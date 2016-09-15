Андрей Раппопорт: в шутку говорю, что следующий президент РФ ходит по кампусу нашей школы

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Президент Московской школы управления "Сколково" рассказал в интервью ТАСС о том, что удалось сделать за 10 лет и куда двигаться дальше.

- Овчинка стоила выделки, Андрей Натанович?

- Безусловно. Недавно вспоминали с партнерами-учредителями, как все задумывалось. Тогда проект казался абстрактным, а сейчас имеет конкретное содержание, и мы им довольны. За минувшие 10 лет по большому счету полностью изменился ландшафт страны, иными стали тренды и эмоции, тем не менее замысел школы был абсолютно правильным. Мы делаем, что и планировали, идем, куда и хотели. Еще до появления школы консультанты из McKinsey вместе с учредителями писали стратегию развития, и то, что говорилось там о путях, миссии, лозунгах, словом, все ключевые тезисы остаются актуальными и сегодня.

- А с реализацией как обстоят дела?

- Это я и имею в виду. У нас есть определенные статистические итоги, которые подтверждают: школа состоялась как субъект образования. Сегодня все, кто собирается получать MBA в России, учитывают: есть разные прочие вузы, а есть "Сколково". Я участвую в адмиссии и всегда интересуюсь, как и почему люди решают поступать именно к нам. У нас ведь дорого. Чувствительно дороже, чем в других аналогичных школах. Executive MBA в "Сколково" стоит 90 тыс. евро, а, к примеру, в питерском филиале Стокгольмской школы экономики — в три раза меньше. В ВШЭ, РАНХиГС цена еще ниже. Как говорится, почувствуйте разницу. Все-таки деньги никто не отменял, они участвуют в принятии решения. Но люди выбирают нас, понимая, что образование — инвестиция в себя. Может, звучит чуть пафосно, но по факту так и есть. За 10 лет мы подготовили 1200 выпускников дипломных программ международного стандарта MBA и EMBA. Есть программы "Стартап академия", "Практикум", корпоративное обучение, через них прошли 12 тыс. слушателей.

У нас ведь дорого. Чувствительно дороже, чем в других аналогичных школах

Более половины выпускников MBA после школы существенно улучшили финансовое положение. Они вложили деньги и получили отдачу, говоря предпринимательским языком. Карьерный рост оценить сложнее. На последнем заседании попечительского совета я разговаривал с Дмитрием Медведевым, рассказывал ему об успехах наших учеников, и глава правительства признался, что не представлял, сколько выпускников школы оказалось в структурах власти и крупных госкорпораций. Вплоть до руководителя ФРИИ — Фонда развития интернет-инициатив, министра в Татарстане, главы регионального инвестиционного агентства, председателя правления частного банка. Ну и так далее. Подобных историй много. Наш фокус в основном предпринимательский, хотя и корпоративные менеджеры тоже охотно идут учиться к нам, после чего продвигаются по карьерной лестнице.

Вторая важная оценка для нас: вчерашние выпускники приводят сюда новых студентов. Некоторые приходят целыми командами, чтобы потом говорить с ключевыми сотрудниками на одном языке и вместе развивать компанию. Обучение радикально раздвигает горизонты, это принципиально иной уровень. Скажем, компания Splat, производящая в том числе зубную пасту, прошла у нас несколько программ. Это средний бизнес, который пробился на мировой рынок. Основатель Splat отучился в "Сколково" и привел команду на программу "Практикум", затем заказал корпоративное обучение. Это правильная история!

Собственно, задумка и состояла в том, чтобы ребята, приходя сюда, не только получали диплом, но и возвращались. Сами, со своими людьми, с командами. Есть запрос от выпускников: "Дайте нам возможность дальнейшего развития, следующие уровни, программы…" Они живут школой, не уходят из нее.

Более половины выпускников MBA после школы существенно улучшили финансовое положение. Они вложили деньги и получили отдачу, говоря предпринимательским языком

Уже сложилось сообщество наших выпускников. Для людей значимость попадания в этот круг крайне важна. Думаю, нам удалось создать определенную мировоззренческую атмосферу, когда люди начинают поддерживать друг друга. Если один выпускник "Сколково" позвонит другому, тот обязательно постарается помочь. Менторство — еще один важный мотивационный запрос. Более того, многие наши студенты знакомятся здесь, а потом вместе делают бизнес или приглашают к себе на работу.

