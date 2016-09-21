Сергей Лебедев: Россия придаст Содружеству Независимых Государств новые импульсы

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Председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману рассказал об итогах юбилейного саммита СНГ в Бишкеке, роли Содружества на международной арене и его перспективах.

- Сергей Николаевич, 16-17 октября в Бишкеке прошел саммит, посвященный 25-летию Содружества независимых государств. На ваш взгляд, по происшествии 25 лет, что такое Содружество Независимых Государств? Это клуб государств? Это некая структурированная организация? Или это союз? По вашему мнению, что сегодня представляет собой СНГ?

- 25-летие СНГ стало хорошим поводом для дискуссии о том, где мы, что это за организация, как ее называть, куда идти и так далее.

Я с большим удовлетворением констатирую возросшее внимание к Содружеству и на телевидении, и в газетах. Многие эксперты дают на этот счет свои оценки, определения. Одни называют СНГ клубом, другие называют его сложившейся международной организацией, третьи – союзом (их, к слову, меньше всего).

Я хочу подтвердить, что Содружество Независимых Государств не союз, так как он предполагает под собой более тесное объединение. Но и с определением клуба я бы тоже не согласился. Вы знаете, как правило, тех, кто называет СНГ аморфной организацией, не имеющей перспективы, я бы и экспертами не назвал. Потому что довольно часто они даже не знают, сколько человек входит в состав Содружества. И я в таких случаях, обращаясь к ним, хочу сказать: у нас есть сайты, интернет-портал СНГ, где рассказывается о нашей жизни. Я только хочу рассказать о последних 2 неделях.

Тех, кто называет СНГ аморфной организацией, не имеющей перспективы, я бы и экспертами не назвал

Я был участником нескольких мероприятий в рамках Содружества. Например, участвовал в заседании Экономического совета СНГ, которое состоялось 9 сентября в "Президент-Отеле". На нем руководители экономических ведомств рассмотрели и подписали 25 документов в сфере экономического сотрудничества.

- То есть весь пакет документов был экономический?

- Да. Экономический совет СНГ собирается четыре раза в год на уровне вице-премьеров, там рассматриваются серьезные вопросы экономического взаимодействия. Как я уже сказал ранее, последний раз он собрался 9 сентября, и я вам скажу, мы очень продуктивно поработали.

В эти же дни сентября в Минске собирались наши генеральные прокуроры стран СНГ. Они также приняли ряд важных решений в этой сфере сотрудничества.

Я также был участником встречи министров внутренних дел стран СНГ, которая прошла в Санкт-Петербурге 6-7 сентября. Заседание проходило 2 дня и было достаточно эффективно. В это же время в Ашхабаде прошла встреча руководителей статистических ведомств стран СНГ. Я уже не говорю о заседании Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств в Бишкеке, на котором были обсуждены важные вопросы взаимодействия в политической сфере.

Впереди у нас Баку, где 28 октября состоится заседание Совета руководителей спецслужб стран СНГ. 12 октября там же соберутся руководители миграционных ведомств. А в начале октября в Москве пройдет встреча руководителей министерств и ведомств образования, в его рамках пройдет съезд учителей стран СНГ. 17 октября руководители пограничных ведомств соберутся в Ереване.

Вы видите и географию, и широту интересов СНГ. После этого просто язык не поворачивается назвать нашу организацию аморфной или малоэффективной.

- Названные вами встречи - это, так скажем, институированные объединения в рамках Содружества или это Содружество в лице Исполкома или каких-то других органов специально созывает их под флагом СНГ?

- На сегодняшний день у нас 76 отраслевых советов. Это утвержденные главами государств органы, у каждого из которых есть свое положение дел.

Ну и, отвечая на ваш вопрос, что же это за организация, мне представляется, что ответ на него дали главы государств недавно в Бишкеке. Они признали Содружество Независимых Государств полноценной межгосударственной региональной организацией, определяющей взаимодействие по многим направлениям на пространстве СНГ.

Содружество Независимых Государств – это международная организация. И хочу напомнить, что в качестве международной региональной организации СНГ была признана Генеральной Ассамблеей ООН еще в 1994 году. А в 2014 году Генассамблея ООН приняла решение о ее взаимодействии с Содружеством Независимых Государств, что также является подтверждением статуса СНГ как международной организации. По-моему, я ответил на ваш вопрос.

- Абсолютно. Сергей Николаевич, вы перечислили большое количество встреч самого разного уровня. И я позволю себе этот список дополнить, поскольку информационное агентство ТАСС является председателем Информсовета СНГ, встреча которого пройдет в ноябре в Баку. На встречах, которые вы назвали, специалисты - от прокуроров до экономистов - решают свои задачи, обсуждают определенные темы. Я так понимаю, что на обсуждение были вынесены стратегические темы развития Содружества, основные проблемы его развития. В этом контексте, если возвращаться к саммиту в Бишкеке, на ваш взгляд, что стратегического было в обсуждениях глав государств, какие направления взаимодействия они видели в рамках СНГ и по каким проблемам было больше всего дискуссий?

