Лев Лещенко: не надо депрессий, надо просто работать

© Руслан Шамуков/ТАСС

Советский и российский певец народный артист РСФСР Лев Лещенко 1 февраля отмечает свое 75-летие. По традиции юбилей артист проведет на сцене Государственного Кремлевского дворца, как он говорит, в окружении друзей. О дружбе на эстраде, запрете на въезд на Украину, а также об отношении к телешоу певец рассказал в интервью ТАСС.

— Лев Валерьянович, что для вас сегодня важнее — певческая карьера или продюсерская работа в "Культурном фонде Льва Лещенко"?

— Это симбиоз — нельзя отделять мою творческую, певческую работу от того, что я произвожу как продюсер или руководитель "Культурного фонда". Думаю, что важным является просто творчество, а мое творчество неотрывно от жизни нашего Отечества.

— Вопрос о людях, которые, видимо, неправильно понимают ваше творчество. Вы оказались в черном списке министерства культуры Украины, и вам запрещен въезд в эту страну. За что к вам такие санкции?

— Потому что я как гражданин Отечества подписал письмо в поддержку процесса воссоединения России и Крыма, который я считаю правомерным, ведь люди сами сделали выбор, проголосовали. И мы поддержали это их устремление.

— А вы согласны с тем, что каким-то образом можете подорвать государственные устои Украины?

Есть государство — и есть народ. Государство украинское я не приемлю, а украинский народ для меня родной брат

— Знаете, в политике нет таких терминов и определений, как "глупость", "мерзость", "пакость" и прочее. Я считаю, что это просто неправомочно. Мы ничего не собираемся подрывать, это был выбор крымского народа.

Я как любил народ украинский, так и люблю его. Ребенком я целый год провел на Украине, меня воспитывал старшина полка, молодой украинский парень из поселка Низы под Сумами.

Поэтому Украина для меня вторая родина, я одинаково горячо болею и за Россию, и за Украину. Есть государство — и есть народ. Государство украинское я не приемлю, а украинский народ для меня родной брат.

— На период проведения в Киеве конкурса "Евровидение" обещают приостановить действие черного списка артистов. Поедете?

— С удовольствием поехал бы, но не рискую, потому что могут все же остановить на границе.

— Раз коснулись темы конкурса, кто из наших артистов, на ваш взгляд, должен представлять Россию в этом году?

— Я считаю, что вполне мог бы поехать Александр Панайотов. Он очень хороший певец и сейчас в тренде, в хорошей форме. Я считаю, что это самая яркая кандидатура на сегодняшний день.

— Вы сейчас продолжаете преподавательскую деятельность?

— Из Института имени Гнесиных я ушел лет 15 назад. Сейчас у меня есть ученики — это актеры нашего "Культурного фонда". Даю советы, мастер-классы.

— На ваш опытный взгляд, много ли среди подрастающего поколения людей, которые смогут стать "звездами" в понимании этого слова советской эстрадой?

— Я думаю, что более чем достаточно. Просто нужно время, оно отфильтрует, отсеет. Из огромного количества исполнителей две, три, четыре яркие личности получится.

— В шоу-бизнесе им сложно пробиться?

Вы не услышите на "Русском радио" взрослого исполнителя: ни Пугачеву, ни Лещенко, ни Кобзона. Там одна молодежь, которой дают возможность пробиться с их репертуаром. Платят за ротацию только те, у кого нет таланта

— Я не верю в проплату и прочее. Талант всегда проявится, сегодня проявится через интернет. Вы видели, чтобы Монатика (певец Дмитрий Монатик. — Прим. ТАСС) или Ивана Дорна показывали по телевизору?

Они популярны в интернете, набирают огромное количество лайков. Нюша и Елка тоже сначала раскрутились в интернете. Сейчас телевидение ничего не определяет. Артисты с телевидения в интернете набирают тысячи просмотров, а молодежь — миллионы.

Сейчас больше радиоформат делает артистов. Вы не услышите на "Русском радио" взрослого исполнителя: ни Пугачеву, ни Лещенко, ни Кобзона. Там одна молодежь, которой дают возможность пробиться с их репертуаром. Платят за ротацию только те, у кого нет таланта.

— А как вы относитесь к шоу "Голос"?

— Я считаю, что это тоже возможность для молодого человека, пример того, что появляются новые голоса, люди из разных регионов России. И причем это очень рейтинговая программа. В шоу "Точь-в-точь" тоже много молодых исполнителей.

— Вам было бы интересно принять участие в том же "Голосе" в качестве наставника?

