Владимир Титов: Россия не видит в Арктике вызовов, которые имели бы военное измерение

Владимир Титов © Антон Новодережкин/ТАСС

По случаю двадцатилетия Арктического совета первый заместитель министра иностранных дел России Владимир Титов рассказал в интервью ТАСС о роли Совета в международной повестке дня, его развитии и перспективах.

- Сегодня отмечается юбилей - 20 лет со дня создания Арктического совета. Какова его роль сегодня?

- Арктический совет был создан как межправительственный форум высокого уровня для развития сотрудничества, координации и взаимодействия арктических государств, прежде всего, в природоохранной сфере. За прошедшие годы его роль и спектр деятельности в обеспечении стабильного развития арктического региона значительно возросли. Именно Арктический совет сегодня формирует повестку дня для развития международного взаимодействия в Арктике, задает тон и направление тенденциям и процессам, происходящим в регионе.

- Каковы основные направления деятельности организации и результаты работы за эти годы? Какое достижение Арктического совета можно считать наиболее важным за время его деятельности? На каких вопросах следует сфокусироваться Совету в будущем?

- История Арктического совета - это, без сомнения, история успеха. В рамках Арктического совета нет "блокового размежевания", все государства выступают в национальном качестве и принимают решения сообща на основе консенсуса.

Главное достижение Арктического совета заключается в том, что Арктика сегодня являет собой зону мира, стабильности и сотрудничества.

Уникальность Арктического совета состоит также и в том, что в его деятельность в качестве постоянных участников активно вовлечены организации коренных народов, в том числе и Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. Такой характер деятельности Арктического совета обеспечивает тесную увязку совместных проектов арктических государств с нуждами и потребностями населения Крайнего Севера.

Защита хрупкой экосистемы Арктики по-прежнему является приоритетной в деятельности Арктического совета. Его инициативы нашли воплощение в различных международных договоренностях, в том числе и по ужесточению требований к судам, плавающим в высоких широтах, а также принятии ряда конвенций по борьбе с различными загрязнителями окружающей среды.

За последние несколько лет в Арктическом совете были одобрены документы о панарктической сети особо охраняемых морских акваторий, мониторинге биоразнообразия, финансовом инструменте поддержки проектов Арктического совета, сотрудничестве по предотвращению загрязнения морских районов Арктики нефтью в результате нефтегазовой деятельности и судоходства, о действиях по сокращению выбросов черной сажи и метана. Подписаны два межправительственных панарктических соглашения о сотрудничестве в авиационном и морском поиске и спасании, а также о сотрудничестве в сфере готовности и реагирования на разливы нефти. В настоящее время ведется подготовка межправительственного соглашения об укреплении международного арктического научного сотрудничества.

Арктический совет способствовал созданию новых структур для регионального взаимодействия, таких как, например, Арктический экономический совет. Напомню, что одним из его инициаторов была наша страна. Были также учреждены, в частности, Университет Арктики - сетевая организация, объединяющая более 150 образовательных и научных центров из разных стран; и Арктический форум береговых охран.

Что же касается будущего Арктического совета, то Россия исходит из того, что решать масштабные задачи по устойчивому развитию Арктики, добиваться улучшения качества жизни населения Крайнего Севера, включая его коренные народы, невозможно без полноценного экономического взаимодействия. Именно этим вопросам следует уделять больше внимания.

- Насколько плодотворно складывается международное сотрудничество в рамках Совета? Каковы перспективы такого взаимодействия?

- Несмотря на нынешний сложный этап международных отношений, все арктические государства настроены на продолжение сотрудничества в регионе. Ни один из 80 совместных проектов в рамках Арктического совета, в том числе и реализуемых на территории нашей страны, не был остановлен.

По случаю 20-летнего юбилея Арктического совета министры иностранных дел арктических государств приняли совместное заявление в пользу дальнейшего укрепления международного сотрудничества в Арктике. Такой подход вселяет уверенность в том, что Арктика и далее будет оставаться регионом мира и стабильности.

- Россия без преувеличения является одним из ключевых игроков в Арктике, в частности, в Арктическом совете. С какими сложностями приходится сталкиваться нашей стране в работе Совета? Какие вызовы в Арктике актуальны для России сегодня?

- Будущее России неразрывно связано с Арктикой. В Арктической зоне Российской Федерации производится свыше 15% ВВП и свыше 20% экспорта. Вклад Арктики в устойчивое развитие нашей страны будет только возрастать. Нам важно сегодня создавать совместно с другими арктическими государствами безопасные условия для хозяйственного освоения Арктики и развивать сотрудничество с использованием самых современных технологий и международного опыта.

Сегодня за рубежом много спекуляций относительно милитаризации Арктики. Хотел бы на это заметить, что Россия не видит в регионе вызовов, которые имели бы военное измерение. Россия будет и далее противодействовать попыткам представить регион как зону будущих конфликтов и намерена, со своей стороны, продвигать представление об Арктике как территории мира и взаимодействия.

В настоящее время отмечается устойчивый рост заинтересованности различных государств и международных организаций к Арктике, в получении статуса наблюдателя в Арктическом совете. Россия открыта для развития взаимодействия с ними. Вместе с тем исходим из того, что государства-основатели Арктического совета несут особую ответственность за обеспечение устойчивого развития Арктики и призваны и далее осуществлять свою ведущую роль в международном арктическом сотрудничестве.

- Планируются ли к реализации на территории Арктической зоны Российской Федерации новые проекты, и каков будет суммарный объем инвестиций?

- В планах - более 140 проектов стоимостью в несколько триллионов рублей. Львиная доля - частные инвестиции. Речь идет как о разработке нефтегазовых, угольных, рудных месторождений, развитии транспортной инфраструктуры, в том числе Северного морского пути. К реализации проектов на территории Арктической зоны Российской Федерации приглашаем наших зарубежных партнеров.

Беседовала Юлия Немченко

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