- А атрибутика у школы есть? Скажем, как в университетах Лиги плюща в Штатах. Свои цвета, символы?

- Сколковский фирменный значок — разноцветное яблочко... Любопытно, что выпускники купили у нас лицензию на выпуск брендированной продукции — футболок, чехлов для телефонов, запонок, сережек для девушек… "Сколково", конечно, не "Кин-дза-дза", но дифференциация по цветам у разных программ есть. В гениальном фильме Данелии были оранжевые штаны, а, к примеру, выпускников Executive МВА можно узнать по фиолетовым мантиям, стартаперы носят яркие зеленые толстовки.

- С брендом у вас история непростая. Вы начинали первыми, а потом появилось много разных "Сколково" — и технопарк, и фонд.

- Чистая правда. У нас были колоссальные переживания по этому поводу, отголоски слышны до сих пор. В общем-то, ситуация типична для многих молодых проектов. Откуда взялось слово "Сколково"? Так называлось место, где мы начали строиться. Фактически тогда это было чистое поле. Нас поддержали руководители государства: Владимир Путин заложил кирпич в фундамент будущего кампуса, Дмитрий Медведев возглавил международный попечительский совет школы. Когда же принималось решение об Иннограде, предлагалось несколько вариантов на выбор, но Дмитрий Анатольевич сказал: "Есть же отличная бизнес-школа в Сколково. Зачем что-то выдумывать?"

По сути, своей успешностью мы невольно спровоцировали появление инновационного центра по соседству, а потом произошло смешение понятий. И да, люди, не погруженные в данную специфику, путают нас до сих пор, даже знакомые и близкие задают мне вопросы не по адресу, но те, кто хочет получить образование в нашей школе, понимают, куда идти.

Предпринимательство, бизнес, рынок все равно возьмут свое. Никакое регулирование, кроме макроэкономического, невозможно. Я учил в университете баланс, все остальные предметы и знаю: попытки убрать бизнес с экономического поля лишены смысла

Кроме того, высокая активность вокруг фонда позволила нам засветиться в медийном пространстве, раскрутить школу. А с точки зрения содержания получилось интересная перспективная история. В кампус мы зашли в 2009-м, первое время там же сидел Сколтех, два года назад к нам переехала Российская экономическая школа. Территория Иннограда тоже постепенно развивается. В прошлом году Сколтех переехал в кампус на территории фонда, открываются все новые здания. В итоге в Сколково складывается мощный образовательный хаб, куда входим мы, РЭШ и Сколтех, и наша школа претендует на лидерство в нем. Мы создали площадку для предпринимателей и бизнесменов, РЭШ — это экономисты и математики, Сколтех — технологи. Синергия трех составляющих, на наш взгляд, должна дать эффект. У наших студентов много энергии, желания реализовывать бизнес-проекты, но часто они не знают предмета, где хотят приложить силы, не всегда обладают предметной компетенцией. И наоборот: в Сколтехе сидят инженерные головастики, которым надо научиться "поднимать" деньги, сводить бюджеты, формировать команды, заниматься организационными и прочими вопросами, разруливать отношения с государством.

Следующий этап в нашем развитии видим как время трансформации в нечто цельное и организованное. Мы сводим вместе инженеров, экономистов и предпринимателей, таких партнерств будет много.

- Вы возглавили школу в 2011 году. Сегодня настроения у бизнеса не те, что пять или 10 лет назад. Это не могло не сказаться на настроении ваших абитуриентов, студентов.

- Да, в 2006-м не надо было убеждать людей идти в бизнес, они сами рвались. Сейчас ситуация другая, появилась настороженность, оптимизм поубавился. Площадка предпринимательства сужается, государство все активнее присутствует в бизнесе. Поэтому у нас больше, чем раньше, учится сотрудников крупных компаний и госкорпораций. Но люди по-прежнему хотят заниматься частным бизнесом, а не только строить корпоративную карьеру. Меня регулярно спрашивают, как быть. Отвечаю: во-первых, государство не везде. Пытайтесь занять нишу, где его нет. Во-вторых, цикличность никто не отменял. Сегодня государство берет на себя много, а потом отойдет в сторонку. Неизбежный процесс, через который проходит любая экономика в мире.

