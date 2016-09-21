Юрико Коикэ: города-побратимы Москва и Токио продолжат активное развитие отношений

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Юрико Коикэ, ставшая первой в истории Японии женщиной-губернатором Токио, в эксклюзивном интервью ТАСС рассказала о дальнейшем развитии отношений между японской столицей и Москвой, сочинском опыте в деле подготовки к токийской Олимпиаде-2020 и о своей цели создать в главном мегаполисе Японии такие условия, чтобы женщинам не приходилось выбирать между работой и заботой о детях.

— В прошлом году между Москвой и Токио был подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. Согласно новому документу, столицы Японии и России будут взаимодействовать в таких сферах, как городское развитие и планирование, спорт, переработка бытовых отходов. Как вы планируете осуществлять работу на этом направлении? Прорабатывается ли возможность дальнейших контактов между Токио и Москвой?

— Как вы помните, Токио и Москва стали городами-побратимами в 1991 году. За 25 лет, которые отмечаются в этом году, сотрудничество и обмены в разных сферах между столицами наших государств активно развивались. Крайне радостно осознавать, что я стала губернатором именно в этот юбилейный для наших отношений год.

В прошлом году руководством двух столиц был подписан меморандум о развитии сотрудничества между Токио и Москвой, в частности по вопросам городского развития и планирования, спорта и переработки бытовых отходов.

Развитие отношений в области спорта уже происходит. В частности, каждый год на Токийский международный чемпионат по юношескому футболу приезжают команды из российской столицы. Мне бы хотелось, чтобы в 2020 году, когда у нас пройдут Олимпийские игры, Токио посетило множество гостей из России в целом и из Москвы в частности.

Мы намерены продолжить развитие двухсторонних отношений, углублять практическое сотрудничество в областях, входящих в зону интересов обоих городов.

— У вас есть планы на будущее по осуществлению совместных проектов между двумя столицами? В каких сферах, на ваш взгляд, контакты могли бы оказаться наиболее эффективными и полезными?

— В ходе подготовки к Олимпиаде 2020 года Токио выдвигает различные инициативы. Подписанный с Москвой меморандум о сотрудничестве — один из таких важных проектов.

В частности, это касается сферы переработки бытовых отходов. Когда я занимала пост министра окружающей среды в правительстве Японии, то всегда выступала за принцип 3R — повторное использование, сокращение, переработка (Reuse, Reduce, Recycle). И я хотела бы перенести эту философию на процесс подготовки к Олимпиаде 2020 года, успешно проведя эти Игры.

Думаю, сотрудничество с глобальными мегаполисами значительно поможет нам при реализации поставленных задач, решении конкретных проблем.

Поэтому мы с радостью хотели бы продолжить развитие взаимоотношений и в других направлениях.

— В 2014 году в Сочи состоялись зимние Олимпийские игры. Россия готовится к проведению чемпионата мира по футболу. Насколько важным вы считаете взаимодействие по вопросам организации таких крупных спортивных мероприятий в преддверии токийских Олимпийских игр 2020 года? Будет ли учтен опыт Сочи при подготовке к спортивным мероприятиям в японской столице?

— Зимние Олимпийские игры в Сочи 2014 года стали первыми крупными международными соревнованиями после того, как было объявлено, что Токио получил право на проведение летних Игр в 2020 году.

Именно поэтому в период сочинских соревнований токийским правительством была направлена особая группа, которая занималась сбором информации и перенимала опыт российской стороны.

Это касается как (специфики) строительства инфраструктуры, так и осуществления контроля над столь комплексным мероприятием. Мы изучали, как была организована логистика, волонтерская деятельность, и, конечно же, вопросы, связанные с обеспечением безопасности.

Мы хотели бы продолжить сотрудничество по этим направлениям, поскольку в России — в Москве в частности — проходит много крупных спортивных соревнований.

— Токио и Москва — два крупнейших мегаполиса Японии и России. Какие общие проблемы, на ваш взгляд, стоят перед ними? Каковы пути их решения и насколько важны непосредственные контакты между администрациями двух городов, направленные на нахождение конкретных способов преодоления трудностей, возникающих в процессе развития?

— Думаю, основные общие проблемы Токио и Москвы — вопросы переработки отходов и пробки на дорогах. Именно им было уделено особое внимание в меморандуме о сотрудничестве между нашими городами.

