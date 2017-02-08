Леван Джагарян: РФ не планирует поставлять С-400 в Иран

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Посол РФ в Иране Леван Джагарян в преддверии Дня дипломатического работника рассказал в интервью ТАСС о подготовке визита президента ИРИ Хасана Роухани в Москву, перспективах сотрудничества в сфере ВТС, а также сирийском урегулировании.

— В чем вы видите основные успехи в развитии отношений России с Ираном в 2016 году и какие главные задачи ставятся на следующий?

— Здесь можно выделить несколько моментов. В первую очередь — значительный прогресс, достигнутый в области торгово-экономического сотрудничества. По предварительным данным, объемы двустороннего товарооборота составляют без малого $2 млрд.

В декабре 2016 года под эгидой фонда "Росконгресс" в Тегеране состоялся первый российско-иранский бизнес-форум, в котором приняли участие сотни бизнесменов как с российской, так и с иранской стороны.

Форум был организован в рамках проведения 13-го заседания Совместной российско-иранской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, в ходе которого был подписан целый ряд важных двусторонних соглашений. Среди них я бы выделил достижение окончательных договоренностей о начале работ по сооружению четырех энергоблоков ТЭС в провинции Хормозган. В ближайшее время планируется церемония открытия строительства указанного объекта. Надеемся, что необходимые финансовые средства в рамках экспортного кредита, предоставляемого Российской Федерацией Исламской Республике Иран (€1,2 млрд) будут выделены в течение нескольких ближайших месяцев. Аналогичная ситуация — в сфере реализации соглашения по предоставлению Россией кредита на электрификацию ж/д участка Гармсар — Инче Бурун (€1 млрд). Все финансовые формальности практически улажены, остались лишь некоторые технические моменты.

В ходе заседания МПК была подписана "Дорожная карта" по сотрудничеству между министерством промышленности и торговли России и министерством промышленности, рудников и торговли Ирана, которая закладывает основу для сотрудничества двух стран в области промышленности на несколько лет вперед.

Необходимо отметить, что в сентябре прошлого года с участием генерального директора ГК "Росатом" Сергея Кириенко состоялась церемония "закладки первого камня" строительства 2 и 3 блоков АЭС "Бушер".

В 2016 году мы добились значительных достижений в политической сфере. Во многом благодаря совместным усилиям наших стран удалось добиться значительного прогресса в урегулировании сирийского кризиса. В этом контексте хотел бы отметить ряд договоренностей, выработанных как в двустороннем, так и в трехстороннем (с участием Турции) форматах.

Интенсивный двусторонний диалог в 2016 году продолжался на различных уровнях и в различных сферах. Надеемся на то, что в следующем году мы не только не потеряем, но и еще больше активизируем имеющую место позитивную динамику в российско-иранском взаимодействии. Хотел бы выразить уверенность, что благодаря нашим совместным усилиям, а также подключению Турции и других стран региона, европейских партнеров, новой администрации США, удастся достичь коренного перелома в сирийской ситуации, а именно полного разгрома террористических группировок "Исламское государство" (запрещена в РФ) и "Джебхат Фатх аш-Шам" (бывшая "Джебхат ан-Нусра", запрещена в России), прекращения боевых действий и установления подлинных мира и стабильности в Сирии путем политического урегулирования.

— Полтора года назад были достигнуты договоренности "шестерки" с Ираном по ядерной программе Тегерана, год назад начал действовать Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Россия сыграла важную роль в достижении этих соглашений. Произошли ли в связи с этим изменения в отношениях России и Ирана в политической сфере, как развивается в новых условиях экономическое взаимодействие? Вырос ли интерес российского бизнеса к Ирану?

— Интерес российского бизнеса к Ирану в 2016 году значительно усилился. В ИРИ приезжают с коммерческими целями представители различных российских компаний. Интерес у них вызывает, прежде всего, топливно-энергетический комплекс Ирана. В настоящее время в стране активно работают такие тяжеловесы российского ТЭК, как "Лукойл", "Газпромнефть" и "Зарубежнефть" (все имеют в Тегеране свои представительства).

Одним из приоритетных вопросов также является продвижение на иранском рынке российских среднемагистральных самолетов "Сухой Суперджет-100".

— Какие основные вопросы будут обсуждаться во время визита в Москву президента Ирана Хасана Роухани в марте? Как известно, визиты такого уровня сопровождаются подписанием значительного количества договоренностей. Можете ли вы сказать, какие именно двусторонние соглашения готовятся к подписанию?

— В ходе планирующегося визита в Москву президента ИРИ Хасана Роухани будут обсуждаться основные моменты двусторонних отношений в политической и торгово-экономической сферах. Кроме того, безусловно, в фокусе внимания будет взаимодействие по наиболее острым вопросам региональной повестки дня, таким как ситуация в Сирии и Афганистане, каспийская проблематика, карабахский конфликт.