Когда в конце 90-х мы создавали первые фирмы и предприятия, в России вообще не было частной собственности, только государство, но это нас не останавливало. Поэтому говорю студентам: "Ребята, у вас впереди 18 месяцев обучения. Через полтора года все может измениться…"

Предпринимательство, бизнес, рынок все равно возьмут свое. Никакое регулирование, кроме макроэкономического, невозможно. Я учил в университете баланс, все остальные предметы и знаю: попытки убрать бизнес с экономического поля лишены смысла.

Плохо, что сегодня предпринимателя в обществе воспринимают как врага, раскручивают его в образе негативного персонажа. Это, безусловно, сказывается на мотивации тех, кто хотел бы заняться бизнесом. Тем не менее в этом году у нас на образовательные программы конкурс, которого раньше не было. Прежде прилагали колоссальные усилия, пытаясь получше себя подать, чтобы завлечь интересных нам людей, способных пройти отбор. Это было сложно. Мы не выполняли бизнес-план, не добирали студентов, группы получались меньше, чем рассчитывали, но нам хотелось сохранить их однородность.

- Чтобы не снизить планку качества?

- Конечно. Иначе дискредитировали бы идею. Для нас важны не только образовательно-умственные критерии, но и мировоззренческо-психологические, лидерские качества поступающих. Видимо, в 2016-м сработал кумулятивный эффект. Среда вроде меняется в негативную сторону, а конкурс растет. На MBA у нас уже четыре человека на место, на гранты мы получили более тысячи заявок. Это много!

- А в абсолютных цифрах?

- На MBA мы набираем 50 человек, в EMBA за год проходят три группы от 45 до 50 слушателей в каждой.

- Для престижа школы важно, чтобы среди студентов были иностранцы?

- В первые лет пять на MBA у нас было процентов 30 слушателей из-за рубежа, потом мы переформатировали программу, ушли от классического варианта, принятого на Западе, сделали модульный формат. Теперь в группе по два-три чистых иностранца. Плюс ближнее зарубежье — Казахстан, Грузия, Армения, Украина, страны Балтии… Всего набирается процентов 10.

Это было наше осознанное решение. Все понимали: тем, кто хочет работать за границей, надо учиться в Гарварде или где-то еще на Западе. Рассчитывающим же стать успешными бизнесменами в России, нужно поступать в школу "Сколково". Вопрос прост: сколько иностранцев хотят сегодня трудиться здесь? Мало. Вот и студенты-иностранцы у нас наперечет. Для них это входной билет на наш рынок.

Классическое MBA — это обучение, как правило, от полутора до двух лет, так сказать, с отрывом от производства. Но в нашей стране предприниматель не может оставить дело на такой срок. Если он уйдет, его бизнес может пострадать. Поэтому мы переформатировали программу в модульную. Слушатели приезжают к нам в кампус, интенсивно учатся неделю, получают кипу домашних заданий, но не отрываются надолго от бизнеса. Мы же, извините, не "ботаников" учим, а реальных предпринимателей, лидеров.

При этом профессора у нас зарубежные, преподавание большинства дисциплин идет на английском языке. И международная программа стандартна, только несколько адаптирована под наши реалии.

12 человек в течение полутора лет постоянно прессовали меня разными идеями, а я их селектировал. Думаю, это дорогого стоит

Что же касается престижа, вопрос решается разными путями. Тут и партнерство с зарубежными университетами, и исследовательская повестка, и масштаб работ, выполняемых в школе, и уровень учеников. Мы учим дорого, но не за деньги. По уровню успешности выпускников лет через пять, надеюсь, мы точно будем в мировых лидерах.

- Кто-то из отцов-основателей берет выпускников к себе в компании?

- Обязательно! У Рубена Варданяна есть такие примеры, у Алексея Мордашова, у Александра Абрамова. Некоторые выпускники приходят на работу в школу. Кроме того, учредители были и остаются менторами для студентов. В прошлом году вместе с Рубеном Варданяном и Пеккой Вильякайненом я работал с группой MBA. Студенты приносили нам проекты, и мы помогали им сделать бизнес. 12 человек в течение полутора лет постоянно прессовали меня разными идеями, а я их селектировал. Думаю, это дорогого стоит.

