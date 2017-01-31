Регимантас Адомайтис: доверие и равноправный диалог с режиссером в нашем ремесле — редкая вещь

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Знаменитый литовский актер, народный артист СССР Регимантас Адомайтис 31 января отмечает 80-летие. Чемоданы писем от благодарных зрителей изо всех уголков бывшего Советского Союза, блестящая карьера в театре и кино.

Сам Адомайтис говорит, что ему грех жаловаться на судьбу — она подарила актеру незабываемые встречи с коллегами по цеху: великолепными режиссерами и партнерами по профессии, в том числе с выдающимися российскими мастерами. В преддверии своего юбилея в интервью ТАСС Регимантас Адомайтис рассказал о том, почему работе в кино всегда предпочитал театр, об особенностях литовской школы и решении уйти со сцены.

— Широкая зрительская аудитория знает вас прежде всего по работе в кино. Сколько ролей вы сыграли в кинематографе?

— Где-то более семидесяти. Скрупулезной статистики я никогда не вел. Даже не все названия помню. Я благодарен кино за популярность, но для меня на первом месте всегда стоял театр.

— Вы один из тех немногих в актерском цехе, кто пришел на подмостки после или даже вопреки полученной совершенно иной специальности.

— Театр зачаровал меня в школьные годы, когда к нам в Дом культуры со спектаклями приезжала труппа из Паневежиса, где уже начинал играть Донатас Банионис. Но поступил я — актерство не казалось родителям серьезным выбором — на физмат, а после его окончания из физиков все-таки ушел в лирики.

В последний год учебы на физико-математическом факультете Вильнюсского университета я уже был студентом и Литовской консерватории, где было актерское отделение. Пришлось работать на два фронта. Победа осталась за актерством.

— Слава и всесоюзная известность пришли к вам с фильмом "Никто не хотел умирать", снятым Витаутасом Жалакявичюсом.

— Это был мой дебют, с ним мне посчастливилось. Тема ленты была совершенно, как сказали бы сегодня, сенсационная. В 1965 году — фильм о "лесных братьях"! И я, и еще многие из тех, кто в нем снимался, были дебютантами.

Счастливая привилегия — не уметь, не знать, не иметь опыта! Там столько непосредственности, какого-то целомудрия. Когда нарабатывается мастерство, когда ты думаешь, что знаешь, как сыграть тот или иной эпизод, — тогда стоп! Тогда ты повторяешься, сбиваешься на собственный штамп.

Сейчас в Литве порой говорят о том, что "Никто не хотел умирать" неправильно трактует сложный период истории страны. Лента не претендовала на вынесение приговора. Она была художественным осмыслением драматических страниц недавнего прошлого.

"Никто не хотел умирать" Фильм "Никто не хотел умирать" стал визитной карточкой и открыл путь в кино снискавшему всесоюзное признание "золотому литовскому трио": актерам Регимантасу Адомайтису, Донатасу Банионису, Юозасу Будрайтису. Действие разворачивается в 1947 году в литовской деревне, часть жителей которой приняла советскую власть, часть сочувствует "лесным братьям". В драматической коллизии нет ни абсолютно правых, ни безоговорочно виноватых. Художественная лента, впервые рассказывающая о "лесных братьях", получила признание как в Литве, так и во всем СССР. По случаю 100-летия кинематографа ЮНЕСКО внесла фильм "Никто не хотел умирать" в список 100 наиболее значимых мировых кинопроизведений.

— Какие из своих дальнейших работ вы ставите на первые места?

— Судьба подарила мне встречу с таким мастером, как Григорий Козинцев. В его фильме "Король Лир" я сыграл роль Эдмонда. Встреча с Козинцевым стала для меня откровением. Никогда прежде мне не доводилось работать с мастером, который так доверял бы актеру. В первую очередь, мы обсудили концепцию роли. Эдмонд представлялся мне эдаким мини-Яго. Злодей, отрицательный герой не столь значительного масштаба, как хрестоматийный темнокожий душитель Дездемоны.

Козинцев предложил совершенно иную интерпретацию. В дверь стучится эпоха Возрождения, и Эдмонд — новый ее герой со своими страстями человека будущего и комплексами. Меня это поразило и увлекло. А еще Козинцев, как камертоном задав тему, практически не вмешивался в ее актерское воплощение. Доверие и равноправный диалог с режиссером — редкая вещь в нашем ремесле.

— Вы много работали с российскими постановщиками, а когда последний раз были в России?

— Это произошло пару месяцев назад. В Санкт-Петербурге состоялась презентация реставрированной ленты Литовской киностудии "Чувства". В широкий прокат она в свое время не пошла, не понравилась кинематографическому начальству, но в нашей стране признана лучшим литовским фильмом ХХ века. Удивительным образом на этой презентации я еще раз соприкоснулся с Козинцевым.

Мне там подарили копию моего собственного письма, которое было написано мастеру после премьеры фильма в Бейруте. Туда мы должны были поехать вместе, но Григорий Михайлович заболел, и мне пришлось делать это одному. В письме я рассказал ему о том, с каким успехом был принят наш "Король Лир". Старинное забытое письмо, как нежданный подарок, меня растрогало.

— Где вы как актер заняты сегодня?

— Около года я нахожусь на том самом заслуженном отдыхе, не играю ни в кино, ни в театре. Наступил тот день, когда я сказал себе: стоп! Какой бы ни была физическая форма, понимаешь, что выход на сцену в таком возрасте, актерская игра требует особых эмоциональных усилий. Увы, это может заметить и публика, а такого быть не должно. Поэтому я и сказал себе, что пора заканчивать.

— Неужели это окончательное и бесповоротное решение?

— Иногда подумается: вот если бы Козинцев… Из наших разговоров с ним, по каким-то фразам у меня создалось впечатление, что режиссер размышляет над постановкой фильма по "Фаусту" Гете. При таком раскладе и приглашении от мэтра я бы сдержаться не смог.

— Литовский театр и литовский кинематограф в мире искусства утвердился в те былые времена своим особым мироощущением. В чем его особенности?

— Началом начал была система Станиславского. Наши учителя, прошедшие школу в Москве и тогдашнем Ленинграде, учили нас именно в этом ключе. С другой стороны, в Литве в межвоенные годы тоже был замечательный театр. И опять же не обошлось без российского влияния.

В Каунасе, который был тогда столицей Литвы, жил и работал Михаил Чехов, который по-своему интерпретировал принципы Станиславского. Любопытно, как играли в Каунасе "Гамлета". Чехов говорил по-русски, другие актеры — по-литовски. Это не мешало публике принимать спектакли на ура.

А главным "секретом" национальной школы я считаю особенности литовского характера. Мы с русскими похожи, но есть и отличия. Литовец услышит, подумает, помолчит и только потом, очень по-театральному, с замечательной паузой скажет свои скупые два слова.

— Как вы собираетесь встречать юбилей?

— Мог бы отгулять его и в России. Например, в Кирове. Там я снимался с Сергеем Гармашем в фильме "Карусель на базарной площади". Лента создана по рассказу Альберта Лиханова. Он мне и позвонил на днях. Поздравил с наступающим 80-летием и сказал, что в Кирове мне были бы всегда рады. Спасибо, российские друзья.

Беседовал Владимир Иванов