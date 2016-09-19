Александр Кокорин: вечеринку в Монако обсуждали больше, чем миллиарды полковника МВД

Александр Кокорин © Егор Алеев/ТАСС, архив

Футболист "Зенита" Александр Кокорин вместе со своим другом из "Краснодара" Павлом Мамаевым стал антигероем минувшего лета — все из-за видео с вечеринки в Монако, на которой они побывали вскоре после провала сборной России на Евро-2016. В интервью ТАСС Кокорин рассказал, как пережил последствия скандала, сообщил, что очень хочет вернуться в национальную команду, и заявил, что если и уйдет из чемпионата России, то только в европейский топ-клуб.

— С какими эмоциями наблюдали за последними матчами сборной России? Не было обиды, что не получили вызов в национальную команду?

— Обиды не было. Было интересно наблюдать за командой, которая серьезно обновилась. Понятно, что Станиславу Черчесову нужно время на то, чтобы окончательно выстроить игру команды. Он умеет это делать. На примере "Динамо", которое не проигрывало в Лиге Европы, мы это видели. Я примерно знаю требования Черчесова, понимаю, по какой схеме он хочет играть, примерно представляю тренировочный процесс. Сложно сказать, будет ли сборная играть так же, как играло "Динамо", но думаю, что тренер будет требовать именно этого.

— Насколько плохо для нашей команды, что перед домашним чемпионатом мира команда не будет проводить официальных матчей?

В моем невызове нет ничего страшного. Буду продолжать играть и стараться доказывать, что достоин защищать цвета национальной команды

— Понятно, что официальные игры имеют более напряженный характер, нежели контрольные матчи, но я не думаю, что такие игры как-то способны расслабить футболистов. Главное, чтобы таких игр было больше. Наша сборная сейчас омолаживается. Перед домашним турниром важно хорошо сыграть и понять все требования главного тренера.

— Был ли у вас какой-либо разговор с Черчесовым относительно ваших перспектив в команде?

— Мы общались со Станиславом Саламовичем, но по поводу сборной не говорили.

— Невызов вас в сборную — это воспитательная мера?

— Все слышали, что Черчесов сказал, что дороги в сборную открыты для любого игрока. В моем невызове нет ничего страшного. Буду продолжать играть и стараться доказывать, что достоин защищать цвета национальной команды. Все зависит только от меня.

"Болельщики имели право отвернуться от сборной после Евро"

— Болельщики имели право отвернуться от команды после провального выступления на чемпионате Европы?

— Думаю, что имели. Главное теперь вернуть болельщиков на трибуны и вернуть их веру в команду, а сделать это можно, только показывая хорошую игру. Часто после крупных турниров наша команда попадает под шквал критики, но потом после отборочных игр и попадания на чемпионат Европы или мира болельщики вновь начинают в нас верить.

— Какая была главная ошибка сборной России на чемпионате Европы во Франции?

— Я думаю, что выделять какой-то один недочет было бы не совсем правильно, тут присутствовал целый ряд проблем, но говорить об этом мне бы не хотелось. Это будет некорректно.

— Игроки сборной действительно заходили в номер к Леониду Слуцкому и говорили, что "мы все г**но"?

— Я думаю, что это неправда. Леонид Викторович любил пошутить всего с несколькими игроками, поэтому говорить, что половина команды была у него в номере и имел место такой разговор, было бы неверно, это не так. Я не могу судить за всех, но я бы не стал называть себя г**ном, даже после провального выступления на чемпионате Европы.

— Вы помните тот день, когда пошли в клуб в Монако?

— Конечно, помню. Только до сих пор мне кажется странным, зачем эту историю раздули до таких размеров. Если кто-то хотел повесить всю вину за провал сборной на нас — хорошо, но можно было просто сказать нам, что мы виноваты в чем-то. Да мы и так это понимаем. Еще раз повторю, не отрицаю — получилось все не очень красиво, но я уже принес извинения. Но количество разговоров вокруг этого поступка и их (разговоров) уровень поразили, конечно. К слову, совсем недавно у полковника МВД (Дмитрий Захарченко — прим. ТАСС) нашли какое-то невероятное количество денег, а эта история получила гораздо меньший резонанс, чем наш поход в клуб.

