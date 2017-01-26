Панкадж Саран: Индия намерена активизировать сотрудничество с РФ на Дальнем Востоке

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В День Республики посол Индии в РФ Панкадж Саран рассказал ТАСС о праздновании семидесятилетия установления дипломатических отношений между Россией и Индией, развитии двусторонних экономических отношений, гуманитарном сотрудничестве и планах по развитию Дальнего Востока. Он также выразил глубочайшие соболезнования в связи с кончиной посла РФ в Индии Александра Кадакина 26 января 2017 года. “Кончина посла России в Индии Александра Кадакина является личной утратой для меня и моих коллег, - сказал он. - Он многие годы посвятил развитию российско-индийских отношений, укреплению взаимопонимания между нашими странами. Кадакин был одним из ведущих российских экспертов по Индии и снискал всеобщее уважение в нашей стране. Мы глубоко переживаем эту утрату”.

- Господин посол, сегодня Индия отмечает День Республики. Расскажите, почему этот день так важен для индийского народа?

- В этот день 26 января 1950 года вступила в силу конституция Индии. Наш народ гордится этим днем, поскольку Конституция была принята в очень сложное для страны время, вскоре после получения независимости. Конституция выдержала испытание временем, ее фундаментальные принципы остались неизменными, она укрепила нашу нацию, демократию и федерацию. Индия смогла опровергнуть мнение скептиков, которые считали, что наша страна не способна сама управлять собой. Сегодня мы намного сильнее, чем в 1950 году.

- В этом году мы отмечаем семидесятилетие установления дипломатических отношений между нашими странами. Какие мероприятия, приуроченные к этой дате, состоятся в Индии и России?

- Это исторический год для наших стран. Дипломатические отношения между Индией и СССР были установлены 13 апреля 1947 года – раньше, чем Индия стала независимой в августе 1947 года. Мы утвердили амбициозный план празднования семидесятилетия установления дипломатических отношений между нашими странами. Программа мероприятий включает двусторонние визиты на высшем уровне, межправительственные мероприятия, официальные приемы. Запланированы также культурные мероприятия: теле- и радиопередачи, тематические выставки в музеях, выпуск почтовых марок и сборника статей с мемуарами российских дипломатов об Индии и индийских дипломатов о России. В обеих странах будут организованы международные конференции, круглые столы по двусторонним отношениям. Пройдет форум глав российских регионов и главных министров индийских штатов. Мы также собираемся принять активное участие в международных экономических форумах в Санкт-Петербурге, Сочи и Владивостоке. Таким образом, праздничные мероприятия продлятся целый год, не только в Москве, но и в других регионах страны. Россия в свою очередь также организует мероприятия в Индии.

- Несмотря на традиционно очень теплые отношения между нашими странами, на протяжении многих лет двусторонний товарооборот остается на низком уровне. Каковы, на ваш взгляд, основные причины и что стороны должны предпринять, чтобы довести торгово-экономическое сотрудничество до уровня, соответствующего нашим политическим отношениям?

- Действительно, низкий объем российско-индийской торговли не соответствует потенциалу экономик России и Индии.

Я думаю, одна из причин - недостаток информации о рынках друг друга. Вторая причина – недостаточные контакты бизнеса Индии и России, деловые круги обеих стран ориентированы на другие рынки. В-третьих, нам необходимо диверсифицировать нашу “торговую корзину” в сторону более технологически сложных товаров. Наконец, существует логистическая проблема. Мы работаем над решением вопроса о двойном налогообложении, созданием так называемого зеленого коридора между Индией и Россией, новым двусторонним инвестиционным соглашением, стремимся расширить торговлю услугами, в том числе в сфере туризма и информационных технологий. И, конечно, мы рассчитываем на большее взаимодействие с Евразийским экономическим союзом.

- На какой стадии находятся консультации по созданию зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом (ЕврАзэС) и Индией? Удалось ли достичь понимания по каким-то пунктам?

