или ввести качественный ценз, как в Англии. Если российский игрок хуже легионера, то должен играть легионер.

Лимита на легионеров на поле быть не должно. Когда он есть, исчезает конкуренция. Когда она исчезает, мы получаем выступление сборной России на чемпионате Европы 2016 года

Было неправильно, когда у нас в командах играли по девять непонятных африканцев, а талантливые российские игроки сидели на скамейке запасных, хотя они были лучше. Сегодня такого нет. Сегодня клубы считают деньги и никого "левого" покупать не будут. Если они тратятся, то на хороших игроков. Это первое. Второе: клубы понимают, что они не должны выплачивать "северную надбавку" игроку только за то, что у него есть российский паспорт. У нас в стране есть очень талантливые, сильные футболисты, но, посмотрите, никто из них не уезжает играть на Запад, потому что там никто им не даст такую зарплату, как в России. А человек будет работать там, где ему больше платят.

Мы давно руководствуемся принципом европейских футбольных клубов. Если сидишь на скамейке, то получаешь копейки, если играешь, то уже совсем другие деньги. Это называется конкуренция. Красная у тебя книжка, синяя, зеленая — вообще никого не интересует.

— Лимит легионеров может быть изменен до чемпионата мира — 2018?

— Думаю, что да. Здравые люди, которые сидят в исполкоме РФС, работники РФС видят, что это надо менять, так жить нельзя. В противном случае нужно просто не играть на чемпионате мира. Ну или просто поучаствовать там для картинки. Раньше говорили "главное не победа, главное участие". Это неправильно. Участвовать могу, например, я, могу поиграть в футбол для аппетита. А профессиональные игроки хотят побеждать, они зарабатывают этим деньги.

У нас в стране существует антимонопольный комитет. У нас не одна нефтяная компания, не один металлургический завод. И антимонопольный комитет за этим следит, следит за тем, чтобы была конкуренция. А почему в футболе ее быть не должно? Почему кому-то отдается приоритет? По идее, если бы мы коллегиально принимали решение и кто-то захотел, то могли бы пойти в антимонопольный комитет и спросили бы: "Почему кто-то может играть, а кто-то нет?". Мы убиваем конкуренцию. Ее не может не быть ни в бизнесе, ни в футболе, ни в любых других делах. Только конкуренция дает движение вперед.

При потолке зарплат если я даю игроку 100 руб., максимально положенные по регламенту, то другой клуб 105 уже дать не сможет. У него контракт, он обязан здесь отработать, и мы его не обманываем, давая такую же зарплату, какую ему может платить другой клуб.

Если мы считаем, что игрок уже не сможет помочь ЦСКА, если мы в него не верим, то, пожалуйста, он может перейти в другую команду.

— А может возникнуть ситуация, когда клуб предложит игроку такую же зарплату, но при этом пообещав квартиру, машину и прочие заманчивые вещи?

— Это вы говорите об обмане. Обман возможен во всем. Но он же все равно откроется. Неужели вы думаете, что этот игрок не поделится со своими товарищами и то, что ему пообещали, не выявится? Легкое всегда всплывет.

— Вам не кажется, что в российском футболе слишком много негатива? К примеру, в истории с Кокориным и Мамаевым никто не доказал, что именно они платили за шампанское, но игроков заклеймили.

— Мое субъективное мнение — гулять может каждый, как хочет. Но пир во время чумы — это некрасиво. Без разницы, кто платил. У них есть свои деньги, пусть платят. За шампанское, за лодки, за самолеты — это их личное дело.

Но сегодня вся жизнь выставляется в социальных сетях. И вся страна видит, что ты решил полететь на частном самолете. Заработал? Пожалуйста, лети на нем. Но зачем это показывать всем? В Германии был большой скандал, когда Штефан Эффенберг сказал, что футбольная жизнь коротка и нельзя сравнивать его зарплату с зарплатами рабочих. Полемика может быть всегда, но пойти в ночной клуб или ресторан, гулять там и выставлять это напоказ, когда все плюются от результата на чемпионате Европы — это некорректно.

