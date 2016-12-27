Владимир Пучков: в России в 2016 году спасено почти 230 тысяч человек

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В России спасатели отмечают свой профессиональный праздник 27 декабря. О результатах работы, спасении и предупреждении, риск-ориентированном подходе, зачем нужны и роботы, и беспилотники, как будет развиваться структура МЧС и почему 2017 год станет Годом гражданской обороны, в интервью ТАСС рассказал глава МЧС России Владимир Пучков.

— Владимир Андреевич, несколько дней в Черном море, где разбился самолет Ту-154 Министерства обороны, продолжается поисковая операция. Как продвигаются поиски?

— В районе крушения самолета создана мощная группировка сил и средств, в которую входят специалисты МЧС, Минобороны, Погранслужбы, Росавиации, Росморречфлота, других служб и ведомств. В огромном количестве задействованы морские и воздушные суда, беспилотная авиация, привлечено более 100 водолазов, в районе крушения находятся глубоководные подводные аппараты «Фалькон». Поисковая операция не прекращается ни на минуту, основная задача — обнаружить обломки самолета и, самое главное, найти черные ящики, чтобы специалисты смогли установить причину этой страшной трагедии. Эта работа будет продолжаться столько, сколько нужно.

Я, со своей стороны, от МЧС России выражаю самые искренние соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе. Это большая потеря для всех нас.

— 2016 год был во многих отношениях непростым. Каким он был для МЧС? Как бы вы определили основные результаты работы?

В этом году мы вновь добились снижения числа погибших в чрезвычайных ситуациях, их стало меньше на 4,2%

— Несмотря на все трудности, 2016 год был годом динамичной работы главных управлений МЧС и реагирующих подразделений в новых условиях. Мы нарастили потенциал МЧС, всех подразделений Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Наша задача — чтобы средства, выделяемые из бюджета, приносили пользу и конкретный результат: это снижение числа пожаров, чрезвычайных ситуаций, сокращение количества ДТП, других катаклизмов, уменьшение потерь от всех бедствий. Нулевого риска не существует, но к нему надо стремиться. И в этом году нам удалось улучшить все результаты нашей работы. Безусловно, основной показатель — это спасенные жизни. В 2016 году в России при пожарах, чрезвычайных ситуациях, авариях и катастрофах спасено почти 227 тыс. человек, и это на 8 тыс. человек больше, чем в 2015 году.

В этом году мы вновь добились снижения числа погибших в чрезвычайных ситуациях — их стало меньше на 4,2%.

— Гореть стали меньше?

— Подводя итоги уходящего года — а этот год в системе МЧС был Годом пожарной охраны, — можно сказать, что мы сделали мощный качественный рывок вперед, обеспечив реализацию профилактических мер в сфере обеспечения пожарной безопасности объектов бизнеса, критически важных объектов экономики, транспорта, коммуникаций, связи и энергетики. С другой стороны, был осуществлен целый комплекс мер по повышению уровня подготовки руководителей организаций, учреждений, органов местного самоуправления, регионов по обеспечению пожарной безопасности. И результаты налицо — на 5,3% снижено количество техногенных пожаров, особенно важно, что их стало меньше в одноэтажных частных домовладениях. Это позволило нам дополнительно сохранить тысячи квартир и домов. Но самое главное — нам удалось на 8,8% сократить количество погибших от техногенных пожаров. И эта тенденция наблюдается далеко не первый год, что говорит об улучшении качества всей системы обеспечения пожарной безопасности.

Впервые за многие годы уменьшен и ущерб от техногенных пожаров, особенно на объектах малого и среднего бизнеса.

— То есть отсутствие проверок все же в целом положительно сказалось на предприятиях малого и среднего бизнеса, несмотря на некоторые опасения?