— Это доказывает ошибочность заявления, что "Россия — нефутбольная страна"?

Я не могу судить за всех, но я бы не стал называть себя г**ном, даже после провального выступления на чемпионате Европы

— В какой-то степени. Никто из нас не ожидал, что эта история будет такой резонансной. Даже когда видео появилось в Сети, я не думал, что люди будут так долго это обсуждать.

— Вы согласны с тем, что это был пир во время чумы?

— Скажу так. Если бы видео появилось в обычный летний отпуск после чемпионата страны, никто бы не обратил на него такого внимания. Понятно, что близкие мне люди поддержали меня и сказали, что я должен доказать всем все через работу. Это мне помогло.

"В Европу поеду только в топ-клуб"

— Футболист Александр Кокорин полностью реализовал свой потенциал?

— Я думаю, нет. Я рад, что я перешел в "Зенит" и за короткий отрезок смог выиграть три медали. В моей карьере наступил новый этап, я наслаждаюсь моментом в новой команде. Стараюсь прислушиваться к тренерам и расти. Мне еще много чему предстоит научиться.

— Если у вас возникнет вариант переезда в европейский клуб не из числа грандов, вы согласитесь?

— А какой в этом смысл? Я считаю, что "Зенит" входит в число сильнейших команд Европы и переезжать в условный "Вест Бромвич" просто бессмысленно. Если и возникнет вариант в Европе, то это должен быть обязательно топ-клуб, например "Барселона". Я не раз говорил, что готов пойти в эту команду хоть пешком, в противном случае не вижу в этом смысла.

— У вас когда-нибудь были реальные предложения из Европы?

— Я уже говорил об этом. Не так давно у меня было предложение от "Арсенала", но это должна была быть аренда. Английский клуб сделал предложение "Динамо" в последний день трансферного окна, все было достаточно сумбурно, в итоге переход так и не состоялся.

— Почему российским клубам на протяжении нескольких лет не удается хорошо показать себя на фоне лидеров европейского футбола?

— На этот вопрос ответить сложно. Из года в год какая-то российская команда вылетает в квалификации еврокубков, кому-то не удается удачно сыграть в групповом этапе. Сложно сказать, из-за чего так происходит. Дай бог, чтоб в этом году все наши команды хорошо сыграли в Европе, и мы перегоним Португалию в таблице коэффициентов.

— Евгений Гинер сказал, что было бы лучше, если бы в Лиге чемпионов выступал "Зенит", а не "Ростов". Чем продиктовано такое высказывание?

— "Ростов" в честной борьбе заслужил право играть в групповом раунде Лиги чемпионов, но обидно смотреть, как он очень крупно проигрывает "Баварии". Рискну предположить, что, если бы на их месте был "Зенит", результат был бы не таким, но мы сами виноваты, что не смогли попасть в Лигу чемпионов в этом сезоне. А "Ростову" желаю удачи в следующих матчах Лиги чемпионов.

— С кем из европейских тренеров вам хотелось бы поработать?

— Сейчас в Англии собрались очень хорошие тренеры. Лично мне хотелось бы больше всего поработать с Хосепом Гвардиолой. Если все, что пишут про него в интернете, правда — он очень интересный человек и сильный специалист.

"В нынешнем чемпионате больше всего удивляет "Спартак"

— Что ждете от ближайшего матча "Зенита" против "Рубина"?

— В нынешнем чемпионате видел только одну игру "Рубина" (встреча состоится 19 сентября, начало - 19:30 мск — прим. ТАСС). В команде очень много изменений, много новых игроков, которые только сыгрываются. На теории перед матчем главный тренер обязательно расскажет нам про их сильные и слабые стороны.

