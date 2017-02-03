Михаил Давыдов: используя только один диагностический метод, невозможно достоверно определить рак

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Накануне Всемирного дня борьбы против рака, который отмечается 4 февраля, директор Российского онкологического научного центра им. Н.Н. Блохина, хирург-онколог, доктор медицинских наук и член-корреспондент РАН Михаил Давыдов рассказал ТАСС о современных методах диагностики, которые достоверно помогают выявить рак на ранней стадии, об эффективности тестов на онкомаркеры и флюорографии, а также о том, почему так важно проводить комплексное обследование.

— Какие методы диагностики достоверно снижают смертность от рака?

— Добиться снижения смертности от рака можно при помощи скрининга — комплекса диагностических мероприятий, позволяющих обнаружить опухоль на ранней стадии, когда еще нет симптомов болезни.

Скрининг рака должен быть массовым и недорогим

Необходимо отличать скрининг от ранней диагностики. Ранняя диагностика — это выявление заболевания у лиц, которые сами обратились за медицинской помощью после появления у них жалоб и симптомов заболевания.

Скрининговые программы рака должны проводиться с учетом их целесообразности для тех форм рака, которые являются важной проблемой здравоохранения страны или региона ввиду высокой заболеваемости и смертности от них.

Статистика По данным, которые приводит профессор кафедры онкологии и гематологии РУДН, врач-онколог "СМ-Клиники", доктор медицинских наук Александр Серяков: маммография снижает смертность от рака молочной железы у женщин старше 50 лет в среднем на 30%;

жидкостная цитология снижает смертность от рака шейки матки в среднем на 80%;

исследование на скрытую кровь в кале снижает смертность от рака толстой или прямой кишки в среднем на 15%.

Скрининг рака должен быть массовым, недорогим, с высокой специфичностью, чувствительностью, положительной и отрицательной предсказательной ценностью. Только факт получения доказательств снижения смертности благодаря скринингу предшествует его широкому внедрению.

На данный момент эффективность массового скрининга доказана только для рака молочной железы, рака шейки матки и колоректального рака. С момента внедрения в клиническую практику метода низкодозной компьютерной томографии ведутся исследования по изучению эффективности скрининга рака легкого.

— Помогают ли анализы на онкомаркеры выявить рак на ранней стадии?

— У многих пациентов существует уверенность в том, что опухолевые клетки выделяют определенные вещества, которые циркулируют в крови с момента зарождения злокачественного новообразования, и достаточно периодически сдавать анализ крови на онкомаркеры, чтобы удостовериться, что рака нет. В действительности использование онкомаркеров для достоверного выявления рака не показало своей эффективности ни в одном из исследований, что свидетельствует о том, что онкомаркеры не могут быть рекомендованы для первичной диагностики онкологических заболеваний. Далеко не всегда значения онкомаркеров коррелируют с заболеванием.

Использование онкомаркеров для достоверного выявления рака не показало своей эффективности ни в одном из исследований

В диагностике применяется два основных критерия, с помощью которых оценивается любое исследование, — это чувствительность и специфичность. Маркеры могут быть высокочувствительными, но при этом низкоспецифичными. Это значит, что их повышение может быть вызвано не онкологическими заболеваниями, а совершенно другими причинами. Так, маркер рака яичников CA 125 может быть повышен не только при опухолях или воспалительных заболеваниях яичников, но, к примеру, при нарушениях функции печени, воспалительных заболеваниях шейки матки и т.д. Часто при нарушениях функции печени повышается раковоэмбриональный антиген (РЭА). Таким образом, значения онкомаркеров зависят от целого ряда процессов, в том числе и воспалительных, которые могут происходить в организме человека.

Онкомаркеры в основном используются для мониторинга течения заболевания и оценки эффективности проводимого лекарственного лечения злокачественных заболеваний.

— Можно ли выявить рак легких на ранней стадии с помощью флюорографии?

— Показывает ли флюорография рак легких — таким вопросом задаются многие. Данная диагностическая методика применяется на протяжении многих десятилетий и с ее помощью можно выявить различные структурные изменения в легочной ткани. Однако достоверное определение онкологического заболевания является невозможным при применении только одного диагностического метода.

В 80-е годы XX столетия флюорография широко использовалась как скрининговый метод в диагностике рака легкого. Однако результаты нескольких крупных рандомизированных контролируемых исследований (когда участники случайным образам делятся на две группы: опытную, на которой испытывают новое лекарство или методику, и контрольную, в которой применяются стандартные методики или плацебо. — Прим. ТАСС) показали, что данный вид диагностики в сочетании с цитологическим исследованием мокроты оказались неэффективными и не привели к снижению смертности от рака легкого.

