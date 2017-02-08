Борут Пахор: отмена санкций и нормализация отношений с РФ приветствуются в Европе

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Президент Словении Борут Пахор в преддверии своего визита в Москву рассказал в эксклюзивном интервью ТАСС о подходах страны к развитию политического диалога и двусторонних экономических отношений с Россией, а также выразил свою точку зрения относительно процесса урегулирования кризиса на Украине.

– В программу вашего визита в Москву включены три основных пункта: углубление политического доверия и сотрудничества, расширение экономического взаимодействия и поддержание традиционно хороших отношений между Словенией и Россией в других областях. Господин президент, как вы можете охарактеризовать нынешние двусторонние отношения между Словенией и Россией, в том числе на политическом уровне?



– Двусторонние связи между нашими странами с самого начала дипломатических отношений оставались образцовыми. Одной из причин искренней дружбы и крепких отношений между нашими народами является отсутствие в истории Словении и России каких-либо конфликтов. Словения выступает за всестороннее развитие отношений с Россией в политической, экономической и культурной сферах. Хорошим примером в этом плане является Русская часовня. Я был очень рад прошедшему в прошлом году визиту в Словению президента России Владимира Путина, который состоялся в достаточно сложной международной обстановке как в Европе, так и в мире в целом.

Одной из причин искренней дружбы и крепких отношений между нашими народами является отсутствие в истории Словении и России каких-либо конфликтов

Однако и наше, и международное сообщество восприняли прошедший визит крайне положительно. Словения всегда стремилась развивать отношения с Россией, несмотря на различия в наших подходах, и мы хотим сохранить их на высоком уровне. Мой предстоящий визит в Россию направлен на достижение, в том числе, этой цели. В его рамках я планирую обсудить с президентом Путиным не только вопросы развития наших двусторонних отношений в политической, экономической и культурной сферах, но и сложные вопросы международного плана.

– Вы выступаете за прямой открытый диалог между Россией, ЕС и НАТО. Как вы считаете, с чего нужно его начать для улучшения взаимоотношений между Россией и ЕС, Россией и НАТО?

– Мы все очень хорошо знаем современные мировые проблемы, как например, терроризм, решение которых возможно исключительно во взаимодействии друг с другом в мировом масштабе. Чтобы действовать совместно, сначала нам необходимо разобраться с проблемами, которые вызывают у нас недоверие друг к другу. В частности, между Западом и Россией. Одной из таких проблем остается Украина. Я хотел бы, чтобы путем выполнения отдельных договоренностей мы попробовали найти выход из ситуации на Украине, что впоследствии может привести к отмене санкций в отношении России. Я также очень надеюсь, что обе стороны - и Россия, и Украина - смогут найти пути взаимодействия для восстановления доверия, которое послужит началом решения украинского кризиса, что, в конечном счете, приведет к потеплению отношений между Россией и Западом. По моему мнению, для этого сейчас самый подходящий момент. В дальнейшем это будет способствовать решению целого ряда других спорных мировых проблем. В мировой политике для этого, естественно, необходимо стремление и желание обеих сторон, чего сейчас, к сожалению, не хватает. По моему мнению, для Европейского союза будет лучше, если украинский кризис завершится как можно быстрее, так как сейчас у нас много других проблем, в частности в сфере безопасности, в политике, на границах ЕС. Решение украинского кризиса, отмена санкций против России и нормализация отношений с Россией сейчас приветствуются в Европе.



– По вашему мнению, какова перспектива продления ЕС санкций против России, возможны ли их смягчение или отмена? Будет ли Европа принимать решение по этому вопросу самостоятельно, без оглядки на США, или же в этом вопросе вы будете действовать синхронно с американцами?

– Словения является членом Европейского союза и НАТО. Однако, несмотря на это, мы хотим улучшения отношений с Россией. Основным условием отмены санкций является успешное и быстрое выполнение условий Минских договоренностей. Все понимают, что выполнить их все и сразу невозможно, но необходимо дать мировому сообществу сигнал о том, что у обеих сторон - и украинской, и российской - есть желание разрешить конфликт. Хотя бы частично приступить к их исполнению. Я считаю, что для этого сейчас идеальное время. Администрация Трампа уже заявила, что хочет пересмотреть отношения с Российской Федерацией. В таких условиях ЕС не надо ждать, когда Вашингтон и Москва достигнут договоренности по санкциям, а действовать самостоятельно, более активно способствовать поиску решения этой проблемы. Конечно, ЕС сам будет принимать решение по санкциям, но, по моему мнению, сейчас настал новый переломный момент в решении украинского кризиса, которое выгодно для всех сторон.



– Возможно ли урегулирование украинского кризиса в условиях, когда официальный Киев поддерживает силовые меры по его разрешению? Как бы вы оценили выполнение Минских соглашений украинскими властями?

– Проблема всегда возникает между двумя сторонами и для ее решения всегда необходимо две стороны. Обе. Я бы не стал обвинять одну или другую из них. Главное осознать, что настал момент правильно разрешить спорные вопросы, и если мы этого не сделаем, то в конце концов все об этом пожалеем. Этому способствуют и позиция новой администрации США, которая заключается в пересмотре отношений с Россией для совместного решения современных мировых проблем на Ближнем Востоке и в других кризисных точках, и позиция Европейского союза, который также готов начать решать кризисы в сфере безопасности и вокруг собственных границ. Естественно украинский кризис и слабые отношения с Россией относятся к этим проблемам, которые мы должны постараться разрешить.



