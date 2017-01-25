Кирилл Дмитриев: мы видим настрой администрации Трампа на диалог с Россией

Кирилл Дмитриев © AP Photo/Michel Euler

Российская делегация вернулась со Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе с надеждами на восстановление отношений с США и странами Европы в свете прошедших выборов в Америке и предстоящих выборов во Франции и Германии. Об итогах Давосского форума для России, о деталях многочисленных встреч с инвесторами из разных стран и прогнозах на 2017 год в интервью ТАСС рассказал генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

— РФПИ уже не первый год представляет российский бизнес в Давосе. С какими ожиданиями вы ехали на форум в этом году, оправдались ли они?

— Для РФПИ как инвестиционного фонда площадка форума в Давосе — вторая по значимости после Петербургского международного экономического форума. Каждый год мы проводим на полях этих мероприятий целую серию встреч с инвесторами из разных регионов мира. В этом году, безусловно, лейтмотивом ВЭФ стали ожидания бизнеса и инвесторов на фоне политических процессов, проходящих в США и Европе. Поэтому встречи с американским и европейским бизнесом были особенно важны в свете происходящих событий. Главным итогом стало понимание, что наши партнеры в этих странах открыты к сотрудничеству, а в случае с США это подкрепляется диалогом с представителями новой администрации президента Дональда Трампа.

— Вы стали первым представителем России, который встретился в Давосе с советником президента Дональда Трампа Энтони Скарамуччи. Что можете рассказать об этой встрече, какие вопросы обсуждались? И какие дальнейшие шаги по восстановлению связей с американскими партнерами РФПИ планирует предпринять?

— Мы видим, что новая администрация понимает важность построения партнерских отношений между бизнесами наших стран. Во время встречи мы обсудили планы РФПИ пригласить большую делегацию американских инвесторов и бизнесменов в Россию. Надеемся организовать такой визит весной этого года. Что касается дальнейших шагов по укреплению сотрудничества с инвесторами в США, то важным событием станет открытие офиса РФПИ в Нью-Йорке. Такой план возник давно, и начало работы офиса запланировано на май. Мы считаем, он будет играть важную роль в укреплении связей с американскими инвестфондами и стратегическими инвесторами, заинтересованными работать в России.

— Как вы считаете, не являются ли надежды на такого рода сотрудничество слишком оптимистичными на фоне сохраняющихся санкций и внешнеполитических разногласий между Россией и США, например по вопросу сирийского урегулирования? Звучат разные мнения на этот счет, особенно на фоне достаточно жесткой риторики Трампа о том, что интересы Америки — на первом месте. К этому добавляется предложение американского президента увязать вопрос снятия санкций с проблемой ядерного разоружения, что поднимает его на принципиально новый уровень. Не кажется ли вам, что сначала России и США предстоит решить ряд вопросов, связанных с внешней политикой и глобальной безопасностью, а затем переходить к построению инвестиционного сотрудничества?

— Мы видим настрой администрации Трампа вести диалог с Россией, которого раньше, при прежней администрации, не было в принципе. Можно называть это оптимизмом или констатацией факта, но важнее, что такой диалог нужно спокойно и планомерно развивать, в том числе на уровне экономических и инвестиционных связей. Реальность такова, что американские инвесторы по-прежнему активно работают с Россией, несмотря на санкции. И от санкций страдают в первую очередь именно они.

Санкционный режим не достиг тех целей, на которые был рассчитан, но ущерб от него несут бизнесы и инвесторы многих стран

При этом санкционный режим не достиг тех целей, на которые был рассчитан, но ущерб от него несут бизнесы и инвесторы многих стран. Это десятки миллиардов долларов упущенной прибыли для Европы и США, и эти цифры возрастают по мере того, как на российский рынок приходят инвесторы из других регионов. Сами американцы понимают, что получили не тот эффект от санкций, на который рассчитывали. И, даже если они не будут отменены, все уже понимают, что Россия продолжит развиваться.

— Энтони Скарамуччи в интервью нашему агентству охарактеризовал это словами "русские готовы были бы есть снег, чтобы выжить", а также заявил, что "санкции сплотили нацию". Согласны ли вы с этим утверждением? Дают заявления Скарамуччи повод для оптимизма?

— Диалог можно строить тогда, когда стороны адекватно воспринимают друг друга. К сожалению, предыдущая администрация США поняла это, на мой взгляд, слишком поздно. Сейчас важнее всего, что у наших стран есть колоссальный потенциал взаимодействия в самом широком диапазоне отраслей. Мы видим большой интерес и желание американских инвесторов и бизнеса работать в России. Российский рынок вырос на 50% в 2016 году, страна в топе инвестиционных ожиданий инвесторов в этом году. И если сюда не придут инвесторы из США, это будут инвесторы из других стран. Так что я бы описал наш подход как прагматичный, а не оптимистичный.