— Я бы не рискнул, потому что там сидят люди, которые в музыкальном плане могут дать больше. Например, композиторы (вот Агутин), которые могут написать песню. И потом — молодежь, которая там сидит, лучше знает формат современной музыки.

Конечно, я ее тоже слушаю, но не настолько, чтобы управлять этим процессом. И вообще я по жизни не люблю соревновательный процесс. Я люблю спорт, и мне достаточно эмоций, которые я трачу, когда играет моя любимая баскетбольная команда "Зенит".

— В 2001 году вышла ваша книга "Апология памяти", в 2012 году она была переиздана. Сейчас есть мысли дополнить ее?

— Думаю, что книга будет переиздаваться раз в десятилетие. Апология — это защита, я не хочу растратить, упустить. Вот сейчас появляется новая эстрада. Может быть, два-три эссе лет через пять напишу о новых артистах.

— Если бы переиздавали сегодня, о ком написали бы?

— Я бы с удовольствием написал о Лене Агутине, о Григории Лепсе и Сергее Лазареве. Потому что я знаю, например, историю Лепса, когда он еще пел в ресторане. Мог бы об Эмине (Эмин Агаларов. — Прим. ТАСС) рассказать, с семьей которого я дружу, мог бы рассказать, как он рос, как он шел к своей популярности.

— Юбилей по традиции встретите на сцене?

— Да, каждые пять лет такой цикл. И все приходится повторять, потому что поколения сменяются очень быстро.

— Вы это видите по залу?

— Постоянно новые люди приходят на концерты. Но больше, конечно, взрослой публики, которая со мной растет.

— Кого из коллег зовете на этот раз?

— Практически всех моих друзей. Безусловно, будут композиторы Александра Пахмутова, Давид Тухманов, Вячеслав Добрынин, Игорь Крутой. Будут поэты Андрей Дементьев, Лариса Рубальская, Илья Резник, певцы Иосиф Кобзон, Валерий Меладзе, Сосо Павлиашвили, "Хор Турецкого", Олег Газманов, Жасмин, Филипп Киркоров, Николай Басков, Леша Воробьев, Лайма Вайкуле, Лолита, Таня Буланова, Тамара Гвердцители, ансамбль "Самоцветы", "Сябры", диджей Леня Руденко, Володя Винокур… Будет 20–30 номеров, моих сольных — всего два-три.

— Будете пародировать Владимира Натановича?

— Он будет делать пародию, а я, может быть, покажу, как он меня пародирует.

— Ваша программа называется "Я и мои друзья". Положа руку на сердце, на эстраде и в шоу-бизнесе есть настоящая дружба?

— Непростой вопрос. Дело в том, что я считаю этих людей своими друзьями. Не знаю, считают ли они меня своим другом, но я их считаю, поэтому и пригласил их. Вот с Иосифом Кобзоном я прожил на эстраде 45 лет. Когда были помоложе, мы дружили семьями, справляли дни рождения…

Когда была перестройка и нас вообще вымыли из эфира, я работал, ездил по периферии, собирал залы, и меня не могли вымыть из этой жизни

Володя Винокур вообще мой закадычный друг, мы тоже дружим семьями. Я очень тесно общаюсь с Сосо Павлиашвили. Вот сейчас я пригласил Фаруха Закирова и Толю Ярмоленко — это люди, с которыми я пришел на эстраду. Мы сейчас редко общаемся, но мы прожили вместе целую жизнь, и у нас не было конфликтов и противоречий.

— Лев Валерьянович, раскройте секрет творческого долголетия?

— Нахальный я просто. (Смеется.) Я очень люблю работать, это моя профессия, и я не хочу складывать оружие. Я постоянно пишу, даже если не попадаю в какие-то рейтинги.

Ко мне недавно подошла одна популярная певица и говорит: "Что делать? Совсем не стало работы, корпоративов". Я ей ответил, что надо работать постоянно: и шефские концерты, и благотворительные. И где-то ты всегда будешь на виду.

Когда была перестройка и нас вообще вымыли из эфира, я работал, ездил по периферии, собирал залы, и меня не могли вымыть из этой жизни. И все вернулось, в конце концов, звучат старые песни, люди приходят на концерты.

— Возможно, вы хотели бы рассказать что-то, о чем я не спросила?

— Сегодня у нас очень динамичная жизнь, в которой нужно быть мобильным, в фокусе событий. Не надо депрессий, надо просто работать. Не надо ничего хаять, надо быть добрым человеком, стремиться помочь окружающим и своей Родине. Надо жить с добром и быть порядочным человеком.

Беседовала Анастасия Силкина