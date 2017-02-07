Викром Кромадит: в России нет брендов, но есть человеческий капитал

© Алексей Сковоронский/ТАСС

В Таиланде Викром Кромадит — фигура не просто известная, но и популярная. Еще совсем недавно его книгу "Быть хорошим человеком" можно было купить буквально на каждом шагу. Откровения миллиардера о становлении личности и характера продавались во всех магазинах огромной сети 7-Еleven всего за 20 батов (менее доллара). Кромадит весьма неплохо осведомлен о России и даже может сказать несколько слов по-русски. Он верит, что Россия и Таиланд близки по духу и могут быть прекрасными партнерами. Его давний интерес к нашей стране скреплен десятками тысяч километров автодорог Сибири и Дальнего Востока, по которым несколько лет назад он путешествовал в компании друзей и единомышленников.

Автор более 15 книг, Кромадит вел свою программу на местном телевидении, а также колонку в нескольких газетах. Его корпорации "Амата" принадлежит несколько индустриальных парков на территории Таиланда и Вьетнама. В 2007 году журнал Forbes назвал его в числе 40 богатейших людей Таиланда, отдав Кромадиту 27-ю строчку.

— Кхун Викром, не секрет, что вы были в России несколько раз. И однажды даже проехали полстраны от Владивостока до Алтая автокараваном. Что вас подвигло на подобное путешествие? И что вас в нем впечатлило больше всего?

— Первый раз я приехал в Россию еще в июле 1982 года. Тогда я хотел найти поставщика тунца. Сначала прилетел в Москву вместе с бывшим тогда министром иностранных дел Таиланда Ситти Саветсилой, а затем отправился к Черному морю. Второй раз был уже в 2003 году, когда мне удалось побывать на праздновании 300-летия Санкт-Петербурга. В Сибири же я оказался только спустя десять лет. Отправной точкой путешествия стал Владивосток. Оттуда автокараваном мы доехали до Алтая, вернулись в Омск, а затем — в Казахстан, Китай, частично повторив Великий шелковый путь.

Я почти два месяца провел в Сибири. А поехал туда, потому что мне очень нравится учиться, открывать для себя новое. О России хотелось узнать больше, ведь мне кажется, что наши страны очень близки по духу.

Помню, как в Санкт-Петербурге, в том самом дворцовом зале, где когда-то принимали короля Раму V, у меня состоялся разговор с нашим послом в России Сораютом Промпотом. Он спросил, что, на мой взгляд, нужно сделать в вопросе двусторонних отношений между Россией и Таиландом. В свою очередь я попросил его связаться со мной, когда он будет в Бангкоке. Уже здесь, в Таиланде, я познакомил его с основателем CP Group Тханином Чиараваноном. Мы пообедали вместе. И я высказал свое мнение, что в России климат не позволяет производить достаточного количества мяса птицы. Отличная возможность для Таиланда. Почему бы не зайти на этот рынок?

— Так это была ваша идея — привести в Россию CP Group?

— Да, моя. Я познакомил посла Таиланда в Москве с Тханином Чиараваноном, предложив ему поставлять замороженную курятину в Россию. Кхуну Тханину (кхун — уважительное обращение на тайском. — Прим. ТАСС) эта идея очень понравилась. Именно таким было начало российского проекта CP Group. Как известно, их бизнес в России очень хорошо вырос (CP Group является крупнейшим таиландским инвестором в РФ. — Прим. ТАСС). Так что в 1982 году было время для тунца, поставщика я все-таки нашел. А в 2003 году — для замороженной курицы.

О России хотелось узнать больше, ведь мне кажется, что наши страны очень близки по духу

Хотел бы вернуться к разговору о Сибири. Это просто фантастическое место. 13 млн квадратных километров. Этот регион в 26 раз больше, чем Таиланд. Почти половина от площади всей России, а население всего 40 млн человек. Мне было очень интересно взглянуть, как такое может быть. Кроме того, особый интерес вызывал тот факт, что русские начали осваивать Сибирь только в XVII веке. При этом сейчас они живут бок о бок с местными народами очень дружно.

Когда проехал через Дальний Восток и фактически через всю Сибирь, я узнал философию этого места и людей, который там живут. На встречи со мной везде собирались полные залы, была возможность пообщаться с разными людьми. В частности, узнал, что более 200 тысяч русских постоянно проживают в Таиланде (данные актуальны на 2013 год. — Прим. ТАСС). Спрашивал многих, чем они здесь занимаются. Они отвечали, что просто наслаждаются жизнью. Работают на родине несколько месяцев, а затем тратят деньги в Таиланде. Удивительно: наши страны так далеко друг от друга расположены, но очень близки в культурном отношении.