— После игры в Лиге Европы теоретическое занятие у команды продолжалось на час дольше обычного. Сильно влетело от главного тренера за три пропущенных мяча?

— Хорошо, что все закончилось хорошо, из-за своих ошибок мы пропустили много голов. В будущем нужно исключить подобное в играх, так как не всем соперникам мы сможем забить четыре, пропустив три. Игра была приблизительно равной. В перерыве тренер сказал нам, что выиграть спустя рукава у нас не получится, так что нужно будет приложить максимум усилий и желания, чтобы переломить ход встречи. Даже при счете 3:0 ребята верили, что игру можно спасти, никто не останавливался и не опускал рук.

— Сейчас игроки "Зенита" уже сыгрались между собой и понимают все то, что требует от команды главный тренер?

— Все понимают, что хочет видеть на поле тренер, но притирка все-таки еще происходит. Кто-то выбывает из-за травм, кто-то из-за дисквалификаций, мы не так много игр сыграли одним составом, так что какое-то время на окончательную притирку нам еще понадобится.

— Чем нынешний чемпионат отличается от прошлых?

— Турнир не так давно начался, а мы уже видели много интересных матчей. Больше всего пока удивляет "Спартак", который отлично начал чемпионат и показывает хорошую игру, что для них не совсем привычно. Для меня с давних пор "Спартак" является самым принципиальным соперником в чемпионате. Думаю, что ближайшая наша очная встреча будет очень интересной (встреча пройдет 2 октября в Санкт-Петербурге на стадионе "Петровском" — прим. ТАСС). Также стоит отметить тот факт, что у нас открывается все больше новых стадионов, играть на которых одно удовольствие.

— Насколько плотно следите за "Динамо"?

— Если матчи "Динамо" не совпадают по времени с нашими играми, то стараюсь смотреть. Команда показывает хорошую игру. "Динамо" добилось большого количества побед, многие из которых были красивыми. Думаю, что у них все будет нормально.

"Уровень чемпионата России из года в год растет"

— Вы согласны с тем, что уровень чемпионата России с каждым годом становится ниже?

— Нет. Мне кажется, что уровень из года в год растет. Повторюсь, у нас открывают новые арены, появляются хорошие поля, к нам едут хорошие легионеры — все это повышает уровень нашего футбола. Если бы у нас был слабый чемпионат, то сильные легионеры к нам бы не приезжали.

— Но из "Зенита" уехал один из самых сильных легионеров за всю историю наших чемпионатов — Халк...

— Он пробыл здесь несколько лет. Понятно, что здесь не его родина, он не хотел завершить тут карьеру. Халк — хороший пример для оценки уровня нашего чемпионата, просто так он бы сюда точно не приехал.

— Жулиано — равноценная замена Халку?

— Он хороший игрок, хорошо влился в команду, хотелось бы, чтобы он продолжал показывать красивый и результативный футбол. Я бы не хотел сравнивать Жулиано и Халка, все-таки это разноплановые игроки. Когда Жулиано проведет в команде такое же количество времени, на таком же уровне, как Халк, тогда можно будет сравнить их.

— Нужен ли российскому футболу лимит на легионеров?

— Лимит направлен на то, чтобы большее количество сильных российских игроков появлялось в сборной страны. Если этого не происходит, то зачем тогда нужен лимит? В таком случае, наверное, от лимита лучше отказаться. С другой стороны, клубы покупают только сильных легионеров, а из-за этого растет уровень чемпионата. Хотя лично я за то, чтобы в российских клубах играло больше наших ребят.

— Вы согласны с мнением, что в России работают судьи низкой квалификации?

— Нет. Все люди могут ошибаться. Наблюдая за матчами европейских чемпионатов, Лиги чемпионов и Лиги Европы, мы видим такую же картину. Судьи там порой ошибаются чаще, чем у нас.​

Беседовал Максим Алланазаров