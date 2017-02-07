Александр Кинщак: армия САР перехватит инициативу в Пальмире

© Валерий Шарифулин/ТАСС

Посол России в Сирии Александр Кинщак рассказал в специальном интервью ТАСС в преддверии Дня дипломатического работника о ситуации вокруг Пальмиры, в Алеппо и Дамаске, а также о работе по подготовке конституции САР.

— Александр Александрович, посольство России в Дамаске работает в экстремальных, боевых условиях. Как удается справляться с таким огромным объемом работы, выдается ли минута для отдыха?

Работать действительно приходится в очень сложных условиях, зачастую, с реальным риском для жизни Александр Кинщак Посол России в Сирии

— Для меня, как, наверное, и для большинства моих коллег по посольству, этот вопрос очень актуален. Работать действительно приходится в очень сложных условиях, зачастую с реальным риском для жизни. И при этом надо справляться с серьезнейшими производственными нагрузками. К сожалению, или, наоборот, к счастью, проблема "чем занять свободное время" у нас остро не стоит, поскольку его совсем немного. Практически каждый день появляются новые важные задачи, заниматься ими приходится постоянно, без оглядки на формальные рабочие часы, выходные или праздники.

Конечно, мы все люди и надо как-то справляться и со стрессами, и с накапливающейся усталостью. В этом смысле каждый индивидуально решает, как использовать редкие часы досуга. Можно заниматься спортом, к чему я активно призываю коллег — физическая нагрузка позволяет "пережигать" адреналин и стабилизировать нервную систему. В посольстве есть два тренажерных зала, бассейн, теннисный корт, волейбольная площадка. Довольно большая территория, на которой расположена дипмиссия, позволяет гулять и совершать пробежки на свежем воздухе. Имеется библиотека. В актовом зале бывшей школы остались с лучших времен музыкальные инструменты и аппаратура для караоке.

Избегающие трудностей и неуверенные в себе люди, как правило, не работают в горячих точках Александр Кинщак Посол России в Сирии

Но все равно времени на активный отдых и условий для полноценного восстановления не хватает. Пришлось даже ввести практику дробления ежегодного отпуска на несколько частей, чтобы сотрудники могли почаще выезжать из Сирии для физической и психологической "перезагрузки". Главное же, наверное, состоит в том, что избегающие трудностей и неуверенные в себе люди, как правило, не работают в горячих точках. Сюда приезжают добровольцы, которые осознанно выбрали именно эту командировку. Поэтому практически у всех членов нашей команды все в порядке с морально-волевыми и физическими силами. Если кто-то проявляет временную слабость — поддерживаем, с сильных духом — берем пример.

— Как известно, посольство ранее подвергалось обстрелу со стороны вооруженных группировок, в частности, "Армии ислама". Учитывая, что данная группировка присоединилась к перемирию, как Вы можете оценить ситуацию с точки зрения безопасности деятельности диппредставительства сейчас?

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— Введение с 30 декабря 2016 г. режима прекращения боевых действий (РПБД) в целом позитивно сказалось на военно-политической обстановке в Сирии. К сожалению, это еще не означает, что ситуация с безопасностью нашего посольства автоматически улучшилась. Не секрет, что против мирного урегулирования сирийского кризиса и за продолжение вооруженной борьбы вплоть до свержения "режима Башара Асада" сегодня выступают не только террористы из ИГ и "Джебхат Ан-Нусры" (запрещенные в РФ террористические организации - прим. ТАСС), но и ряд других "непримиримых" джихадистских бандформирований. Они не признают соглашение о перемирии и всячески стараются его сорвать, в том числе путем попыток организации резонансных терактов против российских представителей в Сирии.

Кстати, упомянутая "Армия ислама" является лишь одной из группировок, ответственных за обстрелы Дамаска. Тем же самым занимались окопавшиеся в Джобаре и Восточной Гуте нусровцы, их бывшие союзники из "Фейляк Ар-Рахман" и, возможно, другие бандиты. К сожалению, эта угроза сохраняется. Очередная мина попала на нашу территорию 3 февраля (обошлось небольшим материальным ущербом), часто фиксируем падение снарядов в непосредственной близости от посольства.

Для нас и в условиях перемирия уровень опасности не снижается Александр Кинщак Посол России в Сирии

Наконец, серьезная опасность исходит не только от минометных обстрелов, но и терактов, в том числе с применением смертников. Самая громкая за последний период вылазка такого рода произошла 12 января в районе Кяфр Суса — буквально в центре Дамаска в хорошо охраняемом правительственном квартале. Так что для нас и в условиях перемирия уровень опасности не снижается. Поэтому вынуждены, как и ранее, уделять первостепенное внимание вопросам обеспечения безопасности, чтобы повысить реальную защищенность наших сотрудников от всех возможных угроз.

— Как идет работа "на месте" с вооруженными и политическими группами оппозиции по проекту конституции Сирии?

