Константин Пашков: транспортный университет станет флагманом для отраслевого образования

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Подготовка специалистов для всех отраслей транспорта в одном учебном заведении — распространенная мировая практика, однако в России такого вуза до сих пор не было. Его создание является одним из поручений президента РФ по итогам заседания президиума Госсовета, и Министерство транспорта РФ уже подготовило соответствующую программу.

О создании нового единого транспортного вуза, его главных задачах и трудоустройстве транспортных специалистов ТАСС рассказал директор административного департамента Минтранса России Константин Пашков.

— Когда может быть создан единый транспортный университет и какие функции он будет выполнять?

— В соответствии с поручением по итогам заседания президиума Госсовета определен срок 1 декабря, когда правительство должно рассмотреть этот вопрос. В настоящее время во всех федеральных органах исполнительной власти уже завершается процесс согласования наделения Минтранса соответствующими полномочиями по данному вопросу и передачи Московского университета путей сообщения (МИИТ), который определен в качестве базового вуза для создания этого университета, в Минтранс — он сейчас находится не в прямой подведомственности Минтрансу, а в ведении Федерального агентства железнодорожного транспорта.

На данном этапе степень готовности документов можно определить как достаточно высокую. Кроме того, есть программа развития этого университета, которая в настоящее время согласована РЖД, "Совкомфлотом", "Аэрофлотом", ГК "Автодор", а также Союзом транспортников России. Проект этой программы согласован первыми лицами этих компаний как крупнейших работодателей, которые разделяют эту идею и поддерживают необходимость того, чтобы в Москве был создан Российский университет транспорта.

— Это рабочее название нового вуза?

— Да, Российский университет транспорта — это пилотное название.

— Принимая во внимание перечисленные компании, можно ли говорить о том, что университет будет готовить специалистов для всех отраслей транспорта?

— Он будет готовить специалистов для всех отраслей транспорта, кроме так называемых конвенционных специальностей — это судоводители, пилоты и иные специальности для гражданской авиации и морского флота, подготовка которых регламентируется международным законодательством, соответствующими конвенциями. Эти направления не будут затронуты, а всех остальных специалистов по всем видам транспорта вуз призван готовить. Но самая главная его задача — открытие и выработка подходов по новым специальностям, к которым относится логистика, транспортное планирование, транспортная безопасность, по всем межотраслевым общеинженерным специальностям, по профилям "инженер-экономист", "транспортное право" — всего более 30 новых направлений. В том числе инженеры-конструкторы транспортных средств и механизмов (мы когда-то этим занимались), транспортная медицина, потому что в этой части много специфики, и совсем недавно, в мае, тоже было поручение президента по авиационной медицине, есть вопросы, связанные с морской медициной, то есть нам нужна сегодня наука вокруг этой темы. Плюс ко всему, мы считаем, что он может быть головным в области учебно-методического обеспечения учебного процесса по специальностям и направлениям подготовки в сфере транспорта. Кроме того, это должен быть университет, который начнет широко работать с иностранными вузами общетранспортного профиля, в частности с Пекинским транспортным университетом. Кстати, надо сказать, что общетранспортные и общеинженерные вузы — это мировая практика.

— Будут ли в новый университет интегрированы существующие транспортные вузы помимо МИИТ, который станет базовым?

— У нас есть принципиальное решение по Московской государственной академии водного транспорта — ряд реализуемых в ней специальностей перейдут в этот университет. Мы обратились с предложением, и оно находится на предварительном рассмотрении: мы пригласили автомобильно-дорожные специальности вернуться в МИИТ — туда, откуда они вышли. В целом этот университет будет открытым для всех, никакой "принудиловки" не будет — это должно быть решение ученых советов в соответствии с законодательством. Если захотят вместе с нами пройти этот путь — добро пожаловать, нет — это самостоятельные вузы, которые сами "выплывают" на рынке.

— То есть какие-то вузы смогут входить в состав университета транспорта уже после его создания?

— Да, безусловно, но повторюсь, конечно, при поддержке такого решения ученым советом вуза. Просто надо понимать, что создается принципиально новая форма, которая имеет амбициозные задачи, и к участию в ней приглашаются все организации науки и образования, которые посчитают, что им с нами по пути.

— Получается, что помимо учебного процесса вуз будет заниматься научными исследованиями?