Слушатели ощущают обратную связь, понимают, что всегда могут обратиться к учредителям школы за советом. Многие идут в Сколково, чтобы преодолеть психологический барьер, мешающий им развиваться. Поддержка опытного, авторитетного человека очень важна. Это дополнительная мотивация, почему к нам приходят. Подобного нет в других школах ни в России, ни в мире.

- Пыл у отцов-основателей не иссяк?

- Мы активно участвуем в жизни школы. Рубен Варданян, Валентин Завадников, Александр Абрамов, Леонид Михельсон, Михаил Куснирович, Сергей Попов, Роман Абрамович, я... Сейчас Александр Волошин очень помогает нам. Каждый из учредителей дал на школу большие деньги. Роман Абрамович предоставил участок земли, 26 гектаров. Кстати, если пересчитывать в деньгах, он внес больше всех.

Учредители серьезно вовлечены в процесс. В конце концов, это вопрос репутационный. Раз подписались, было бы неправильно проигрывать. Нас ведь никто не заставлял, мы все делали добровольно. Зачем? Хотели изменений. Глобальных. В стране в целом и в бизнесе в частности. Для этого нужны новые лидеры. Часто в шутку говорю, что следующий президент России или председатель правительства ходят сегодня по кампусу нашей школы.

Впрочем, дело не только в президенте, вопрос стоит шире. Процентов 10 активных людей ведут за собой остальное общество. Если из этих десяти процентов пять пройдут через нашу школу, это и будет наше влияние на жизнь страны, на генерацию мысли, на движение в более правильном направлении. Это серьезная поколенческая задача.

Мы считаем, что долгосрочные изменения связаны с образованием. От детского сада до вуза. Нас многое, увы, не устраивает. Сколько можно калечить детей в школах? Все эти психотравмы — от учебников до прямого насилия... Посмотрите на Финляндию, за 10 лет совершившую чудесные трансформации и ставшую лидером в образовании в Европе. Значит, все возможно. Мы понимали, что нам не по силам и не по статусу проводить глобальные реформы. Это государственная задача. Поэтому решили взять на себя ту часть, которая касается так называемого бизнес-образования. Чтобы люди, как флюиды, распространяли знания, образ мышления, приобретенные в "Сколково". Такой мультипликационный эффект. Надеюсь, у нас это получается, мы оставили в сознании, мировоззрении выпускников серьезный отпечаток. И это не лукавство.

Часто в шутку говорю, что следующий президент России или председатель правительства ходят сегодня по кампусу нашей школы

Вот Татарстан системно занялся образованием кадров. Из Казани уже несколько лет подряд присылают к нам на учебу команды людей, которые потом делают там карьеру, запускают проекты. И регион сразу стал выделяться в лучшую сторону на фоне остальных. Это пример грамотного подхода к решению проблемы бизнес-образования. Если бы так поступали в целом по стране, поверьте, мы находились бы уже в другом измерении.

Сейчас Башкортостан подтягивается, Тюмень, Архангельск... Важно заниматься вопросом не разово, а системно. Росатом давно включился, активнее других корпораций. РЖД пришли, чего раньше не было. "Евраз" проходит у нас обучение уже шестой год: начинали с руководства компании, добрались до начальников цехов. Большая системная работа с персоналом. Люди готовят команды на долгий срок.

По объему и качеству корпоративного обучения наша школа, думаю, уже входит в тройку ведущих в Европе. Это конек, фирменный знак "Сколково". Мы, кстати, много раз обсуждали с Игорем Шуваловым, что надо бы сделать программу для чиновников, министров, их заместителей, глав департаментов и так далее. К сожалению, так и не нашли пока приемлемую форму, хотя желание у федерального правительства есть. Все эклектично, все по-разному, сложно задать единые, универсальные параметры… Сделать бюрократическую модель эффективной сложно, но возможно при условии, что понятен тренд. С этим проблема. Надеюсь, мы что-нибудь все-таки придумаем.

