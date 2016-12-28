Татьяна Барановская: мы пытаемся расшифровать язык леопардов, понять, о чем они беседуют

Татьяна Барановская © Пресс-служба Национального парка "Земля леопарда"

На прошедшем 27 декабря Госсовете, посвященном вопросам экологии, прозвучала информация о том, что благодаря совместным усилиям государства, ученых и общественных природоохранных организаций, практически исчезла опасность вымирания дальневосточного леопарда. Популяция за последние несколько лет увеличилась до 80 особей. Большая часть из них обитает на территории национального парка "Земля леопарда" в Приморском крае.

Современные методы исследований позволяют специалистам "Земли леопарда" отслеживать изменения численности популяции, оценивать уровень стресса отдельных животных, изучать их взаимоотношения с другими обитателями парка, структуру питания редких хищников и даже генетические изменения. Что нового удалось узнать о леопардах за последние годы, ТАСС рассказала директор национального парка Татьяна Барановская.

— Национальному парку "Земля леопарда" уже больше трех лет и столько же продолжается непрерывное наблюдение ученых за редкими хищниками. Есть ли среди полученных данных что-то, что удивило ученых?

— Любое научное исследование — длительный процесс, который можно сравнить с поиском жемчуга в корзине с зерном. Но, несмотря на то, что "Земля леопарда" — молодая организация, мы не только установили, что популяция дальневосточного леопарда за последние 10 лет выросла в полтора раза, но и впервые получили данные о численности этой кошки в мире — благодаря сотрудничеству с китайскими коллегами.

Также нам удалось выяснить, что наши леопарды не являются территориальными животными: участки обитания у них есть, но участки соседствующих особей одного пола в значительной степени накладываются друг на друга. Это открытие имеет очень большое значение.

Нас часто спрашивают, сколько леопардов может вместить наша территория. Может быть, лимит уже достигнут и 80 особей — это предел? Будь пятнистый хищник животным территориальным, мы бы просто определили средний размер его участка обитания, наложили на карту и получили конкретную цифру. Но тот факт, что участки обитания отдельных особей накладываются друг на друга говорит о необходимости проведения более сложных расчетов.

Сначала необходимо посчитать, сколько "Земля леопарда" может вместить потенциальных жертв пятнистого хищника. В свою очередь для этого мы должны точно знать, в каком состоянии находится наш растительный мир, способен ли он прокормить определенное количество копытных и при этом благополучно самовосстанавливаться. Ведь все в природе взаимосвязано, а леопард — это индикатор состояния экосистемы, который сегодня показывает нам, что лес здоров.

Дальневосточные леопарды — животные не территориальные, но при этом пока неизвестно, как они уживаются на одной территории в условиях такого близкого соседства, ведь это хищники-одиночки, настоящие интроверты. Чтобы выяснить это, мы изучаем "переговоры" леопардов, их коммуникативную систему

Но в будущем, с учетом роста численности хищников, это может измениться, поэтому сейчас мы совместно со специалистами Ботанического сада-института ДВО РАН занимаемся соответствующими исследованиями, составляем карту растительности национального парка, после чего сможем сделать прогноз по потенциальной численности.

Да, дальневосточные леопарды — животные не территориальные, но при этом пока неизвестно, как они уживаются на одной территории в условиях такого близкого соседства, ведь это хищники-одиночки, настоящие интроверты. Чтобы выяснить это, мы изучаем "переговоры" леопардов, их коммуникативную систему, с помощью которой они обозначают свое присутствие: визуальные и запаховые метки, вокализацию. Обмениваясь такими сигналами, они общаются, и наша задача — расшифровать их язык, понять, о чем беседуют леопарды.

— Какие методы сегодня применяются для изучения леопардов учеными?

— Мы используем три основных инструмента для сбора информации – фотоловушки, тропление по снегу и анализ экскрементов. Это позволяет нам получать новые знания о животных не нарушая его покой.

— Для определения максимальной численности важно знать, хватит ли леопардам корма. Узнали ли ученые что-то новое о том, на кого чаще охотится редкий хищник?

— Да, мы изучаем особенности питания дальневосточного леопарда. Подобные исследования проводились в прошлом, задолго до создания "Земли леопарда", но мы показали рост значимости пятнистого оленя в рационе леопарда —– это связано с повышением численности этого животного в последние десятилетия. При этом равную роль в его рационе играет и косуля.

В меню пятнистого хищника входит большинство представителей позвоночных животных, обитающих на "Земле леопарда". Эти кошки не прочь полакомиться рыбкой, лягушками, птицами, грызунами. Однако леопарды живут по закону оптимизации энергии: им намного выгоднее добыть одно крупное животное, а не множество мелких

Оказалось, что в меню пятнистого хищника входит большинство представителей позвоночных животных, обитающих на "Земле леопарда". Эти кошки не прочь полакомиться рыбкой, лягушками, птицами, грызунами.

