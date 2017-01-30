Андрей Никитин: регионам надо выбросить ненужный груз бюрократии на помойку

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К 1 февраля правительство России должно утвердить целевые модели, задача которых за год навести порядок в региональных и муниципальных нормативных правовых базах и значительно сократить сроки выдачи предпринимателям разрешений на стройку и подключение к сетям. О том, как будет организована эта работа и когда бизнес увидит первые результаты, рассказал в интервью ТАСС генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Андрей Никитин.

- Россия стабильно продвигается вверх в рейтинге Doing Business (рейтинг простоты и удобства ведения предпринимательской деятельности). Вы сами не раз говорили, что федеральное законодательство в части процедур ведения бизнеса в нашей стране соответствует запросам предпринимателей. И тем не менее запустили новый этап работы – целевые модели. Зачем?

- Действительно, сделано много. Благодаря дорожным картам Национальной предпринимательской инициативы, федеральное законодательство в части процедур ведения бизнеса – в порядке. Так, например, в два раза сокращен срок государственной регистрации прав и кадастрового учета недвижимости, введена возможность подачи документов для государственной регистрации прав в электронной форме, вдвое сокращено количество процедур, необходимых для технологического присоединения к сетям.

Но не стоит забывать, что решение ряда вопросов на местах, например, при выдаче разрешения на строительство, оформлении собственности, подключении к сетям, регламентируется муниципальным и региональным законодательством. В результате сроки получения одного и того же разрешения в разных регионах могут варьироваться от нескольких недель до нескольких месяцев, и предприниматели не могут почувствовать улучшения, принятые на федеральном уровне, из-за региональных бюрократических барьеров.

Для того, чтобы определить максимальный срок получения тех или иных разрешений на местах, было принято решение разработать целевые модели по ключевым направлениям, которые волнуют бизнес, – среди них выдача разрешений на строительство, подключение к сетям, поддержка МСП, снижение административного давления на бизнес. Всего было разработано 12 целевых моделей. Каждая из них предлагает набор измеримых показателей регулирования и правоприменения по ключевым факторам, которые помогут сделать региональное законодательство комфортным для ведения бизнеса и позволят в полном объеме исполнять федеральные законы.

- За счет чего регионы будут исполнять целевые модели, чтобы создать наиболее привлекательные условия для ведения бизнеса?

- Надо провести полную инвентаризацию нормативной базы субъектов, а что еще более важно – муниципалитетов. Ряд документов, по которым мы до сих пор работаем, существует с 1991 года. Весь ненужный груз бюрократии надо выбросить на помойку. Задача регионов - в течение года после утверждения правительством целевой модели понять, по каким критериям субъект не дотягивает, и привести свою нормативную базу в соответствие с требованиями.

То есть региональные власти должны сделать свое законодательство таким, чтобы сроки получения того или иного разрешения не колебались, к примеру, от 70 до 700 дней, а по всей стране были не более 70 дней. Если будет меньше – хорошо, потому что целевая модель – это минимальная планка, к которой нужно стремиться.

Надо провести полную инвентаризацию нормативной базы субъектов, а что еще более важно – муниципалитетов. Ряд документов, по которым мы до сих пор работаем, существует с 1991 года

Возьмем для примера регистрацию собственности и кадастровый учет. У большинства муниципальных образований и населенных нет установленных границ (на 1 июля 2016 г. в Государственный кадастр недвижимости внесены сведения лишь о 7 % границ между субъектами Российской Федерации, 39 % границ муниципальных образований и 14 % границ населенных пунктов - Прим. ТАСС), отсутствуют утвержденные правила землепользования и застройки; нет градостроительных регламентов, которые содержат виды разрешенного использования земельных участков, или нет актуальных редакций этих документов на сайтах муниципальных образований. Адреса объектов недвижимости несвоевременно вносятся в Федеральную информационную адресную систему. Все это, естественно, сказывается на работе бизнеса. И решение этих вопросов в том числе «зашито» в целевые модели.

- Каких результатов вы планируете добиться?