И мы пресекаем все попытки навязать нам внеплановые проверки, тем более что часто за этим стоит недобросовестная конкуренция

— Руководители малого и среднего бизнеса в целом стали очень ответственно относиться к вопросам обеспечения пожарной безопасности и защите своего персонала. Но и МЧС внедряет новый формат контрольно-надзорной деятельности. Это и обучение руководителей объектов малого и среднего предпринимательства, и упрощение процедуры декларирования пожарной безопасности, и снятие излишних административных барьеров, а также законодательный запрет проверять объекты малого и среднего бизнеса. И мы пресекаем все попытки навязать нам внеплановые проверки, тем более что часто за этим стоит недобросовестная конкуренция.

В контрольно-надзорной деятельности основной упор делается на профилактические мероприятия и оказание помощи предприятиям и организациям, главам органов местного самоуправления. Есть, конечно, нерадивые руководители, которые неправильно расставляют приоритеты, добиваясь максимальной прибыли и не всегда заботясь о вопросах пожарной безопасности. В таких случаях мы выносим сначала предупреждение. Штраф теперь предусмотрен только в том случае, если руководители не реагируют на предупреждение и предписания контрольно-надзорных органов, создают риск не только для своих предприятий, но и соседних, когда могут пострадать десятки других малых предприятий.

— МЧС — пилотное министерство по внедрению риск-ориентированного подхода, Открытое правительство признало вас лидером в этой области.

— МЧС одним из первых стало внедрять риск-ориентированный подход в контрольно-надзорной деятельности, уже подготовлена специальная программа, будет уточнен перечень объектов защиты, которые подлежат государственному контролю.

Кроме того, будет повышаться качество подготовки и обучения специалистов МЧС, которые занимаются контрольно-надзорной деятельностью, будут выработаны жесткие критерии оценки их эффективности.

До 2020 года за счет совершенствования контрольно-надзорной деятельности и внедрения риск-ориентированного подхода мы планируем уменьшить потери от пожаров на 10%, а до конца 2025 года — на 30%. Это очень серьезная и ответственная работа, которая потребует улучшенной координации нашей работы, активного участия бизнес-сообщества, общественных организаций. Этот проект мы реализуем под эгидой Открытого правительства.

— Что еще меняется в обеспечении пожарной безопасности?

— Используются новые строительные материалы российского производства, новые технические системы обнаружения пожара, оборудование эвакуационных выходов. Они стали лучше, дешевле и качественнее.

— В этом году у пожарных впервые появился свой закон. Я имею в виду закон о Федеральной противопожарной службе. Каких новшеств еще ждать многочисленной армии пожарных?

— Мы спланировали целую систему мероприятий. Во-первых, впервые за 300-летную историю пожарной охраны МЧС готовит документ "Об основах госполитики в области обеспечения пожарной безопасности на период до 2030 года", работу над которым планируем завершить в 2017-м. Это позволит нарастить потенциал и возможности и Федеральной противопожарной службы, и противопожарной службы регионов, и других видов пожарной охраны, а также повысить уровень пожарной безопасности. В 2017 году в приоритете останется и развитие всероссийского добровольного пожарного общества, всех общественных организаций и учреждений, которые работают в данной сфере и, конечно же, Корпуса сил добровольной пожарно-спасательной службы. Первые шаги в его развитии были сделаны еще в 2016 году. До 2020-го мы планируем за счет подразделений Корпуса сил добровольной пожарно-спасательной службы прикрыть практически 100% сельских поселений, в том числе малонаселенные, даже если там проживают 10–14 человек. Они должны иметь все необходимые простейшие средства профилактики, пожаротушения, экипировку, должны знать и уметь применять на практике первичные меры обеспечения пожарной безопасности, чтобы не допустить возгорания или своими силами локализовать пожар до прибытия подразделения профессиональной пожарной охраны. Для России это очень важный вопрос с учетом больших территорий и слабой транспортной инфраструктуры.

— Кризисные явления в экономике не сказались на оснащении подразделений МЧС?

