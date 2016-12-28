Алексей Кордичев: объединенный банк поддержки МСБ начнет получать прибыль в 2017 году

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В середине ноября ЦБ РФ одобрил реорганизацию банка “Восточный” в форме присоединения к нему Юниаструм банка. Объединенная под брендом “Восточного” кредитная структура должна стать опорным банком поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ), идею создания которого предложил в июне президенту РФ директор направления "Новый бизнес" Агентства стратегических инициатив и акционер Юниаструм банка Артем Аветисян. Объединение структуры должно завершиться в первом полугодии, а прибыль банка может достичь 3 млрд рублей по итогам 2017 года. Об этом и о ближайших планах создаваемой структуры, ее стратегии и подходе к развитию ТАСС рассказал председатель правления "Восточного" Алексей Кордичев.

Объединение усилий

– Как возникла идея объединить банки, когда и зачем?

– Изначально акционеры "Восточного" искали партнера в капитал. Шли переговоры по эмиссии и продаже доли в банке, были разные участники, которые с нами общались. В итоге в мае мы разместили эмиссию на 3 млрд рублей, половину которой выкупил текущий акционер – компания Evison, представленная фондом прямых инвестиций Baring Vostok (компании Evison принадлежит 55,7% акций "Восточного", еще 8,2% принадлежит RussiaPartners), половину – Юниаструм. Была процедура due diligence (составления объективного представления об объекте инвестирования – прим. ТАСС) и, видя перспективу синергии, Юниаструм вошел к нам в капитал, получив в итоге 19,9%. С тех пор началось обсуждение присоединения и получения синергии между розничным ("Восточным") и нерозничным (Юниаструм) банками.

– То есть, изначально идея именно объединения принадлежала все-таки Юниаструму? Вам нужен был партнер в капитал, а им, как я понимаю, ваша сеть?

– Переговоры между Baring Vostok и Юниаструмом с самого начала велись с прицелом на возможность объединения. Мы же тоже думали по поводу возможности тех или иных M&A сделок (слияния и поглощения – прим. ТАСС), смотрели банки на покупку в 2015 году. Идея синергии и роста за счет слияний и поглощений у Baring Vostok всегда была, она и сейчас остается. Подчеркну, обе стороны в момент выхода на переговоры искали возможности синергии и сопутствующих преимуществ в виде сокращения расходов.

Сейчас много банков объединяется – "Открытие", Бинбанк, идет консолидация отрасли. Для "Восточного" это тоже не новая история – до Юниаструма он объединился с шестью банками. То есть для нас присоединение – это почти операционный процесс.

– У кого будет "кнопка" в объединенной структуре?

– У владельцев нынешнего Юниаструма будет 40%, у владельцев нынешнего «Восточного» – 60%. И да, объединение произойдет в форме присоединения – это проще и удобнее. В нашем случае Юниаструм присоединяется к "Восточному", работать будем под брендом "Восточного". Юридически процедура завершится, не исключено, что к концу первого квартала следующего года.

Синергия и стратегия

– С точки зрения бизнеса, как выиграют банки от возможной синергии?

– У "Восточного" есть успешный розничный бизнес, который мы разными способами трансформировали и улучшали, – это видно и по продуктовой линейке, и по балансу. Соответственно, розничная часть бизнеса будет базироваться на бизнесе "Восточного", у которого сейчас 550 отделений и точек продаж в разных регионах и широкая продуктовая линейка, закрывающая большинство потребностей розничных клиентов. Если смотреть на наш розничный портфель, то он на 50% представлен клиентами "с улицы" и на остальные 50% – повторными клиентами, которые тоже когда-то к нам пришли с улицы. "Восточный" – классический розничный банк, хотя сейчас есть идея развивать зарплатный проект c бюджетниками в следующем году.