— С вооруженными группировками посольство в силу специфики своего статуса контактов не имеет — для этого существуют другие каналы. С легальной политической оппозицией, наоборот, поддерживаем постоянный диалог практически по всем вопросам сирийской повестки дня. При этом наша главная задача остается прежней — стимулировать как представителей властей, так и их оппонентов-оппозиционеров на взаимный поиск путей выхода из нынешней кризисной ситуации. Подчеркну — речь идет именно о том, чтобы содействовать и помогать сирийским партнерам, а не делать что-то за них.

Наша главная задача остается прежней — стимулировать как представителей властей, так и их оппонентов оппозиционеров на взаимный поиск путей выхода из нынешней кризисной ситуации Александр Кинщак Посол России в Сирии

Что касается подготовки проекта новой конституции – а эта задача признается актуальной всеми вменяемыми сирийскими сторонами — то пока в данной связи правильнее было бы говорить об обмене соображениями и имеющимися у различных политсил "заготовками", в том числе с нашим участием, нежели о практической работе по согласованию текста конкретного документа. До этого еще неблизкий путь. Начинать, наверное, нужно с создания межсирийского рабочего органа, например, совместной конституционной комиссии с участием представителей правительства и оппозиции.

— Боевики ушли из Алеппо, в том числе в Идлиб. Каковы перспективы освобождения этого города от террористов? С учетом освобождения Алеппо можно ли говорить в принципе о "разморозке" деятельности генерального консульства России?

— На данном этапе приоритетной задачей является сохранение и укрепление РПБД. Поэтому рассуждать о возможности "похода на Идлиб", куда перетекают боевики из освобождаемых районов Сирии, пока не следует. Впрочем, прекращение огня, как известно, не распространяется на откровенных террористов, а также вооруженные группировки, не присоединившиеся к перемирию, либо его не соблюдающие. Думаю, что перспективы освобождения Идлиба будут проясняться по мере размежевания между террористами и теми группировками, которые готовы отказаться от вооруженной борьбы с правительственными силами и участвовать в политическом урегулировании.

Размежевание, которого так и не удалось добиться за весь прошлый год, сейчас фактически уже происходит Александр Кинщак Посол России в Сирии

И такое размежевание, которого так и не удалось добиться за весь прошлый год, сейчас фактически уже происходит. После состоявшейся в столице Казахстана 23-24 января встречи делегаций правительства Сирии и вооруженной оппозиции террористы из "Нусры" (сирийский филиал запрещенной в РФ "Аль-Каиды") сколотили новую коалицию из наиболее радикальных джихадистов и начали масштабные боевые действия против тех своих бывших "братьев по оружию", представители которых участвовали в упомянутом астанинском мероприятии. Одни из них уже "раскаялись в совершенной ошибке" и встали под знамена "Аль-Каиды". Другие пытаются объединять свои ряды, чтобы избежать разгрома. Показателем неоднозначности расклада сил и настроений в рядах НВФ является, например, то, что к нусровцам переметнулось одиозное "Движение Нуреддин Аз-Занки", чьи представители ранее объявили о присоединении к РПБД и даже были в Астане.

Что касается "разморозки" деятельности нашего генконсульства в Алеппо, то на данном этапе ставить этот вопрос считаем преждевременным по соображениям безопасности. Дело даже не столько в ситуации в самом городе Алеппо, которая сейчас выглядит неплохо и имеет тенденцию к улучшению, сколько в сложной и нестабильной оперативной обстановке в целом на севере Сирии. Основная международная автотрасса из Дамаска в Алеппо остается перекрытой в провинции Идлиб, а объездная дорога по-прежнему небезопасна из-за вылазок боевиков ИГ в районе населенного пункта Ханасер. Алеппский международный аэропорт периодически подвергается обстрелам со стороны террористов. Даже вертолеты в нынешней ситуации не могут быть абсолютно надежным средством перемещения, поскольку у боевиков, как известно, имеются ПЗРК. Проще говоря, если возобновить деятельность генконсульства сейчас, то направленные туда на работу наши товарищи будут сталкиваться с регулярными проблемами при поддержании контактов с посольством в Дамаске. Не вижу острой необходимости в том, чтобы подвергать их столь высокому риску — ведь речь идет о гражданских сотрудниках — дипломатах и обеспечивающем работу консульской точки техперсонале, а не о военнослужащих.

— Есть ли у посольства данные относительно разрушения памятников архитектуры в Пальмире? Действительно ли взорван Тетрапилон и античный театр? Какова сейчас ситуация вокруг Пальмиры?

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— О ситуации в античной части Пальмиры достаточно много говорится в СМИ, поэтому не вижу особой необходимости делать дополнительную рекламу запрещенной в России организации фанатиков-террористов и как-то еще комментировать сообщения об их варварских акциях в отношении памятников древней цивилизации.

Что касается военного аспекта развития там обстановки, то сирийские правительственные силы при поддержке союзников, включая ВКС России, в настоящее время предпринимают попытки перехватить у ИГ инициативу на данном направлении. Наиболее интенсивные боевые действия сейчас происходят в окрестностях военного аэродрома "Т-4". Джихадисты несут большие потери и отступают. Это пока еще достаточно далеко от самой Пальмиры, но я не сомневаюсь, что вскоре очередь дойдет и до нее.