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Виктор Медведчук: я верю в реализацию минских соглашений

27 декабря, 19:00 UTC+3 Кризис на Украине
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Лидер общественного движения "Украинский выбор — Право народа" Виктор Медведчук дал блицинтервью ТАСС, в котором выразил свою точку зрения относительно процесса обмена пленными на Украине, "блокады" Донбасса и перспектив минских соглашений в 2017 году.

— Сегодня состоялась передача Украине представителями ДНР в одностороннем порядке двух женщин. Как вы считаете, ускорит ли это дальнейший процесс обмена пленными? Какие шаги должна сделать украинская сторона для активизации обмена? Уместно ли провести обсуждаемый обмен в формате "всех на всех"?

— Исключительно положительно отношусь к освобождению в одностороннем порядке двух женщин: Анжелики Пресняковой и Ольги Сворак, которые ранее удерживались в ОРДО и ОРЛО (неподконтрольные Киеву отдельные районы Донецкой и Луганской областей. — Прим. ТАСС). Оцениваю это как шаг доброй воли. Считаю, что каждый, кто может помочь освобождению наших граждан, должен это делать. Для ускорения дальнейших освобождений мы просто обязаны найти тот знаменатель, который позволит нам проводить обмены. Поиски возможностей и путей для этого ведутся в постоянном переговорном режиме с руководством РФ и с представителями ОРДО и ОРЛО. Уверен, что украинская сторона должна любой ценой освободить наших граждан, и этому не должны мешать политические амбиции и громкие популистские заявления, особенно тех, кто не имеет никакого отношения к переговорному процессу. Свобода этих людей не повод для торга и установления любого "обменного курса".

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— Представители Украины озвучивают разные цифры, говоря об освобожденных. Известно, что вы являетесь единственным украинским представителем, который напрямую общается с руководством Российской Федерации, а также руководством ДНР и ЛНР. Какая ситуация сложилась на конец уходящего года в этой сфере?

— Ситуация с обменом в течение года оставалась сложной. Тем не менее удалось освободить 24 человека, которых удерживали в ОРДО и ОРЛО, а также трех граждан Украины, которые были осуждены на территории РФ. В свою очередь, украинской стороной были переданы 36 человек, которых разыскивали в ОРДО и ОРЛО. Я считаю, что освобождение 63 человек, которые смогли вернуться домой, к своим семьям, — это существенный результат, который можно и нужно улучшать. Тем более что основания для этого есть. Украинская сторона продолжает разыскивать 106 человек, из которых установлено точное местонахождение 55 человек. ОРДО разыскивает на территории Украины 494 человека, ОРЛО — 458. На территории Украины из этих лиц установлено местонахождение 616 человек.

— Прокомментируйте "тотальную блокаду оккупированных территорий", о которой заявили представители ряда добровольческих батальонов.

— Это напоминает блокаду Крыма, которая закончилась потерями для украинского бизнеса с одной стороны и ухудшением отношения крымчан к украинской власти с другой стороны. Экономическая блокада Донбасса, которая была введена в прошлом году решением Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБУ), неправомерна и не соответствует минским соглашениям, являющимся международно-правовым актом, утвержденным резолюцией Совета Безопасности ООН. Сегодня необходимо не нагнетать ситуацию, позволяя радикалам из вооруженных формирований незаконные выходки, направленные на отделение этих территорий, что еще больше оттолкнет жителей неподконтрольных территорий от Украины, а также может привести к гуманитарной катастрофе, которая затронет миллионы украинцев, живущих там. Украинское государство должно защитить их, остановив преступные действия псевдопатриотов, которые с точки зрения уголовного законодательства Украины являются открытым сепаратизмом.

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— Какие перспективы у минских соглашений в 2017 году?

— Я верю в реализацию минских соглашений, потому что в обществе есть огромный запрос на мир. По всем соцопросам главным чаянием людей является установление мира. Альтернативы им нет. Они являются единственным вариантом для защиты территориальной целостности и единства Украины.

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