Мы недавно запустили карту "Мир". Продуктовое предложение по карте "Мир" у "Восточного" лучше, чем у многих других – клиенты накапливают баллы и расплачиваются ими за ЖКХ. Я думаю, это намного лучше, чем кэшбэк: баллы и выгоднее в пересчете на деньги, и функциональнее. Плюс и для региона выгоднее – как-никак снижает задолженность по коммуналке. За тем, как ведет себя карта "Мир", вернее, как работает инфраструктура, мы сейчас наблюдаем. Сбоев пока нет.

За тем, как ведет себя карта "Мир", вернее, как работает инфраструктура, мы сейчас наблюдаем. Сбоев пока нет

– А от Юниаструма что получит банк?

– Понятную компетенцию по работе с МСБ. Это гарантийный бизнес, способный давать банку в районе 1 млрд рублей дополнительной прибыли. Это работа с МСБ по госпрограммам – 6,5 % и другими. Работа с предприятиями приоритетных отраслей, которые могут получать господдержку при кредитовании. Не обязательно по ставке – это могут быть гарантии. Это ряд иных продуктов, к которым рынок еще не привык "в исполнении" Юниаструма. Пока что объемы по ним небольшие, но то, что я вижу в плане технологических разработок, выглядит в перспективе объединенного банка вполне хорошо. Система принятия кредитных решений по МСБ тоже в Юниаструме очень эффективная. То есть продуктовая синергия. Мы будем иметь набор продуктов и сервисов для малого и среднего бизнеса, то есть "пакет", отражающий их финансовые потребности: расчетно-кассовое обслуживание (РКО), интернет-банк, кредиты, гарантии и господдержка. Весь этот спектр клиент будет получать в одном месте. Для клиента это будет и быстрее, и дешевле.

– Расскажите о финансовой стороне синергии.

– Объединенный банк будет иметь три базовых канала формирования пассивов. Это средства МСБ, средства институциональных инвесторов и третий – депозиты физлиц и облигационные заимствования. Стоимость смешанных пассивов объединенного банка в среднем будет около 4,5–5% годовых. Модель объединения, просчитанная менеджментом наших банков и проверенная нашими экспертами, показывает, что мы будем иметь порядка 2-3 млрд рублей в год экономии операционных затрат, или порядка 2,5% по отношению к активам объединенного банка.

Суммируя наши затраты и минимальную прибыль в части стоимости фондирования (4–5%— стоимость пассивов, 2,5% — операционные расходы, 3–4% — риск и 2% — чистая безрисковая маржа), мы получаем примерный ориентир стоимости наших кредитов для сектора МСБ в 11,5–13,5% годовых плюс стоимость риска на конкретного заемщика. Отдельно подчеркну: наши кредитные ресурсы – это абсолютно рыночная история, не предполагающая никаких субсидий или других дополнительных затрат со стороны государства.

– Объемы по выручке и по прибыли считали?

– У нас будет понимание по бизнес-плану на следующий год в конце этого года, и в 1 квартале 2017 мы будем его пересматривать, потому что интеграция вносит свои коррективы. Если смотреть по цифрам, "Восточный" планирует быть прибыльным по этому году, Юниаструм тоже, и в следующем году мы планируем сделать прибыль примерно 3 млрд рублей по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Вполне вероятно, что результаты окажутся лучше.

"Восточный" планирует быть прибыльным по этому году, Юниаструм тоже, и в следующем году мы планируем сделать прибыль примерно 3 млрд рублей. Вполне вероятно, что результаты окажутся лучше

Финансовый результат от синергии можно будет увидеть уже во втором полугодии, потому что основные затраты, включая дублирующие, придутся на второе полугодие. Словом, по результатам первого полугодия можно ожидать, что банки будут объединены юридически и начнется процесс бизнес-синергии, который уже будет виден клиентам.

– Что с проблемными активами?

– Качество активов обоих банков, со всеми плюсами и минусами, мы понимаем. И понимаем, как с ними работать. У "Восточного" действительно была история с выдачей весьма рискованных кредитов с достаточно большими потерями в 2012-2013 годах. По некоторым сегментам потери доходили до 30%. На данный момент эти выдачи зарезервированы и новые выдачи идут уже в 2,5-3 раза лучше.

