Юри Ратас: "усыхать" торговле Эстонии и России уже некуда

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Юри Ратас с ноября 2016 года возглавляет правительство Эстонии. Лидер крупнейшей в стране Центристской партии, которая традиционно отстаивала интересы русскоязычного населения, рассказал ТАСС, как он планирует налаживать отношения с Россией и решать проблему неграждан в этой балтийской республике.

— Вскоре после назначения премьером вы заявили, что Эстонии нужно улучшить отношения с Россией в сфере экономики. В каких областях вы рассчитываете на это?

— Я по-прежнему считаю, что товарооборот не соответствует торговому потенциалу наших стран. Несмотря на сокращение товарооборота, Россия занимает важное шестое место среди торговых партнеров Эстонии при удельном весе 6,2%. Но вынужден констатировать, что в 2015 году торговый оборот сократился по сравнению с предыдущим годом на четверть. Если в 2011 году экспорт оценивался в 1312,3 млн евро, то в 2015-м — в 773,6 млн евро.

О резком падении экспорта в Россию говорит и статистика за первую половину минувшего года: если в 2013 году экспорт пищевой продукции из Эстонии в РФ составлял 40 тыс. тонн, то в 2016-м лишь 2 тыс. тонн. Так что "усыхать" торговле, как говорится, уже некуда.

На товарооборот, естественно, негативно повлияла также совокупность снижения цен на энергоносители, обрушение рубля и экономический спад в России, которые привели к снижению конкурентоспособности российского бизнеса и снижению покупательной способности простых граждан России. За последние годы контакты на правительственном уровне между Эстонией и РФ существенно уменьшились, однако деловое партнерство продолжается. Подтверждение того — награждение осенью прошлого года российским орденом Дружбы за вклад в развитие делового, экономического и гуманитарного сотрудничества эстонского бизнесмена Энна Вескимяги.

— Ожидаете ли вы в ближайшее время отмены запрета на импорт рыбных консервов в Россию из Эстонии?

— Решение по возобновлению поставок рыбных консервов из Эстонии в Россию будет принимать Россельхознадзор, поскольку по распоряжению этого надзорного органа поставки эстонских шпрот в Россию были запрещены летом 2015 года. По имеющимся у меня данным, эстонские предприниматели находятся в контакте с российскими экспертами, поскольку заинтересованность в открытии российского рынка для производителей консервов большая. Мы уверены, что наша система контроля за качеством пищевой продукции отвечает всем мировым стандартам и мы, естественно, готовы снова и снова подтверждать это российской стороне.

Летом минувшего года в Эстонии побывали российские эксперты, но рапорта их проверки мы до сих пор не получили. Информация о возможном скором возобновлении импорта эстонских и латвийских шпрот появилась в конце прошлого года, но речь шла о том, что вряд ли поставки будут осуществляться в полном объеме. Так что ждем решения Россельхознадзора.

— Турпоток из РФ в Эстонию за последние годы существенно сократился. Какие меры вы планируете принимать для его восстановления?

— По сравнению с рекордным по посещаемости российскими туристами 2013 годом их количество, по данным на осень прошлого года, сократилось на треть. В целом это много. Я думаю, что не последнюю роль в сложившейся ситуации сыграло падение курса рубля, снижение покупательной способности россиян, что не могло не сказаться и на путешествиях за пределы страны. Но тем не менее гости из России занимают у нас второе место по количеству после финских туристов. И сухая статистика демонстрирует постепенное восстановление этого очень важного для нас туристического потока.

В Эстонии у них (российских туристов) нет языкового барьера, практически везде можно объясниться на русском языке

Так, в сентябре прошлого года в гостиницах Эстонии останавливалось на 22% россиян больше, чем в это же время годом ранее, а в октябре эта цифра выросла уже до 28%. Мы считаем это обнадеживающей тенденцией, обусловленной, конечно, нашей близостью к России, и в первую очередь к Петербургу и Москве. Новогодние праздники традиционно привлекают — прежде всего в Таллин — большое число россиян. В Эстонии у них нет языкового барьера, практически везде можно объясниться на русском языке. Я знаю, что у россиян популярны и наши спа-центры.

— На какой стадии находится вопрос ратификации договора о границе между Эстонией и Россией? Когда, по вашим расчетам, этот вопрос будет решен?

— Главы МИД Эстонии и России Урмас Паэт и Сергей Лавров подписали договор о российско-эстонской государственной границе и разграничении морских пространств в Москве 18 февраля 2014 года, то есть практически три года назад. Работа по заключению этого договора продолжалась почти два десятилетия, все технические детали давным-давно согласованы. 25 ноября 2015 года документ прошел первое чтение и был одобрен большинством голосов в эстонском парламенте — Рийгикогу.

