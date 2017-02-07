Алексей Левыкин: мы работаем над комплексом, аналогов которому в мире нет

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Государственному историческому музею 9 февраля исполняется 145 лет. Музей, в коллекцию которого входит 5 млн экспонатов и около 15 млн документов, считается одним из крупнейших в мире. Его комплекс включает собор Василия Блаженного с памятником Минину и Пожарскому, Палаты бояр Романовых на Варварке, Музей Отечественной войны 1812 года, выставочный комплекс на площади Революции и реставрационные мастерские в Измайлове. Накануне юбилея директор музея Алексей Левыкин рассказал в интервью ТАСС о планах его расширения у стен Новодевичьего монастыря и в Новой Москве, взаимодействии с Русской православной церковью, мероприятиях к 100-летию Великой Октябрьской революции и персональном вкладе каждого посетителя в развитие музея.

— Алексей Константинович, в этом году отмечается столетие революции, как работает оргкомитет по подготовке и проведению мероприятий, в который вы входите, и что нас ждет?

— Перед нами стоит очень сложная задача: в обществе нет единой позиции по событиям 1917 года. Кто-то считает, что революция затормозила развитие страны, другие — что, напротив, дала возможность бурного роста, свидетельством чего является победа над гитлеровской Германией и успехи в покорении космоса. Но я думаю, главное, что надо понять всем нам: и трагедии, и победы — это наша большая история, и мы должны научиться ее принимать. Один из первых проектов откроется в Швейцарии, Исторический музей принимает в нем участие. Затем выставка будет показана в Берлине.

— Какие экспонаты предоставите?

— Это комплекс личных вещей Ленина и Крупской, которыми они пользовались в иммиграции. И, конечно же, мы откроем в начале октября большую выставку в Историческом музее.

— Готовить эту выставку будете, учитывая полярные мнения о революции и ее роли?

— Рабочее название проекта — "Энергия мечты", но ведь энергия бывает разной — и созидательной, и разрушающей. Поэтому наш подход будет очень осторожным. Мы постараемся показать события революции, ее развитие и первые годы жизни молодого советского государства, исходя из нашей коллекции, а также с привлечением материалов наших партнеров — Государственного архива Российской Федерации, РГАСПИ, Музея архитектуры имени Щусева, Государственной Третьяковской галереи. Мы впервые представим для ознакомления комплекс архивных материалов — именно для того, чтобы каждый желающий мог сделать свои выводы.

— У вас есть пальто Ленина со следами от пуль. Покажете его осенью?

— Покажем, это один из наших знаменитых экспонатов.

— Насколько я знаю, ваша карьера музейщика началась в Музее Ленина?

— Да, в 1985 году, после окончания аспирантуры. Хотя моя диссертация посвящена истории России XVII века и меня в большей степени влекла история более раннего периода, но свою музейную деятельность я начал в Музее Ленина. Более того, именно в этом кабинете, где мы с вами беседуем.

— И какие у вас, молодого специалиста по истории XVII века, были впечатления от места работы?

— С одной стороны, представьте себе человека, который в начале 1980-х годов оканчивает МГУ, где особая атмосфера, люди, общение. Мы привыкли к тому, что люди свободно выражали свои мысли. А здесь я попал в такой идеологический институт ЦК партии, и поэтому ощущения были своеобразные. С другой стороны, здесь работал очень высокопрофессиональный коллектив, и я благодарен ему за то, что получил очень хороший опыт практической работы в музее. Это мне очень сильно помогло в моей дальнейшей профессиональной деятельности.

— Вы руководите музеем с 2010 года, какие особенные моменты за этот период в жизни музея вы могли бы отметить?