Неважно, кто это снял. После того как вы вместе с другими людьми опозорили всю страну, нельзя было идти на гулянку. Это в моем понимании. Это вопрос морали каждого человека. Конечно, игроки имеют право на отдых, но пировать во время чумы — это неправильно. Это моя мораль.

Слышал, что иностранные игроки содержат школы. Правда, слышал, что и Денис Глушаков построил стадион в своем городе. Умница! Если уж ты пил шампанское, то хотя бы сможешь сказать, что перечисляешь деньги в детские дома. А объясняться, ты платил за это шампанское или не ты... Да какая разница, кто за него платил.

— Леонид Слуцкий после провала на чемпионате Европы вернулся другим человеком?

— Нет.

— Он допустил ошибку, возглавив сборную России?

— Я не считаю, что это можно расценить, как ошибку. Он приобрел опыт. Хороший, плохой — неважно. Он разобрался, что, где и как. Может быть, он что-то увидел и подумал: а вот в ЦСКА это делается не так, а лучше. Конечно, он приехал расстроенный, но ему уже не 14 лет, чтобы приехать другим человеком. Такие неудачи не могут серьезно повлиять на него, как на человека.

"Нехорошо, если "Спартак" слаб"

— Есть мнение, что уровень российского футбола упал. В том числе из-за того, что чемпионат России покинули такие звезды, как Халк, Муса, Эсекьель Гарай.

— Я не разделяю эту точку зрения. Я считаю, что уровень может падать только по одной причине — это вопросы развития детско-юношеского футбола. Имею в виду, что в двери национальной сборной стучится мало молодых игроков. Я уверен — и меня в этом поддерживает Виталий Мутко, — что в этой области должны быть сделаны изменения. Это должно быть государственно-частное партнерство. Должно быть много академий, особенно внимание нужно уделить северу страны, где футбольных школ совсем мало. Нужна финансовая подпитка. Нужно, чтобы детские тренеры были заинтересованы не только в том, чтобы их команда заняла первое место, но и в том, чтобы их подопечные, когда вырастут, играли во взрослых профессиональных командах, в топ-клубах. Нужно, чтобы была не просто компенсация школам за игроков, ставших профессионалами, но и чтобы было вознаграждение их первым тренерам. Это даст очень большой толчок. И конечно же, необходимо изменение лимита на легионеров. Потому что без конкуренции мы будем падать, это однозначно.

{{table.caption}} {{table.header['cell'+$index]}} {{row['cell'+$index]}}

— Ваш самый принципиальный соперник, "Спартак", лидирует в чемпионате России. Нас ждет самое интересное дерби за последние годы?

— Я неоднократно говорил о том, что нехорошо, если у нас слабый "Спартак". Нехорошо, если у нас слабый ЦСКА, "Зенит", "Локомотив". Чем больше будет конкуренции в чемпионате, тем будет гораздо лучше для нас в Европе, мы там будем иначе играть. Ребята будут играть в одном тонусе что со "Спартаком", что с "Баварией".

А то бывает, что с каким-то клубом Иван да Марья вышли играть для аппетита, забили два-три гола, а потом стоят, а завтра — игра с европейским грандом. Перестроиться человек не сможет.

Я доволен, что наши клубы начинают играть сильнее, в том числе и "Спартак". У нас должно быть пять-шесть клубов, которые не должны опускаться ниже определенного уровня.

Кроме того, я считаю, чтобы улучшить результаты сборной и наших клубов в еврокубках, нам следует расширить состав нашей премьер-лиги, но делать это надо тогда, когда мы увидим, что клубы ФНЛ подымаются и тянутся за клубами РФПЛ.