- Как вы знаете, тон дискуссиям в Бишкеке задало прошлогоднее решение Совета глав государств СНГ об адаптации Содружества к новым реалиям. В прошлом году эта дискуссия началась по инициативе президента Казахстана Нурсултана Абишевича Назарбаева, который обратился к своим коллегам с призывом подумать над тем, где мы стоим и куда нам идти с основной целью – повысить эффективность деятельности нашей организации.

Кто не идет в ногу со временем, тот обречен на поражение

В течение года Исполнительный комитет СНГ неоднократно собирался с представителями государств, чтобы обсудить эту тему. Мы проанализировали состояние дел и согласовано подготовили документ, который был подписан в Бишкеке и который охарактеризовал Содружество Независимых Государств как полноценную международную организацию.

И в Бишеке, оглядываясь на прошедший год и оценивая ту работу, которую провели сотрудники Исполнительного комитета СНГ с экспертами стран Содружества, главы государств констатировали востребованность СНГ, необходимость не только сохранения нашего Содружества, но и его постоянного совершенствования и повышения эффективности. Было сказано, что данное решение рассматривается как промежуточный этап и, в принципе, Содружество не должно стоять на месте, оно должно идти в ногу со временем.

Сейчас мы принимаем решения, где намечаются определенные шаги по трансформированию нашей деятельности. Где-то сокращаем кадровые аппараты, где-то переносим акценты нашей деятельности с одной тематики на другую, опять же с целью повышения эффективности. Мы настраиваемся на последующие меры, думаем о том, как идти дальше. Ведь кто не идет в ногу со временем, тот обречен на поражение.

- Это правда…

- Поэтому мы тоже должны идти в ногу со временем, как и другие международные организации. Посмотрите, какие дискуссии разворачиваются в течение многих лет и в ООН, и в ОБСЕ о том, что этим организациям надо меняться и трансформироваться. И СНГ не исключение. Мы тоже международная организация, поэтому призывы трансформироваться постоянно звучат.

Но самое главное – это цель трансформации, о которой существуют разные представления. Одни говорят, что нам надо трансформироваться для того, чтобы перейти от клубной деятельности и собираться по необходимости раз в 2-3 года. Другие, наоборот, призывают Содружество к более активной работе. Лично я являюсь сторонником последней линии и, слава богу, она поддерживается президентами наших стран.

- Но если вернуться на 25 лет назад… Как я понимаю, у СНГ было два дня рождения: первый – в Беловежской пуще в декабре, второй – через пару недель в Алма-Ате. Но поскольку день рождения бывает только один, для вас, для вашего восприятия СНГ, с какой даты вы его исчисляете? И еще один вопрос. До сих пор говорят, что вот распался Советский Союз, жизнь стала непонятно какой, какие-то страны ушли в самостоятельное плавание, так же самая Прибалтика… На ваш взгляд, это все-таки был интеллигентный, благородный развод государств, принявший форму Содружества? Или СНГ – это действительно новая ступень, которая возникла для интеграции независимых государств?

- Знаете, тут по-разному оценивают периоды деятельности Содружества, начиная с 8 декабря 1991 года.

И что интересно для меня, на последнем саммите в Бишкеке прозвучали оценки президентов России, Казахстана о том, что, к сожалению, СНГ не оправдало тех надежд, которые были у народов наших стран в период его создания. Почему-то тогда существовала иллюзия, что, если мы разойдемся, каждая страна будет жить намного лучше.

- Это были завышенные ожидания?

- Да, и они не оправдались. Конечно, мы говорим об этом с сожалением.

Но эти завышенные ожидания и те действия, которые были предприняты тогда по дезинтеграции, зашли слишком далеко. Если на первом этапе они связывались с улучшением жизни, экономическим ростом и большей самостоятельностью в международных делах, то маятник дезинтеграции, который качнулся в сторону ликвидации центра, зашел слишком далеко. Это привело к конфликтам в Таджикистане, Молдавии, на Южном Кавказе. Мы знаем об этих тяжелых, кровавых столкновениях.

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В 90-е годы многие называли СНГ важным инструментом цивилизованного развода. С этим можно согласиться, потому что коллективные усилия лидеров стран Содружества не позволили локальным конфликтам перерасти в войну, которую мы наблюдали, например, на Балканах. Коллективными усилиями удалось остановить гражданскую войну в Таджикистане, найти инструменты для достижения перемирия в Карабахе, Абхазии, остановить кровопролитие в Молдавии и так далее. Поэтому, наверное, логично охарактеризовать главную роль СНГ в период 90-х как инструмента цивилизованного развода.

