Рене Пишель: Россия рассчитывает на финансовую помощь Европы в исследовании Луны

Рене Пишель © EPA/MAXIM SHIPENKOV

Представительство Европейского космического агентства в России в этом году отмечает свое 20-летие. О совместной работе российских и европейских космонавтов на Международной космической станции, а также перспективах сотрудничества в освоении Луны и дальнего космоса в интервью ТАСС рассказал глава представительства ЕКА Рене Пишель.

— Все решения в ЕКА принимаются коллегиально на министерской конференции представителей 22 стран-членов. Одно из ожидаемых событий — принятие решения о продолжении участия Европы в проекте МКС. Будет ли оно принято в этом году и какие еще решения ожидаются от конференции?

— Совет ЕКА на уровне министров рассмотрит предложения, касающиеся всех программ агентства. Так, ожидается, что будет принято политическое решение о продлении работы МКС до 2024 года. Кроме того, будет рассмотрен целый пакет предложений по пилотируемым программам и исследованиям в условиях микрогравитации, а также программам исследования космического пространства.

Среди прочих в этот пакет включены предложения по финансированию проекта "ЭкзоМарс" и по программе исследований Луны. Мы надеемся, что будут приняты положительные решения по всем перечисленным направлениям. Разумеется, многое будет зависеть от успеха первой миссии проекта "ЭкзоМарс", которая к моменту проведения конференции уже должна прибыть к Красной планете и начать свою работу.

— Сообщалось, что "Роскосмос" намерен сократить количество российских членов экипажа на МКС, предоставив дополнительные места для иностранных партнеров. Могут ли освободившиеся места занять европейские астронавты?

— Пока никаких конкретных решений по данному вопросу не принято, идет обсуждение самого принципа комплектования экипажа и рассматриваются последствия такого шага. Нам представляется, что существующая численность экипажа из шести человек — это оптимальный вариант для обслуживания станции и выполнения научных экспериментов.

Что же касается наших астронавтов, то пока я не видел официального предложения "Роскосмоса", в котором бы ЕКА предлагалось приобрести такое место.

— Какие астронавты и в какие сроки отправятся на МКС на российских кораблях "Союз"?

— В ноябре на МКС летит Тома Песке, весной следующего года Паоло Несполи, а в 2018 году Александр Герст. Дальше экипажи пока еще не утверждены.

— Много лет разработанная ЕКА рука-манипулятор, предназначенная для установки на российский модуль МЛМ "Наука", находится в ожидании запуска модуля на ответственном хранении в РКК "Энергия" — на предприятии, ответственном за российский сегмент МКС. Что вам сообщают о сроках запуска модуля?

— По официальным данным, которые нам предоставляет российская сторона, МЛМ должен быть запущен в конце 2017 года. Наша рука-манипулятор, действительно, находится на отвественном хранении в РКК "Энергия", и через несколько недель европейские инженеры посетят предприятие для проведения очередных регулярных проверок и испытаний.

— В каком состоянии сейчас сотрудничество по второму этапу "ЭкзоМарса", где кооперация будет еще более тесная, чем по первому аппарату?

— Изначальный срок запуска — 2018 год — был изменен на 2020 год. Сейчас мы обсуждаем точное определение интерфейсов, ведутся технические работы, успешно выполнены первые поставки европейского оборудования в НПО им. Лавочкина.

В конце октября мы проведем обзор всех интерфейсов на предмет их готовности. Кроме того, продолжаем обсуждать с российской стороной, каким образом провести испытания и т. д.

— В российской Федеральной космической программе есть проект "Бумеранг" ("Фобос-Грунт — 2"). Предполагается, что данный проект может быть реализован с помощью специалистов ЕКА. Предлагали ли вам такое сотрудничество?

— У нас была рабочая группа, которая рассматривала разные варианты сотрудничества по этому проекту. Мы даже вышли на какую-то финишную линию определения, кто и что мог бы делать, если такой проект будет осуществлен.

Более определенно о возможном участии в "Бумеранге" можно будет говорить после успешного завершения первой миссии проекта "ЭкзоМарс" и определения степени нашего участия в лунной программе. Кроме того, такое решение может быть принято только после успешного отбора в открытом процессе среди других предложений для научных миссий ЕКА. А с российской стороны все зависит от того, какое будет финансирование. И когда все эти вопросы будут ясны, тогда можно идти дальше.

— По каким лунным проектам достигнута договоренность об участии в них ЕКА? И каково будет ваше участие в этих проектах?

— Степень нашего участия определят решения министерской конференции. Сейчас предполагается, что на посадочном модуле "Луна-25" будет установлена опытная европейская ТВ-камера, и, кроме того, мы обеспечим поддержку по европейской сети наземных станций.

Такая же поддержка наземного сегмента предусматривается и по "Луне-26". А на "Луне-27" от ЕКА будут уже штатная камера для режима высокоточной посадки и бурильная установка для исследования лунного грунта.

— Будет ли использоваться наземная станция в Крыму?

— Мы принимаем информацию со своих антенн, а вы принимаете со своих. Нам говорят, что для лунных программ будет станция "Медвежьи озера" (Московская область). А для "ЭкзоМарса" будут использовать станцию в Калязине (Тверская область). Таким образом, вопрос об использовании станции в Евпатории не обсуждается.

— Как известно, на конец этого года и на первую половину следующего планировались запуски спутников Sentinel 5P и Sentinel 2B с помощью ракет "Рокот". Сохраняются ли эти сроки?

— Запуск Sentinel 5P уже сдвинулся с декабря текущего года на следующий год. Запуск второго европейского спутника ДЗЗ, выводимый на "Рокоте", также сдвинулся "вправо". Нам говорят, что после этих двух пусков программа "Рокот" закрывается.

— Продолжат ли эксплуатировать ракету "Ариан-5", когда будет создан "Ариан-6"?

— Нет, "Ариан-6" как раз создается на замену "Ариану-5". Эксплуатировать обе ракеты слишком дорого, тем более многое при создании "Ариана-6" мы переняли от "Ариана-5".

Кроме того, "Ариан-6" можно будет лучше адаптировать к требованиям заказчика. Но не исключено, что какое-то время будут запускаться обе ракеты-носители.

Беседовали Алексей Песляк и Дмитрий Струговец