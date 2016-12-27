Вигаудас Ушацкас: диалог по антитеррору ЕС — Россия будет продолжен

© Пресс-служба Вигаудаса Ушацкаса

В канун Нового года посол Европейского союза в РФ Вигаудас Ушацкас дал интервью ТАСС, в котором рассказал об итогах декабрьского саммита ЕС в Брюсселе и перспективах развития отношений с Россией, которые, по его словам, лежат "на дне" и которые теперь необходимо выводить наверх. Зато Украину можно поздравить со сменой партнера — Евросоюз переместился в ее внешнеторговом балансе на первую позицию.

Однако перед началом беседы, пожелав счастья и здоровья подписчикам и читателям ТАСС, Ушацкас в связи с убийством посла РФ в Турции и терактом в Берлине, а также другими трагическими событиями последних дней неожиданно признался, что за более чем четверть века работы на дипломатическом поприще впервые испытывает желание, чтобы уходящий год закончился как можно скорее: "Слишком много потрясений, а также конфликтов, жертв принес этот год миру". Это признание предопределило первый вопрос.

— После назначения Олега Сыромолотова на пост заместителя министра иностранных дел РФ по вопросам борьбы с терроризмом и его знакомства с коллегами из Евросоюза продолжения диалога пока не последовало. Как это понимать?

— Диалог между Евросоюзом и Москвой по антитеррористической тематике никогда не прекращался. Напротив, мы ценим тот опыт, который накоплен в РФ, по борьбе с терроризмом и отражению новых вызовов и угроз. Для нас это очень важно, ведь терроризм — это глобальная проблема, он не признает границ. Поэтому бороться с терроризмом и экстремизмом, выявлять и устранять корни и источники этого зла необходимо сообща.

Мне довелось быть одним из первых иностранных послов, аккредитованных в России, которого принял заместитель министра иностранных дел РФ по вопросам борьбы с терроризмом Олег Сыромолотов вскоре после назначения на этот пост. На этой встрече ему было передано приглашение посетить Брюссель и встретиться с заместителем генерального секретаря Европейской внешнеполитической службы Педро Серрано, который ведает вопросами безопасности, и спецкоординатором ЕС по антитеррору Жилем де Кершовом.

Развитие и укрепление контактов с Россией в сфере борьбы с терроризмом основано на обоюдной заинтересованности и не зависит от колебаний политической конъюнктуры

Визит состоялся в апреле нынешнего года. Обе стороны остались довольны содержательным и интересным обменом мнениями. Сыромолотов пригласил коллег приехать в Москву, но, к сожалению, согласовать подходящие для сторон сроки ответного визита до конца нынешнего года мы так и не смогли. Но договоренность остается в силе. Встреча состоится и запланирована на начало февраля будущего года.

— Как вы оцениваете ситуацию в Сирии в свете борьбы с терроризмом?

— Взятие Алеппо не означает, что войне конец. Необходимо объединенными усилиями продолжить борьбу с "Исламским государством", которое все еще контролирует значительную часть территории Сирии. Что же касается Алеппо, то там следует сосредоточить усилия на ликвидации последствий боевых действий и преодолении гуманитарной катастрофы, которую переживают жители города.

В этой связи мы приветствовали принятие Советом Безопасности ООН резолюции по оказанию гуманитарной помощи Сирии. В данном документе нашли отражение те принципы, которых придерживается Европейский союз и которые были подтверждены на саммите ЕС 15 декабря нынешнего года. Эти принципы нацелены на обеспечение надежной защиты гражданского населения и медицинского персонала, эвакуацию жителей восточной части Алеппо под контролем и при координации ООН, а также соблюдение норм международного гуманитарного права.

Вместе с тем следует признать, что помимо борьбы с терроризмом в Сирии идет и гражданская война, в которую вовлечены внутренние и внешние политические силы. У этого внутрисирийского конфликта не может быть военного решения, он может быть урегулирован только политическим путем за столом переговоров с участием всех заинтересованных сторон, включая международных и региональных игроков: США, Россию, ЕС, Турцию, Иран, Саудовскую Аравию, Иорданию и других. Миссия по организации переговорного процесса возложена на спецпредставителя ООН Стаффана де Мистуру. Задача сложная и ответственная, а для одного человека — почти невыполнимая. Поэтому необходимо оказать спецпредставителю всяческую и всестороннюю поддержку.

Хотелось бы обратить внимание также на то, что ЕС является ведущим донором по оказанию гуманитарной помощи сирийцам. С начала кризиса на эти цели мы выделили €9 млрд и оказываем гуманитарное содействие миллионам сирийцев по всей стране. Так, благодаря помощи со стороны Европейского союза почти 2 млн человек с начала кризиса получили доступ к питьевой воде и предметам санитарии и гигиены. 850 тысяч человек получили продукты питания. Больше 1 млн человек получили предметы первой необходимости и кров. 350 тысяч детей получили защиту в рамках специальных программ.

При этом мы предоставляем помощь не только Сирии, но и другим странам, которые сталкиваются с потоком беженцев: Ливану, Иордании, Турции, и поддерживаем деятельность Международного комитета Красного Креста и Красного Полумесяца, специализированных учреждений ООН — ЮНИСЕФ, ВОЗ и других, а также ключевых НКО и общественных движений.