– А в 2012 году уже вы возглавляли банк?

– Банк я возглавляю с середины 2015 года, а пришел я в него как директор по рискам в конце 2013 года, когда эти проблемы стали очевидны. Меня позвали на стабилизацию ситуации, что я, собственно, и сделал. Есть общепризнанные достижения за прошедшее время: в марте 2016 года ЦБ РФ включил банк "Восточный" в список значимых кредитных организацией на рынке платежных услуг. А также по итогам 9 месяцев 2016 года "Восточный" получил совокупный доход более 2,5 млрд рублей, согласно МСФО.

Люди и технологии

– Давайте по персоналу. Судя по тому, что со мной разговариваете вы, через полгода, через год планируется, что вы будете председателем правления "Восточного". У вас уже есть понимание, как будут делиться полномочия между сотрудниками с дублирующими функциями?

– Я буду смотреть на людей, принимать решения по объединенной команде. Сейчас у меня нет финального понимания, что кто-то из конкретных людей должен непременно остаться. На объединенный банк я смотрю как на новый банк и всех участников обеих команд я рассматриваю как потенциальных кандидатов на те или иные позиции.

– Сетку не планируете сокращать никак?

– Пока нет.

– У Юниаструма довольно большая сеть в Москве. Нет ли рисков в смене вывески?

– Люди приходят не на вывеску, а на сервис, на людей и технологии. Идей менять сотрудников сети, менеджеров по продажам, точно нет. Не надо ожидать резких движений в любую сторону – любое движение требует затрат, и я лучше сэкономлю и улучшу клиентский сервис. Новый интернет-банк для МСБ сделаем к концу первого полугодия 2017. У него будет улучшенная юзабилити, функциональность, появится информирование о транзакциях, постановка платежей в график, микрофинансовый анализ по счету и микрофинансовое планирование.

Что касается сокращения затрат, то они тоже достаточно очевидны. Это экономия на IT – хотя бы потому, что у нас остается один комплект лицензий. Или карточный модуль – останется только один.

– Новые технологии планируете использовать?

– Как правило, не первыми на рынке. Есть инновации, где я думаю о том, как скопировать известные технологии из другой индустрии в банковскую сферу. Например, мы первые начали выдавать кредитные продукты через планшеты. Технология оформления документов в электронном виде уже очень давно есть в службах доставки. Мы продаем наши кредитные карты новым клиентам в "естественной среде обитания" : в торговых центрах, мероприятиях под открытым небом, а также в местах наибольшего спроса – на транспортных узлах и в аэропортах. Планшеты успешно использовались для оформления кредитных карт на ПМЭФ-2016.

Также есть возможность совмещения технологической экспертизы и экспертизы МСБ. Думаю, у нас это получится. Например, все хотели бы иметь возможность быстрого доступа к дешевым деньгам. Пока на рынке только "Восточный" сделал кредитную карту под залог недвижимости. Ею пользоваться могут и МСБ тоже. Очень хорошую тенденцию демонстрирует Юниаструм: быть вторыми на рынке гарантийного бизнеса – это дорогого стоит.

Пока на рынке только "Восточный" сделал кредитную карту под залог недвижимости. Ею пользоваться могут и МСБ

Дальнейшие планы

– Какие-то иные виды финансового бизнеса планируете развивать?

– Я сейчас смотрю очень внимательно на лизинговый бизнес, тем более, что у акционеров "Восточного" есть успешный опыт инвестиций в лизинговый бизнес. Компания "Европлан" (сейчас является опорной структурой холдинга "Сафмар финансовые инвестиции" – прим. ТАСС) с нуля была создана при инвестициях BV. Если будет кейс, будем инвестировать. То же относится и к факторингу.

Также нам интересны с точки зрения приобретений и страховой бизнес и пенсионные активы. Шансы того, что в горизонте 12 месяцев мы совершим сделки со сравнительно небольшими финансовыми активами, велики. Что касается санации других банков, мы об этом не думали. Это не входит в наши текущие планы.

Беседовала Мария Румянцева