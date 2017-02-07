Станислав Осадчий: население Кипра должно одобрить на референдуме условия по воссоединению

Станислав Осадчий © Посольство РФ на Кипре

Посол РФ в Республике Кипр Станислав Осадчий в преддверии Дня дипломатического работника рассказал в интервью ТАСС о перспективах кипрского урегулирования, развитии двусторонних отношений и о работе российских банков на острове.

— Как сегодня складываются отношения России и Кипра? Как развивается экономическое сотрудничество и российское деловое присутствие в этой стране? Беспрепятственно ли работают российские банки на Кипре, несмотря на сохраняющиеся санкции?

— Российско-кипрские связи уходят глубоко в историю и имеют общие религиозно-культурные корни. Отношения между нашими странами сохраняют позитивную динамику, несмотря на непростой международный фон. Прошедший год был наполнен контактами на высоком политическом уровне, среди которых переговоры председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева и министра иностранных дел России Сергея Лаврова с президентом Республики Кипр Никосом Анастасиадисом, визиты на остров генерального прокурора России Юрия Чайки и губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко. В 2016 году мы подписали два важных межправительственных соглашения – в сфере образования и борьбы с преступностью.

Движущей силой продолжает оставаться тесное экономическое сотрудничество, которое, правда, зачастую подвергается непростым испытаниям. Известно, к какому хаосу на острове привел финансовый кризис 2013 года. Он не только серьезно ослабил экономику Кипра, но и нанес существенный удар по российским бизнес-интересам на острове. Российские граждане и компании понесли многомиллионные убытки в результате беспрецедентной "стрижки" депозитов, проведенной правительством Кипра под давлением международных кредиторов. Несмотря на это, в те тяжелые для Республики Кипр времена Российская Федерация пошла на встречу кипрскому правительству, реструктуризировав ранее выданный Кипру кредит в размере 2,5 млрд евро, предоставив отсрочку его выплаты и снизив процентную ставку.

Что касается наших банков, представленных на острове, то им удалось не только удержаться наплаву в условиях кризиса, но и укрепить свои позиции здесь. Насколько нам известно, не помешали их деятельности и введенные ЕС антироссийские санкции. Одним из ведущих кредитных учреждений на Кипре является РКБ (дочка российского ВТБ24), который сегодня включен ЕЦБ в число четырех кипрских системообразующих банков еврозоны. По сравнению с другими кредитными учреждениями РКБ является высоколиквидным и активно расширяет свою сеть на острове - в 2015 году открыты дополнительные офисы в Никосии и Лимасоле. На острове в городе Лимасол также действует отделение российского "Промсвязьбанка".

— В последнее время представители греко-кипрской и турко-кипрской общин заявляют о новых возможностях кипрского урегулирования. Каково Ваше мнение относительно подобных перспектив?

— Благоприятная возможность для кипрского урегулирования возникла, когда на новом этапе в мае 2015 года переговорный процесс возглавили Никос Анастасиадис и Мустафа Акынджи.

Между лидерами общин в короткие сроки сформировались доверительные отношения, которые спецсоветник генерального секретаря ООН по Кипру Эспен Барт Эйде назвал особой "химией".

За прошедшие с того момента полтора года общинам удалось сблизить немалое количество позиций по различным аспектам переговорной тематики. В данный момент переговорный процесс действительно вступил в решающую фазу. К нему впервые напрямую подключились представители стран-гарантов – Великобритания, Греция и Турция. Многое теперь зависит от политической воли Никоса Анастасиадиса и Мустафы Акынджи, их способности идти на компромиссы ради достижения общей цели – объединения острова.

— Какую поддержку Москва может предложить кипрским общинам с тем, чтобы они смогли найти решение этой проблемы?

— Главное, на наш взгляд, не мешать киприотам. Россия в отличие от ряда наших зарубежных партнеров всегда последовательно выступала за необходимость выработки параметров урегулирования самими кипрскими общинами без постороннего вмешательства. Условия, на которых остров будет воссоединен должны быть одобрены населением Кипра в ходе референдума. Со своей стороны, в качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН, Россия готова поддержать позитивный исход такого плебисцита, гарантировать беспрепятственную имплементацию параметров всеобъемлющего урегулирования, огородить кипрские общины от навязывания им готовых формул решения кипрского вопроса в угоду третьим игрокам, и даже принять участие в международной конференции по кипрскому урегулированию вместе с представителями других стран – постоянных членов Совета безопасности ООН, если это будет необходимо.

— Влияет ли национальное разделение Кипра на российских туристов? Ведь, насколько известно, туристы, прилетевшие на турецкую часть острова, не имеют права пересекать границу. Каким образом посольство России на Кипре оказывает поддержку туристам, а также гражданам России, проживающим на этой части острова?

— Вопрос весьма актуальный. Хотел бы еще раз напомнить, что признанным международным сообществом является Республика Кипр. Северная же часть острова – так называемая "Турецкая Республика Северного Кипра" ("ТРСК") – такого статуса не имеет и официальной Никосии неподконтрольна.

Иначе говоря, при нахождении на территории "ТРСК" наши граждане оказываются вне правового поля Республики Кипр. Прибытие на остров через север рассматривается властями Кипра как нелегальное и является уголовным преступлением.

