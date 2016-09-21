Марика Коротаева: АСИ создает для регионов "Магазин верных решений"

Марика Коротаева © Пресс-служба АСИ

Для расширения географии успешной реализации социально-экономических проектов в российских регионах Агентство стратегических инициатив (АСИ) проведет на Международном инвестиционном форуме (МИФ) "Сочи-2016" панельную дискуссию, где представит итоги лучших практик и инициатив социально-экономического развития регионов. Такой конкурс в России проводится впервые.

Заместитель генерального директора АСИ Марика Коротаева рассказала в интервью ТАСС о том, что стало предпосылками для проведения конкурса, и назвала претендентов на победу.

— На протяжении трех лет АСИ составляет рейтинг инвестиционной привлекательности регионов. Как составляется рейтинг и кто сейчас занимает лидирующие позиции?

— Во-первых, важно понимать, что данный рейтинг основан на оценках, которые дают сами предприниматели условиям ведения бизнеса в регионах. Совместно с бизнес-объединениями "Деловая Россия", "Опора России", а также Торгово-промышленной палатой РФ и Российским союзом промышленников и предпринимателей мы проводим опросы и получаем предельно ясную картину сильных и слабых сторон каждого региона. В числе лидеров рейтинга инвестиционной привлекательности сейчас находятся Республика Татарстан, Белгородская, Калужская, Тульская, Тюменская, Владимирская области, Чувашия и Краснодарский край. Во время нашей работы мы обнаружили большое количество практик, которые напрямую не влияют на инвестиционный климат, но делают жизнь людей в регионе лучше, создавая атмосферу, в которой хочется и работать, и жить, и деньги вкладывать.

— Какой была главная задача конкурса?

— Для нас конкурс не самоцель, это часть системы масштабирования правильных идей, ведь нет смысла изобретать велосипед в условиях необходимости оперативного принятия верных решений. Нужно находить лучшие решения и дорабатывать их с министерствами и ведомствами, делая их максимально универсальными и приемлемыми для большинства регионов. Я уверена, какие-то практики будут проработаны на федеральном уровне и масштабированы в рамках всей страны.

Мы создаем "Магазин верных решений", в котором можно не теоретический совет получить, а универсальное решение в виде проекта, со ссылкой на регион-донор и его практику реализации, а также экономический и социальный эффект, плюс гарантированную поддержку федерального ведомства, в ведении которого находится данная тема. Одним из инструментов внедрения является также типовая дорожная карта. С этим уже сразу можно работать.

По сути, речь идет о стандартизации управления и ускорении внедрения лучших решений. Мы часто говорим о стратегии развития регионов, но это напрямую зависит о того, существует ли механизм оперативного реагирования на изменяющуюся экономическую и социальную реальность.

Мы создали механизм и площадку для обмена лучшими практиками между регионами. Благодаря конкурсу удалось сделать информационный срез востребованных практик, хорошие идеи буквально витают в воздухе и реализуются в нескольких регионах одновременно, такие, например, как "Народный бюджет", предполагающий решение первоочередных проблем жителей за счет объединения ресурсов областного бюджета, бюджета муниципальных образований, финансовых средств населения, а также иных привлеченных средств.

Наша задача — обобщить аналогичные практики, создать наилучшую модель, доработать ее с министерствами в части унификации и соответствия законодательству, и уже некую "отшлифованную" модель представить для масштабирования в регионах.

— Кто является участником конкурса?

— Безусловно, сам регион, поскольку только он обладает всей полнотой информации для того, чтобы признать то или иное управленческое решение успешным. По итогам первого конкурса мы просмотрели 302 проекта из 68 регионов страны. Для первого конкурса это отличный показатель. Сейчас сформирован список из 18 претендентов на победу в шести номинациях: "Социально-экономическая политика", "Создание комфортных условий для жизни", "Развитие человеческого капитала", "Взаимодействие с общественностью", "Эффективное бюджетирование" и "Качество оказания госуслуг". Итоги конкурса мы подведем 30 сентября на Международном инвестиционном форуме в Сочи.

— Какие социально-экономические практики регионов вошли в число претендентов на победу?

— Это был сложный выбор, поскольку хорошо проработанная методология конкурса позволила собрать качественный материал, а именно много хороших и полезных практик.