Однако леопарды, как и другие крупные хищники, живут по закону оптимизации энергии: им намного выгоднее добыть одно крупное животное, а не множество мелких. А вот на кабана эти звери не охотятся, для них это слишком опасная добыча. Кабаны — любимый элемент рациона тигров, а не леопардов.

— Леопарды и тигры обитают бок о бок. Как они уживаются?

— Тигр — потенциальный конкурент леопарда, который может оказывать определенное влияние на популяцию дальневосточного леопарда. Мы изучаем их взаимоотношения. Пока напряженности между ними удается избегать: упитанность наших леопардов и тигров на снимках с фотоловушек видна невооруженным глазом. Есть у нас и лабораторное подтверждение их благополучия — гормональный анализ проб экскрементов показал, что животные не испытывают проблем с кормом и в целом ощущают себя комфортно. И это тоже результат нашей работы.

Мы очень внимательно следим за отношениями этой кошачьей "пары". Тигриные участки обитания намного больше леопардовых, да и численность полосатых растет более быстрыми темпами — сейчас их у нас около 30 особей, и, учитывая размеры нашего национального парка, можно сказать, что "Земля леопарда" — самая тигриная особо охраняемая природная территория Приморья.

Вся наша природоохранная деятельность работает и на леопарда, и на тигра, сохраняя одного, мы сохраняем и другого. И все же не исключено, что в будущем нам придется предпринимать определенные меры для решения этой потенциальной проблемы.

— Леопарды сегодня обитают на границе России с Китаем. Ведутся ли с этой страной совместные исследования жизни хищников?

— Еще сто лет назад дальневосточный леопард заселял весь Корейский полуостров, две провинции Китая и большую часть современного Приморского края. К сожалению, исторически так сложилось, что на Дальнем Востоке ареал леопарда совпадает с регионом наиболее интенсивного хозяйственного развития. Это обстоятельство, а также прямое уничтожение леопардов и их кормовой базы человеком, стало причиной того, что еще 10 лет назад этот подвид был на грани полного исчезновения.

Однако благодаря государственному содействию и работе природоохранных организаций удалось отойти от опасной черты. Ареал расширяется, выходя за территорию России, в первую очередь в Китай. Мы понимаем, что на территориях наших государств находится единственная в мире популяция этой кошки. Поэтому сегодня мы объединяем усилия с китайскими коллегами для изучения и сохранения редких кошек. Начали совместный учет, составили общую базу данных зафиксированных фотоловушками редких хищников.

И сегодня мы знаем, что леопарды свободного пересекают государственную границу. Десятки этих животных в течение года могут фиксироваться одновременно в обеих странах. А некоторые пересекают границу лишь однажды, оставаясь в КНР на постоянное место жительства. Очевидно, что предпринятые за последние годы в Китае меры оказали положительное влияние на местную экосистему. Большим шагом станет создание в КНР Национального парка тигра и леопарда, который полностью делит свою восточную границу с "Землей леопарда". Мы намерены развивать с новой территорией тесное сотрудничество.

— Популяция редких хищников за последние три года выросла в более чем два раза. Рано или поздно для них надо будет искать новые территории. Предпринимаются ли в этом направлении учеными и экологами какие то шаги уже сейчас?

— Действительно, вопрос дальнейшего расселения леопардов и тигров стоит остро. Сейчас расширение их ареалов идет, в первую очередь, на восток, в сторону Китая. А вот с расселением в России все не так просто, ведь на севере наша территория изолирована от "внешнего мира" федеральной трассой. Она, в отличие от государственной границы, является реальным препятствием для свободного передвижения животных и угрозой для их жизни.

Даже у амурских тигров, которые распространены практически во всем Приморье, в национальном парке образовалась обособленная группировка. Исследования показали, что наши тигры приобретают отличие от остальных собратьев уже на генетическом уровне.

В 2015 году Минприроды приняло решение о создании в Лазовском заповеднике Центра реинтродукции леопардов — для восстановления популяции пятнистых хищников на этой территории, где они раньше обитали. Мы считаем, что в будущем, в случае успешного создания еще одной популяции, появится необходимость создания на трассе экодуков — специальных "зеленых" переходов, которые бы позволили животным, не только кошкам, безопасно переходить дорогу.

Такие мосты помогают сохранить единство среды обитания животных и снижают вероятность их появления на самой трассе. Кстати, открытие в этом году первого в России экологического тоннеля на Нарвинском перевале, в самом сердце "Земли леопарда", уже показало свою значимость — установленные над переходом фотоловушки часто фиксировали здесь животных — оленей, косуль и даже медведицу с медвежонком.

Создать экодуки можно, например, между 685 и 687 километром трассы А370 "Уссури" Владивосток — Хабаровск. Пока редких хищникам хватает места, но когда размеры популяций достигнут определенной отметки, нужно быть готовыми предоставить животным возможность занимать новые территории и "общаться" между собой. Так мы сможем вернуть дальневосточному леопарду земли, отнятые у него человеком, сможем подарить ему будущее.