Но когда этот развод состоялся, на смену этим мыслям пришли более трезвые рассуждения о том, как жить дальше. И большинство пришло к выводу, что жить дальше надо вместе, потому что нас связывают миллионы уз – экономических, родственных, исторических, культурных. Они обязывают нас быть вместе. Это объективная необходимость находить общий язык, инструменты для сотрудничества и построения отношений добрососедства.

Начало 2000-х и последующие годы – это уже период созидания. Я с удовлетворением констатирую, что в эти годы удалось достичь очень многого. Произошла трансформация и органов СНГ, и секретариата СНГ, был создан Исполнительный комитет, были определены главные направления сотрудничества.

На первом месте у нас стоит экономическое сотрудничество, на втором – гуманитарное, на третьем – сотрудничество в сфере безопасности. По всем этим трем направлениям началась повседневная, слаженная и, что самое главное, результативная работа. Поэтому период последних 16 лет я бы охарактеризовал как период формирования новой схемы сотрудничества стран СНГ.

- Здесь представлены флаги стран Содружества независимых государств, многие из которых входят и в другие интеграционные объединения, включая Таможенный союз ЕАЭС, Евразийский союз, Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Как, на ваш взгляд, должно взаимодействовать СНГ с этими новыми образованиями? Не утесняют ли они друг друга в своих операционных процессах?

- Я глубоко убежден, что мы должны взаимодействовать, ведь некоторые цели у нас являются аналогичными. Нам нужно координировать нашу деятельность по двум причинам. Во-первых, чтобы помогать друг другу. И во-вторых, чтобы не мешать друг другу. Мы должны не толпиться на одной площадке, толкаясь локтями, а взаимодействовать. И, слава богу, нам это удается.

Мы должны не толпиться на одной площадке, толкаясь локтями, а взаимодействовать

В частности, у нас есть договоренность о регулярных встречах руководителей исполнительных органов СНГ, ОДКБ и ШОС для того, чтобы помогать друг другу. В них мы информируем друг друга о наших планах, приглашаем на свои мероприятия экспертов и руководителей исполнительных органов. Последняя встреча "тройки" состоялась 11 сентября в Минске.

Мы также регулярно встречаемся с государственным секретарем Союзного государства Григорием Алексеевичем Рапотой. Там тоже есть, что подчеркнуть в плане обмена опытом. Поэтому это взаимодействие нужно и оно осуществляется.

- Возвращаясь к саммиту в Бишкеке, главы государств присутствовали на всех встречах и в расширенном, и в узком составе. Если взять этот саммит как новую точку отсчета, какие, на ваш взгляд, главные решения, проблемы, которые там были подняты? Что стало установкой для СНГ со стороны глав государств на предстоящий период?

- Я бы назвал два важных документа, которые были подписаны главами государств в Бишкеке. В первую очередь, это заявление в связи с 25-летием Содружества. Оно важно, потому что в нем дается оценка прошедшего пути, состояние нынешнего дела, а также намечены перспективы.

- И все участники саммита подписали это заявление?

- К сожалению, нет. Украина воздержалась от его подписания, некоторые государства подписали его с оговорками. Но большинство участников это заявление все-таки подписали.

Еще один важный документ – это документ об адаптации СНГ к современным реалиям. Он определяет нашу организацию как международную сложившуюся структуру с важными целями и задачами. В нем также подчеркивается востребованность СНГ, необходимость сохранения развития нашего Содружества и одновременно подчеркивается необходимость адаптации к современным вливаниям.

Сегодня многие говорят о реформировании Содружества Независимых Государств. Немного отвлекаясь от документа, я хочу сказать, что под реформированием люди часто понимают разные цели. В данном случае реформирование – это эволюционное совершенствование деятельности организации без радикальных перемен или революций. Я нередко слышу, что на нашем пространстве уже сыты революциями. А вот о постепенных совершенствованиях деятельности СНГ много говорили на последнем саммите в Бишкеке. Это, конечно, нужно делать.

Среди важных документов, принятых и подписанных в Бишкеке, я также могу назвать конвенцию о приграничном сотрудничестве государств СНГ. Также была подписана совместная программа по борьбе с терроризмом на 2017-2019 годы и программа сотрудничества в борьбе с преступлениями, совершенными с использованием информационных технологий. Эти документы определяют наши конкретные действия.

Еще одним важным документом, подписанным на последнем заседании, является решение о председательстве в Содружестве Независимых Государств. Как вы знаете, по алфавиту после Киргизии председателем в СНГ должна была быть Молдавия. Но по причинам, которые большинство участников саммита восприняло с понимаем, Молдавия попросила отложить председательство на будущее, ни в коем случае не отказываясь от него. Таким образом, председательство перешло к России.

