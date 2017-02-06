Владимир Титов: будущее Арктики призвана определять политика партнерства

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Первый заместитель министра иностранных дел России Владимир Титов рассказал ТАСС о результатах председательства России в СБЕР, планах проведения первого "саммита" коренных народов Баренцева региона, а также о приоритетах в политике России на арктическом направлении и международном взаимодействии в арктическом регионе с учетом нынешней ситуации в мире.

— Двухлетнее председательство России в Совете Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР) находится уже на середине пути. Каких результатов удалось достичь?

— Со времени своего создания в 1993 году СБЕР, куда входят Россия, Дания, Исландия, Норвегия, Швеция, Финляндия и Евросоюз, проявил себя как эффективный механизм межгосударственного взаимодействия на Севере Европы. Совет мобилизует немалый потенциал по обеспечению устойчивого социально-экономического развития обширного Баренцева региона на благо живущих там народов. Акцент делается на рациональном использовании научно-инновационных и ресурсных возможностей, соблюдении экологических стандартов и учете интересов коренных национальностей.

Именно в реализации этих целей мы видим главную задачу российского председательства в СБЕР. Наша программа руководства Советом сфокусирована на ключевых для региона темах. Это — развитие транспортной и логистической инфраструктуры, защита окружающей среды и борьба с изменением климата, а также расширение культурных и туристических связей. Каждое из этих направлений предусматривает проведение встреч на высоком — министерском уровне, а также плотное взаимодействие в формате рабочих групп Совета.

Прошли совещания министров окружающей среды (ноябрь 2015 г., Сортавала, Республика Карелия), транспорта (июнь 2016 г., Архангельск) и культуры (ноябрь 2016 г., Москва), которые увенчались важными решениями по дальнейшему развитию Баренцева сотрудничества.

В ходе встречи министров окружающей среды констатирован прогресс в ликвидации экологических "горячих точек" в Баренцевом регионе. Их число сокращается, но это большая комплексная работа, требующая сложения финансовых и экспертных ресурсов многих участников Баренцева сотрудничества.

По итогам встречи министров транспорта достигнуто существенное продвижение в разработке масштабного Совместного транспортного плана Баренцева региона. Речь идет о формировании 16 эффективных, безопасных и устойчивых трансграничных транспортных маршрутов (коридоров) с использованием железнодорожного, автомобильного и морского видов сообщения. Семь из этих маршрутов проходят по территории Российской Федерации. Предусматривается также развитие сети авиасообщения на Севере Европы в направлении "восток-запад".

На московской встрече министров культуры учреждена Баренцева стипендия, которая будет вручаться один раз в два года лучшим молодым деятелям искусства и творческим коллективам из России, Норвегии, Финляндии и Швеции.

Итоги нашего двухлетнего председательства будут подведены на сессии министров иностранных дел стран-членов СБЕР 18-19 октября текущего года в Архангельске.

— Можно ли, особенно учитывая сложный геополитический контекст, придать Баренцеву сотрудничеству дополнительный импульс?

— Опыт работы в СБЕР позволяет утверждать, что многостороннее взаимодействие в Баренцевом регионе обладает сильным иммунитетом к перепадам международной конъюнктуры. В центре сотрудничества - обеспечение комфортных условий для человека, живущего на Севере. Поэтому никто не пытается политизировать повестку. Поддерживается регулярный и взаимоуважительный диалог, последовательно и без сбоев реализуются различные проекты.

Вместе с тем полагаем, что Баренцеву процессу, который в 2018 году отметит свой 25-летний юбилей, не помешают и свежие инициативы, способные придать дополнительный импульс сотрудничеству. В частности, мы хотели бы предложить на рассмотрение партнерам по СБЕР идею учреждения на постоянной основе регионального форума высокого уровня, своего рода "Баренцева Давоса". Считаем, что важно иметь представительную дискуссионную платформу для обсуждения всей Баренцевой повестки дня с акцентом на тему устойчивого социально-экономического развития региона. Участниками форума могли бы быть политики национального и регионального уровня, представители исполнительной власти, бизнес-сообщества, академических и научных кругов, СМИ.

Площадкой для форума мог бы стать, например, Мурманск как крупнейший город Баренцева региона, его экономический, промышленный, научный и культурный центр. Столица российского Заполярья обладает не только необходимой инфраструктурой, но и, что немаловажно, — богатым опытом организации крупных международных событий. Мы уверены, что совместными усилиями нам удастся определить оптимальный формат для проведения такого мероприятия, которое поможет вывести наше взаимодействие на новый уровень. Первый такой форум мог бы состояться в 2018 году в контексте празднования 25-летнего юбилея СБЕР.