- Согласно разработанным нашими экспертами целевым моделям, процедура постановки на кадастровый учет во всех регионах страны должна занимать не 80 дней как сейчас, а всего 38, регистрация прав собственности должна сократиться вдвое – с 15 до 7 дней, подключение к электросетям должно занимать не более 90 дней, к газовой инфраструктуре – не более 10 месяцев, а к сетям тепло-, водоснабжения и водоотведения – не более 18 месяцев. В два раза должны сократиться сроки выдачи градостроительного земельного плана – до 15 дней, прохождения экспертизы проектной документации и инженерных изысканий – до 30 дней, получение разрешения на строительство – до 5 дней. В итоге выдача разрешений на строительство во всех регионах России должна проходить в срок не более 80 дней, а не 210 дней, как это происходит сейчас.

Процедура постановки на кадастровый учет во всех регионах страны должна занимать не 80 дней как сейчас, а всего 38, регистрация прав собственности должна сократиться вдвое – с 15 до 7 дней, подключение к электросетям должно занимать не более 90 дней, к газовой инфраструктуре – не более 10 месяцев, а к сетям тепло-, водоснабжения и водоотведения – не более 18 месяцев

Что касается проведения контрольно-надзорной деятельности – в каждом регионе должны быть составлены планы проверок на 2018 год, утвержден порядок оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности. Для эффективной поддержки малого и среднего бизнеса целевые модели предлагают утверждать региональные и муниципальные стратегии развития МСП, развивать сельскохозяйственные кооперации, создавать налоговые льготы для малого и среднего предпринимательства на уровне своих субъектов.

Целый ряд целевых моделей касается сервисов для бизнеса. Так, в каждом регионе уже работают информационные порталы для инвесторов, но далеко не везде они удобны и действительно полезны потребителям. Соответствующая целевая модель предполагает, что этот портал должен быть обязательно двуязычным (а в идеале переведен на еще один язык), содержать форму обратной связи и опции для подачи проекта. Ну и, конечно, информация, размещенная на сайте, должна быть содержательной и отвечающей запросам инвестора. Четкие требования прописаны и для специализированной организации по работе с инвесторами, и для каналов общения предпринимателей с представителями региональных и муниципальных органов власти.

- Когда целевые модели начнут работать, чтобы бизнес смог оценить их эффективность?

- Прежде всего, нужно чтобы правительство одобрило целевые модели. Они сейчас находятся в правительстве. Я надеюсь, что в ближайшее время соответствующие нормативные документы выйдут – по поручению президента они должны быть выпущены до 1 февраля.

Далее регионы должны будут сравнить свои фактические показатели с плановыми, подготовить дорожные карты, чтобы достичь целевых значений. Поскольку эта работа бюрократическая и не требует дополнительных бюджетных или частных инвестиций, то, думаю, что основная часть регионов сможет это сделать до конца года. Я знаю, что многие субъекты, не дожидаясь выхода официальных документов, уже взяли в работу целевые модели.

- Что необходимо для успеха – ресурсы, политическая воля, технологии?

- Ключевой фактор успеха – высокое качество управления, эффективные министры и вице-губернаторы на местах. Мы с вами 1 января следующего года увидим, кто сумел эту работу сделать, а кто – нет. Это будет очень хороший показатель качества управления на местах.

Если говорить о технологической составляющей, то для выполнения целевых моделей многие документы должны быть переведены в электронный вид, нужно четкое межведомственное электронное взаимодействие. В вопросах регистрации собственности сейчас, например, ключевая проблема в том, что на запросы Росреестра регионы, как правило, отвечают на бумаге, что сильно затягивает процесс согласования. Принципиально важен переход на электронные документы и для целевой модели по получению разрешению на стройку.

- Кто будет реализовывать целевые модели? Как распределены роли в этом процессе и в чем роль АСИ?

- Внедрение целевых моделей – задача региональных проектных офисов, которые созданы в регионах. Кто конкретно будет отвечать за реализацию моделей – зависит от структуры правительства, но за внедрение каждой целевой модели должен отвечать один человек.

Взаимодействовать с региональными проектными офисами по внедрению целевых моделей будет Минэкономразвития и АСИ. Также на плечи министерства ляжет задача по координации федеральных министерств, ответственных за мониторинг внедрения целевых моделей в регионах, подготовка сводной информации и докладов о проделанной работе и внесение в правительство предложений об изменении целевых моделей.