Ряд соглашений готовится к подписанию в рамках данного визита. На данный момент стороны активно работают над формированием списка таких документов. Наиболее примечательным, пожалуй, является соглашение о безвизовых поездках граждан двух стран в составе туристических групп (от 5 до 50 человек). Считаем этот договор особенно важным, поскольку он будет способствовать значительному увеличению туристического потока как из Ирана в Россию, так и в обратном направлении. Граждане наших стран тем самым смогут лучше ознакомиться с культурой, традицией, бытом, историей и достопримечательностями России и Ирана.

— Как выполняются договоренности России и Ирана по тяжелой воде? Соответствует ли действительности информация, распространенная ранее Associated Press о том, что Россия передаст Ирану партию необогащенного урана в обмен на тяжелую воду?

— Договоренности выполняются согласно положениям СВПД под контролем МАГАТЭ и представителей "шестерки".

Информация Associated Press соответствует действительности. Россия уже получила груз тяжелой воды, на данный момент Россия готовится к передаче в Иран партии урана природного обогащения.

— Ограничения на поставку Ирану наступательных вооружений действуют до 2020 года, однако в Минобороны Ирана уже выражали интерес к некоторым российским вооружениям, в том числе, самолетам "Сухой". Ведутся ли сейчас консультации на тему военно-технического сотрудничества и поставок вооружений после 2020 года?

— Сотрудничество между Россией и Ираном осуществляется во многих областях, в том числе в сфере ВТС. В настоящее время между оборонными ведомствами двух стран ведутся переговоры на различных уровнях по многим проектам, которые представляют интерес для Исламской Республики Иран.

Не секрет, что российская пилотажная группа "Русские Витязи" (истребители СУ-27) в ноябре прошлого года приняла участие в авиавыставке Iran Air Show 2016, которая состоялась на о.Киш. Присутствовавшие там министр обороны ИРИ Хосейн Дехган и ряд чиновников военно-промышленного комплекса Ирана на деле смогли ознакомиться с возможностями российских боевых самолетов. Хосейн Дехган также посетил статическую выставку истребителей СУ-27.

— Каковы перспективы достижения договоренностей о переходе к режиму безвизовых поездок между Россией и Ираном? Как упрощение в 2016 году визового режима сказалось на посещении Ирана россиянами, каковы примерные объемы турпотока? Насколько безопасен сейчас Иран для российских туристов?

— Переговоров о полной отмене визового режима пока не ведется. Как я уже отметил, в ходе визита в Россию президента ИРИ Хасана Роухани планируется подписание соглашения о безвизовых поездках граждан двух стран в составе туристических групп (от 5 до 50 человек).

По данным иранской стороны, число российских туристов за 2016 год выросло на 13,5% — об этом заявил Хасан Роухани. Вместе с тем, количество иранцев, посетивших в прошлом году Россию по туристическим визам, составило около 63 тысяч человек, что почти на 100% процентов превышает показатели 2015 года.

Хотел бы отметить, что Иран — одна из наиболее безопасных стран на Ближнем Востоке. Однако есть некоторые требования, соблюдение которых российскими туристами строго обязательно. Прежде всего, это касается исламской формы одежды (особенно для женщин) и полного запрета на употребление алкоголя.

— Несмотря на заявления представителей как иранской, так и российской стороны о выполнении контракта на поставку ракетных комплексов С-300, различные предположения на этот счет, в том числе относительно поставок комплексов С-400, периодически появляются в прессе. Имеют ли они под собой какие-либо основания?

— В прошлом году Россия полностью завершила выполнение своих обязательств по поставкам в Иран ЗРК С-300. Периодически появляющиеся "вбросы" относительно возможных поставок комплексов С-400 не соответствуют действительности.

— Возможно ли использование в будущем иранских военных объектов при осуществлении ВКС РФ операции против террористов в Сирии, как это было в случае с авиабазой под Хамаданом?

— В прошлом году я уже давал комментарии относительно возможного использования Россией военных объектов на территории Ирана. Хотел бы еще раз подчеркнуть: если руководство двух стран сочтет необходимым использование иранской военной инфраструктуры для борьбы с терроризмом в Сирии или где бы то ни было еще, то такие действия будут предприняты.

— Россия и Иран наряду с Турцией являются гарантами режима прекращения огня в Сирии. Сирийские оппозиционные вооруженные формирования часто возлагают ответственность за нарушения перемирия на группировки, которые, по их словам, контролируются Ираном, в том числе, "Хезболлах". Есть ли понимание между РФ и Ираном относительно отношения таких группировок к режиму перемирия? Выступает ли Иран гарантом соблюдения ими перемирия?

— Мы внимательно отслеживаем все вопросы, связанные с возможными нарушениями перемирия со стороны так называемых "проиранских" вооруженных группировок в Сирии. Если какие-то инциденты и имеют место, то странами-гарантами незамедлительно предпринимаются меры для обеспечения строгого соблюдения режима прекращения огня. В этом контексте мы высоко оцениваем роль Ирана, и об этом в том числе шла речь в Астане в ходе состоявшейся 6 февраля текущего года трехсторонней экспертной встречи.