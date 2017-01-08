Марина Неелова: я могла бы сыграть любовь

Марина Неелова © ИТАР-ТАСС/Артем Геодакян

У одной из самых ярких русских актрис, примы Московского театра "Современник", народной артистки РФ Марины Нееловой 8 января юбилейный день рождения. Однако бесполезно искать именинницу в Москве - по сложившейся традиции, она "скрылась" от юбилея, на сей раз улетев в Лондон.

Неелова давно уже не дает интервью, тем более по "датскому" поводу. Корреспонденту ТАСС все же посчастливилось побеседовать с актрисой, которая ответила на несколько вопросов о жизни, профессии и любви.

— Марина Мстиславовна, как вы относитесь к праздникам вообще, и дню рождения в частности?

— Есть люди, которые обожают праздники, и не имеет значения - это 8 марта, 23 февраля, Новый год или день рождения: это заранее блеск глаз, взволнованное предощущение, вечный вопрос: "Что надеть?!" и уверенность, что будет очень весело. Но, к сожалению, мне никогда не бывает весело в праздники, я не могу "заказать" себя на определенный день, но всегда завидую этому умению вдруг "вскочить" именно в этот срок в прекрасное настроение.

Меня всегда пугают большие компании и много народа. Единственное, когда я это люблю, - аншлаг в театре. Поэтому, скорее всего, мы с мужем полетим на несколько дней в Лондон, где сейчас живет наша дочь.

— Почему мы мало видим вас на экране?

Меня всегда пугают большие компании и много народа. Единственное, когда я это люблю, - аншлаг в театре

— Я тоже не часто вижу профессиональных актеров на экране сегодня. Может быть, сериальность вытеснила все остальное, поскольку нуждается в чем-то другом. Да и мне вряд ли интересно сыграть просто маму героя, не говоря уж о бабушке героини!

— По вашему мнению, изменился ли театр?

— Естественно, изменился тогда, когда ему позволили измениться. В свое время было множество разных по своей художественной направленности театров: МХАТ, Театр Таирова, Михоэлса, Вахтангова, Мейерхольда, Малый театр, - и каждый имел свое лицо и не был похож ни на один другой. Потом случился долгий период, когда театры отличались (скорее различались) только по названию, и зритель уже не имел возможности любить свой театр. Сейчас, мне кажется, театры снова обретают свое лицо, отличное от других, и замечательно, что ты можешь сказать - это не мой театр, но зато есть тот, который я люблю! И он совсем другой.

— Что бы вы хотели сыграть?

— Не хочется впадать в минор, но жизнь не терпит сослагательного наклонения. Конечно, Жизель я уже не станцую, а хотелось бы! Но драматургия предлагает - или Жизель, или ничего. Так что, между хочу и могу - пропасть!

—​ Что греет сегодня?

— Плед, шерстяные носки и красивый диван, где я с книгой в руках.

— Чем интересуетесь?

Я маньяк во всем, что касается гаджетов! Я не могу пройти мимо любой глупости и покупаю их вне зависимости, нужны они мне или нет

— Как любила говорить Зинаида Гиппиус, "очень интересуюсь интересным". Поэтому сейчас "примеряю" театр в предлагаемых мне обстоятельствах. Что читаю? Читаю то очень легкое, то тяжелое, или сложное. По-разному.

— Как относитесь к гаджетам, iPhone, iPad?

— Я маньяк во всем, что касается гаджетов! Я не могу пройти мимо любой глупости и покупаю их вне зависимости, нужны они мне или нет. Ну, например, восхитил дизайн или чья-то безумная фантазия. И, даже тогда, когда я вообще не понимаю, что это за штука.