Ключевой фактор успеха – высокое качество управления, эффективные министры и вице-губернаторы на местах. Мы с вами 1 января следующего года увидим, кто сумел эту работу сделать, а кто – нет. Это будет очень хороший показатель качества управления на местах

АСИ в этой работе выступает как организатор. Задача агентства – скоординировать всех участников процесса, оказать им методологическую и информационную поддержку, создать и внедрить информационную систему Region ID, которая позволит в online-режиме взаимодействовать всем участникам процесса, включая обмен документов и фиксацию результатов достижений, а нам – в оперативном режиме следить за ходом внедрения целевых показателей. Кроме того, АСИ будет организовывать обучение руководителей и сотрудников региональных проектных офисов. Уже сейчас мы готовим образовательную программу для вице-губернаторов и региональных министров, которая пройдет в РАНХиГС (Российская академия народного хозяйства и государственной службы - Прим. ТАСС), планируется, что из каждого региона на семинары в Москву приедут по 7-10 человек. Отмечу, что в том числе речь идет и про систему дистанционного обучения, которая позволит сопоставлять результаты внедрения целевых моделей и результаты обучения по итогам прохождения тестирования каждого члена проектной команды.

Контролировать исполнение целевых моделей будет бизнес. На базе действующих экспертных групп по внедрению регионального инвестиционного стандарта в каждом регионе будут сформированы экспертные группы из предпринимателей, они и будут оценивать, насколько регион продвинулся в этой работе. Представители этих экспертных групп получат доступ в систему Region ID, где смогут оценивать ход работы. Также мы будем проводить так называемые "тайные закупки", привлекать к ним предпринимателей из других регионов.

- Если бизнес видит, что целевые модели не реализуются или реализуются не в полном объеме, куда ему обращаться?

- К нам, в АСИ. Мы совместно с Минэкономразвития с определенной периодичностью будем докладывать правительству и президенту об успехах реализации целевых моделей – контрольными точками исполнения целевых моделей выбраны 1 сентября и 1 декабря. К этим датам и будут готовиться доклады президенту.

Контролировать исполнение целевых моделей будет бизнес. На базе действующих экспертных групп по внедрению регионального инвестиционного стандарта в каждом регионе будут сформированы экспертные группы из предпринимателей, они и будут оценивать, насколько регион продвинулся в этой работе

Естественно, мы будем говорить о том, что какой-то регион не смог обеспечить эффективное управление для достижения поставленной задачи. Поскольку вся работа региональных проектных офисов будет отражаться в информационной системе Region ID, мы будем иметь возможность докладывать о динамике внедрения целевых моделей хоть каждый день.

Я не вижу никакой причины, чтобы регионы не смогли внедрить целевые модели. Если с этим возникнут проблемы, можно поднимать вопрос о компетентности профильных региональных министров.

- Есть ли сейчас рейтинг регионов, фактические показатели которых близки к целевым моделям, и регионов-аутсайдеров?

- Такой статистики нет, и ее быть не должно, так как работа только начата. Но у нас есть рейтинг инвестиционной привлекательности регионов, в котором мы с точки зрения бизнеса можем сделать вывод, какой регион подобную работу уже ведет, а какой – нет.

С моей точки зрения, внедрение целевых моделей должно идти без поручений президента. Если губернатор декларирует, что хочет развивать предпринимательство, создавать рабочие места, увеличивать налоговую базу, то он первым должен думать о снятии лишних бюрократических барьеров. Но так как эта работа ведется не везде, пришлось разрабатывать целевые модели и внедрять их на правительственном уровне.

- Впереди Российский инвестиционный форум "Сочи-2017" с традиционно региональной повесткой. Планируете ли там поднимать вопрос о целевых моделях? Какие еще решения для регионов АСИ готово предложить?

- По целевым моделям все решения уже приняты и обсуждать здесь нечего, нужно брать и делать. Поэтому поднимать этот вопрос мы на предстоящем форуме не планируем. В дальнейшем имеет смысл обсуждать, как целевые модели реализуются, но это вопрос не этого года.

Но у нас есть еще одно предложение по улучшению бизнес-климата в регионах – мы его называем "Магазин верных решений". Например, в этот магазин войдут проекты по благоустройству территорий, а также в сфере водоснабжения и твердых бытовых отходов, реализуемых на основе концессии. Мы будем презентовать регионам в Сочи модели правильного заключения концессии. В "Магазин верных решений" могут войти и социальные проекты, такие как допуск НКО в социальную сферу. Эти проекты не будут обязательными для исполнения, но могут принести большую пользу экономической и социальной жизни региона. Их мы и планируем презентовать на Сочинском форуме.