— Это один из основных акцентов. Предполагается, что это будет весь блок научно-исследовательских работ для транспортного комплекса, участие во всех актуальных проектах. Также это кадровое и научное сопровождение транспортной стратегии, выработка новых учебных программ, создание новых учебников, общетранспортной библиотеки, которая нам сегодня очень нужна. Укрепление диссертационных советов, которые сегодня по отдельным специальностям наши транспортные вузы не могут себе позволить (в силу все ужесточающихся требований), но в новом университете мы надеемся открыть их по всем направлениям. Нужна и принципиально новая научная повестка, например Hyperloop, высокоскоростное движение, новые виды транспорта и тяги. Мы понимаем, что наука сегодня — это конкурсная процедура, значит, будем побеждать! Вуз должен попасть в первые строчки рейтингов как в России, так и за рубежом.

Надо ставить задачу по формированию на этой базе международного рейтинга технических университетов в сфере транспорта. Нас много в мире, и у нас много особенностей, большая специфичность. То есть нам нужен флагман, нам нужен тот вуз, который, как локомотив, потянет за собой все отраслевое транспортное образование. Мы считаем, что это очень важно и что вуз, который создается, на все эти вопросы в обозримой перспективе ответит. Хочу подчеркнуть, что это не дань моде — тема создания этого университета обсуждается с 2010 года на разных уровнях, в том числе к ней подходили на Госсоветах, были отдельные поручения руководства страны. Мы считаем, что это созревший процесс и мы к нему готовы.

— То есть изначально это инициатива Минтранса?

— Да. В системе Министерства транспорта сегодня есть 18 высших образовательных организаций: девять железнодорожных, шесть — морских и речных и три — авиационных. Пока речь идет о том, что только один вуз — МИИТ — становится базовым и он должен стать Российским университетом транспорта. Если остальные вузы не примут решение войти в его состав, нам никто не мешает создать в нем институты по любым отраслевым направлениям подготовки. Это право учредителя, а учредителем будет Минтранс. Пока же у Минтранса в прямой подведомственности вузов нет.

— Процесс создания нового университета потребует инвестиций?

— В первую очередь это сбор специалистов, консолидация ученого мира вокруг транспортной проблематики. А дальше — привлечь к себе внимание соответствующих инвесторов, что будет актуально в рамках организационно-правовой формы — федерального автономного учреждения. То есть он будет работать так же, как сейчас работают все федеральные университеты Минобразования.

— То есть на начальном этапе инвестиции не потребуются?

— Инвестиции всегда нужны, но это не значит, что у нас где-то лежат деньги, которые завтра будут направлены. У университета есть контрольные цифры приема студентов — это бюджетное финансирование, которое никто не отменял, оно сохранится, но больше, чем положено по разным нормативам, никто не даст. Если мы откроем в этом вузе новые направления подготовки, нам дадут финансирование исходя из числа студентов, но не надо забывать, что это конкурсная процедура.

— Учитывая высокую степень проработки документов, когда университет реально может начать работу? В следующем учебном году?

— С точки зрения приема студентов на первый курс — с 1 сентября следующего года, не раньше. Это вопрос не одного дня, и если посмотреть опыт создания других вузов, тех же федеральных университетов, на бумаге они создаются достаточно быстро, а чтобы они заработали — от принятия решения до первого серьезного результата может пройти до пяти лет. Мы считаем, что если это решение состоится и правительство поддержит инициативы, которые Минтранс сейчас готовится ему передать, то это будут решения стратегического свойства — завтра ничего не изменится, но в ближайшие пять лет можно будет говорить о каких-то результатах.

— Профильные компании, с которыми согласован проект стратегии нового университета, выражали готовность спонсировать его создание?

— Сегодня денег, которые кто-то бы подарил на создание вуза, ни у кого нет. Все компании выражают готовность сотрудничать с университетом и участвовать в его программах, но для этого компании это должно быть выгодно, она должна понимать, что, вложив деньги, она получит какие-то результаты.

— Например, новые кадры?

— Новые кадры, решение научных проблем, коллектив, который разработает что-то новое, что улучшит жизнь бизнесу, а главное — обеспечит бесперебойную, безаварийную и безопасную работу транспортного комплекса страны. Например, когда создавались федеральные университеты, перед ними ставились задачи в первую очередь консолидации научного и образовательного ресурса для того, чтобы дать студентам самое лучшее. Сегодня мы считаем, что, если этот вуз будет создан, он консолидирует все лучшее научное знание в транспортной отрасли в России и мире. Главный результат — это высококвалифицированные кадры, конкурентные и востребованные на транспортном рынке, если хотите, это должны быть лучшие из лучших!

Беседовала Ксения Алейникова