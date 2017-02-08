Борут Пахор: отмена санкций и нормализация отношений с РФ приветствуются в Европе

Президент Словении Борут Пахор в преддверии своего визита в Москву рассказал в эксклюзивном интервью ТАСС о подходах страны к развитию политического диалога и двусторонних экономических отношений с Россией, а также выразил свою точку зрения относительно процесса урегулирования кризиса на Украине.
– В программу вашего визита в Москву включены три основных пункта: углубление политического доверия и сотрудничества, расширение экономического взаимодействия и поддержание традиционно хороших отношений между Словенией и Россией в других областях. Господин президент, как вы можете охарактеризовать нынешние двусторонние отношения между Словенией и Россией, в том числе на политическом уровне?
– Двусторонние связи между нашими странами с самого начала дипломатических отношений оставались образцовыми. Одной из причин искренней дружбы и крепких отношений между нашими народами является отсутствие в истории Словении и России каких-либо конфликтов. Словения выступает за всестороннее развитие отношений с Россией в политической, экономической и культурной сферах. Хорошим примером в этом плане является Русская часовня. Я был очень рад прошедшему в прошлом году визиту в Словению президента России Владимира Путина, который состоялся в достаточно сложной международной обстановке как в Европе, так и в мире в целом.
Однако и наше, и международное сообщество восприняли прошедший визит крайне положительно. Словения всегда стремилась развивать отношения с Россией, несмотря на различия в наших подходах, и мы хотим сохранить их на высоком уровне. Мой предстоящий визит в Россию направлен на достижение, в том числе, этой цели. В его рамках я планирую обсудить с президентом Путиным не только вопросы развития наших двусторонних отношений в политической, экономической и культурной сферах, но и сложные вопросы международного плана.
– Вы выступаете за прямой открытый диалог между Россией, ЕС и НАТО. Как вы считаете, с чего нужно его начать для улучшения взаимоотношений между Россией и ЕС, Россией и НАТО?
– Мы все очень хорошо знаем современные мировые проблемы, как например, терроризм, решение которых возможно исключительно во взаимодействии друг с другом в мировом масштабе. Чтобы действовать совместно, сначала нам необходимо разобраться с проблемами, которые вызывают у нас недоверие друг к другу. В частности, между Западом и Россией. Одной из таких проблем остается Украина. Я хотел бы, чтобы путем выполнения отдельных договоренностей мы попробовали найти выход из ситуации на Украине, что впоследствии может привести к отмене санкций в отношении России. Я также очень надеюсь, что обе стороны - и Россия, и Украина - смогут найти пути взаимодействия для восстановления доверия, которое послужит началом решения украинского кризиса, что, в конечном счете, приведет к потеплению отношений между Россией и Западом. По моему мнению, для этого сейчас самый подходящий момент. В дальнейшем это будет способствовать решению целого ряда других спорных мировых проблем. В мировой политике для этого, естественно, необходимо стремление и желание обеих сторон, чего сейчас, к сожалению, не хватает. По моему мнению, для Европейского союза будет лучше, если украинский кризис завершится как можно быстрее, так как сейчас у нас много других проблем, в частности в сфере безопасности, в политике, на границах ЕС. Решение украинского кризиса, отмена санкций против России и нормализация отношений с Россией сейчас приветствуются в Европе.
– По вашему мнению, какова перспектива продления ЕС санкций против России, возможны ли их смягчение или отмена? Будет ли Европа принимать решение по этому вопросу самостоятельно, без оглядки на США, или же в этом вопросе вы будете действовать синхронно с американцами?
– Словения является членом Европейского союза и НАТО. Однако, несмотря на это, мы хотим улучшения отношений с Россией. Основным условием отмены санкций является успешное и быстрое выполнение условий Минских договоренностей. Все понимают, что выполнить их все и сразу невозможно, но необходимо дать мировому сообществу сигнал о том, что у обеих сторон - и украинской, и российской - есть желание разрешить конфликт. Хотя бы частично приступить к их исполнению. Я считаю, что для этого сейчас идеальное время. Администрация Трампа уже заявила, что хочет пересмотреть отношения с Российской Федерацией. В таких условиях ЕС не надо ждать, когда Вашингтон и Москва достигнут договоренности по санкциям, а действовать самостоятельно, более активно способствовать поиску решения этой проблемы. Конечно, ЕС сам будет принимать решение по санкциям, но, по моему мнению, сейчас настал новый переломный момент в решении украинского кризиса, которое выгодно для всех сторон.
– Возможно ли урегулирование украинского кризиса в условиях, когда официальный Киев поддерживает силовые меры по его разрешению? Как бы вы оценили выполнение Минских соглашений украинскими властями?