— Вы упомянули о Турции. Как развивается диалог ЕС с этой страной?

— Диалог идет. И вполне плодотворный. Во время недавнего саммита в Брюсселе все лидеры государств — членов Евросоюза подтвердили приверженность декларации ЕС — Турция по миграции и подчеркнули важность полной реализации всех аспектов этих договоренностей. Важно отметить, что меры, которые были приняты ЕС, в том числе внутри Союза и на границах, уже дают конкретные результаты. Благодаря этим мерам число пересечений границы с ЕС сократилось с 10 тысяч в день, как это было в октябре 2015 года, до 100 в среднем ежедневно.

Кроме того, число незаконных мигрантов, возвращенных из Греции в Турцию, возросло с 8 человек в 2015 году до более 1800 человек в нынешнем году. Это ощутимый результат. Турция является влиятельной региональной державой и важным партнером как для России, так и для стран Ближнего Востока. К тому же страна является членом НАТО и претендентом на членство в ЕС...

— После саммита ЕС многим показалось, что Турция осталась за бортом и о вступлении в ЕС не может быть и речи...

— Турцию как претендента на членство в ЕС никто не отвергал. Переговоры на этот счет продолжаются. Нужна политическая воля со стороны всех стран — членов ЕС, но ее пока нет. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сказал откровенно, что в течение действующего мандата Евросоюз расширяться не будет. У нас есть другие приоритеты. Но мы никого не отталкиваем и продолжаем работать со всеми кандидатами.

— С Украиной и Грузией тоже?

— Украина, Грузия и Молдавия никогда не были кандидатами на вступление в ЕС. С ними ведется работа по программе Восточного партнерства.

— На одной из недавних встреч с журналистами вы заявили, что отношения между ЕС и РФ опустились до самого дна и теперь необходимо выбираться наверх. Обсуждалась ли эта тема на саммите ЕС в Брюсселе?

— Конкретного разговора по России не было. Мы сейчас действительно пытаемся оттолкнуться от дна с пониманием того, что дефицит доверия будет сопровождать нас еще некоторое время, а сотрудничество по ряду вопросов будет осуществляться сугубо прагматично, то есть по мере необходимости и на основе конкретных обоюдных интересов.

В течение последних двух лет между нами проявились глубокие разногласия. Причем не только по Украине. Например, в сфере экономики мы наблюдаем усиление политики протекционизма со стороны России, тенденцию к ее самоизоляции. Это подтверждает курс на импортозамещение, локализация производства. Возникает вопрос, насколько все это соответствует правилам ВТО по созданию равных условий для всех игроков на рынке.

Нам необходимо продолжать сотрудничать. Дверь остается открытой

Вызывает озабоченность и ситуация со свободой слова, которая в России все чаще расценивается как подрывная деятельность. При этом политическая оппозиция рассматривается как источник беспорядков, а гражданское общество и правозащитники — как угроза. В этом тоже заключается большое и очевидное разногласие.

Тем не менее мы остаемся друг для друга стратегически важными партнерами. У нас много переплетающихся интересов. При решении ряда международных вопросов совместными усилиями нам удалось достичь ощутимых результатов. Например, урегулировать иранскую ядерную проблему или достичь в Париже соглашения по климату, которое 4 октября вступило в силу после его ратификации Европейским союзом. Призываем Россию тоже ратифицировать этот документ, который может стать важным вкладом в развитие человечества.

Несмотря ни на что, ЕС остается крупнейшим торговым партнером РФ и крупнейшим потребителем российских энергоресурсов.

Нам необходимо продолжать сотрудничать. Дверь остается открытой. Мы ее не захлопывали и высоко ценим встречный подход даже по тем вопросам, где нет общего понимания. В частности, у меня всегда есть зеленый коридор для обсуждения любых тем с руководством МИД РФ.

— Вы сказали о свободе слова, а как быть с недавней резолюцией Европарламента по ряду российских СМИ?

— Резолюция выражает озабоченность большинства граждан ЕС деятельностью СМИ, которые некорректно, искаженно представляют известные факты. Многообразие мнений и присутствие различных СМИ — одна из основных ценностей, которых мы придерживаемся, защищая свободу прессы. Но мы выступаем против разжигания национальной розни, экстремизма, ненависти, насилия или некорректного, искаженного представление фактов, что мы зачастую видим. Резолюция Европарламента носит рекомендательный характер и отнюдь не препятствует распространению альтернативной информации о событиях на Украине, в России и других странах.

— Говоря об итогах саммита ЕС, нельзя обойти тему санкций, которая тесно связана с событиями на Украине. Нет ли каких-то подвижек в этом плане?

— Принципиальная позиция стран ЕС не изменилась. Санкции были продлены, потому что выполнение минских соглашений не является удовлетворительным. Страны, подписавшие минские соглашения, приняли на себя обязательства повлиять на стороны в конфликте, чтобы состоялось перемирие и был обеспечен полный и беспрепятственный доступ наблюдателям ОБСЕ ко всей территории Украины, включая границу с Россией.

