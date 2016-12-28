Олег Фомичев: минимальная розничная цена на водку должна быть в пределах 120–130 рублей

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Россияне стали покупать меньше алкоголя в 2016 году по сравнению с прошлым годом. По данным Росстата, падение коснулось практически всех спиртных напитков — водки, ликеров, коньяков, бренди, вина, шампанского и пива. По мнению экспертов, это связано с тем, что за счет демографической ямы, в которую Россия провалилась в 1990 году, за последние 10 лет потребителей алкоголя стало меньше на 8–9 млн человек. Иркутская трагедия, унесшая жизни десятков человек из-за отравления суррогатами, доказала, что проблема алкоголизации в РФ присутствует, и регулирование этого рынка требует более пристального внимания. В преддверии Нового года, когда продажи спиртного в стране традиционно растут, мы побеседовали с замминистра экономического развития РФ Олегом Фомичевым.

— На протяжении года активно обсуждалась тема регулирования алкогольного рынка. Недавно рабочая группа при Минэкономразвития сошлась во мнении, что регулировать рынки пива, вина и крепких напитков надо раздельно. Когда эти поправки могут быть разработаны и приняты? И какие технологические сложности в этом есть?

— Это задача нетривиальная, но я надеюсь, что за следующий год совместными усилиями мы такие поправки подготовим. Действующее законодательство базируется на общем понятии алкогольной продукции, к которой применяется унифицированное регулирование. Понятие алкогольной продукции уравнивает пиво, вино и крепкие напитки, хотя между ними множество различий, начиная от производства и заканчивая моделью потребления.

Пытаясь решать задачу, в первую очередь связанную с водкой, мы, к сожалению, очень негативно повлияли на рынки пива и вина, в связи с чем недавно и началась дискуссия об отдельном регулировании оборота и производства пива. Однако после обсуждения все заинтересованные участники рабочей группы, включая производителей пива, вина и крепкого алкоголя, пришли к выводу, что не нужно выделять в отдельное законодательство отдельные сегменты. Надо регулирование выстраивать так, чтобы учитывать особенности этих трех крупных сегментов. И это требует не просто поправок в 171-й закон (Федеральный закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" №171-ФЗ. — Прим. ТАСС), это требует фактически его новой концептуальной редакции. Будет часть с общими положениями и, условно, еще три главы — по вину, пиву и крепкому алкоголю.

— А успеете за год проделать такую большую работу — полностью переписать закон?

— Мы на это рассчитываем. Принять до конца следующего года, я практически уверен, не получится, а разработать должны успеть. Сложности добавляет факт, что разработка законопроекта — "очень межведомственная" задача. Минэкономразвития выступает в роли координатора, поскольку разные ведомства являются головными по разным разделам этого закона. Основным регулированием занимается Минфин, в меньшей степени — Минпромторг и Минсельхоз. Минпромторг отвечает за всю торговлю, а вопрос оборота занимает один из самых существенных блоков в регулировании. Минсельхоз отвечает за виноделие как за отрасль сельского хозяйства, а также за составляющие элементы производства пива, то есть за хмель и солод.

Все эти "Боярышники", лосьоны, ароматические кондитерские добавки с 40-процентным содержанием спирта и прочее надо постараться выравнять по цене с легальным алкоголем, чтобы они были менее привлекательны для граждан с точки зрения их употребления

Но при всей сложности задачи мы будем стараться внести законопроект в правительство до конца следующего года. По крайней мере на заседаниях рабочей группы мы будем стимулировать и мотивировать всех участников процесса к более быстрому написанию проекта закона. Участники рынка сильно заинтересованы в этом новшестве, и мы надеемся на их активную позицию и помощь.

— Кстати, какова судьба законопроекта, разрешающего продавать алкогольные напитки через интернет? Сообщалось, что он разрабатывается в Минпромторге и что основная загвоздка — в механизме контроля над возрастом покупателя и временем покупки в связи с ограничениями.

— Законопроект разрабатывается, и нам действительно нужно договориться, каким образом контролировать время покупки, возраст покупателя и легальность продукции с отображением ее в ЕГАИС. Как только мы договоримся, а по формированию модели мы должны решить достаточно быстро, потому что уже в начале следующего года в правительстве состоится совещание, останется доработать только законодательную технику. То есть можно сказать, что первые модели продажи алкоголя через интернет будут озвучены в начале следующего года на совещании в правительстве.



— За прошедший год озвучивалось много предложений по изменению акцизной политики, некоторые изменения были приняты. Трагические события в Иркутске, где суррогатом с метиловым спиртом отравилось уже более 70 человек, усилили дискуссию. Минфин предлагает обложить акцизами все, что пьют люди, включая лосьоны и кондитерские добавки. Роспотребнадзор временно приостановил продажи спиртосодержащей бытовой продукции. Как вы оцениваете эти действия? Поможет ли это в борьбе с алкоголизмом?

— Иркутская трагедия имеет две составляющие. Первая — ценовая, так как стоимость суррогатов гораздо ниже стоимости легального алкоголя. А вторая связана с тем, что этот случай вообще не подпадает ни под какое регулирование, потому что был добавлен метанол, а не этанол. Отследить это было практически невозможно, потому что метиловый спирт не подпадает под регулирование, поскольку никогда не предполагалось, что даже теоретически он может использоваться в пищевых целях. И даже для косметических целей, например, как добавка для ванны. Мне трудно себе представить, чтобы люди садились в ванну с метиловым спиртом. На мой взгляд, это чистая уголовщина, и пытаться из-за этого кардинально менять регулирование, мне кажется, не совсем правильно, потому что всегда будут происходить какие-то из ряда вон выходящие события, и вместо метанола можно и какой-нибудь другой яд добавить с небольшим количеством спирта для запаха. На мой взгляд, это нужно расценивать как отравление граждан.

