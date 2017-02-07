Всеволод Вуколов: важно вернуть человека в социум

Правительство РФ ставит цель - трудоустроить к 2020 году почти 50% инвалидов трудоспособного возраста. Почему работникам служб занятости придется отчасти стать социальными работниками, какие вакансии сегодня востребованы на рынке труда и как может облегчить жизнь вахтовика электронный трудовой договор, в интервью ТАСС рассказал руководитель Федеральной службы по труду и занятости Всеволод Вуколов.

- Под влиянием новых технологий, информатизации, автоматизации меняется структура занятости населения. Некоторые эксперты говорят о риске безработицы. Какие перемены на рынке труда уже зафиксировал Роструд?



- Конечно, технологии идут вперед, экономика развивается, сегодня мы говорим уже о цифровой экономике. Но это не означает, что будет только высвобождение работников, я уверен, что будет происходить переобучение, переквалификация. Те люди, которые будут перетекать в новые отрасли экономики, должны получать возможность переобучения и подтверждения квалификации И тут вопросы к системе образования и к его качеству. Напомню, 60% населения у нас имеют высшее и средне-специальное образование, а в США этот показатель не достигает и 40%.



- То есть больших рисков вы не видите?



- Наша официальная статистика говорит, что те процессы, которые были характерны для рынка труда в 2014-2015 годах, сейчас стабилизировались, ежемесячно показатели безработицы падают. По итогам прошлого года численность граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в качестве безработных, составила 894,6 тысячи человек, что на 10,6% меньше, чем на начало 2016 года.



Многие крупные и успешные корпорации, такие как РЖД, Газпром, Аэрофлот инвестируют в новые профессии, подготовку, обучение и переобучение своих специалистов. Говорить об отмирающих профессиях, я думаю, пока рано. Если же говорить о новых нарождающихся специальностях – это все те, кто будет обслуживать автоматизированные информационные системы. Я думаю, будет больше специалистов узкой направленности, в том числе в области кибернетики, математического моделирования, робототехники.

Большим спросом, полагаю, также будут пользоваться профессии, которые требуют интуиции, социального взаимодействия и сопереживания. Среди них - психологи, врачи, социальные работники.



- Все большую популярность приобретают дистанционные способы заработка. Достаточно ли урегулирован законодательно этот тип отношений работодателя и работника?



- Многие компании тратят большие деньги, чтобы, например, устроить на работу человека, который физически находится во Владивостоке, а оформлен должен быть «по месту приписки» компании, в Москве или другом городе. Недавно мы обсуждали эти проблемы с Рамблером и Яндексом, а также на Общественном совете Роструда. Необходимо проработать вопрос, чтобы разрешить заключать работнику свой трудовой договор в электронном виде. Нужно упросить эту процедуру.

По итогам прошлого года численность граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в качестве безработных, составила 894,6 тысячи человек, что на 10,6% меньше, чем на начало 2016 года

Предполагается, что любой человек сможет зайти через наш портал «Работа в России», через портал госуслуг, и заполнить трудовой договор необходимыми данными. Со своей стороны работодатель также заполняет договор. Для этого не нужна электронно-цифровая подпись, а достаточно просто заполнить соответствующие «поля», поставить отметки в нужном месте. По завершению процесса документ обретает законную силу. Единственное, что я считаю необходимым, это предусмотреть обязательную распечатку такого трудового договора, например, в многофункциональном центре рядом с домом или работой, чтобы он был на руках при возникновении каких-то вопросов. Сейчас мы обсуждаем с Минтрудом, профсоюзами, работодателями, как это эффективно реализовать.

- Для кого может быть удобной такая система?



- Я не говорю, что электронный трудовой договор должен сегодня охватить все сферы и кадровые службы, но уже сейчас необходимо создать такие сервисы, которые удобны для граждан, чтобы они имели полный пакет трудовых гарантий, и, вместе с этим был бы сокращен объем бумажной и рутинной работы по оформлению кадровых документов. Электронный трудовой договор может служить основой электронного кадрового делопроизводства, которая нацелена на минимизацию затрат при сопровождении трудовой деятельности человека. Сейчас значительные средства компании тратят на пересылку туда и обратно документов по трудоустройству. Сегодня дистанционно, а также вахтовым методом и сезонно трудятся порядка 5-7 млн человек. Их деятельность никак и нигде не регламентирована. Из-за сложностей, возникающих по причине удаленности работников от работодателей, практически не применяется заключение трудовых договоров, особенно с физическими лицами. Все это создает условия для развития нелегальной занятости. А система электронных трудовых договоров могла бы легализовать этот сектор. Особенно это актуально для вахтовых работников. Если бы они могли в электронном виде перед отъездом посмотреть, какая часть заработной платы у них основная, а какая премиальная, было бы понятно, стоит ли заключать такой договор и выезжать к месту работы. Электронный трудового договор станет первым шагом к созданию электронных сервисов на рынке труда и будет обладать элементами «умного» контракта.

Если бы вахтовики могли в электронном виде перед отъездом посмотреть, какая часть заработной платы у них основная, а какая премиальная, было бы понятно, стоит ли заключать такой договор и выезжать к месту работы



Для начала такой «умный» электронный трудовой договор будет иметь автоматизированную связь с Пенсионным фондом, с другими государственными информационными системами, которые связаны с начислением выплат, пособий и так далее. Нас критикуют те, кто боится, что персональные данные людей могут быть разглашены. Но все то, что нужно для договора, это то, что уже используется в системе электронных данных, наверное, дополнительных данных не потребуется. Но мы подумаем, какие предложения внести, чтобы минимизировать риски.