Теперь, как говорят в спорте, мяч на стороне Государственной думы

Хочу отметить, что о скорой ратификации договора Госдумой в январе говорил глава Комитета по международным делам Госдумы господин Леонид Слуцкий. Теперь, как говорят в спорте, мяч на стороне Государственной думы. И я думаю, ратификация договора в наших общих интересах.

— Возглавляемая вами Центристская партия в ноябре 2016 года вошла в правительство впервые за многие годы. Намерена ли партия, оказавшись у власти, по-прежнему отстаивать интересы русскоязычного населения Эстонии?

— Для нас важны интересы всех эстоноземельцев, и в коалицию наша партия шла с целью своей деятельностью обеспечить всем жителям Эстонии уверенность в завтрашнем дне и рост качества жизни. Я не устаю повторять, что заботы жителей Эстонии, какой бы национальности они ни были, одни и те же. Чтобы была работа, хорошая зарплата, налаженное здравоохранение, дети обеспечены местом в детском саду, школа поблизости от дома. Отстаивает ли наша партия таким образом интересы наших русскоязычных соотечественников — я думаю, что да. Социальный пакет, с которым наша партия пришла в правительство, весомый и его главная цель — сделать жизнь людей лучше, остановить сползание в нищету малообеспеченных, поддержать молодые семьи, пожилых людей. Вне зависимости от национальности и языка, на котором они говорят.

— Как возглавляемое вами правительство будет решать проблему неграждан?

— В Эстонии сейчас проживает немногим менее 80 тыс. обладателей так называемых серых паспортов. За десять последних лет их число уменьшилось на 45 тыс. человек. Центристы, будучи в парламенте в оппозиции, не один раз предлагали к обсуждению законопроект, согласно которому гражданство Эстонии в упрощенном виде, без дополнительных условий, могли бы получить все те жители Эстонии, которые проживали в стране на момент восстановления независимости, то есть 19 августа 1991 года. Но нас не поддержали другие парламентские партии. С партнерами по коалиции мы смогли договориться о том, что ребенок, один из родителей которого имеет "серый паспорт" негражданина, а другой имеет гражданство иной страны, получает эстонское гражданство автоматически. Эстонское гражданство ребенок может получить и в случае, если оба родителя являются гражданами, например, России. Это один, но весьма существенный шаг в сторону ликвидации института неграждан.

— Вы ранее заявляли, что намерены сохранить образование на русском языке в средних школах. Готовы ли вы обсуждать вопрос придания русскому языку статуса второго государственного?

— Центристская партия, которую я возглавляю с ноября прошлого года, всегда выступала за сохранение школьного образования на родном языке для русскоязычных детей и очень хорошее преподавание государственного языка. Я помню по своему школьному опыту, какие непростые для изучения предметы физика, химия, математика, а когда их нужно учить на другом языке, они становятся сложнее вдвойне.

Мы договорились с партнерами по коалиции, что правительство даст возможность трем гимназиям в Таллине и одной в Нарве вести преподавание в гимназических классах на русском языке. При этом к абитуриентам повышаются требования владения эстонским языком. Первые плоды такого подхода к учебному процессу мы сможем оценить через шесть лет.

Информационные сайты правительства и парламента у нас работают кроме государственного эстонского и на русском языке, то же самое – и с порталом государственных услуг

Что касается использования русского языка, то могу сказать, что вижу одну из важных задач правительства в том, чтобы государственные услуги были доступны всем эстоноземельцам вне зависимости от того, на каком языке они говорят. Информационные сайты правительства и парламента у нас работают кроме государственного эстонского и на русском языке, то же самое — и с порталом государственных услуг. Например, налоговую декларацию можно заполнить на русском, получить всю информацию и заполнить документы на получение удостоверения личности или паспорта и т.д на сайте и в самом департаменте полиции и погранохраны. В конце года, после того как мы возглавили правительственную коалицию, парламент принял поправку к закону, позволяющую обращаться за правовой помощью, подавать обращение в суд на русском языке, переводом за государственный счет суды будут заниматься сами.

В начале года в аптеках появились переведенные на русский язык аннотации к 70 наиболее популярным безрецептурным лекарствам, к апрелю более 300 наименований лекарственных препаратов будут иметь пояснения на русском — его можно спросить у аптекаря.