Я давно предлагал акционировать клубы, чтобы 70–75% акций принадлежало частным лицам или компаниям, а остальное — региону. Регион может обеспечивать какие-то расходы команды, перелеты, другие вещи, а частник уже думает, как улучшить результат и финансовые показатели. Если сегодня посмотреть на любой региональный клуб, то что там происходит? Губернатор вызывает бизнесменов, дает им какие-то льготы, а они за это помогают футбольному клубу. Так дайте им эти акции. Пускай они этим руководят. Там наверняка есть люди, которые хотят заниматься футболом.

Мы очень мало играем. В Европе команды проводят по 60–70 матчей, а мы всего лишь 30–50. Хорошо, что сейчас у нас появляются стадионы. Также нужно построить три-четыре манежа, тогда мы сможем заканчивать играть в конце декабря, а начинать в середине февраля — у нас будет короткий перерыв.

Как только будет решен вопрос с молодежным чемпионатом, будет сдвиг в лучшую сторону

А сейчас получается, что команда играет по 31 матч за сезон. Это что такое? Ну какая европейская команда играет 31 матч за сезон? Футболисты не могут играть 31 матч за сезон и быть в тонусе. С переходом на систему "осень—весна" у нас появилось окно, чтобы менять на стадионах поля. Мы начинаем чемпионат на хороших газонах и заканчиваем его также на хороших. И посмотрите, какие хорошие искусственные поля последнего поколения постелили в городах, где не самая комфортная для футбола погода. Там тоже можно играть в удовольствие. Понятно, отскок мяча другой, но к этому можно привыкнуть. С развитием инфраструктуры наш футбол будет расти. Мы где-то даже опередили развитие нашего футбола в спортивной части сравнительно с инфраструктурой. Но скоро будут построены новые стадионы, манежи и при изменении клубной структуры можно будет легко расширить чемпионат до 18 клубов.

Еще одно мое субъективное мнение — низшие лиги нужно омолаживать.

— Почему нет ЦСКА-2?

— Я сейчас не вижу принципа в создании ЦСКА-2, так же, как не вижу принципа в существовании молодежного первенства в этом виде. Это игра без цели. Допустим, вышли в ФНЛ. Но какая разница, какое место мы там займем, восьмое или первое?

Мы разговаривали с Виталием Мутко о том, что нужно создать полноценный молодежный чемпионат России. Не дублирующие составы, которые мы назвали молодежными. Это должен быть другой турнир. Если мы все молодежные команды вне зависимости от лиг разделим на зоны, то система будет похожа на ту, что существует в Германии. Неправильно, когда 18–19-летние мальчишки играют против мужиков за 30, которые бьются за премиальные. Что эти мужики сделают с мальчишками? Плюс в низших лигах страшный негатив. Бывает, что приезжают играть мальчишки, которые хотят попасть в первую команду, а там судья ставит три-четыре пенальти и все. Это стыд и позор, поэтому у нас нет ЦСКА-2.

Как только будет решен вопрос с молодежным чемпионатом, будет сдвиг в лучшую сторону. Понятно, что чемпионат должен быть разделен на зоны, после которых должна быть уже финальная часть.

— Каким должен быть возрастной ценз?

— Мое мнение — до 21 года.

— Часто в СМИ с комментариями выступают различные судьи, с различными комментариями. Почему-то особенно часто замечают ошибки в матчах с участием ЦСКА. Что думаете о работе судейского департамента РФС?

— Я неоднократно говорил, что недоволен судейским департаментом. Выступают и видят ошибки только в наших матчах. Почему? Потому что я молчать не буду. И давать под столом любому из судей тоже не буду. Я сам себя обманывать не хочу. Я не собираюсь договариваться с налоговыми или фискальными органами, чтобы они проверили, откуда у кого появляются квартиры, дома и машины.

