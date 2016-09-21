Валерий Максименко: в 2016 году смертность в колониях и СИЗО сократилась на 12%

Валерий Максименко © Пресс-служба ФСИН России

Смертность от заболеваний в российских колониях и следственных изоляторах в 2016 году сократилась на 12%, а смертность от туберкулеза — на 54%. О том, как меняется система оказания медицинской помощи в местах лишения свободы, где содержится более полумиллиона человек, в интервью ТАСС рассказал заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Валерий Максименко.

— Система оказания медпомощи заключенным в последние годы вызывала, наверное, наибольшее число нареканий к ФСИН России. Сейчас она реформируется. Меняется ли ситуация?

— Что касается управления медико-санитарного обеспечения ФСИН, которое организовывает, координирует и контролирует деятельность всех медицинских частей страны, то работать оно стало более систематизированно, комплексно решая поставленные задачи, с использованием современных технологий. Однако проблему обеспечения качественной медицинской помощью нельзя решить революционно, в одно мгновение. Поэтому мы приступили к поэтапному формированию многоуровневой системы оказания медицинской помощи.

Проблему обеспечения качественной медицинской помощью нельзя решить революционно, в одно мгновение

Оно начинается с совершенствования работы фельдшеров, деятельности филиалов медико-санитарных частей, которые позволяют обеспечить доступность первичной медицинской помощи.

И уже затем идет следующий уровень — обеспечение специализированной медицинской помощью. Первые результаты оказались положительными — весь этот год наблюдается стабильная тенденция снижения смертности осужденных.

Так, снижение смертности больных туберкулезом за последние 8 месяцев составило 54% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, т. е. в два раза. Наблюдается сокращение количества случаев смерти и по ряду других заболеваний, например сердечно-сосудистых. Но здесь снижение не настолько значительно.

Для улучшения ситуации требуются специалисты-кардиологи очень высокого профиля, которых, к сожалению, у нас в системе недостаточно. Поэтому приходится привлекать их со стороны. Тем не менее реальное снижение смертности в местах лишения свободы сейчас происходит практически по всем видам социально значимых болезней. Общий уровень смертности от заболеваний в учреждениях уголовно-исполнительной системы сократился в этом году на 12,2% — это уже не 1, не 2%.

— Благодаря чему?

— Введена система еженедельного мониторинга смертности, с помощью которого специалисты выясняют причины и обстоятельства каждого случая смерти, качество оказания медицинской помощи. Кроме того, разработан и внедрен дополнительный комплекс мер по улучшению качества и доступности медпомощи. Все мы прекрасно понимаем, что без эффективных лекарственных препаратов, без новейших медицинских технологий и современной аппаратуры трудно добиться положительных результатов в лечении социально опасных заболеваний. Без них обходятся только народные целители и знахари...

Все мы прекрасно понимаем, что без эффективных лекарственных препаратов, без новейших медицинских технологий и современной аппаратуры <...> обходятся только народные целители и знахари...

Поэтому директор службы Геннадий Корниенко принял решение, которое помогло кардинально изменить ситуацию к лучшему. Мы перестали производить закупки, скажем так, у случайных поставщиков. Например, раньше территориальные органы самостоятельно закупали лекарства у местных производителей, имеющих свои аптечные сети. Что, во-первых, не гарантировало качества приобретенных препаратов, ведь не секрет, что в аптеках продается немало контрафактной продукции или "пустышек". Во-вторых, случались даже срывы поставок, когда наши сотрудники заключали контракт, перечисляли деньги, а лекарства им вовремя поставить не успевали. Кроме того, такая система закупок давала возможность для реализации коррупционных схем...

Понимая всю сложность этой ситуации, директор ФСИН обратился с предложением о сотрудничестве к Сергею Викторовичу Чемезову — руководителю госкорпорации "Ростех", у которой по всей стране более 600 предприятий и компаний. Одной из таких компаний является АО "Национальная иммунобиологическая компания" (далее — "Нацимбио"), выпускающая как медицинское оборудование, так и лекарственные препараты. Причем "Нацимбио" имеет по-настоящему серьезную научно-техническую базу, куда входят научно-исследовательские институты, лаборатории с высококлассными специалистами.