Это лишь некоторые примеры того, как имея в Эстонии одни государственный язык – эстонский, можно выстраивать уважительные отношения со всеми ее жителями

Полтора года назад в Эстонии открылся общественно-правовой, финансируемый из государственного бюджета русскоязычный телеканал ЭТВ+, в рамках общественно-правового вещания работает "Радио 4" на русском языке, в Таллине для информирования горожан выходит городская бесплатная газета "Столица", а также двуязычные газеты во всех восьми районах столицы. Это лишь некоторые примеры того, как имея в Эстонии один государственный язык — эстонский, — можно выстраивать уважительные отношения со всеми ее жителями.

— Когда в Эстонию прибудет батальон НАТО?

— Подготовка к приему началась осенью минувшего года и, скорее всего, батальон НАТО мы увидим в мае, во время учений "Весенний шторм" (Kevadtorm). Страной-руководителем этого военного подразделения является Великобритания, свой вклад внесут также Франция и Дания. Естественно, никакой военной угрозы России здесь нет и быть не может.

— Эстония и США заключили договор о сотрудничестве в оборонной сфере. Предоставляет ли он какие-то дополнительные гарантии безопасности Эстонии со стороны США?

— 12 января правительство Эстонской Республики своим распоряжением одобрило соглашение о сотрудничестве с США в сфере обороны, которое регулирует пребывание в Эстонии военнослужащих США, определяет их статус, использование сооружений и строений Сил обороны американскими военными. Цель этого документа — создание ясных правовых рамок для США как стратегического союзника, для пребывания их военнослужащих на территории Эстонии. Такие же договоры у США есть с другими европейскими странами, например Германией, Голландией и Испанией. Мы рассматриваем такое сотрудничество как дополнительный фактор гарантий безопасности Эстонии. Договор уже подписали министры обороны Эстонии Маргус Цахкна и посол США в Эстонии Джеймс Мелвилл. Документ еще предстоит ратифицировать в парламенте Эстонии.

— Новый президент США Дональд Трамп заявил о желании пересмотреть некоторые инициативы Барака Обамы. Ожидаете ли вы, что среди них будет и сотрудничество в области безопасности с Эстонией? Общались ли вы на эту тему в представителями новой администрации США?

— Я поздравил Дональда Трампа со вступлением в должность 45-го президента США и вижу в его лице очень сильного лидера. Наши взаимоотношения с США базируются на общих ценностях, уважении демократии и прав человека. Эстония является для Соединенных Штатов союзником, которому можно доверять, в то же время я не сомневаюсь, что и США останется союзником, в котором мы будем уверены. Министр обороны и кандидат на пост министра иностранных дел в новой администрации США подтвердили важность НАТО и пребывания военного контингента США в странах "восточного крыла" НАТО. Как для президента Трампа, так и для Эстонии крайне важна борьба с терроризмом, наши страны показали пример военного взаимодействия в Афганистане и Ираке. У нас есть успешный опыт в области кибербезопасности, которым Эстония делится со своими союзниками, в том числе и нашими американскими коллегами. Наше посольство в США налаживает контакты с новой администрацией президента Трампа. Так что наше сотрудничество продолжается.

— Осенью в Риге прошли консультации по безопасности между военными экспертами Латвии и России. Намерена ли Эстония налаживать подобный диалог с Москвой в двустороннем формате?

— Латвия выбрала формат двусторонних консультаций с Россией по безопасности, и это ее суверенное право. Россия действительно сделала предложение Эстонии в сентябре минувшего года обсудить военно-политическое положение в Европе и поиски возможностей путей налаживания сотрудничества между министерствами обороны. Однако мы считаем, что поскольку европейская безопасность является неделимой, то и такие консультации стоит проводить в рамках уже имеющихся форматов. В Европе это Совет Россия — НАТО, а также ОБСЕ. В рамках этих организаций Эстония готова обсуждать с Россией региональную безопасность, включая прозрачность военной деятельности и тему обеспечения воздушной безопасности.

— Расходы Эстонии на оборону уже превышают 2% ВВП в год, однако руководство страны выражает намерение повышать военный бюджет дальше. До какого уровня Эстония будет поднимать военные расходы и на что они пойдут?

— Расходы на оборону в размере 2% ВВП — это тот минимум, который определен для стран — членов НАТО, и Эстония этот минимум выполняет с 2012 года. В бюджете 2017 года военные расходы запланированы в размере примерно 2,17% ВВП и их повышение связано с размещением в нашей стране военного контингента союзников и обеспечения их всем необходимым. В рамках нынешней коалиции принято также решение осуществить трехлетнюю программу военных инвестиций в объеме 100 млн евро. Я вижу это в качестве наших инвестиций в мир и безопасность.

Беседовал Евгений Антонов