— Россия заявляла, что при реализации программы своего председательства в Совете будет максимально учитывать интересы коренных народов Севера. Что в этом плане делается на практике?

— Мы делаем все возможное для участия представителей коренных малочисленных народов РФ в международном сотрудничестве, в том числе в работе различных форумов по актуальным для них вопросам, выявлению наилучшей практики, определению современных вызовов в этой области и поиску путей их решения.

Поддержка коренных малочисленных народов Севера является важной составляющей повестки дня председательства России в СБЕР. В частности, по нашей инициативе в Москве в конце апреля текущего года будет организован первый "саммит" коренных народов Баренцева региона. В качестве сквозных на встречу предлагается вынести вопросы социально-экономического развития и повышения уровня жизни автохтонных народов с упором на задачу сохранения их исконной среды обитания и традиционного хозяйственного уклада, защиты языков и самобытной культуры. Мероприятие планируется организовать в формате пленарного заседания и панельных дискуссий с участием представителей национальных и региональных органов власти, делового и академического сообщества.

— На Севере Европы, помимо СБЕР, действует ряд других межправительственных структур сотрудничества. Актуален ли вопрос взаимодействия между ними?

— Действительно, на Севере Европы действует целый ряд региональных форматов сотрудничества — Арктический совет, Совет государств Балтийского моря, Совет министров Северных стран, Партнерства "Северного измерения". Их деятельность дополняется работой других специализированных структур, союзов и ассоциаций.

На европейском Севере сложилась уникальная архитектура взаимодействия, содействующая сохранению здесь зоны доверия, стабильности и добрососедства. Кроме того, каждый из данных форматов нацелен на проектную деятельность, которая требует немалых финансовых ресурсов. Другими словами, в регионе имеется инструментарий, позволяющий аккумулировать значительные средства и направлять их на решение конкретных задач, в том числе продвижение проектов по социально-экономическому развитию Северо-Западного федерального округа России.

Актуальной задачей остается налаживание координации в работе упомянутых организаций, рациональное "распределение труда". В этой связи укрепление синергии СБЕР с другими региональными советами на Севере Европы является одним из ключевых вопросов нашего председательства в Совете. Именно Россия стояла у истоков налаживания сотрудничества этих структур. В 2009 году по нашей инициативе в Санкт-Петербурге состоялась первая координационная встреча на уровне заместителей министров иностранных дел. В 2012 году в Осло прошла вторая такая встреча.

В ходе министерской сессии стран-членов СБЕР в Оулу в октябре 2015 года российской стороной была выдвинута инициатива о возобновлении практики проведения таких встреч на политическом уровне. Наше предложение остается в силе. Готовы организовать такую встречу до конца российского председательства в СБЕР. Убеждены в полезности такого мероприятия.

— Какие приоритеты в политике России на арктическом направлении в целом? Как выстраивается международное взаимодействие в арктическом регионе с учетом нынешней ситуации в мире? Ждать ли нам обострения напряженности и возрождения политики конфронтации и на Севере?

— Россия заинтересована в сохранении Арктики как региона сотрудничества и устойчивого развития. Сегодня крайне важно не допускать политизации международного арктического взаимодействия и ограждать его от конфронтационной логики.

Россия исходит из того, что перед арктическими государствами стоят общие вызовы, обусловленные как глобальными изменениями климата, так и активизацией хозяйственной деятельности в Арктике. Наша внешнеполитическая активность в Арктике нацелена, прежде всего, на содействие выработке арктическими государствами коллективных решений по развитию региона и расширению в этих целях практического взаимодействия.

Эти вопросы, в частности, будут обсуждаться с участием высоких иностранных представителей на IV Международном арктическом форуме "Арктика - территория диалога", который пройдет 29-30 марта 2017 года в Архангельске. На этой авторитетной площадке предстоит сверить подходы к раскрытию и эффективному использованию потенциала Арктики в интересах повышения качества жизни населения Крайнего Севера.

Готовы к реализации на взаимовыгодной основе как с нашими партнерами по региону, так и с другими государствами экономических проектов. В этой связи Россия заинтересована в активизации деятельности Арктического экономического совета, который проводит заседание своего руководящего комитета 7-8 февраля 2017 года в Санкт-Петербурге.

Уверены, что именно политика партнерства призвана определять будущее Арктики. При этом намерены и в дальнейшем решительно противодействовать попыткам ограничить конкурентные преимущества России в регионе, привнести туда агрессивную риторику и деструктивные начинания, включая расширение военной активности НАТО вблизи российских границ.

Беседовала Юлия Немченко