— Мои семь лет в 145-летней истории музея — это очень небольшой период. Какой бы у тебя ни был опыт, это достаточно непросто — прийти в огромный музей, у которого свои проблемы и задачи: с одной стороны, привлечь как можно большую аудиторию, сделать ее пребывание в музее как можно более интересным и комфортным, если хотите. С другой — сохранить памятник отечественной истории. Сразу необходимо было решать вопрос о создании новых экспозиций. В 2012 году в пространстве между бывшим Музеем Ленина и зданием Старого монетного двора был построен и открыт Музей Отечественной войны 1812 года, один из самых молодых и современных российских музеев. Благодаря усилиям моих предшественников удалось решить сложную задачу — закончить длительную реставрацию основного здания. Одновременно пришлось решать задачи перемещения и сохранения фондов — Исторический музей отдавал пространства Крутицкого подворья и Новодевичий монастырь. Нужно было разместить коллекции в сотни тысяч предметов, которые там хранились, создать условия для их сохранности.

— Исторический музей одним из первых среди музеев передал свой филиал — Новодевичий монастырь — в пользование Русской православной церкви. В связи с передачей Исаакиевского собора общественная дискуссия разгорается вновь. Что бы вы могли сказать, уже имея подобный опыт?

— Передача Новодевичьего монастыря РПЦ была болезненным моментом, причем это необходимо было сделать достаточно быстро. Но сейчас мы поддерживаем очень тесное взаимодействие с Московской епархией, активно участвуем в рабочем процессе по реставрации Новодевичьего монастыря и, я надеюсь, будем и дальше активно работать по сохранению этого памятника. К тому же в преддверии 500-летия Новодевичьего монастыря распоряжением Правительства РФ обозначен комплекс мероприятий, в которых Исторический музей принимает самое активное участие.

— В частности, речь идет о создании нового музейного центра Исторического музея в непосредственной близости от Новодевичьего монастыря. Расскажите, пожалуйста, подробнее об этом проекте.

— Этот новый объект музейного комплекса Исторического музея будет, действительно, рядом с Новодевичьим монастырем, объектом из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО. Но пока предстоит еще сложная работа по определению участка размещения, поэтому подробности этого проекта мы сообщим чуть позже.

— Есть ли уже архитектурная концепция?

— Архитектурной концепции пока нет, но есть концепция по самому экспозиционному комплексу, его задачам, функционалу. Он должен включать фондохранилище, причем открытого типа. Мы уже знаем, что экспозиция должна быть посвящена истории самого Новодевичьего монастыря и той роли, которую он сыграл в духовной и исторической жизни нашей страны. Собрание Исторического музея дает возможность шире взглянуть на историю Русской православной церкви, мы обладаем уникальными коллекциями, которые позволяют рассказать о ее зарождении и истории. Несомненно, новый музейный комплекс, кроме основной экспозиции, должен иметь пространство для организации временных выставок. А также он должен быть информационным центром, современным и очень хорошо оснащенным. Новый объект будет находиться в федеральной собственности в ведении Минкультуры РФ.

Я не приветствую передачу Исаакиевского собора. Я считаю, что сейчас существует гораздо больше возможностей для совместного успешного взаимодействия музеев и церкви, которые дополняют друг друга

— Может ли ваш позитивный опыт распространиться на другие музеи — тот же Исаакиевский, или все-таки музеи сейчас оказались в довольно уязвимом положении?

— Я все-таки представитель музейного сообщества, член президиума Международного совета музеев (ИКОМ) и член президиума Союза музеев России, моя позиция в этом случае такова: я не приветствую передачу Исаакиевского собора. Я считаю, что сейчас существует гораздо больше возможностей для совместного успешного взаимодействия музеев и церкви, которые дополняют друг друга. Те задачи, которые стоят перед церковью и музейным сообществом, едины — сохранение в обществе духовности, нравственности, высоких моральных и культурных ценностей. Нельзя забывать о том, что музейные работники сохраняли в том числе и церковные ценности в тяжелейших условиях в постреволюционное и военное время, порой ценой собственной жизни.

— У вас же в Покровском соборе проходят службы... Как часто?

— Каждое воскресенье и в престольные праздники, к тому же у нас существуют особые правила для посещения собора паломниками и верующими.

