Александр Суринов: После переписи 2020 года передадим школам и больницам почти 200 тысяч планшетов

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Очередная перепись населения России пройдет с 1 по 30 октября 2020 года. До этого подобное событие проходило в 2010 году, в переписи приняло участие около 142 млн человек. О том, сколько переписчиков обеспечивает процесс опроса граждан и обработки полученной информации, а также о возможности прохождения переписи через интернет в интервью ТАСС рассказал руководитель Федеральной службы государственной статистики (Росстат) Александр Суринов

- До следующей переписи населения еще 3,5 года, но Росстат готовится уже сейчас. Как идет подготовка? С какими трудностями сталкиваетесь?

- Самая большая трудность, с которой мы сталкиваемся на сегодняшний день, это скромные цифры, заложенные в бюджете на проведение переписи, которые не могут обеспечить наши потребности. Сейчас совместно с Минфином, Минэкономразвития и Минкомсвязи идет согласование сметы, создана рабочая группа. Для нас самое главное при подготовке сметы – установить уровень оплаты труда переписного персонала не ниже, чем он был в 2016 году на сельхозпереписи, а также в 2014 году во время переписи населения Крыма. Минимальная ставка за работу переписчика – это 16,2 тыс. рублей в месяц, и для многих регионов это очень достойная зарплата. Переписчики – самая массовая категория персонала, задействованная при переписи. В 2010 году на Всероссийской переписи населения работали более 400 тыс. переписчиков. Средняя нагрузка работы - одна из самых высоких в мире. Это 440 человек на переписчика.

Их подбор тоже очень важен, потому что от качества их работы - сбора и обработки информации - зависит очень многое.

- А будет ли перепись в 2020 году, как и сельхозперепись, проводится с помощью планшетов? Или переписчики будут работать с бумажными листами, как это было в 2010 году?

- Действительно, половина информации во время сельхозпереписи в 2016 году собиралась с помощью планшетов в электронном виде. И в 2020 году мы планируем обеспечивать переписчиков планшетами. Для этих целей нам потребуется примерно 200 тысяч гаджетов.

- Какие планшеты заказываете? И что потом с ними будете делать? Куда деть 200 тысяч планшетов?

- Планшеты мы используем не самые простые, потому что они должны обеспечивать высокий уровень защиты персональных данных, а также надежно функционировать вне зависимости от погодных условий. Кроме того, гаджеты оборудуются программой распознавания и предупреждения ошибок. Например, если переписчик при заполнении анкеты указывает, что гражданин в возрасте пяти лет состоит в браке, программа предупреждает об ошибке. Ошибки подразделяются на разные категории. Ну а модели планшетов очень разнообразные.

Минимальная ставка за работу переписчика – это 16,2 тыс. рублей в месяц, и для многих регионов это очень достойная зарплата

А по окончании переписи 2020 года, возможно, десятую часть мы оставим себе для проведения социально-демографических обследований населения, а остальные планшеты планируем передать в установленном порядке на социально-полезные цели, например, в школы и больницы, поскольку куплены они за бюджетные средства.

- Сообщалось, что перепись населения в 2020 году можно будет пройти онлайн. Это действительно так?

- Да, мы планируем возможность заполнения анкеты в интернете с помощью портала Госуслуг, и Минкомсвязи это поддерживает. С такой услугой анкеты смогут заполнить люди, которым неудобно принять дома переписчика, которые много работают. Но пока это проект, который находится в стадии обсуждения.

- Какая сумма все же обсуждается на проведение переписи в 2020 году?

- По предварительным оценкам, потребуется чуть больше 50 млрд рублей, это бюджет на семь лет, и это почти в три раза больше сметы переписи 2010 года. При этом зарплата переписчика тоже выросла в 3 раза. Кстати, использование планшетов поможет не только значительно улучшить качество предоставляемой информации за счет программы распознавания ошибок, но и быстрее ее обработать.

- А можно сказать, что к 2020 году вы полностью откажетесь от бумажных анкет?

- Нет, примерно половина населения страны будет переписано на бумаге. Есть районы, куда без бумаги нельзя, потому что многие люди настороженно относятся к людям без официальных бланков. Это уже вопросы психологии.

- Возникали предложения сделать перепись обязательной…

- Это наши предложения, и их, к сожалению, не поддержали. И до 2020 года, думаю, ничего не изменится. Официальных отказников, не молчунов, а именно отказников, которые категорически отказываются и пишут заявление, в 2010 году было 1 млн человек, в 2020 году, думаю, будет еще больше.

По предварительным оценкам, потребуется чуть больше 50 млрд рублей, это бюджет на семь лет, и это почти в три раза больше сметы переписи 2010 года

Прослеживается явная тенденция населения к отказу от участия в переписи. Чего, кстати, нельзя сказать о Крыме. Там в 2014 году люди очень активно участвовали в переписи населения и в буквальном смысле выстраивались в очереди к переписчикам. Результаты сельхозпереписи в 2016 году по числу отказов были лучше наших ожиданий, несмотря на то, что в анкете были не очень удобные вопросы про имущество и землю.

Беседовала Лана Самарина