Среди тех, которые решением экспертного жюри вошли в список претендентов на победу, я бы назвала практику установки дополнительных пожарных извещателей в жилые помещения, в которых проживают неблагополучные семьи, а также малоимущие и многодетные семьи. Если посмотреть статистику, основная доля пожаров приходится именно на эту зону риска. Безусловно, практика нуждается в распространении по всей стране.

Есть отличные практики для удаленных районов: Ленинградская область представила проект "Автолавки в село", по этому проекту предприниматель может открыть небольшие автомагазины для работы в отдаленных населенных пунктах за счет субсидий из регионального бюджета. Двойная выгода очевидна: обеспечивать работу стационарного магазина значительно дороже, чем создавать автолавки, при этом решается проблема с обеспечением самым необходимым удаленных поселений.

Великолепный социокультурный проект Свердловской области для людей с ограниченными возможностями по зрению "Традиции народной культуры — на кончиках пальцев" дает возможность "увидеть" все культурное многообразие и уникальность своей малой родины.

— Что касается законодательной составляющей, многие хорошие региональные и муниципальные инициативы могут не вписаться в рамки существующего законодательства и быть истолкованы как превышение полномочий? Как с этим справляться?

— Законодательство — вещь рукотворная, меняющаяся в соответствии с реальными потребностями граждан. Если проект работает в регионе, значит инициаторы эту практику уже привели в соответствие с региональным законодательством. Остается только понять, как его инсталлировать в другом регионе. Часть присланных нам практик мы доработаем с заинтересованными министерствами и ведомствами, и здесь, скорее всего, не обойдемся без внесения изменений в законодательные акты.

Скажу больше, в дальнейшем, вероятно, у нас появится номинация "Законодательная инициатива". Столкнулись с тем, что некоторые регионы сознательно представили свои новые нормативно-правовые акты в качестве лучшей практики, поскольку именно это позволило регионам решить системно какой-либо вопрос. На примере всегда нагляднее. Принятие закона о молодом специалисте в Самарской области, с учетом отсутствия определения на федеральном уровне, позволило создать в регионе целую программу льготного, комфортного режима для вчерашних выпускников вузов.

Например, помощь в приобретении жилья в разных регионах молодым людям оказывают по-разному. В Московской области начата программа социальной ипотеки для молодых ученых, учителей и врачей. В Калужской области предоставляются социальные выплаты для сотрудников предприятий, которые работают на территории индустриальных парков. Похожие практики нам присылали из Волгограда, Ростова, Саратовской области, Удмуртии, Башкортостана. В Бурятии реализуется практика молодежно-жилищных комплексов, на приобретение жилья в которых молодежи до 30 лет предоставляются льготы.

— Какие еще социально-экономические практики могут рассчитывать на представление в Сочи?

— По-настоящему интересных и актуальных практик среди представленных нам немало. Среди них можно назвать "Лекарственное страхование населения", предложенное Кировской областью.

Суть этой практики в централизованной закупке лекарственных препаратов на 90% из средств регионального бюджета, а на 10% за счет соплатежа со стороны пациентов. Благодаря такому подходу в области не только всегда есть необходимые препараты, но и удалось снизить показатели смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.

В Удмуртии уже не первый год реализуется проект "Моя школьная карта". Пластиковая карта позволяет родителям контролировать посещение школы ребенком, помогает оплатить питание, проезд в общественном транспорте. На эту же карту родители могут экстренно перевести деньги, есть возможность подключить и другие функции. В Республике Удмуртия уже 44% учащихся (более 104 тыс. детей) пользуются этими картами.

— Есть ли на сегодняшний день практики поддержки в регионах малого и среднего бизнеса в условиях кризиса, в условиях недостатка средств, поступающих в бюджет?

— В нынешних условиях остро стоит вопрос эффективного антикризисного менеджмента. Мы прекрасно знаем: ресурсы всегда ограниченны, значение имеет лишь то, как ими распоряжаются. Тут как в семье: повезет с женой — и хозяйство ладится, а с "плохой", сколько ни принесешь, всегда мало. Сейчас нельзя работать так, как работали раньше: нет времени на метод проб и ошибок.

Говорить о том, кто лучше, а кто хуже справляется с кризисом, невозможно, потому что и у муниципалитетов, и у регионов изначально разные условия. Но я уверена, что дополнительные институты поддержки малого и среднего бизнеса создавать не нужно, их уже создано достаточно. Проблема в другом: у предпринимателей не всегда есть четкое понимание, к кому, зачем и как обращаться. Необходимо формирование четкого понимания зоны ответственности каждого института.