— Храм без преувеличения можно назвать одним из символов России, каково его состояние на данный момент?

— С точки зрения реставрационных работ, которые не прекращаются практически никогда, это очень непростой памятник и непростое место, которое подвергается большой антропогенной нагрузке. Кроме того, само место расположения на Васильевском спуске достаточно экстремально, мы постоянно осуществляем мониторинг состояния не только самого собора, но и грунтов под ним. Существующая на сегодняшний день ситуация уже опасна. Если перед каждым музеем стоит, с одной стороны, задача привлечь как можно больше посетителей, то у нас здесь цель уже другая — сохранить этот знаковый для страны памятник для последующих поколений.

Мы не хотим закрыться от людей, но должны опять-таки найти золотую середину между широким представлением памятника и задачами по его сохранению

— И каким образом можно регулировать число посетителей?

— Мы вынуждены рассматривать вопрос увеличения платы за вход, это вопрос серьезный и болезненный. Мы постараемся компенсировать это большой линейкой льготных билетов. В прошлом году нам пришлось вводить в летний сезон выходной день. Мы не хотим закрыться от людей, но должны опять-таки найти золотую середину между широким представлением памятника и задачами по его сохранению.

— Музею 145 лет. Какие первоочередные задачи стоят сейчас на повестке?

— Когда мы говорим о 145-летии музея, мы думаем о дате более серьезной — 150-летии музея национальной истории России. Перед нами стоит очень серьезная задача: за пятилетний срок необходимо будет сделать мощный задел, который позволит музею развиваться еще на очень продолжительный период времени. В планах работ на ближайшее время в том числе создание комфортной зоны приема посетителей. Нас посещают порядка 1,3 млн человек в год. И как только количество посетителей возрастает, мы сталкиваемся с очередями в кассы. У нас уже введена услуга электронного билета, но мы еще будем совершенствовать свою работу в этом направлении. Вообще, под зоны приема в современных музеях уходит иногда до 40% свободных площадей. Сколько было споров о создании пирамиды в Лувре, однако это позволило им повысить посещаемость и успешно принимать миллионы людей в год.

— Причисляете ли вы Исторический музей к художественным музеям, научным, или же у него совершенно особый статус?

— Очень хорошую формулировку придумал для наших музеев Михаил Борисович Пиотровский. Он называет Эрмитаж и Исторический музей универсальными. То есть наши коллекции весьма разнообразны — это и памятники археологии, и ювелирное искусство, ткани, костюм, оружие, огромные отделы изобразительных материалов, мебели, металла, фотоархив. Исторический музей хранит 14 млн листов документов. Это один из крупнейших архивов нашей страны. Мы рассказываем не просто об истории Российского государства, мы рассказываем об истории цивилизации нашей страны. Неслучайно первые залы, которые были заложены по проекту еще создателями музея, начинаются с истории каменного века и палеолита, и мы продолжаем эту историю вплоть до начала XX века. Только отсутствие экспозиционных площадей не дает нам пока возможность создать экспозицию, посвященную событиям ХХ века.

В Министерстве культуры России создана рабочая группа по созданию уникального комплекса, аналогов которому в мире нет

— Не будет ли она размещена в Коммунарке, где для Исторического музея построят еще один комплекс? И не могли бы вы рассказать подробнее, что там будет?

— В Министерстве культуры России создана рабочая группа по созданию уникального комплекса, аналогов которому в мире нет. Он будет включать в себя депозитарий Российского государственной библиотеки и музейно-депозитарный комплекс Исторического музея. По существующим эскизам и концепциям эти здания расположатся вблизи друг от друга и будут создавать единый комплекс. Сейчас ведутся работы по определению финансирования. Проектирование начнется в этом году, и готовый проект мы должны получить к 2018 году. Примером нам служит опыт Эрмитажа в Старой Деревне, который уже создал депозитарно-реставрационный центр, позволяющий создать идеальные условия для хранения коллекций и их показа по принципу открытого хранения. У нас будут и постоянные выставки, и временные. Обязательно — образовательный центр для работы с детьми.