Альтернатива здесь простая: либо люди будут пить качественный недорогой продукт, либо они будут травиться суррогатами если не с метанолом, то с чем-нибудь другим

Для борьбы с потреблением суррогатов существуют два решения. Первое, которое нам кажется возможным в краткосрочном периоде, — это постараться под нынешний достаточно высокий уровень цен за единицу легальной алкогольной продукции подтянуть весь существующий на рынке суррогат, который не подпадает под регулирование. То есть все эти "Боярышники", лосьоны, ароматические кондитерские добавки с 40-процентным содержанием спирта и прочее надо постараться выравнять по цене с легальным алкоголем, чтобы они были менее привлекательны для граждан с точки зрения их употребления.

— И какой второй путь решения проблемы?

— Второй путь — это ужесточение регулирования, повышение акцизов. Сейчас встают вопросы в отношении парфюмерно-косметической продукции, касающиеся объема тары, времени и места продаж и прочего. Нам кажется, что это направление тупиковое. Оно не решает одну главную проблему: не дает гражданам с низким уровнем дохода возможности приобрести легальный алкоголь по доступной цене.

Наши люди должны пить меньше, а если пить, то делать это цивилизованно и не в таких больших объемах

За такие рассуждения часто клеймят и нас, и ФАС, и Минпромторг, что мы якобы хотим споить население, лоббируем интересы водочных компаний и добиваемся низких цен на водку. На самом деле это не так. Мы хотим, чтобы базовый алкоголь, та же самая водка, не был избыточно дешевый, но при этом был бы доступен для большей части здорового взрослого населения. Альтернатива здесь простая: либо люди будут пить качественный недорогой продукт, либо они будут травиться суррогатами если не с метанолом, то с чем-нибудь другим.

— Сколько, по вашему мнению, должна стоить бутылка водки, чтобы сократилось количество отравлений суррогатами?

— Оценки здесь абсолютно разные. Сегодня минимальная цена за бутылку водки — 190 рублей. На наш взгляд, цена в пределах 120–130 рублей сильно улучшила бы ситуацию. Ниже нее, нам кажется, делать нельзя, потому что это уже может привести к избыточному потреблению алкоголя по причине дешевизны. А этого делать не хочется, потому что цели антиалкогольной политики — уменьшение, скажем так, избыточного, чрезмерного, неправильного потребления алкоголя. Наши люди должны пить меньше, а если пить, то делать это цивилизованно и не в таких больших объемах. А еще желательно пить то, что условно более полезно с учетом предостережений медиков о том, что полезного алкоголя не существует. По крайней мере сухое вино из винограда, пиво в определенных количествах не оказывают такого серьезного негативного влияния на здоровье, как чрезмерное потребление водки, и тем более суррогатов. Нам необходимо менять модель потребления алкоголя, наша политика, в том числе акцизная, должна этому способствовать.

— А считаете ли вы целесообразным установить минимальную розничную цену на вино?

— Это несколько раз обсуждалось, и представители алкогольной отрасли нас к этому несколько раз призывали. С одной стороны, акцизы в сфере виноделия есть, и это уже формирует минимальный уровень себестоимости бутылки вина. Однако, на наш взгляд, введение минимальной розничной цены на вино — пагубная идея.

Минимальную стоимость водки мы задавали для снижения чрезмерного потребления, а под минимальной розничной ценой на вино подразумевается получение некого конкурентного преимущества. То есть ставится цель получить гарантированную цену, куда можно заложить все свои издержки и продавать потребителю. Это совсем другая логика, она не регуляторная, а, скорее, логика получения рыночных преимуществ, поскольку есть добросовестные производители вина из винограда, а есть производители, мешающие спирт с разными химическими продуктами. И у добросовестного производителя себестоимость бутылки выходит не ниже 300 рублей, а у недобросовестного, соответственно, гораздо дешевле.

Решение этой проблемы заключается в том, чтобы наша система контроля и регулирования обеспечивала соблюдение требований при производстве вина. А дальше, если вино произведено в соответствии с требованиями, пусть уже потребитель решает, какое вино ему больше нравится — подороже или подешевле. Но путем минимальных цен здесь регулировать рынок, мы считаем, неправильно.

— Посоветуйте, пожалуйста, нашим читателям, как правильно выбрать напитки на новогодний стол.

— Есть очень простые способы определения качества и легальности крепкого алкоголя. Это называется органолептический способ, когда вы капаете чуть-чуть соответствующего напитка себе на руку и затем очень сильно растираете. Если это коньяк — должен остаться запах винограда, если это водка — должно пахнуть хлебом, если это виски — должно пахнуть зерном. То есть тем, из чего сделан напиток. Объяснение очень простое: при растирании уходят летучие фракции и остается запах той основы, из которой сделан напиток. Так можно легко определить, водка или виски сделаны из хлеба и зерна, или же из чего-то другого.

Что касается слабых алкогольных напитков, здесь просто надо брать продукцию известных компаний, которые дорожат своей репутацией. Есть хорошие российские компании, производящие вино и шампанское. Конечно, это будет не самая дешевая продукция, но лучше чуть-чуть переплатить и получить больше удовольствия и меньше головной боли, чем испортить себе Новый год — самый любимый праздник — некачественным алкоголем.

Беседовала Елена Рожкова