Нарушения режима прекращения огня с обеих сторон продолжаются, и это подтверждают доклады Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Обеспечение безопасности остается ключевой проблемой. Трудно решать политические вопросы, когда гибнут люди и нет контроля над своей территорией. Ведь мандат СММ нарушается не только на линии соприкосновения, но и в тех районах, которые не контролируются украинским правительством.

Разумеется, отношения ЕС и РФ не ограничиваются только Украиной, они гораздо шире. Но первое, что может изменить характер этих отношений, — это полное выполнение минских договоренностей, включая уважение территориальной целостности и восстановление киевскими властями контроля над всей территорией Украины.

— Можно ли добиться выполнения минских соглашений без санкций?

— Санкции являются частью инструментария по выполнению минских соглашений. Они влияют на выполнение соглашений. Было бы хорошо, если бы минские соглашения выполнялись без санкций, но это невозможно. Прежде всего, санкции были приняты в ответ на противоправные действия со стороны России и дестабилизацию ситуации в регионе. Они сыграли превентивную роль, воспрепятствовали эскалации ситуации. Помните проект "Новороссия"? Два года назад о нем много говорилось. И даже раздавались призывы идти до западных границ Украины. Сейчас все поутихло.

В целом санкции помогли перевести урегулирование конфликта в политическое русло и стали одним из факторов, обеспечивших заключение минских соглашений. Это не идеальное средство, но лучше, чем война.

Это не идеальное средство, но лучше, чем война

Однако сейчас лучше говорить не о причинах конфликта, а о выполнении договоренностей. Если минские соглашения будут выполнены, то это произойдет благодаря политической воле, зрелости и заинтересованности сторон, но также под воздействием санкций. И когда это случится, мы сможем вернуться к нормализации наших отношений.

— Как складываются отношения между ЕС и Украиной в рамках соглашения об ассоциации? Почему Брюссель заинтересован в сохранении транзита поставок российского природного газа через Украину и противится прокладке новых маршрутов?

— Евросоюз продолжит оказывать поддержку странам Восточного партнерства, в том числе, конечно, Украине. 19 декабря состоялось заседание Совета по ассоциации ЕС и Украины, где обсуждались и были поддержаны осуществляемые на Украине беспрецедентные реформы по обеспечению макроэкономической стабильности, включая реформу банковского сектора, энергетического сектора, системы госзакупок и т.д.

Реформы уже дают свои плоды. На Украине отмечается экономический рост. В нынешнем году он составит 1,5%, а в будущем году — более 3%. Важно, чтобы курс на осуществление экономических реформ и борьбу с коррупцией продолжался. Об этом тоже говорилось в Брюсселе.

В соответствии с соглашением об ассоциации мы выделяем значительные ресурсы для Украины. Так, Европейская комиссия выделила Киеву €3,5 млрд. Это самый большой кредит, который когда-либо выделялся для страны — не члена ЕС, а Европейский центральный банк и Европейский банк реконструкции и развития открыли кредитную линию в размере €8 млрд для инвестиций в общественную инфраструктуру и частный сектор Украины.

Мы открыли границы для украинских товаров, и за первые девять месяцев экспорт Украины в ЕС вырос на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. При этом потенциал свободной торговли задействован далеко не полностью. Компании еще только приспосабливаются к новым стандартам, ищут ниши для своих продуктов. На этом фоне экспорт в другие страны мира сократился в среднем на 11%, а в Россию — на треть. В итоге Евросоюз вышел на первое место среди внешнеторговых партнеров Украины.

Что касается поставок энергоносителей, то последние три года показали, что при посредничестве ЕС Украина и Россия могут договариваться о транспарентном порядке закупок газа и его транзита в Европу. Срывов за этот период не было, и 9 декабря после трехсторонней встречи в Брюсселе министры энергетики РФ и Украины вместе с профильным еврокомиссаром подтвердили приверженность тесной совместной работе в целях обеспечения поставок газа из РФ на Украину и его транзита в ЕС. Тем не менее Россия разрабатывает новые маршруты поставки газа в Европу, хотя далеко не все из них соответствуют третьему энергетическому пакету. В частности, "Северный поток — 2" не отвечает одному из основных требований — диверсификации источников поставок природного газа.

— А как обстоят дела с либерализацией визового режима для Украины и Грузии?

— Безвизовый режим между ЕС и Украиной, а также ЕС и Грузией вступит в силу в ближайшее время. Конкретной даты назвать пока не могу, но должен сказать, что все формальные решения приняты, все возможные преграды для установления безвизовых режимов устранены. Сейчас такой режим действует между ЕС и Молдавией.

— В ходе недавнего визита в Белград министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что ему известно о наличии в Евросоюзе письменных инструкций о том, как каждая страна, включая страны — кандидаты на вступление, должна публично высказываться при любом упоминании о РФ, используя при этом такие термины, как "аннексия Крыма", "оккупация Донбасса" и так далее. Что вы можете сказать по этому поводу?

— Такой инструкции нет, во всяком случае у меня. Но если уж у меня нет, то трудно представить, у кого она есть.