Полагаю, что японской столице для дальнейшего роста необходимо решить некоторые проблемы. Я поставила перед собой три глобальные задачи, которые помогут создать "Новый Токио". Безопасность и спокойствие в городе. Создание условий, при которых комфортно смогут жить и работать все слои населения — мужчины, женщины, дети, пожилые, люди с ограниченными возможностями. Создание открытого для всего мира "умного города", современного в плане как экономики, так и экологии.

Мне бы хотелось, чтобы и впредь Токио с Москвой продолжали обмениваться опытом, наращивая сотрудничество в самых разных областях — как на уровне администраций, так и в частном секторе.

— В ходе предвыборной кампании вам не удалось заручиться официальной поддержкой Либерально-демократической партии (ЛДП), официальным кандидатом от которой стал Хироя Масуда. Вы выступали с критикой работы столичного отделения ЛДП. Повлияют ли на вашу работу на посту губернатора Токио непростые отношения с правящей партией, членом которой вы сами являетесь?

— Это правда, на прошедших выборах ЛДП официально поддержала другого кандидата. Но это не окажет никакого влияния на дальнейшую работу столичного градоначальника.

И губернатор, и члены столичного законодательного собрания избираются жителями нашего города. Я уверена, что главным правилом нашей политики должен быть девиз "Жители города — превыше всего". Руководствуясь этой мыслью, уверена: мы будем двигаться в едином направлении.

Я продолжу проводить политику, направленную прежде всего на защиту интересов наших горожан, ведя активную работу с Токийским законодательным собранием (большинство мест в законодательном собрании города Токио принадлежит членам правящей Либерально-демократической партии Японии. — Прим. ТАСС).

— Большую обеспокоенность у токийских жителей, в особенности у женщин, вызывает вопрос дошкольных детских учреждений и детских садов. Имеется ли у вас четко сформулированный план того, как увеличить их число в Токио? Вы говорили, что создадите в столице обстановку, когда каждая женщина "будет сверкать и в полной мере раскрывать свой потенциал". Каким образом этого можно добиться, на ваш взгляд?

— В качестве первого шага по решению проблемы нехватки дошкольных учреждений и детских садов мы составили план из трех емких пунктов. Модернизация и развитие уже имеющихся (объектов), развитие людских ресурсов, вовлеченных в эту область, и непосредственная поддержка тех, кто пользуется услугами таких учреждений. Для реализации этой программы из бюджета дополнительно были выделены ассигнования в размере 126 млрд иен ($1,2 млрд). Ожидается, что он будет принят в этом месяце. Это позволит уже в нынешнем финансовом году активизировать работу, а муниципальным властям и соответствующим службам приступить к скорейшей реализации поставленных задач. Таким образом, к концу текущего года может появиться возможность увеличить число мест в дошкольных учреждениях и детских садах не на 12 тыс., как планировалось изначально, а на 17 тыс.

Я хочу сделать из Токио город многообразия, где каждый будет чувствовать себя комфортно, вне зависимости от пола и возраста

В стремительно стареющем Токио общество не сможет нормально функционировать без вовлечения женщин в его работу — это наша текущая реальность. Ситуация, при которой японка должна выбирать между работой и заботой о ребенке, просто нечестная. Для того, чтобы создать условия, при которых женщина смогла бы работать и заниматься уходом за ребенком, необходимо не только развивать специальные учреждения, о чем я уже упомянула. Необходимо уделять пристальное внимание и политике в области занятости. Поэтому мы будем выступать за реформу системы, регулирующей декретные отпуска, за изменение системы налогообложения учреждений по уходу за детьми.

Мы намереваемся оказывать содействие политике сокращения сверхурочных часов для всех городских служащих. Хотим преобразить баланс между работой и жизнью (Work-life balance) в баланс между жизнью и работой (Life-work balance).

На примере мэрии можно утверждать, что вовлечение женщин проходит успешно. Они составляют треть штата, 18% от руководящего состава — это самый высокий показатель в стране. Конечно, если сравнивать с другими странами, он по-прежнему низкий, поэтому и в дальнейшем мы хотели бы продолжить работу, направленную на увеличение числа женщин-управленцев. Путем всесторонних мер я хочу сделать из Токио город многообразия, где каждый будет чувствовать себя комфортно, вне зависимости от пола и возраста.

Беседовал корр. ТАСС в Токио Игорь Беляев