Мы уже третий год занимаемся «выведением из тени» работников. В частности, мы смотрим, платят за работников взносы в Пенсионный фонд или нет. Если платят, значит, он реально работает. Это нам позволило ежегодно от миллиона до двух миллионов человек легализовать. И электронный трудовой договор, с одной стороны, дал бы защиту работникам, а с другой – стал бы дополнительным инструментом легализации на рынке труда. Человеку будет выгодно себя страховать через электронный трудовой договор, чтобы не попасть в трудную жизненную ситуацию, быть увереннее на месте работы.

Не исключено, что изменения в Трудовой кодекс, касающиеся электронного трудового договора, будут внесены уже в этом году.

- Федеральный банк вакансий сколько предложений содержит сегодня? Назовете самые оригинальные и самые популярные запросы работодателей?

- Наш портал “Работа в России” посещает более 200 тысяч человек ежедневно. Мы ни с кем не конкурируем, потому что наш портал бесплатный. Разместить здесь вакансии могут не только службы занятости, но и работодатели напрямую, а работники - свои резюме. При наличии более миллиона вакансий от службы занятости, у нас более 100 тыс. вакансий от работодателей. Это говорит о популярности среди населения. Мы следим, чтобы средняя зарплата на портале соответствовала средней по стране, и она постепенно приближается к этой планке. У нас появились и очень качественные вакансии с большой зарплатой. Кроме того, мы заключили соглашения с Газпромом, РЖД, Ростехом, Ростатомом, Почтой России, Ростелекомом, Сбербанком России и многими другими и те, вакансии, которые у них есть, автоматом поступают в наш банк. Наша система работает круглосуточно, кроме того, гражданин может посмотреть, где находится предполагаемое место работы, рассчитать, сколько ему до него добираться.

При наличии более миллиона вакансий от службы занятости, у нас более 100 тысяч вакансий от работодателей

Кстати, есть возможность проверить свой трудовой договор на предмет соответствия его законодательству Российской Федерации.

Самыми востребованными среди работодателей являются рабочие профессии, требующие определенной квалификации. Например, сейчас на портале ищут более 24 тысяч медицинских сестер, 14 тысяч каменщиков, 12 тысяч поваров. Из редких профессий на портале встречаются такие - шлифовщик изделий электронной техники, электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций, оператор этикетировочного станка. Среди оригинальных - запросы на специалиста-стеклодува или ювелира-модельера.

- В банке вакансий есть предложения для людей с ограниченными возможностями? Минтруд ставит амбициозную задачу обеспечить работой 50% инвалидов трудоспособного возраста к 2020 году. Это в два раза больше, чем сейчас.

- На нашем портале “Работа в России” у каждой вакансии по предприятию есть примечание, сколько там квот для инвалидов и, соответственно, сколько рабочих мест по этим квотам занято. Кстати, в этом году для слабовидящих граждан появится озвучивание имеющихся на сайте вакансий.

В стране 3,7 млн человек с ограниченными возможностями здоровья, которые находятся в трудоспособном возрасте и нуждаются в трудоустройстве. По официальным данным, легально работают примерно 947 тысяч человек. Напомню, что существует система квотирования, в регионах предприятия выделяют места для инвалидов. Сегодня порядка 355 тысяч таких квот есть и на 248 тысяч из них уже оформлены инвалиды.

В 2017 году уровень занятости инвалидов трудоспособного возраста должен возрасти на 5,9% (до 31,2%), или на 220 тысяч человек в абсолютном выражении

Комиссия при президенте по делам инвалидов поставила задачу активизировать работу по трудоустройству инвалидов. Важно вернуть человека в социум. Для этого нужно перестроить работу служб занятости, которые сегодня подчинены региональным властям. Важно научить сотрудников службы адресно работать с инвалидами. Нужно убедить человека, что он нуждается в трудоустройстве, предложить ему варианты, довести его до момента заключения трудового договора и курировать после. Такие документы сегодня в Минтруде разрабатываются. Вторая задача: создать портрет инвалида, чтобы понять, что это за человек, какие у него навыки. Здесь задействован большой спектр министерств и ведомств.

Мы заключили практически со всеми регионами, с губернаторами, соглашения по трудоустройству инвалидов. Согласно этим документам, каждый регион к концу 2017 года должен выполнить конкретные показатели. Однако, мы видим, что не все регионы ввели до конца процедуру квотирования у себя и не все предприятия выделили места. Поэтому мы думаем и о той ответственности, которую буду вести руководители предприятий за то что они вовремя не выделили квоты. Это могут быть, например, штрафы. Показатели у программы очень жесткие и я думаю, в 2017 году каждый губернатор должен обратить на это внимание. Мы будем активно помогать на федеральном уровне, чтобы эту задачу поставленную выполнить. В 2017 году уровень занятости инвалидов трудоспособного возраста должен возрасти на 5,9% (до 31,2%), или на 220 тысяч человек в абсолютном выражении.

- А будет совершенствоваться программа повышения мобильности трудовых ресурсов?

- Мы много работали над тем, чтобы эту программу упростить и простимулировать граждан переезжать туда, где есть работа, где более выгодно и более интересно. Недавно вышло очередное постановление правительства на этот счет. В рамках программы повышения мобильности трудовых ресурсов со стороны государства оказывается финансовая поддержка работодателям – участникам данной программы в виде субсидии. Совокупный размер финансовой поддержки в рамках данной программы предусматривает выделение 300 тысяч рублей на одного работника для компенсации переезда работников, их обучения, оплаты жилья. Мы считаем эту программу очень важной, за ней будущее.

Беседовала Екатерина Ефимова