В 2016 году уровень переоснащения значительно повысился. Реагирующие подразделения получили на оснащение новую пожарно-спасательную технику и экипировку

— В 2016 году уровень переоснащения значительно повысился. Реагирующие подразделения получили на оснащение новую пожарно-спасательную технику и экипировку. Она российского производства, при этом по соотношению цены и качества — лучшая в мире. Мы значительно обновили рукавное хозяйство, повысилось качество оснащения газодымозащитной службы, а оснащенность противопожарной службы регионов приближается к уровню оснащенности Федеральной противопожарной службы. На оснащение подразделений МЧС поступила и беспилотная авиация, которая сегодня применяется практически каждый день. В этом году мы приобрели в четыре-пять раз больше беспилотников, чем годом ранее. В 2016 году налет каждого из них составил уже более 200 часов — рост за год в десятки раз. Активно внедряется и робототехника. Сейчас мы формулируем техническое задание и планируем в 2017 году приобрести малогабаритную недорогую роботехнику отечественных производителей для работы в шахтах, тоннелях, в условиях тяжелых завалов, высоких температур, где есть реальный риск для пожарных и спасателей.

В МЧС России сегодня ведется разработка малогабаритного высокоинтеллектуального мини-робота, который будет не только рассчитывать все параметры рисков в труднодоступных местах, но и готовить предварительные управленческие решения для руководителя пожарного расчета или другого подразделения. В 2017 году мы планируем оснастить такими интеллектуальными мини-роботами практически каждое подразделение МЧС России. И это российская разработка.

— Россию, как и другие страны, в этом году не миновали ни крупные наводнения, ни серьезные природные пожары. Но удалось избежать жертв от природных катаклизмов. С чем это связано? Реагировать стали быстрее и лучше?

— Глобальные риски меняются, меняется весь цикл природных опасностей и других процессов, что требует от нас нового формата в сфере защиты территорий и населения от ЧС. Мы наращиваем этот потенциал, развивая Единую госсистему предупреждения и ликвидации ЧС, систему космического мониторинга и прогнозирования опасностей и угроз, наземную систему лабораторного контроля, наблюдения и доведения до людей своевременной информации о ранних предвестниках возникновения опасностей и угроз.

Россия далеко ушла вперед от многих даже самых развитых стран мира в сфере профилактики и предупреждения ЧС и реагирования на катаклизмы

За последние три года достоверность прогнозов МЧС России увеличилась на 12–14%, а время, которое необходимо руководителям на практическую реализацию дополнительных профилактических мер, уменьшилось на 3%. Россия далеко ушла вперед от многих даже самых развитых стран мира в сфере профилактики и предупреждения ЧС и реагирования на катаклизмы. Это система в России полностью переформатирована.

— За счет чего? Создаются новые подразделения?

— Зачем изобретать велосипед? На базе бывших пожарных депо и бывших спасательных подразделений мы создали пожарно-спасательные подразделения, которые выполняют целый спектр задач. Они работают комплексно: тушат пожары, ликвидируют ЧС, выезжают на ДТП, оказывают гражданам поддержку.

В этом году к нам обратились и получили помощь 2 млн человек по совершенно разным вопросам: где-то кошку из дымохода достать, где-то бабушку с балкона снять. В 2016 году мы создали пожарно-спасательные гарнизоны, прикрыв все муниципальные образования и регионы. Создана мощная федеральная группировка сил и средств, аэромобильные подразделения общей численностью 13,5 тыс. человек, которые могут быть быстро переброшены с оборудованием и экипировкой в любую точку России при возникновении крупномасштабных природных катаклизмов или техногенных аварий.

— Вы сокращаете требования в области пожарной безопасности, а в области гражданской обороны?