Что касается остальных открытий нашего времени, я бы, безусловно, относилась к ним с таким же интересом, или даже трепетом, как к гаджетам. Но! К сожалению, это можно назвать "неравный брак". Они ко мне не относятся, вернее, относятся, но плохо. Они со мной не работают. Все, что касается электроники, при моем приближении перестает, как правило, функционировать. Как часто, заходя в комнату к дочери Нике, я слышала: "Мама, стой там, у двери, а то у меня снова все смоет на компьютере". Вот так я и живу, нелюбимая ими. А это очень неудобно, ведь никогда не могу быть уверена, что дозвонюсь, что sms придет именно тому, кому я посылала, или, что я, послав кому-то фотографии, не получу их сама!

— Общаетесь ли вы с молодежью?

Не уверена, что счастье рассчитано на всю жизнь, но, может быть, именно этим оно и ценно

— Да, конечно, чаще всего, правда, с молодежью своего возраста, но могу и с "детьми", если они способны чему-то научить или удивить, а это, к счастью, бывает. Собственно, я думаю, что возраст - это не всегда привилегия (в любую сторону), имеет значение только личностное заполнение - эмоциональное или интеллектуальное, индивидуальное. А сколько лет собеседнику или соучастнику, или партнеру, пожалуй, не важно.

— Какие радости вы себе позволяете?

— Позволяю себе все, что может доставить мне радость или счастливые мгновения! Не уверена, что счастье рассчитано на всю жизнь, но, может быть, именно этим оно и ценно.

— Расскажите о вашей дочери.

— Рождение дочери - самое сильное потрясение моей жизни. И хочу сказать, что мои ожидания оправдались. Она умная, глубокая, тонкая, образованная, талантливая, но, поскольку не знает об этом, или всегда мучилась сомнениями, - может убить меня, прочитав это. Мы очень разные, мы почти все воспринимаем по-разному, много спорим, но при этом очень похожи. Мы с мужем уважаем ее независимость и гордимся ею.

— Можно сказать, что ваша семейная жизнь удалась?

— Мне повезло. Мой муж - умный и профессиональный человек: он знает, какое значение профессия занимает в жизни. Когда он был назначен советником Посольства России в Париже, я жила "пунктирно" в двух странах, приезжала в Париж на какое-то время, и он одновременно был и дипломатом, и папой, и мамой, я очень это ценю. А я в Париже отдыхала от напряженного московского графика. Ведь я должна была сыграть свой репертуар в "Современнике"! Наслаждалась, восхищалась, наконец-то была с ними. Мне казалось, что это прекрасно, но и тяжело - ты живешь между! Но, вернувшись в Москву, окончательно "присев", вздохнув, через какое-то время стала скучать по своей "пунктирной" жизни".

Через шесть лет для нас открылась Голландия, куда муж был назначен Послом России. Я влюбилась в эту страну, и, если Париж был для меня продолжением моего Ленинграда, то Голландия стала тоже моей "родственницей": ведь Петр I строил Петербург по подобию Амстердама. Моя "летучая" жизнь продолжилась.

Со временем, вернувшись на постоянное место жительства в Москву, я не предполагала, что жизнь снова сделает зигзаг - теперь мой муж избран членом Международного суда ООН в Гааге. Что я там делаю, приезжая на короткий срок? Я снова любуюсь этой страной. Я улыбаюсь цветам, собакам, гусям, и цаплям, и деревьям.

Потом я возвращаюсь домой в Москву - играть свои спектакли, я счастлива их играть. Я надеюсь, что не успела надоесть там и тут. Я соскучиваюсь без своих театральных "страданий и слез" на сцене, я уже хочу там заплакать, хочу все это в тысячный раз испытать, я уже наулыбалась, я хочу "помучиться", устать, хочу сказать: "Ну почему я играю почти каждый день?!" И наслаждаться этой усталостью. А, кроме умного мужа и дочери, у меня еще прекрасная, умная свекровь, которую я называю Ирина и которая всегда мне помогала и в Париже (когда была вместо меня), и в Голландии. Спасибо ей за это!

— Вы узнали, что такое любовь?

— Про все это уже было сказано великими поэтами, драматургами, гениями. Не уверена, что могу что-то добавить, но зато, думаю, что могу это сыграть!

Беседовала Ольга Свистунова