У нас большинство судей очень высокого класса. Какие-то ошибки, конечно, могут быть, но когда они направлены в одну сторону, меня это смущает. Когда Валентин Иванов молчит, не отвечая на вопросы журналистов о судейских ошибках в матчах, где не играл ЦСКА, а на ошибки в матчах с ЦСКА указывает. Или даже сам звонит, чтобы сказать об этом, я не знаю... Кто-то настроил глубокоуважаемого человека — маму Валентина Иванова (Лидию Иванову. — Прим. ТАСС) — против меня, расценив как оскорбление мои слова о том, что его отец (Валентин Иванов. — Прим. ТАСС) смотрит с небес и ему не нравится то, что происходит.

Мои родители и моя бабушка меня учили, что я должен пройти жизнь так, чтобы им не было стыдно. Когда люди выпивают за покойного человека и не скрещивают бокалы, для меня это неправильно. Я рано потерял родителей. Но меня бабушка учила, что, пока мы о них помним, они живы. Поэтому и выпивать надо как за живых. И не позорить, чтобы там они не переворачивались.

Почему маму Валентина Иванова настроили так, будто я нанес оскорбление... Это их право. Я с большим уважением отношусь к отцу Валентина Валентиновича (Иванова). Это его право, рассматривать мои слова так, как он хочет. Бывает, что человек мстит или пытается ответить чем-то, а когда он начинает покусывать, как комар, — мне это просто смешно. Поэтому пускай делает, что он хочет. Это его личное дело. И его высказывания — тоже.

"Без спонсоров Лига чемпионов превратилась бы в ничто"

— Обсуждается идея альтернативной Лиги чемпионов…

— Нет никакой альтернативной Лиги чемпионов. Никто и никогда не обсуждал вопрос того, что должна быть какая-то альтернативная Лига чемпионов. G-14 уже давно умерла. Есть изменения в формате Лиги чемпионов.

— Как вам последнее изменение, благодаря которому ведущие европейские лиги будут гарантированно получать по четыре места в групповом турнире?

— Это правильно и нормально. С какой-то стороны, наверное, правильно и то, чтобы у клубов из далеко не самых сильных лиг было больше шансов пробиться в групповой турнир Лиги чемпионов, но с другой — спонсоры могли бы перестать платить деньги и Лига чемпионов превратилось бы в ничто.

— Не думаете, что топ-лиги попросту воспользовались безвластием в УЕФА?

— Ни в коем случае. Такие решения принимаются на исполкоме. Неважно, есть президент или нет его. Хорошо, представим, что большие клубы опять вернутся к обсуждению если не G-14, то G-24 или G-32. Хорошо, от нас там будет играть ЦСКА, "Зенит", или "Спартак", неважно. А остальные страны будут играть в Лиге чемпионов. И кому она будет нужна? Кто ей будет платить? Все деньги уйдут в новый турнир. В связи с теми деньгами, которые будут платиться при новом формате, маленькие клубы смогут заработать куда больше, чем раньше.

— Вы по-прежнему считаете, что для России было бы лучше, если в Лиге чемпионов играл бы не "Ростов", а "Зенит"?

— Я смотрел, как "Ростов" играл в двух квалификационных раундах. Мне очень понравилось. Они играли прекрасно. Это очень хорошо, что "Ростов" вышел в групповой турнир. Понятно, что они оказались в "группе смерти", что им будет очень тяжело. Но при этом мое мнение о том, что для России было бы лучше, если бы в Лиге чемпионов сыграл "Зенит", не изменилось. Сегодня мы вышли на шестое место в таблице коэффициентов УЕФА. И нам нужно держаться в первой шестерке.

— На что ЦСКА с нынешним составом способен в Лиге чемпионов?

— Я считаю, что это некорректный вопрос. Это зависит не от состава, а от конкуренции в чемпионате. Текущая конкуренция ни ЦСКА, ни "Зениту", ни "Спартаку" больших надежд не дает. Если наши клубы доходят до четвертьфинала или до полуфинала — это подвиг, это вопреки. Как только мы поднимем чемпионат на более высокий уровень по конкуренции, то до этих стадий мы будем доходить регулярно. ЦСКА или кто-то другой — неважно.

Беседовали Максим Алланазаров, Илья Андреев