Президент РФ Владимир Владимирович Путин, выступая, поблагодарил всех за оказанное доверие и заверил участников в том, что Россия в ходе своего председательства постарается придать Содружеству новые импульсы.

- Вы несколько раз упомянули о разговорах внутри Содружества, связанных с реформами. Собственно говоря, о реформах говорят в ООН, Евросоюзе – во всех международных организациях реформы всегда актуальны и проходят довольно-таки часто. Но мне хотелось бы от вас услышать, поскольку именно в Исполнительный совет СНГ приходят, наверное, все идеи и предложения, какие основные реформаторские идеи сейчас стоят на повестке дня? В каком плане эти реформы будут идти в рамках содружества?

- Признаюсь, поток идей не иссякает (смеется). Но мы от них не отмахиваемся, берем в проработку, кое-что реализуем с благодарностью инициаторам.

Одно из предложений звучало и раньше – освободить глав правительств от излишней загруженности в ходе саммитов. Может быть, это чисто технический вопрос, но, с другой стороны, это немаловажное предложение. В предыдущие годы на саммитах в ходе встречи глав правительств выносилось по 25-30 вопросов. Однако детальная проработка привела нас к выводу, что некоторые из этих вопросов можно опустить для подписания на более низкий уровень. Например, в Экономический совет СНГ вопросы по экономической сфере сотрудничества, а вопросы сотрудничества в гуманитарной сфере и сфере безопасности на уровень Совета министров иностранных дел.

Развернуть Первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман и председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев © ТАСС Первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман и председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев © ТАСС

Но здесь есть два фактора. Большинство советов, например, Совет министров обороны стран СНГ, разрабатывает какой-то документ для регламентации будущего взаимодействия министерств обороны. И существуют две причины, по которым эти вопросы раньше поднимались на более высокий уровень. Во-первых, это облегчает реализацию последующих решений, если документ подписан главой государства или правительства. Естественно, с таким документом уже легче обращаться в министерство финансов. Поэтому многие руководители министерств и ведомств просили нас поднимать эти документы на более высокий уровень, так как это придает документам значимость. Это объективная причина, и я думаю, что в будущем мы, возможно, будем это делать, однако постараемся строго подходить к отбору документов для подачи на подпись на более высокий уровень.

Вторая причина субъективная. Есть желание показать свою работу на высоком уровне.

- И это тоже объяснимое желание…

- Конечно. Но мы нашли такую формулу, и главы государств ее одобрили, по которой информационные материалы, свидетельствующие о проделанной работе в той или иной отрасли, будут подаваться наверх в форме какого-то документа или решения. Это уже облегчает наполнение повестки дня.

Второй очень важный момент в реформировании наших органов – это сокращение финансовых расходов на их содержание. Это вынужденная мера, продиктованная нынешней финансово-экономической ситуацией как в странах СНГ, так и в более глобальном масштабе. Поэтому необходимость заключается в том, чтобы ужать наши расходы, при этом ни в коем случае не снижая нашей эффективности. На мой взгляд, это очень важно.

- Мы с вами упомянули Организацию Объединенных Наций, Европейский союз… ООН исполнилось 70 лет, Евросоюзу несколько десятков лет. На этом фоне СНГ достаточно молодая международная организация, ведь 25 лет – это не такой большой срок. И в этом плане вы, как председатель Исполнительного комитета СНГ, больше пессимист или оптимист относительно будущего Содружества? Считаете ли вы, что Содружество имеет долгосрочную перспективу как международная организация?

- Пусть СНГ меняется, пусть трансформируется, я глубоко убежден, что Содружество Независимых Государств в той или иной форме обязательно сохранится.

Очевидно, что оно будет трансформироваться, потому что с каждым годом появляются какие-то новые моменты и в международной ситуации, и в отношениях между нашими государствами, которые приносят изменения в нашем взаимодействии.

Мы соседи, которые связаны миллионами уз во всех сферах

Но хочу еще раз повторить тот факт, что мы соседи, которые связаны миллионами уз во всех сферах. И этот факт просто обязывает нас поддерживать дружеские отношения, искать какие-то точки взаимодействия и следовать логичным выводам, что соседи должны жить дружно.

Я убежден, что во главе наших государств стоят разумные люди и они будут делать все для того, чтобы не только сохранить наше Содружество, но и совершенствовать его, развивать, повышать эффективность.

Меня радует то, что главы государств заявили об этом в Бишкеке во всеуслышание. Это придает мне оптимизм.

- Дай бог, чтобы все так и было, Сергей Николаевич! Спасибо вам за все.