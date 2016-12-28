Рашид Исмаилов: у России и Китая большие перспективы сотрудничества в природоохранной сфере

Рашид Исмаилов © Пресс-служба Рашида Исмаилова

В рамках визита в Китай директор Центра зеленых стандартов, член Экспертного совета при правительстве Российской Федерации Рашид Исмаилов рассказал ТАСС о перспективах сотрудничества России и Китая в области защиты окружающей среды.

— Рашид Айдынович, вы уже не первый раз приезжаете в Китай. Какая цель вашего визита на этот раз?

— Это моя пятая поездка в Китай. В этот раз я по приглашению коллег из Центра по сотрудничеству в сфере охраны окружающей среды стран ШОС принял участие в Международном диалоге высокого уровня по окружающей среде в рамках инициативы "Новый шелковый путь", прошедшем в городе Шэньчжэнь. Основная тема — это продвижение вопросов охраны окружающей среды для зеленого Нового шелкового пути. Очень важное и, я бы сказал, знаковое мероприятие, в котором приняли участие заместитель министра охраны окружающей среды КНР Чжао Юнмин и исполнительный директор ЮНЕП (Программа ООН по окружающей среде. — Прим. ТАСС) Эрик Солхейм.

Вторая моя встреча (уже в Пекине) была посвящена олимпийской теме. Ее организовал оргкомитет по подготовке зимней Олимпиады в Пекине в 2022 году. Основной интерес коллег сосредоточен на нашем опыте разработки и внедрения зеленого стандарта строительства олимпийских объектов. Напомню, мы, готовясь к зимним Олимпийским играм в Сочи, создали свой национальный зеленый стандарт, который применили при строительстве объектов Олимпиады, и сегодня используем его как олимпийское наследие. Вот этот вопрос мы и обсуждали на встрече с начальником отдела устойчивого развития департамента планирования и строительства оргкомитета.

— Вы договорились о каких-то конкретных вариантах сотрудничества по олимпийской тематике?

— Да, и это меня очень обрадовало. В практике международного сотрудничества по природоохранной сфере зачастую не хватает конкретных практических шагов и проектов. Презентуя нашу работу по подготовке российского зеленого стандарта, я постарался раскрыть все ключевые проблемы и аспекты, с которыми на практике может столкнуться китайская сторона. Нашу общую задачу вижу в минимизации рисков для коллег. Олимпийские игры должны быть зелеными, то есть соответствовать самым высоким экологическим требованиям, но при этом нужно учесть немало существенных факторов и нюансов. Для этого используют такие инструменты и экологические кейсы, как зеленые стандарты и каталоги зеленых материалов. Кстати, зеленая сертификация объектов Олимпиады — это требование Международного олимпийского комитета (МОК).

Признаюсь, был поражен тем, какие амбициозные и грандиозные планы стоят перед китайскими коллегами. На территории, где скоро будет расположен самый современный комплекс спортивных сооружений, сейчас пустая заброшенная земля. Совсем недавно там размещался огромный металлургический комбинат. Это серьезный вызов для наших партнеров, и мы готовы максимально быть полезными в этом проекте.

Мы договорились о создании рабочей группы и начале совместной практической работы по адаптации российских инструментов экологической сертификации для разработки национального китайского зеленого стандарта. Запланировали проведение нескольких встреч в 2017 году и, конечно, запускаем совместно с коллегами из Центра по сотрудничеству стран ШОС и Министерства охраны окружающей среды КНР активный информационный обмен.

Хочу подчеркнуть, что это новый качественный уровень наших отношений с китайской стороной в части обмена успешным опытом. И считаю, что такие практические формы сотрудничества по стратегическим направлениям, таким как подготовка к проведению зимних Олимпийских игр в Пекине в 2022 году, должны быть поддержаны на межправительственном уровне.

— Говоря о перспективах взаимодействия в сфере охраны окружающей среды, каким вы видите будущее российско-китайских отношений?

— Мы активно сотрудничаем с коллегами по природоохранной тематике в постоянном рабочем режиме. Надо сказать, что китайская сторона в последнее время активизировала работу по совершенствованию национального природоохранного законодательства и ужесточает экологические требования. Напомню, что в соответствии с указом президента Российской Федерации Владимира Путина 2017 год объявлен Годом экологии в России, и в нашей стране тоже идет активный процесс реформирования законодательства об охране окружающей среды. Поэтому у нас огромный потенциал для обмена опытом и наращивания сотрудничества, в первую очередь с практической точки зрения. И мы, безусловно, поддерживаем инициативы наших лидеров, Си Цзиньпина и Владимира Путина, по запуску зеленого Шелкового пути и активизации процессов интеграции единого евразийского пространства на базе ЕАЭС, АСЕАН и ШОС, где природоохранная тема выходит на ключевые позиции.

Беседовал Андрей Кириллов