Теперь мы получили возможность закупать качественные препараты без срывов поставок

Таким образом, теперь мы получили возможность закупать качественные препараты без срывов поставок. При этом закупать можем как крупные партии, например сразу 50 тыс. единиц препарата и по цене на порядок ниже, так и небольшие объемы. Более того, если вдруг нам срочно понадобится дополнительный объем лекарств, то по договоренности с партнером нас обеспечат лекарствами первой необходимости в авансовом варианте.

Еще раз подчеркну: для нас самое главное — это качество препаратов, которые теперь к нам поступают, минуя череду посредников. Это гарантированно не подделки, и они точно не просрочены. На сегодняшний день благодаря сотрудничеству с "Нацимбио" нам удалось решить большинство проблем.

— То есть Национальная иммунобиологическая компания на 100% обеспечит ФСИН лекарствами?

— Речь идет о тех препаратах, которые наиболее востребованы в медицинской практике. Мы начали сотрудничать с "Нацимбио" в 2014 году. Затем решили расширить закупки лекарств в соответствии с перечнем, предусмотренным постановлением правительства, за счет противотуберкулезных средств и 49 соматических препаратов. Так что на сегодняшний день перечень закупаемых у "Нацимбио" лекарств достаточно обширный, большую часть составляют препараты противотуберкулезного ряда. Девять наименований, наиболее используемых в практике медицинского оборудования, — это рентгенодиагностическая техника, рентген-аппараты, флюорографы, палатные аппараты, ультразвуковые сканеры, эндоскопы и т. д.

Сотрудничество с "Нацимбио" ФСИН помогло решить важнейший вопрос по систематизации закупок с целью исключения факторов риска отсутствия противотуберкулезных препаратов. А они составляют 50% в объеме средств на медицинские закупки и в общем объеме потребности в лекарственном обеспечении. Часть других лекарств будет закупаться по прежним схемам, потому что у территориальных органов есть своя географическая специфика. Например, на севере страны распространены воспалительные заболевания бронхолегочной системы, на юге — заболевания мочевыводящих путей. Поэтому 50% финансирования остается в территориальных органах, чтобы они могли приобретать лекарства с учетом особенностей заболеваний в этих регионах.

— Это сотрудничество будет расширяться?

— Что касается централизованных закупок, то новая технология, безусловно, себя оправдала. В прошлом году нас буквально лихорадило из-за проблем с препаратами для лечения ВИЧ-инфекции. Мы искали выход из этой ситуации, вели мониторинг их наличия в каждом регионе, что в итоге нас и спасло. Нам приходилось, образно говоря, из Калининграда перераспределять этот препарат на Дальний Восток, чтоб у больных осужденных не было перерыва в лечении. Большую помощь нам оказали Генеральная прокуратура и другие ведомства, которые своевременно подключились к решению этой проблемы.

В местах лишения свободы содержатся 63 тыс. ВИЧ-инфицированных больных — это 9% от числа зарегистрированных в стране

И тогда было принято справедливое решение — изменить тактику поставки этих препаратов. Минздрав поддержал нашу инициативу и передает ФСИН полномочия по самостоятельной закупке лекарств. Сейчас готовится проект распоряжения правительства Российской Федерации о дополнении списка, по которому поставки препаратов для лечения ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов будут производиться через Национальную иммунобиологическую компанию.

Почему решение данной проблемы важно не только для уголовно-исполнительной системы? В местах лишения свободы содержатся 63 тыс. ВИЧ-инфицированных больных — это 9% от числа зарегистрированных в стране. При этом у 92% заболевших диагноз выявляется впервые непосредственно при поступлении в следственный изолятор. Поэтому нашу медицинскую службу можно считать барьером к распространению социально значимых и опасных заболеваний.

— Но на снижение уровня смертности влияет и возможность оказания высокотехнологичной помощи?

— Да, ряд правозащитников обвиняли нас в том, что мы не везде имеем центры для оказания высокотехнологичной помощи. Но высокотехнологичная помощь весьма затратна. Например, одна операция может стоить от 1 млн рублей и выше...

Одна операция может стоить от 1 млн рублей и выше... Но такие сложные оперативные вмешательства, к счастью, необходимы не каждый день

Но такие сложные оперативные вмешательства, к счастью, необходимы не каждый день.

Поэтому сегодня у всех наших территориальных подразделений заключены соглашения с региональными органами здравоохранения, где прописаны взаимные обязательства. И прецедентов отказов в оказании такой помощи в регионах у нас еще не было.

Беседовал Александр Шашков