— Возможно, есть другие способы диагностики для этого вида рака?

— В настоящее время широко внедрена новая диагностическая методика — низкодозная спиральная компьютерная томография. Она характеризуется высокой чувствительностью, что значительно повышает вероятность выявления даже небольших (2–3 мм) опухолевых образований в легком, что, в свою очередь, положительно сказывается на результатах лечения больных.

Однако необходимо отметить низкую специфичность метода. Приведу пример двух крупных исследований. В первом спиральная компьютерная томография была проведена у 817 мужчин, из которых у 353 (43%) были обнаружены узловые образования в легких, однако при уточняющей диагностике рак был выявлен лишь у шести (1,7%) больных.

Даже пассивные курильщики в 1,5–2 раза чаще рискуют заболеть раком легкого в сравнении с некурящими

Во втором в результате обследования с применением спиральной компьютерной томографии из 1520 человек у 775 (51%) в легких были обнаружены узловые образования различных размеров, из которых лишь 15 (1,9%) носили злокачественный характер.

— Надо ли проверяться тем, кто не курит?

— По имеющейся сегодня статистике, 85% больных раком легкого — курильщики. Таким образом, можно констатировать, что основную группу риска заболеть раком легкого составляют люди, потребляющие табачные изделия.

Даже пассивные курильщики в 1,5–2 раза чаще рискуют заболеть раком легкого в сравнении с некурящими. Но это не исключает необходимость у людей, не потребляющих сигареты, обследоваться на наличие рака легкого.

— Насколько эффективным методом диагностики рака является УЗИ?

— Ультразвуковая диагностика позволяет изучить ткани и органы для своевременного обнаружения опухолей, инородных тел, воспалительных процессов, кист и прочих нарушений структуры. Данная методика доступна и проста, противопоказания к ней отсутствуют. Ее можно, наверное, охарактеризовать как самую простую и быструю в ранней диагностике рака.

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Роль УЗИ заключается в быстрой оценке подозрительных изменений, иногда со 100-процентной точностью. В последнее время накоплен опыт, который расширяет границы возможностей УЗИ, например в диагностике рака кишечника и желудка. Многие современные УЗИ-сканеры оснащаются такой функцией, как эластография. Данная технология позволяет оценивать структуру подозрительного участка и делает исследование более точным.

Очень точной может быть диагностика рака органов брюшной полости с помощью УЗИ. Ультразвуковое исследование печени помогает диагностировать как первичные опухоли, например печеночно-клеточный рак, холангиокарциному (злокачественную опухоль желчных протоков), так и метастатические поражения. При УЗИ желчного пузыря часто обнаруживаются полипы, которые имеют потенциал озлокачествления и требуют наблюдения. Достаточно обширные возможности предоставляет УЗИ в диагностике рака щитовидной железы, а также для наблюдения за характером изменений в увеличенных лимфатических узлах шейно-надключичной области.

Но так же, как и любая диагностическая методика, УЗИ не может самостоятельно использоваться в диагностике онкологических заболеваний. Обследование онкологических больных обязательно должно включать комплекс диагностических методик с морфологическим подтверждением диагноза (например, биопсией) и оценкой распространенности опухолевого процесса.

— Существуют ли специальные способы диагностики рака желудка, печени, кожи и лейкоза? Какие методы диагностики помогают выявить эти виды рака?

— Наверное, будет правильно сказать, что для каждой онкопатологии существуют определенные, наиболее чувствительные и специфические диагностические методики, позволяющие выявлять злокачественную опухоль. К примеру, для рака желудка наиболее точным методом, позволяющим выявить раковую опухоль, является методика эндоскопического исследования — гастроскопия. Для рака печени — ультразвуковое исследование, магнитно-резонансная томография, рака кожи — визуальный осмотр и ультразвуковое исследование.

Основными методами в выявлении лейкемии считаются лабораторные исследования. Расширенный анализ крови способен сразу же определить повышенное содержание лейкоцитов и сниженное тромбоцитов и эритроцитов, что свидетельствует о наличии онкопатологии. После выявленного подозрения на хронический, острый лимфобластный или миелоидный лейкоз назначают ряд дополнительных необходимых исследований, позволяющих уточнить диагноз.

Все вышеприведенные методики позволяют выявить первичную опухоль в исследуемых органах. Однако, как я отмечал ранее, онкология — это системное заболевание, и установить точный диагноз и оценить распространенность болезни позволяет лишь комплексное инструментальное обследование с морфологическим подтверждением выявленных изменений. Лишь такой подход может гарантировать успех в лечении злокачественных опухолей и дать шанс на длительное излечение.