- Я бы сказал, что мы достигли большого прогресса в этом вопросе. Мы создали совместную рабочую группу для изучения перспектив создания зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Индией в 2015 году. В прошлом году группа подготовила доклад, который был представлен правительству Индии и Евразийской экономической комиссии. Со своей стороны, Индия завершила внутренние процедуры, необходимые для переговоров о создании зоны свободной торговли с ЕврАзЭС. Мы надеемся, что переговоры начнутся уже в этом году.

- Какую роль для укрепления торгово-экономических отношений между Россией и Индией может сыграть запуск международного транспортного коридора “Север-Юг”?

- Я думаю, что использование коридора “Север-Юг” будет способствовать оживлению и расширению нашей торговли.

Это очень важная инициатива, в которой вместе с нашими российскими партнёрами участвуют также Иран и Азербайджан. Коридор сократит время перевозки почти вдвое по сравнению с действующим торговым маршрутом между Россией и Индией. Первые перевозки уже прошли в тестовом режиме. Для того, чтобы сделать транспортный коридор привлекательным для импортеров и экспортеров, необходимо строительство железных дорог, упрощение таможенных процедур. Сейчас страны-участницы коридора работают над согласованием единого таможенного протокола. Наша цель – запустить этот коридор как можно скорее.

- К сожалению, несмотря на давнюю дружбу между Россией и Индией, контакты между нашими народами весьма ограничены. Кроме того, российские СМИ не уделяют особого внимания тому, что происходит в Индии, так же как и индийцы не получают информации о современной России из индийских СМИ. Какое решение этой проблемы стороны могут предложить?

- Нам необходимо поднять уровень взаимодействия СМИ Индии и России. В России и Индии происходит много событий, о которых должны знать граждане обеих стран. Я надеюсь, что в этом году мы сможем осуществить новые инициативы в этой сфере. Один из проектов, которую мы собираемся реализовать - круглый стол российских и индийских медиа.

В прошлом году мы подписали программу молодежным обменов с Россией. Впервые делегация из пятидесяти молодых лидеров посетила в Индию в прошлом году. Мы надеемся, что в этом году первая молодежная индийская делегация также побывает в России. Большое внимание мы уделяем налаживанию сотрудничества между университетами, собираемся увеличить число двусторонних конференций, продвигать индологию и изучение языков Индии в России.

- Есть ли планы по созданию совместного российского-индийского университета, по подобию российско-китайского университета в Шеньчжене?

- В 2015 году мы запустили новую инициативу, которая оказалась довольно успешной – Ассоциацию российских и индийских университетов. С российской стороны координатором является Томский государственный университет, с нашей – Индийский институт технологий Мумбаи. Первая встреча состоялась в 2016 году в Мумбаи, вторая пройдет в России в этом году. В течение последних двух лет ряды Ассоциации пополнились. Таким образом мы надеемся развивать обмен учёными, студентам, готовить научные публикации и осуществлять совместные исследовательские проекты.

- Ускоренное развитие Дальнего Востока является приоритетной задачей для России. Намерена ли Индия участвовать в проектах по развитию Дальнего Востока и усиливать свое экономическое присутствие в регионе?

- В совместном заявлении по итогам последнего российско-индийского саммита в Гоа в октябре 2016 года впервые на политическом уровне было зафиксировано, что Индия и Россия намерены работать вместе в целях продвижения взаимных инвестиций и других форм экономического сотрудничества на Дальнем Востоке. Министерство по развитию Дальнего Востока проинформировало нас о различных инициативах, продвигаемых в этом регионе. Мы надеемся, что сможем интенсифицировать наше участие в Восточном экономическом форуме, а также планируем провести российско-индийские встречи на высоком уровне, которые будут посвящены исключительно этому региону. Несколько конкретных проектов, которые могут быть реализованы на Дальнем Востоке, уже обсуждаются Индией и Россией.