— Мы шаг за шагом упрощаем нормативно-правовые документы в сфере ГО, снижаем нагрузку на экономику, повышаем эффективность защиты объектов связи, транспорта, ЖКХ, энергетики. Это позволит нам работать на новом качественном уровне. Например, события в ЦФО после ледяного дождя, когда без света остались тысячи домов, показали, что система резервирования позволяет быстро и оперативно восстановить энергоснабжение, тепло и газ. Конечно, важно создавать и новую систему инженерной защиты, обеспечить работу инженерных сооружений, которые были построены в середине прошлого столетия, ГЭС. С учетом современных требований это позволяет уменьшить нагрузку на бюджет и повысить эффективность работы.

Мы подготовили и начали практическую реализацию новых подходов при строительстве метрополитена в Москве, сняв излишние требования и запланировав внедрение технологических новинок российского производства. Например, раньше в метро в обязательном порядке должны были быть артезианские скважины. Но их строительство в метрополитене очень дорогое, а ведь не меньших затрат требует их содержание и обслуживание. И зачем все это, когда везде есть бутилированная вода? Строительство всей этой системы параллельно с системой метрополитена глубоко под землей требовало колоссальных затрат и не давало никакой отдачи. Благодаря отмене подобных требований сумма экономии должна составить более 1 трлн рублей.

— 2017 год в МЧС объявлен Годом гражданской обороны. Почему?

— Действительно, по решению ветеранской организации МЧС России следующий год объявлен Годом гражданской обороны. Сегодня МЧС России целенаправленно внедряет новый формат повышения готовности ГО и заинтересовано в более активном участии граждан. Все навыки, полученные в рамках мероприятий по ГО, а их, поверьте, будет достаточно, помогут людям справляться с непростыми ситуациями каждый день.

У нас создана единая система обучения по основам безопасности жизнедеятельности населения, унифицируются программы подготовки, учебные пособия. Будет проведена дополнительная работа по подготовке и переподготовке педагогов, которые преподают курс "Основы безопасности жизнедеятельности" в школах и вузах.

Все навыки, полученные в рамках мероприятий по ГО, а их, поверьте, будет достаточно, помогут людям справляться с непростыми ситуациями каждый день

Каждый человек должен знать перечень опасностей и угроз с учетом региона проживания, обладать практическими навыками оказания самопомощи и первой доврачебной помощи, а также должен уметь правильно и адекватно обратиться к спасателям, поэтому в сфере гражданской обороны очень важно организовать подготовку и обучение всех категорий населения. Мы продолжим совершенствовать и структуру ГО. 20 декабря президент утвердил основы государственной политики в области гражданской обороны, которая является одной из главных государственных резервных систем на случай крупномасштабных природных и техногенных аварий. В случае вооруженных конфликтов она выполняет задачи по защите населения, материальных и культурных ценностей.

— МЧС контролирует маломерные суда, уровень аварийности снижается? Удалось навести порядок?

— Безопасность людей на водных объектах — это традиционно важнейшая сфера нашей деятельности. Мы упрощаем процедуру регистрации маломерных судов, которых сегодня в России зарегистрировано уже более 1,5 млн. Упрощена и процедура получения всех необходимых регистрационных документов, фактически отменены техосмотры. Но на уровне аварийности это не отразилось, наоборот, потерь на воде у нас все меньше и меньше. Ответственность судовладельцев за состояние своего катера, яхты и за соблюдение правил безопасности их эксплуатации возросла.

В этом году количество происшествий на водных объектах сокращено на 3,3%, погибших — почти на 5%.

— МЧС, как и другие ведомства, в 2014–2015 годах проводило оптимизацию. Каким вы видите в дальнейшем развитие министерства?

— МЧС России сокращает численность управленческого аппарата за счет внедрения новых технологий и повышения качества подготовки управленцев. Мы продолжаем сокращать количество чиновников, кадровые и финансовые органы, подразделения обеспечения.