— У вас есть понимание, в какие отрасли РФПИ мог бы в первую очередь соинвестировать с американскими инвесторами в случае, если отношения будут развиваться по сценарию партнерства?

— Это технологии, финансовый сектор, инфраструктура, возобновляемая энергетика. Но диапазон может быть гораздо шире. Мы сейчас в процессе переговоров и надеемся, что организуемый нами визит выльется в конкретные проекты.

— Вы приглашаете американских инвесторов на ПМЭФ? Ожидается их участие в этом году во встрече президента РФ с главами суверенных и инвестиционных фондов мира, проведению которой способствует РФПИ?

— Да, безусловно. В этом году мы ожидаем рекордный состав участников — как по числу, так и по географии стран. Так что это будет очень представительная встреча.

— Каким вы видите сотрудничество с европейскими инвесторами? Или возврат к американской повестке в этом году будет ключевым? Не планируете ли открытие офисов в других регионах мира, кроме США?

— Мы будем развивать партнерства параллельно, как и прежде. В Европе особенно активно сотрудничаем с партнерами из Франции, Германии и Италии. Думаю, что уже в первом полугодии возможны новые сделки с инвесторами из этих стран. Что касается открытия других офисов, то сегодня мы присутствуем также в Пекине, а с другими регионами, включая Европу и Ближний Восток, вполне удобно взаимодействовать из Москвы. Но будем исходить из обстоятельств.

— Переходя к Ближнему Востоку, на прошлом форуме в Давосе вы фактически предсказали цену на нефть, которая установилась к концу 2016 года на уровне $55 за баррель. Учитывая, что РФПИ тесно работает со странами и фондами Ближнего Востока, какой вы видите цену в этом году с учетом последних договоренностей ОПЕК и перспектив нефтяного рынка в целом?

— Мы действительно исходили из того, что в 2016 году цены стабилизируются на этом уровне, что стало возможным благодаря историческому соглашению стран ОПЕК, во многом достигнутому усилиями России и Саудовской Аравии. Во время встреч форума в Давосе я озвучивал, что и в этом году мы ожидаем увидеть сохранение среднегодовой цены выше $50 за баррель, если все страны продолжат выполнять договоренности по сокращению добычи. Министр энергетики РФ Александр Новак высказал мнение, что цена может быть в среднем между $50 и $60 за баррель, что в общем совпадает и с нашими ожиданиями.

— Ваше партнерство с Саудовской Аравией продолжит развиваться на фоне возможного изменения инвестиционных отношений с США?

— Безусловно. Мы продолжаем создание фонда совместно с Public Investment Fund Саудовской Аравии. У нас уже есть несколько общих сделок, и в целом мы видим большой потенциал сотрудничества с королевством, особенно на фоне реализации им стратегии Saudi Vision 2030.

— Как будет развиваться сотрудничество в целом с арабскими партнерами? В конце прошлого года РФПИ объявил о первых сделках в агросекторе. Эта тенденция продолжится?

— Агросектор интересен нам в принципе, и не только нашим ближневосточным, но также китайским, японским и европейским партнерам. Здесь много интересных возможностей. С арабскими фондами мы продолжим реализацию текущих и новых инфраструктурных проектов, в том числе в портовом, аэропортовом и транспортном секторе.

— Речь о Пулкове?

— Да, это инвестиции в аэропорт Пулково совместно с катарскими и другими ближневосточными инвесторами. Также это приобретение доли в "Вертолетах России", изучение инвестиций в портовые активы РФ на юге, северо-западе и Дальнем Востоке страны.

— Какие планы в этом году с китайскими и японскими инвесторами?

— По линии Японии мы должны завершить формирование совместного инвестиционного фонда с JBIC и объявить о первых проектах в первом полугодии. В части Китая мы завершаем реструктуризацию Российско-китайского инвестиционного фонда в связи с появлением там нового соинвестора, а сам РКИФ готовится принять участие в IPO "Детского мира". Это долгожданное и первое за продолжительное время размещение, которое обещает стать историей успеха на российском рынке.

— В целом каким вы видите этот год для РФПИ с точки зрения задач и уже достигнутых результатов?

— Я думаю, что это будет энергичный и насыщенный год, и наши инвестиционные партнерства могут стать более сбалансированными благодаря активному участию в сделках с нами западных партнеров. Мы планируем более внимательно работать с теми иностранными компаниями, которые уже присутствуют в России, а также со средними бизнесами ряда стран, которые никогда не работали, но заинтересованы прийти в страну. Эту деятельность будем вести через создаваемый при РФПИ Центр поддержки стратегов и активно привлекать к ней различные институты федерального и регионального уровней, а также ведущие российские компании. Это будет год очень напряженной работы и позитивных перемен.

Беседовал Глеб Брянский