— А где сейчас находится коллекция Исторического музея?

— У нас 5 млн экспонатов, и 95% коллекции находится в центре Москвы, здесь использован каждый квадратный сантиметр. Фондовые помещения занимают у нас 12,5 тыс. квадратных метров. Для пятимиллионной коллекции это ближе к 400 предметам на квадратный метр, такой статистики нет почти нигде.

— Те самые пять лет перед 150-летием займет новое строительство, перемещение коллекций и освобождение помещений. Что в итоге получится?

— Если мы говорим о концепции развития, она должна включать две части. Это создание совершенно нового ресурса на новых местах, и одновременно мы должны создать концепцию развития музея в центре Москвы с использованием освободившихся от хранения площадей и в историческом здании, и в здании бывшей Московской городской думы, где находится крупнейшее фондохранилище мебели, металла, отдел письменных источников, отдел тканей. В центре мы проведем реставрационные работы, создадим новые экспозиции, в том числе по истории ХХ века, откроем кабинеты нумизматики и исторических драгоценностей, расширим зону приема, сделав музей более комфортным, в том числе для людей с ограниченными возможностями.

— Несколько лет назад вы анонсировали создание Музейного квартала в центре Москвы. Что уже было сделано и что еще предстоит?

— Главные работы были проведены — это создание выставочного центра на первом этаже бывшей Московской городской думы, создание Музея Отечественной войны 1812 года. Мы открыли пространство Старого монетного двора. Сейчас готовится проектно-сметная документация по реставрации двух зданий Музейного квартала. Пока они будут использоваться под музейные нужды, но с перспективой — там могут быть и открытое фондохранилище, и экспозиции. Весной начнется реставрация бывших Никольских торговых рядов, которые выходят на здание ГУМа.

— Как известно, реставрация и строительство — самые расходные статьи в бюджетах музеев. Не испытываете ли вы трудности с получением средств?

— В большей степени это субсидии на реставрацию, которые выдает нам Минкультуры, что-то мы делаем за счет собственных средств. Так что, когда посетители думают, что они платят деньги за билеты и это уходит куда-то в пустоту, это не так. Кроме того, значительные средства приносит реализация книг и сувениров, и мы собираемся открыть еще один музейный магазин. Он будет напротив Исторического музея, в бывшем здании Губернского управления, в создании которого участвовал знаменитый русский архитектор Казаков. Никольская улица всегда славилась своими книжными лавками, и мы возродим эту традицию — откроем музейный магазин, где будут представлены не только фирменные издания Исторического музея, но и большой спектр исторической литературы.

— Вы можете озвучить годовой бюджет музея и в каких пропорциях он складывается?

— Наш бюджет — 1,5 млрд рублей. Раньше было меньше, но сейчас мы активно увеличиваем собственные доходы музея.

— Не планируете ли вы как-то совместно работать с парком "Зарядье", рядом с которым находится филиал музея — Палаты бояр Романовых?

— Это очень важная часть нашего музея, там родился первый царь династии Романовых — Михаил Федорович. Сейчас объявляется конкурс на проведение реставрационных работ этого музея, и первый этап должен быть завершен в середине лета. Руководство парка "Зарядье" обратилось к нам с идеей по созданию небольшого, но интересного археологического подземного музея на территории парка. Исторический музей окажет методическую помощь в этой работе.

— Какой подарок вы бы хотели получить ко дню рождения Исторического музея?

— Мы, наоборот, дарим подарки нашим посетителям: в день рождения, 9 февраля, вход в музей и в Музей войны 1812 года бесплатный, будет организована специальная программа, а с 6 по 12 февраля билеты продаются со скидкой в 50 процентов. Для нас же главный подарок — это создать такой ресурс, платформу для развития музея на очень долгие годы вперед, что дало бы нам основания полагать, что мы прожили эту жизнь не зря.

Беседовала Светлана Янкина