Структура МЧС России не меняется, она совершенствуется. В рамках плана строительства и развития сил и средств МЧС России на 2016–2020 годы, утвержденного указом президента РФ, а также в целях совершенствования структуры будут укрупнены Центральный и Сибирский региональные центры МЧС. На них будут возложены дополнительные полномочия, а Приволжский и Уральский региональные центры МЧС России будут упразднены исключительно как органы управления. Реагирующие подразделения, наоборот, будут усилены. Координировать работу в области обеспечения комплексной безопасности населения на территории Приволжского федерального округа будет осуществлять начальник Главного управления МЧС России по Нижегородской области, а на территории Уральского федерального округа — начальник Главного управления МЧС России по Свердловской области.

Структура МЧС России не меняется, она совершенствуется

Деятельность территориальных органов МЧС России в Уральском и Приволжском федеральных округах в новых условиях позволит применить передовые технологии управления, повысить уровень защиты критически важных объектов экономики, населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и пожаров, а также сократить численность и затраты на содержание управленческого аппарата.

Всем сотрудникам Приволжского и Уральского региональных центров будут предложены места в реагирующих подразделениях, и конечно, все социальные обязательства будут выполнены. Для нас это приоритетный вопрос.

МЧС продолжит развивать авиационно-спасательные технологии и авиационные центры, центры управления в кризисных ситуациях и, конечно, же Национальный центр. Будут приняты дополнительные меры по развитию воинских спасательных формирований. Увеличивается группировка МЧС в Арктике за счет авиадесантных подразделений. При реализации экономических структурных проектов на северных территориях, когда МЧС России прикрывает за счет собственных подразделений, — это эффективно экономически, это лучше организационно, это позволяет сократить затраты на инфраструктурные проекты и повысить качество профилактики и предупреждений ЧС. Ведь профессионал сделает любую работу качественнее и эффективнее.

— Вы совсем недавно выступали в ООН с российскими предложениями по повышению качества оказания международной гуманитарной помощи. Вы нашли понимание у своих партнеров?

— Генсеком ООН поддержаны четыре блока российских инициатив: это улучшение координации по созданию глобальной сети гуманитарных центров; повышение качества подготовки специалистов, которые работают в зонах ЧС в развитых странах; наращивание потенциала по упрощению всех процедур доступа спасателей, медикаментов, оборудования, ветеринарии в зонах ЧС; а также создание условий для развития служб системы гражданской защиты в развивающихся странах. Мы уже приступили к практическому обмену информацией и разрабатываем соответствующий регламент. В 2017 году мы продолжим работу с Международной организацией гражданской обороны, утверждены все планы по взаимодействию со всеми структурами ООН, будет повышаться качество международной гуманитарной деятельности. Продолжится взаимодействие со странами АТЭС, ШОС, БРИКС. На 2017 год запланированы вторые международные учения на Каспии. Первые в этом году состоялись в России. В будущем году они пройдут в Азербайджане.

— Помощь Донбассу будет продолжена?

— Да, конечно. Мы планируем продолжить эту работу. В конце декабря в Донбасс была направлена уже 59-я колонна МЧС с гуманитарной помощью. И кроме продуктов питания, медикаментов и предметов первой необходимости, которые мы доставляли целый год, для жителей юго-востока мы привезли и новогодние подарки.

— Кстати, о новогодних праздниках. Обычно, пока страна отдыхает, у МЧС прибавляется работы. Какие вы бы дали советы россиянам, чтобы их праздники не омрачались?

— В эти новогодние дни надо быть максимально аккуратными, внимательными, соблюдать меры пожарной безопасности, ведь в эти дни проходит большое количество новогодних елок с участием детей, большое количество корпоративов. Многие поедут к родным и близким, поэтому перед дорогой, особенно на дальние расстояния, надо внимательно отслеживать изменения погодных условий и при малейшем риске воздержаться от поездок.

Хотелось бы, чтобы на каникулах и праздниках все получили заряд бодрости, здоровья, энергии и чтобы меньше обращались к нам с различными проблемными вопросами. Но чтобы ни случилось, наши подразделения обязательно придут на помощь. Вся служба МЧС с 25 декабря переведена в решим повышенной готовности и мы будем работать в этом режиме до 15 января.