– Проблема всегда возникает между двумя сторонами и для ее решения всегда необходимо две стороны. Обе. Я бы не стал обвинять одну или другую из них. Главное осознать, что настал момент правильно разрешить спорные вопросы, и если мы этого не сделаем, то в конце концов все об этом пожалеем. Этому способствуют и позиция новой администрации США, которая заключается в пересмотре отношений с Россией для совместного решения современных мировых проблем на Ближнем Востоке и в других кризисных точках, и позиция Европейского союза, который также готов начать решать кризисы в сфере безопасности и вокруг собственных границ. Естественно украинский кризис и слабые отношения с Россией относятся к этим проблемам, которые мы должны постараться разрешить.
– Максимальный товарооборот между нашими странами достиг 1,5 млрд евро в 2013 году, к 2016 году этот показатель снизился до 1 млрд евро. Во время визита в Москву вас будет сопровождать большая делегация с участием представителей деловых кругов, а на встречах запланировано подписание 11 двусторонних контрактов общей стоимостью около 370 млн евро. Какие, по вашему мнению, сферы экономического взаимодействия между нашими странами являются наиболее важными для развития, а в каких остается потенциал для расширения экономического сотрудничества?
– Россия является для Словении десятым наиболее важным экономическим партнером. В настоящий момент Словения переживает экономический кризис, из-за которого, а также из-за санкций, наш товарооборот значительно снизился. В прошлом году это ощущалось особенно сильно, когда объем торговли между нашими странами составил всего приблизительно 800 млн евро.
Для наших дружественных государств этот показатель является очень скромным. Именно поэтому мы очень тщательно подготовились к предстоящему визиту. Проработанные нами двусторонние соглашения в случае их подписания увеличат товарооборот между Словенией и Россией вдвое. Причем, в абсолютно разных сферах, в которых у нас общие интересы. Например, когда я просматривал эти соглашения, я был удивлен, насколько незначительным было экономическое сотрудничество между нашими странами в начале дипломатических отношений. В настоящий момент оно достаточно широкое и разнообразное. Наши страны тесно взаимодействуют в различных областях, что, я считаю, крайне положительным.
– После отказа России от строительства газопровода "Южный поток" Словения, по мнению местных экспертов, потеряла около 1 млрд евро доходов от транзита газа через свою территорию. В этой связи, заинтересована ли Словения в реализации проекта "Турецкий поток", в котором она также может выступить страной-транзитером российского газа в Европу? Поддерживает ли Словения реализацию энергетического проекта "Северный поток-2" с учетом того, что у Любляны имеются технические возможности по подключению к нему?
– Договор о строительстве газопровода "Южный поток" мы подписывали вместе с Владимиром Путиным, когда он был премьер-министром России. Однако решение Брюсселя разрушило наши совместные планы, после чего я стал очень осторожным в оценках ситуации. Для Словении важно диверсифицировать источники энергии, как в структурном плане, так и относительно наших партнеров. Все, что может этому способствовать, рассматривается нами положительно. Я предпочитаю не давать поспешных оценок по примеру "Южного потока", отказ от строительства которого стал огорчением для всех, чего сегодня нельзя исключать и в отношении других энергетических проектов. Посмотрим, как ситуация будет развиваться. Мы имеем положительный опыт сотрудничества с Россией в энергетической сфере, и в случае реализации подобного проекта и рассмотрения вопроса об участии Словении в нем, я уверен, наше правительство примет положительное решение по нему.
– Господин президент, поддерживаете ли вы идею проведения первой встречи в формате Путин-Трамп в Словении и что вы от нее ждете?
– Встреча американского и российского президентов Буша и Путина уже состоялась в Словении 2001 году. Тогда наша страна еще не была членом Европейского союза, не была членом НАТО. Вероятно, это и стало одной из причин, почему Вашингтон и Москва решили провести встречу в Словении. Сегодня Словения является членом ЕС и НАТО, и наш международный статус отличается от того, который мы имели в прошлый раз. Проведение встречи на высшем уровне зависит от решения Вашингтона и Москвы. Если они решат встретиться в Словении, мы будем этому только рады, но мы отнесемся также с пониманием, если Вашингтон и Москва примут решение провести такую встречу в другом месте. Относительно самой встречи я считаю, что она крайне важная и необходимая. США пришли к необходимости пересмотра отношений с Россией, что позволяет построить более эффективный и открытый политический диалог. Я надеюсь, что это не будет просто разговор лидеров двух великих держав, а станет сигналом всему миру, что изменения к лучшему будут. Проблемы 21-го века можно решить исключительно совместно, доверяя друг другу, несмотря на обстоятельства. Я не хочу, чтобы американские и российские лидеры вернулись в эпоху старой геополитики, когда они договаривались между собой о разделении зон влияния в мире. Посмотрите на страны Балтии, Европу, Балканы, когда геополитические интересы разделяли их на сферы влияния России и США. На Балканах это может только повысить напряженность и вызвать проблемы в сфере безопасности, которых здесь никто не хочет. Ни современный мир, ни Европа этого не заслуживают. Я уверен, что оба лидера это хорошо понимают, и, надеюсь, что встреча президентов будет успешной, а политика двух стран будет идти вперед в будущее, а не назад в прошлое.
Беседовал Денис Ярославцев, Любляна