Реформа образования, повторяю, важнейшее, что надо сделать в стране. Самое главное.

- Ваши, Андрей Натанович, пять лет на посту президента заканчиваются. Как говорится, на свободу с чистой совестью?

- Опасная аналогия по нынешним временам… А если без шуток, я ведь никуда не ухожу из школы, по-прежнему остаюсь в числе учредителей. По сути, это вопрос ролей. В самом начале был уговор, что каждые пять лет кто-то из отцов-основателей будет брать на себя обязанности президента. Сначала был Рубен Варданян, теперь я, по идее, сейчас должна произойти ротация, но мы поняли, что система управления школой должна трансформироваться. Какой она будет, планируем обсудить на заседании международного попечительского совета в октябре. Мы же все-таки не профессионалы в образовании, а бизнесмены, поэтому и рассчитываем привлечь к развитию серьезных мэтров. Нам бы хотелось создать профессиональный совет директоров с участием не только учредителей, но и международных экспертов в области образования. В рамках координационного совета школы мы предлагаем возглавить этот процесс Александру Стальевичу Волошину, человеку с огромным управленческим опытом.

Это, так сказать, внешний контур. Внутри школы тоже произойдут перемены. Андрей Шаронов займет пост президента школы Сколково. Он будет отвечать за три важные задачи. Первая ─ работа с кругом клиентов, начиная с госкорпораций, органов местной власти и заканчивая федеральным правительством. Вторая ─ взаимодействие с нашими выпускниками, чтобы их карьерное развитие получило институциональное приложение. И третья часть, которая лично мне кажется самой важной, это создание образовательного хаба, усиление взаимодействия со Сколтехом и РЭШ в части образовательной и исследовательской повестки, активизация партнерства с зарубежными школами. У нас есть много проработок, но в текучке до них никогда не доходят руки.

На должность ректора назначен Марат Атнашев. Он будет заниматься повесткой бизнес-школы ─ это образовательные и исследовательские программы, вопросы операционной деятельности. Марат сотрудничал с нами как приходящий преподаватель в рамках корпоративного обучения. У него большой опыт проектной работы. Обучался в Нью-Йорке, получил серьезное образование, работал вице-президентом "Евраза", был проектным директором в ТНК ВР. Мы вместе делали проектную академию и убедили его прервать занятие бизнесом, сделав приоритетом образование. Он согласился.

Ротация имеет глубокий управленческий смысл. Плохо, когда кто-то сидит в должности четверть века. Это сильно тянет назад. В нашей среде почему-то принято воспринимать любые назначения как признак недовольства или того, что человек не справляется с задачами. Смысл ротаций в усилении существующей команды. Мы многим обязаны первому ректору школы Андрею Волкову, он остался в контуре школы и активно работает с российскими вузами. И Андрей Шаронов останется, вместе с ним школа вышла на новый уровень. И Андрей Волков, и Андрей Шаронов — неотъемлемая часть школы. Но новый лидер, свежая кровь должны быть. Такое вовлечение всегда дает другое качество. Иначе невольно становишься заложником сложившихся представлений - могу сказать о себе.

Более того, говоря языком управления, чем сложнее объект управления, тем сложнее должна быть и управленческая конструкция. Чтобы субъект и объект управления были адекватны между собой. Нельзя простыми методами управлять сложными процессами. Это закон. Наша школа становится сложнее. Смысл наших решений именно в усложнении управленческой системы.

- А что вы для себя оставляете, Андрей Натанович?

- Скорее всего, войду в новый совет директоров, буду курировать кадровые и финансовые вопросы. Леонид Михельсон давно просит освободить его от должности руководителя комитета по финансам.

Не скрою, мне нравится конструкция, которая сейчас складывается. Мы сохраняем вовлеченность учредителей и вводим новых игроков. Андрей Шаронов сосредоточится на стратегических направлениях. В этом отношении конструкция кажется очень эффективной. Как она заработает, посмотрим в ближайшее время, но начало, завязка правильная.

Еще полгода назад, готовясь к десятилетию школы, мы пытались нащупать правильную конфигурацию, найти оптимальное решение. И вышли на эту модель. Убежден, это хороший задел на следующую десятилетку.

Беседовал Андрей Ванденко