Именно поэтому, мы настоятельно рекомендуем нашим гражданам использовать для въезда и выезда только аэропорты и морские порты Республики Кипр. Увы, нередки случаи, когда, либо по незнанию, либо уповая на традиционное авось, наши сограждане предпринимают попытки перейти через буферную зону с севера на юг, в результате чего оказываются задержанными кипрскими властями. Чаще всего это влечет за собой депортацию в Россию, но бывают и более сложные ситуации.

Наше консульское подразделение на постоянной основе оказывает содействие российским гражданам, независимо от того, в какой части острова они находятся. Однако, в силу вышесказанного, а также отсутствия на территории "ТРСК" консульских точек, возможности официальной помощи значительно ограничены. Аналогичная проблема, кстати сказать, существует и для посольств других государств. В гуманитарных целях, а также чтобы не оставлять без защиты россиян, постоянно проживающих на севере острова, консульством на регулярной основе проводится прием граждан в буферной зоне.

— Ваш кипрский коллега, посол Республики Кипр в России Георгиос Касулидис ранее заявил о том, что Москва и Никосия обсуждают механизмы эвакуации россиян с Ближнего Востока. По его словам, ведутся переговоры о заключении соглашений, которые дали бы возможность сотрудничать странам при проведении гуманитарных операций, например, в случаях, когда потребуется эвакуация россиян через порты Республики во время каких-то инцидентов на Ближнем Востоке. Как бы Вы могли прокомментировать эту информацию? На какой стадии эти переговоры?

— Россия и Кипр имеют обширную нормативно-правовую базу сотрудничества в самых разных областях. Число межгосударственных соглашений уже достигло полусотни. Упомянутый послом Кипра в России документ, его точное название Соглашение между правительством Российской Федерацией и правительством Республики Кипр о взаимодействии в проведении гуманитарных операций при возникновении кризисных ситуаций, относится к числу приоритетных проектов, рассматриваемых в настоящее время сторонами. Соглашение находится на завершающей стадии согласования и будет, надеемся, подписано в течение этого года. Это, безусловно, откроет дополнительные возможности для двустороннего взаимодействия в случае каких-либо чрезвычайных ситуаций, в том числе при необходимости оказания содействия в гуманитарных целях в регионе.

— 2016 год стал "золотым" для кипрской туристической отрасли. В прошлом году более 3 миллионов туристов посетили Кипр, значительная часть которых это россияне. А является ли Россия привлекательным туристическим направлением для граждан Кипра? Сколько виз консульский отдел Посольства России на Кипре выдал в прошлом году?

— Действительно, прошедший год стал рекордным для туристической отрасли Кипра, что во многом стало возможным благодаря значительному увеличению турпотока из России. Согласно официальным данным кипрской статслужбы, число наших соотечественников, посетивших остров в 2016 году, приблизилось к 800 тысячам, что больше, чем когда-либо и почти на 50% больше показателя 2015 года.

Поступательная тенденция к росту отмечалась на протяжении последних нескольких лет, однако резкий скачок произошел, как вы понимаете, вследствие приостановления в силу известных причин турпотоков в Турцию и Египет.

Высок интерес и киприотов к нашей стране, что связано с деловой активностью, личными связями, общностью религии и культуры. Все чаще жители Кипра отправляются в нашу страну в туристических целях. Мы можем об этом судить даже по "сухой" консульской статистике – в прошлом году было выдано около 6 тысяч виз. Следует отметить, что новые благоприятные возможности для расширения гуманитарного обмена между нашими странами открываются в связи с подписанием в октябре 2016 году межправительственного соглашения о взаимном признании образования, квалификаций и ученых степеней.

— В разные годы Вы занимали должность генерального консула России в Гамбурге и Стамбуле, возглавляли российскую дипмиссию в Австрии, были Директором Департамента кадров и Департамента безопасности МИД России. В чем, на Ваш взгляд, состоит сложность дипломатической работы? Какой совет Вы могли бы дать молодым людям, которые только начинают свой путь в международных отношениях?

— Сложность дипломатической работы заключается в непростой международной ситуации, сложившейся в мире в условиях многообразия политических факторов, обострившейся конкуренции и противостояния на международной арене. В данной обстановке от посла и дипломатических сотрудников посольства требуется быстрая реакция, четкий анализ ситуации и взвешенные решения, которые докладываются в Центр и на основе которых делаются выводы и заключения. Если в прежние времена в основном нужно было руководствоваться инструкциями из Москвы, то сейчас поручения Центра разрабатываются, скорее всего, на основе выводов и заключений дипломатов на местах. Таким образом, востребованность дипломатических знаний значительно возросла.

Молодым дипломатам хотел бы пожелать учиться мыслить, анализировать происходящие в международных отношениях события, не жалеть времени и сил на постоянное изучение иностранных языков, чтение специализированной литературы, не забывать и о дипломатическом этикете. От багажа полученных знаний зависит объективная и корректная постановка вопросов при составлении справочных и информационных материалов, подготовке аналитических документов. Умение выстроить логическую цепочку от простого факта до обобщающего вывода поможет молодым людям добиться успехов на дипломатическом поприще.

Примером для подражания во многом нам могут служить известные российские и советские дипломаты. Это и Андрей Кириллович Разумовский, и Алексей Петрович Бестужев-Рюмин, Иоаннис Кападистрия, Иван Михайлович Майский, Анатолий Федорович Добрынин и многие-многие другие. Они были не только эрудитами, но и свободно говорили на нескольких иностранных языках, обладали глубокими знаниями законов, обычаев и традиций стран, в которых им приходилось работать. Их имена прочно вошли в историю отечественной дипломатии.