– Максимальный товарооборот между нашими странами достиг 1,5 млрд евро в 2013 году, к 2016 году этот показатель снизился до 1 млрд евро. Во время визита в Москву вас будет сопровождать большая делегация с участием представителей деловых кругов, а на встречах запланировано подписание 11 двусторонних контрактов общей стоимостью около 370 млн евро. Какие, по вашему мнению, сферы экономического взаимодействия между нашими странами являются наиболее важными для развития, а в каких остается потенциал для расширения экономического сотрудничества?

– Россия является для Словении десятым наиболее важным экономическим партнером. В настоящий момент Словения переживает экономический кризис, из-за которого, а также из-за санкций, наш товарооборот значительно снизился. В прошлом году это ощущалось особенно сильно, когда объем торговли между нашими странами составил всего приблизительно 800 млн евро.

Проработанные нами двусторонние соглашения в случае их подписания увеличат товарооборот между Словенией и Россией вдвое

Для наших дружественных государств этот показатель является очень скромным. Именно поэтому мы очень тщательно подготовились к предстоящему визиту. Проработанные нами двусторонние соглашения в случае их подписания увеличат товарооборот между Словенией и Россией вдвое. Причем, в абсолютно разных сферах, в которых у нас общие интересы. Например, когда я просматривал эти соглашения, я был удивлен, насколько незначительным было экономическое сотрудничество между нашими странами в начале дипломатических отношений. В настоящий момент оно достаточно широкое и разнообразное. Наши страны тесно взаимодействуют в различных областях, что, я считаю, крайне положительным.



– После отказа России от строительства газопровода "Южный поток" Словения, по мнению местных экспертов, потеряла около 1 млрд евро доходов от транзита газа через свою территорию. В этой связи, заинтересована ли Словения в реализации проекта "Турецкий поток", в котором она также может выступить страной-транзитером российского газа в Европу? Поддерживает ли Словения реализацию энергетического проекта "Северный поток-2" с учетом того, что у Любляны имеются технические возможности по подключению к нему?

Для Словении важно диверсифицировать источники энергии, как в структурном плане, так и относительно наших партнеров. Все, что может этому способствовать, рассматривается нами положительно

– Договор о строительстве газопровода "Южный поток" мы подписывали вместе с Владимиром Путиным, когда он был премьер-министром России. Однако решение Брюсселя разрушило наши совместные планы, после чего я стал очень осторожным в оценках ситуации. Для Словении важно диверсифицировать источники энергии, как в структурном плане, так и относительно наших партнеров. Все, что может этому способствовать, рассматривается нами положительно. Я предпочитаю не давать поспешных оценок по примеру "Южного потока", отказ от строительства которого стал огорчением для всех, чего сегодня нельзя исключать и в отношении других энергетических проектов. Посмотрим, как ситуация будет развиваться. Мы имеем положительный опыт сотрудничества с Россией в энергетической сфере, и в случае реализации подобного проекта и рассмотрения вопроса об участии Словении в нем, я уверен, наше правительство примет положительное решение по нему.

– Господин президент, поддерживаете ли вы идею проведения первой встречи в формате Путин-Трамп в Словении и что вы от нее ждете?

– Встреча американского и российского президентов Буша и Путина уже состоялась в Словении 2001 году. Тогда наша страна еще не была членом Европейского союза, не была членом НАТО. Вероятно, это и стало одной из причин, почему Вашингтон и Москва решили провести встречу в Словении. Сегодня Словения является членом ЕС и НАТО, и наш международный статус отличается от того, который мы имели в прошлый раз. Проведение встречи на высшем уровне зависит от решения Вашингтона и Москвы. Если они решат встретиться в Словении, мы будем этому только рады, но мы отнесемся также с пониманием, если Вашингтон и Москва примут решение провести такую встречу в другом месте. Относительно самой встречи я считаю, что она крайне важная и необходимая. США пришли к необходимости пересмотра отношений с Россией, что позволяет построить более эффективный и открытый политический диалог. Я надеюсь, что это не будет просто разговор лидеров двух великих держав, а станет сигналом всему миру, что изменения к лучшему будут. Проблемы 21-го века можно решить исключительно совместно, доверяя друг другу, несмотря на обстоятельства. Я не хочу, чтобы американские и российские лидеры вернулись в эпоху старой геополитики, когда они договаривались между собой о разделении зон влияния в мире. Посмотрите на страны Балтии, Европу, Балканы, когда геополитические интересы разделяли их на сферы влияния России и США. На Балканах это может только повысить напряженность и вызвать проблемы в сфере безопасности, которых здесь никто не хочет. Ни современный мир, ни Европа этого не заслуживают. Я уверен, что оба лидера это хорошо понимают, и, надеюсь, что встреча президентов будет успешной, а политика двух стран будет идти вперед в будущее, а не назад в прошлое.



Беседовал Денис Ярославцев, Любляна