— Почему вы так считаете, можете привести несколько примеров?

— На мой взгляд, есть три вещи, которые нас объединяют. Номер один — это история. Более 120 лет назад наш король Рама V и ваш цесаревич Николай пожали друг другу руки. Потом наш король посетил Санкт-Петербург. Крайне редкое событие для азиатских стран того времени. Второе — между нами никогда не было конфликтов. И третье — тайцы и русские всегда находили и находят общий язык. У нас есть общие, взаимовыгодные бизнес-интересы. Так что нам есть о чем поговорить и чем заняться. Неслучайно так много русских приезжает в Таиланд и им здесь нравится.

Впрочем, все, что я перечислил, — это день вчерашний. Увидим, что будет завтра и станет номером четыре, пять, шесть и т.д. Фундамент у наших отношений очень хороший. Думаю, не так-то просто двум странам иметь столь долгие отношения, не омраченные конфликтом. К слову, Таиланд это умеет. К примеру, нашим отношениям с Японией уже 600 лет, но тайцы и японцы никогда не конфликтовали.

Думаю, в России достаточно квалифицированных ученых, которые могли бы поработать у нас. Но это все долгосрочные проекты

Мы раньше всех из азиатских стран начали устанавливать дипломатические связи с США. Сегодня американское посольство в Бангкоке — одно из самых больших в мире. В нем работают более 300 человек. И все потому, что тайцы очень гибкие. Мы готовы кооперироваться и работать вместе. К примеру, с французами мы работаем вместе многие столетия. В результате Таиланд никогда не был колонией Франции, в отличие от многих других стран региона.

— Давайте вернемся к вашей поездке по России. Вы сделали это просто для удовольствия или таким образом искали еще и партнеров по бизнесу?

— Нет, я поехал просто получить удовольствие, но после этой поездки я много думал и думаю про Россию. В том числе в отношении бизнеса. Было бы неплохо нам сотрудничать в научной сфере. В "Амате" у нас есть много разных производств, и вопрос проведения научных изысканий и исследований всегда актуален. Думаю, в России достаточно квалифицированных ученых, которые могли бы поработать у нас. Но это все долгосрочные проекты.

В ближайшей перспективе мы могли бы сотрудничать в области искусства. В своем замке, который я строю, сейчас переносят на стены мою книгу ("Быть хорошим человеком", переведена в том числе и на русский. — Прим. ТАСС). Все, что написано в ней словами, должно быть изложено с помощью изобразительного искусства. Может быть, в России есть талантливые студенты, которые могли бы мне помочь в этом. Вот смотрите, как это выглядит (показывает фотографии на планшете. — Прим. ТАСС). Получилось уже более 700 метров. Этим полгода занимаются художники из Кореи.

Кроме того, я обдумываю возможность вести бизнес с компаниями из России на территории одного из наших промышленных парков.

— Как раз об этом я вас хотел спросить отдельно. В конце ноября в Российско-таиландском деловом совете рассказывали о планах по созданию российского научно-индустриального кластера на базе индустриального парка "Амата". Можете подробнее рассказать про этот проект?

— Мы пока еще не продвинулись к определенной конкретике. Это вопрос перспективы. Мы все еще обдумываем, обсуждаем, изучаем возможности. Совокупный объем производства в наших индустриальных парках превышает 40 млрд долларов. При этом производство растет, однако всегда нужно заниматься изысканиями и находить новые продукты.

— На ваш взгляд, какой российский бизнес был бы успешен в Таиланде?

— Так сложилось, что Россия не очень широко представлена со своими товарами на международном рынке. Я не видел ни одного российского бренда, который имел бы глобальный успех. В то же время на наших площадках в "Амате" открыто 1300 производств, и мы движемся к отметке 2000. Большинство из построенных фабрик — это иностранные инвестиции известных и популярных брендов.

Думаю, в России много интересных компаний, которым есть что предложить нашим клиентам. Но прийти в Таиланд с собственным брендом им будет крайне непросто. Гораздо эффективнее, на мой взгляд, встраиваться в существующие производственные цепочки, предлагать рынку, скажем, запасные части, комплектующие.

У Таиланда очень сильные позиции по производству автомобилей, мотоциклов, электроники, IT-продукции. Одним словом, существует огромное количество позиций, которые можно предложить производителям. Вы можете производить запасные части и продавать их брендам, поскольку в России достаточно интересных технологий, а главное — есть человеческий капитал.

Если хотите, пожалуйста, используйте Таиланд как свою производственную базу. Я верю, что русские и тайцы могут быть хорошими партнерами. Синергия сильных качеств только усилит наши общие позиции.

Беседовал Алексей Сковоронский